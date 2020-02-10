Человек обязан вопрошать, это принадлежит к его существу. Он не безвопросно вплетен в необходимость событий природы, он не встроен подобно животному в ограниченную окружающую среду и не фиксируем определенным поведением. Человек свободно расположен к собственной свободе. Он сам обязан оформлять свое существование, сам должен решаться на поступки.

Он обязан творить человеческий мир как отдельный индивидуум и сообща. Для этого необходимо собственное, личное познание.

Оно обязано сообщать ориентирующую функцию жизни в целом, свободе и ответственности поступков. Поэтому мы обязаны вопрошать о том, чего мы не знаем, но должны и хотим знать, чтобы правильно вести себя, будучи свободными. Вопрошать означает не-знать, зная о собственном не-знании, а это означает стремление к дальнейшему знанию. Аристотель в начале своей “Метафизики” говорит: “Все люди от природы стремятся к знанию”.

Эмерих Корет - Основы метафизики

Киев: Тандем, 1998 г. —248 с.

ISBN 966-7145-10-5

Эмерих Корет - Основы метафизики - Содержание

Предисловие

1. Введение

1.1. Что такое метафизика?

1.1.1. Вопрошание человека

1.1.2. К понятию метафизики

1. 1.2.1. Греческая философия

1.1.2.2. Фома Аквинский и схоластика

1.1.2.3. Мышление Нового времени

1.1.3. Критика метафизики

1.1.4. Значение метафизики

1.2. Как возможна метафизика?

1.2.1. К вопросу о методе

1.2.2. Предмет и метод

1.2.3. Трансцендентальная рефлексия

1.2.4. Начинание в вопросе

1.2.5. Язык вопрошания

1.2.6. Основные элементы метода

2. От вопрошания к бытию

2.1. Вопрос

2.1.1. Вопрос как начало

2.1.2. Вопрос о вопросе

2.1.3. Условия вопрошания

2.1.4. Трансцендентальное условие

2.2. Предзнание вопрошания

2.2.1. Нетематическое предзнание

2.2.2. Эмпирическое предзнание

2.2.3. Чистое предзнание

2.2.4. Чистое предвосхищение

2.3. Горизонт бытия

2.3.1. Понятие горизонта

2.3.2. Вопрошание о бытии

2.3.3. Безусловная значимость

2.3.4. Неограниченная сфера

2.4. Понятие бытия

2.4.1. Всеобщее понятие

2.4.2. Трансцендентное понятие

2.4.3. Аналогическое понятие

2.4.4. Аналогическое понятие бытия

2.4.5. Истолкования аналогии

2.4.6. Аналогия действительности бытия

3. Бытие и сущее

3.1. Тождество и различие

3.1.1. Субъект и объект

3.1.2. Знание и бытие

3.1.3. Субъект и объект сами по себе

3.1.4. Конечное сущее

3.2. Бытие и сущность

3.2.1. К истории проблемы

3.2.2. Бытие сущего

3.2.2.1. Принцип существования

3.2.2.2. Принцип содержания бытия

3.2.2.3. Принцип возможного

3.2.2.4. Принцип вседействительности бытия

3.2.3. Сущность сущего

3.2.3.1. Принцип ограничения

3.2.3.2. Сущность сущности

3.2.4. Различие бытия и сущности

3.3. Субстанция и акциденция

3.3.1. Категории

3.3.2. Субстанция

3.3.3. Акциденция

3.3.4. Субстанциальная целостность

4. Бытие и действие

4.1. Действие как самоисполнение

4.1.1. Бытие как принцип действия

4.1.2. Сущность как принцип действия

4.2. Действие на другое

4.2.1. Действие как отношение действия

4.2.2. Действие и противодействие

4.2.3. Способ действия и исполнение действия

4.3. Духовное действие

4.3.1. Дух как при-себе-бытие

4.3.2. К истории проблемы

4.3.3. Сознание

4.3.4. Конечное и бесконечное

4.3.5. Духовное бытие

4.3.6. Знание и воление

4.3.6.1. Исполнение субъекта и объекта

4.3.6.2. Двойственность знания и воления

4.4. Законы бытия

4.4.1. Закон тождества

4.4.2. Закон причинности

4.4.2.1. К истории проблемы

4.4.2.2. Основные понятия

4.4.2.3. Обнаружение принципа

4.4.3. Закон финальное

4.4.3.1. К истории проблемы

4.4.3.2. Основные понятия

4.4.3.3. Обнаружение принципа

4.4.4. Единство законов бытия

5. Единое, истинное и благое

5.1. Трансцеиденталии

5.1.1. Трансцендентное и трансцендентальное

5.1.2. Трансцендентальные свойства

5.1.3. К методическому обнаружению

5.2. Бытие как единство

5.2.1. К понятию единства

5.2.2. Сущностное единство

5.2.3. Единичность

5.2.4. Все-единство

5.2.5. Аналогия единства

5.3 Бытие как истина

5.3.1. Истинное и благое

5.3.2. Логическая истина

5.3.3. Онтическая истина

5.3.4. Онтологическая истина

5.3.5. Бесконечная истина

5.3.6. Аналогия истины

5.4. Бытие как благость

5.4.1. От знания к волению

5.4.2. Примат теории или практики

5.4.3. Онтическая и исполненная благость

5.4.4. Основание онтической благости

5.4.5. К проблеме ценности

5.4.6. Онтологическая благость

5.4.7. Бесконечная благость

5.4.8. Аналогия благости

5.4.9. Проблема зла

5.5. Единство трансценденталий

5.5.1. Единое как истинное и благое

5.5.2. Дальнейшие трансценденталий?

6. Бытие и мир

6.1. Мир человека

6.1.1. Понятие мира

6.1.2. Действительность мира

6.2. Ступени бытия

6.2.1. Материальные вещи

6.2.2. Телесная жизнь

6.2.3. Человеческое существование

6.2.4. Основная свобода

6.2.5. Дух в другом

7. Само бытие

7.1. Бытие Бога

7.1.1. Вопрос о бытии как вопрос о Боге

7.1.2. Вопрос о доказательствах бытия Бога

7.1.3. Необходимость бытия

7.1.4. Причина мира

7.1.5. Конечная цель духа

7.2. Сущность Бога

7.2.1. Аналогическое познание Бога

7.2.2. Абсолютное бытие

7.2.3. Бесконечный дух

7.2.4. Личностный Бог

7.3. Человек и Бог

7.3.1. Отношение к Богу

7.3.2. Философия и религия

Список литературы

Указатель имен

От переводчика

Эмерих Корет - Основы метафизики - Предисловие

“То, что доныне называлось метафизикой, подверглось, так сказать, радикальному искоренению и исчезло из области наук”, ибо “утрачен интерес отчасти к содержанию, отчасти к форме, отчасти к обоим”. Эти слова подтверждают, что уже Гегель в свое время сожалел о “закате метафизики”. Подобное могло быть сказано и в наше время, ибо не только в значительной мере исчез интерес к метафизике, но объявляется также “преодоление метафизики”, провозглашается наступление “пост-метафизического” века. Но знают ли те, кто так молвит, о чем идет речь?

Гегель считает “примечательным”, что когда “народ утрачивает свою метафизику”, возникает “странное зрелище”: “образованный народ без метафизики выглядит подобно храму, в общем-то роскошно украшенному, но без святыни” (WW G1 4, 13 f.*). Мы можем усомниться, является ли наш мир настолько уж “роскошно украшенным” “храмом”; а также следует ли почитать метафизику как “святыню”; и обязан ли “народ” иметь метафизику. Последняя никогда не была делом каждого, но лишь тех, кто вновь вместе с Гегелем готов предаться “напряжению понятия”.

Кто отваживается на это, тому могут проясниться смысл и значение метафизики. Она — наука ль, или нет, — уже по Канту, есть “природная склонность” человека. Более того, она всегда и необходимо предполагается и со-подтверждается в самоисполнении человеческого существования, потому что коренится в изначальном знании исполнения, которое не отчетливо, а лишь нетематически уже заключает в себе знание о бытии, об основных законах и основных структурах бытия. Дело метафизики — посредством рефлексии тематизировать, приводить к понятию и вести речь об этом нетематическом понимании бытия, которое как условие лежит в основе всякого отдельного знания, а также воления и поступков.

Задачей моей “Метафизики” (1961, 3-е издание, 1980) было показать это. Она задумывалась лишь как попытка, но, сверх ожидания, привлекла некоторое внимание и нашла распространение. Так, после долгих колебаний я принял решение дать сжатую новую редакцию, скромно предсташтен- ную здесь как “Основы метафизики”.

В ней, пусть более чем три десятилетия спустя, я заявляю о своей приверженности к прежним духовным истокам и направлению мышления, к традиции схоластической философии, в особенности трансцендентальному повороту со времен Ж. Марешаля, в чем К. Ранер усмотрел конец подлинной неосхоластики и преобразование способа мышления. К этому привели или в этом особенно утвердили меня Й. Б. Лотц и К. Ранер, не менее чем собственные исследования трансцендентально-философского мышления от Канта до Гегеля и др. За помощь проясняюще-сомыслящего характера я искренне благодарен В. Бругтеру и О. Мукку. То, что произошло в моем собственном мышлении, я не хотел бы связывать с конкретным именем (например с Марешалем), а просто предметно обозначу как трансцендентальную или (нейтральнее выражаясь) как рефлексивную метафизику.