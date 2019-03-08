Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Чатфилд - Критическое мышление - Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение

Том Чатфилд Критическое мышление: Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Ethics, Psychology Psychotherapy
Книга ждет вас! Независимо от причины, по которой вы к ней обратились: по работе или для души, в ходе научных изысканий или с целью саморазвития — навыки критического мышления будут вам полезны и обеспечат по крайней мере два следующих преимущества:
  1. позволят избирательно и взвешенно подходить к чужим трудам и к источникам информации;
  2. помогут лучше работать, более понятно и эффективно презентовать свои знания и идеи.
При изучении критического мышления принято уделять основное внимание именно этим аспектам, связанным с овладением критическим подходом к аргументации — то есть к объяснению вами и другими людьми сложившегося порядка вещей и обоснованию рациональности тех или иных представлений и образов действия.

Том Чатфилд - Критическое мышление - Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение

— М.: Альпина Паблишер, 2019. — 328 с.
ISBN 978-5-9614-2081-4

Том Чатфилд - Критическое мышление: Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение - Содержание

Введение. Что такое критическое мышление (и зачем оно нужно)?
ЧАСТЬ I. ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
  • Глава 1. У всего своя логика
  • Глава 2. Излагаем аргументы и озвучиваем допущения
  • Глава 3. Рассуждаем логически — всегда!
  • Глава 4. Работаем с результатами наблюдений и неопределенностью
  • Глава 5. Ищем объяснения и выстраиваем теории
  • Глава 6. Оцениваем источники и разрабатываем стратегию чтения
  • Интермедия: Промежуточная глава
ЧАСТЬ II. КАК БЫТЬ ЛОГИЧНЫМ В ЭТОМ НЕЛОГИЧНОМ МИРЕ
  • Глава 7. Овладеваем риторикой
  • Глава 8. Подмечаем противоречия ошибочного рассуждения
  • Глава 9. Учимся видеть когнитивные искажения
  • Глава 10. Преодолеваем собственную и чужую предвзятость
  • Глава 11. Вырабатываем критическое отношение к цифровым технологиям
  • Глава 12. Подводим итоги: критическое мышление в учебе, работе и повседневной жизни
  • И последнее...
Рекомендованная литература
Глоссарий
КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
  • Приложение. Обзор пяти валидных форм аргумента
  • 1. Modus ponens: подтверждение условия
  • 2. Modus tollens: отрицание следствия
  • 3. Гипотетический силлогизм / цепочка рассуждений
  • 4. Дизъюнктивный силлогизм: аргумент «или... или»
  • 5. Конструктивная дилемма
Примечания

Том Чатфилд - Критическое мышление: Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение - Приветствую вас читатель!

Сегодня, приступая к изучению или исследованию любой проблемы или темы, мы почти неизбежно пользуемся цифровыми технологиями: набираем поисковый запрос на экране смартфона, читаем статью в Wikipedia, просматриваем новости и изображения онлайн, ведем поиск в интернет-базе журналов, скачиваем лекции, обращаемся за помощью и вдохновением к социальным сетям и т.д.
Да и помимо этого на нас постоянно обрушиваются потоки информации обо всем, что люди сейчас считают актуальным и чем они делятся друг с другом: обновления статусов, новости, сенсации дня и комментарии, дезинформация и сплетни, банальное пустословие наряду с обсуждением действительно значимых вопросов. Мы и сами собираем, перекраиваем и генерируем информацию — от медийного контента до кода, от текста до математических моделей.
Наконец, информационные системы в автономном режиме все активнее создают продукты, определяющие облик нашего мира, — от рисунков, выполняемых искусственным интеллектом на основе обработки больших данных, и до сетей, объединяющих миллиарды устройств, которые отслеживают каждое наше действие.
Как значимость, так и сам объем информации требуют умения обнаруживать в ней жизненно важную именно для нас. Как извлечь максимум из колоссальных ресурсов, находящихся под рукой, сохраняя в то же время способность контролировать и понимать их? Еще важнее вопрос о том, как с наибольшей эффективностью использовать дарованные человеку мыслительные и творческие способности в эпоху, когда такие технологии, как Big data (Большие данные) и искусственный интеллект, проникают во все новые области компетенции.
Views 972
Rating 5.0 / 5
Added 08.03.2019
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books