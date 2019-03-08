Чатфилд - Критическое мышление - Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение
Книга ждет вас! Независимо от причины, по которой вы к ней обратились: по работе или для души, в ходе научных изысканий или с целью саморазвития — навыки критического мышления будут вам полезны и обеспечат по крайней мере два следующих преимущества:
- позволят избирательно и взвешенно подходить к чужим трудам и к источникам информации;
- помогут лучше работать, более понятно и эффективно презентовать свои знания и идеи.
При изучении критического мышления принято уделять основное внимание именно этим аспектам, связанным с овладением критическим подходом к аргументации — то есть к объяснению вами и другими людьми сложившегося порядка вещей и обоснованию рациональности тех или иных представлений и образов действия.
Том Чатфилд - Критическое мышление - Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение
— М.: Альпина Паблишер, 2019. — 328 с.
ISBN 978-5-9614-2081-4
Том Чатфилд - Критическое мышление: Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение - Содержание
Введение. Что такое критическое мышление (и зачем оно нужно)?
ЧАСТЬ I. ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
- Глава 1. У всего своя логика
- Глава 2. Излагаем аргументы и озвучиваем допущения
- Глава 3. Рассуждаем логически — всегда!
- Глава 4. Работаем с результатами наблюдений и неопределенностью
- Глава 5. Ищем объяснения и выстраиваем теории
- Глава 6. Оцениваем источники и разрабатываем стратегию чтения
- Интермедия: Промежуточная глава
ЧАСТЬ II. КАК БЫТЬ ЛОГИЧНЫМ В ЭТОМ НЕЛОГИЧНОМ МИРЕ
- Глава 7. Овладеваем риторикой
- Глава 8. Подмечаем противоречия ошибочного рассуждения
- Глава 9. Учимся видеть когнитивные искажения
- Глава 10. Преодолеваем собственную и чужую предвзятость
- Глава 11. Вырабатываем критическое отношение к цифровым технологиям
- Глава 12. Подводим итоги: критическое мышление в учебе, работе и повседневной жизни
- И последнее...
Рекомендованная литература
Глоссарий
КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
- Приложение. Обзор пяти валидных форм аргумента
- 1. Modus ponens: подтверждение условия
- 2. Modus tollens: отрицание следствия
- 3. Гипотетический силлогизм / цепочка рассуждений
- 4. Дизъюнктивный силлогизм: аргумент «или... или»
- 5. Конструктивная дилемма
Примечания
Том Чатфилд - Критическое мышление: Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение - Приветствую вас читатель!
Сегодня, приступая к изучению или исследованию любой проблемы или темы, мы почти неизбежно пользуемся цифровыми технологиями: набираем поисковый запрос на экране смартфона, читаем статью в Wikipedia, просматриваем новости и изображения онлайн, ведем поиск в интернет-базе журналов, скачиваем лекции, обращаемся за помощью и вдохновением к социальным сетям и т.д.
Да и помимо этого на нас постоянно обрушиваются потоки информации обо всем, что люди сейчас считают актуальным и чем они делятся друг с другом: обновления статусов, новости, сенсации дня и комментарии, дезинформация и сплетни, банальное пустословие наряду с обсуждением действительно значимых вопросов. Мы и сами собираем, перекраиваем и генерируем информацию — от медийного контента до кода, от текста до математических моделей.
Наконец, информационные системы в автономном режиме все активнее создают продукты, определяющие облик нашего мира, — от рисунков, выполняемых искусственным интеллектом на основе обработки больших данных, и до сетей, объединяющих миллиарды устройств, которые отслеживают каждое наше действие.
Как значимость, так и сам объем информации требуют умения обнаруживать в ней жизненно важную именно для нас. Как извлечь максимум из колоссальных ресурсов, находящихся под рукой, сохраняя в то же время способность контролировать и понимать их? Еще важнее вопрос о том, как с наибольшей эффективностью использовать дарованные человеку мыслительные и творческие способности в эпоху, когда такие технологии, как Big data (Большие данные) и искусственный интеллект, проникают во все новые области компетенции.
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