Книга ждет вас! Независимо от причины, по которой вы к ней обратились: по работе или для души, в ходе научных изысканий или с целью саморазвития — навыки критического мышления будут вам полезны и обеспечат по крайней мере два следующих преимущества:

позволят избирательно и взвешенно подходить к чужим трудам и к источникам информации; помогут лучше работать, более понятно и эффективно презентовать свои знания и идеи.

При изучении критического мышления принято уделять основное внимание именно этим аспектам, связанным с овладением критическим подходом к аргументации — то есть к объяснению вами и другими людьми сложившегося порядка вещей и обоснованию рациональности тех или иных представлений и образов действия.

Том Чатфилд - Критическое мышление - Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение

— М.: Альпина Паблишер, 2019. — 328 с.

ISBN 978-5-9614-2081-4

Том Чатфилд - Критическое мышление: Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение - Содержание

Введение. Что такое критическое мышление (и зачем оно нужно)?

ЧАСТЬ I. ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Глава 1. У всего своя логика

Глава 2. Излагаем аргументы и озвучиваем допущения

Глава 3. Рассуждаем логически — всегда!

Глава 4. Работаем с результатами наблюдений и неопределенностью

Глава 5. Ищем объяснения и выстраиваем теории

Глава 6. Оцениваем источники и разрабатываем стратегию чтения

Интермедия: Промежуточная глава

ЧАСТЬ II. КАК БЫТЬ ЛОГИЧНЫМ В ЭТОМ НЕЛОГИЧНОМ МИРЕ

Глава 7. Овладеваем риторикой

Глава 8. Подмечаем противоречия ошибочного рассуждения

Глава 9. Учимся видеть когнитивные искажения

Глава 10. Преодолеваем собственную и чужую предвзятость

Глава 11. Вырабатываем критическое отношение к цифровым технологиям

Глава 12. Подводим итоги: критическое мышление в учебе, работе и повседневной жизни

И последнее...

Рекомендованная литература

Глоссарий

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Приложение. Обзор пяти валидных форм аргумента

1. Modus ponens: подтверждение условия

2. Modus tollens: отрицание следствия

3. Гипотетический силлогизм / цепочка рассуждений

4. Дизъюнктивный силлогизм: аргумент «или... или»

5. Конструктивная дилемма

Примечания

Том Чатфилд - Критическое мышление: Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение - Приветствую вас читатель!

Сегодня, приступая к изучению или исследованию любой проблемы или темы, мы почти неизбежно пользуемся цифровыми технологиями: набираем поисковый запрос на экране смартфона, читаем статью в Wikipedia, просматриваем новости и изображения онлайн, ведем поиск в интернет-базе журналов, скачиваем лекции, обращаемся за помощью и вдохновением к социальным сетям и т.д.

Да и помимо этого на нас постоянно обрушиваются потоки информации обо всем, что люди сейчас считают актуальным и чем они делятся друг с другом: обновления статусов, новости, сенсации дня и комментарии, дезинформация и сплетни, банальное пустословие наряду с обсуждением действительно значимых вопросов. Мы и сами собираем, перекраиваем и генерируем информацию — от медийного контента до кода, от текста до математических моделей.

Наконец, информационные системы в автономном режиме все активнее создают продукты, определяющие облик нашего мира, — от рисунков, выполняемых искусственным интеллектом на основе обработки больших данных, и до сетей, объединяющих миллиарды устройств, которые отслеживают каждое наше действие.

Как значимость, так и сам объем информации требуют умения обнаруживать в ней жизненно важную именно для нас. Как извлечь максимум из колоссальных ресурсов, находящихся под рукой, сохраняя в то же время способность контролировать и понимать их? Еще важнее вопрос о том, как с наибольшей эффективностью использовать дарованные человеку мыслительные и творческие способности в эпоху, когда такие технологии, как Big data (Большие данные) и искусственный интеллект, проникают во все новые области компетенции.