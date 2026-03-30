Сегодня теология находится в состоянии смятения. Нет заметных личностей уровня Карла Барта, Пауля Тиллиха, Нибуров, нет основополагающей системы мысли, которая имела бы такую же широкую поддержку, какую предыдущее поколение оказывало либерализму, неоортодоксии и экзистенциализму.

Теологические труды отличаются фрагментарностью и случайностью, лишь изредка в них проявляется своеобразие. В то же время некоторые современные работы, большей частью по «теологии освобождения», демонстрируют если не полноту систематического развития, то систематичность усилий и со временем могут стать ядром нового теологического синтеза. Тем не менее сейчас нет общего согласия даже в вопросе о том, что есть теология, а тем более о том, как решить проблемы систематики.

Западная теология XX века - Избранные тексты 2

Западная теология XX века - Избранные тексты 2 - Оглавление

Е. А. Степанова - Систематическая теология в историческом развитии

Введение

Роберт Кинг. Задача систематической теологии (пер. с англ. Кашперской)

Эдвард Фарлей, Питер Ходжсон. Писание и традиция (пер. с англ. Кашперскои)

Теология

Карл Барт. Бог Отец (пер. с нем. А Перцева)

Джон Кобб. Бог и мир (пер. с англ. М. Хомякова)

Христология

Джон Маккуари. Пришествие (пер. с англ. М. Хомякова)

Юрген Мольтманн. Пути и метаморфозы христологии (пер. с нем. А Перцева)

Пневматология

Вольфгарт Панненберг. Верую в Духа Святого (пер. с англ. М. Хомякова)

Юрген Мольтманн. Троичное познание Духа (пер. с нем. А Перцева)

Экклезиология

Карл Барт. Святой Дух и созидание христианского сообщества (пер. с нем. А Перцева)

Дитрих Бонхёффер. Сообщество (пер. с нем. А Перцева)

Западная теология XX века - Избранные тексты 2 - Классические формулировки христианской теологии - Истоки систематизации

Напрасно было бы искать в первом веке существования церкви отточенную теологическую систему. Литература этого периода представлена преимущественно посланиями и трактатами, направленными против критиков христианства. В ней нет значительных работ разъяснительного или систематического типа. И все же в этих «исповедальных» и «апологетических» писаниях можно найти начала систематической рефлексии по поводу основного содержания христианской веры.

К примеру, концепция логоса была введена в оборот апологетом 2-го столетия Иустином Мучеником при попытке проповедовать веру грекам. Этот термин, заимствованный из греческой философии, имел достаточно широкое значение, которое могло соотноситься как со «словом», так и с «разумом». В теологическом контексте этот термин стал мостом между трансцендентным Богом и сотворённой Вселенной. Он открыл доступ к мышлению Бога и в качестве слова, посредством которого Бог вызвал мир к бытию, и в качестве разумной структуры мира. В соответствии с прологом к Евангелию от Иоанна, логос есть также понятие, посредством которого можно интерпретировать личность Христа. Это понятие является достаточно общим, чтобы совместить внешне несовместимые акты творения и искупления, и в то же время достаточно личностным и конкретным, чтобы быть определяющим фактором индивидуальной жизни каждого человека. Концепция логоса была объединяющим, систематизирующим принципом ранней христианской литературы, ещё не спаянной прочно в целостную теологическую систему.

В тот же период возник другой тип теологической литературы, который был направлен против «ереси». Целью этой литературы было выделение и определение того, что является истинно христианским, и того, что таковым не является. В ходе этого процесса начали возникать некоторые черты позднейшей систематизации. Наиболее значительный образец этого типа сочинений — «Против ересей» (182—188 гг.) Иринея. В первой части своего труда автор описывает и критикует гностические системы верований, которые многие принимали за христианскую веру. Он апеллирует к писанию и традиции как основам «истинной» веры, цитируя представителей церкви и выстраивая линию преемственности как главную гарантию подлинности. Во второй части он обстоятельно истолковывает основное учение церкви на основании библейской традиции истории спасения.

Это основание позволяет ему соединить сотворение и искупление. Оно также определяет место индивидуального опыта искупления в широком контексте общечеловеческого опыта. Согласно этой схеме, Бог создал людей для благословения и бессмертия. Когда они согрешили, Бог не отказался от своего первоначального замысла, но в дальнейшем осуществлял его через постоянное вмешательство в историю, которое достигло кульминации в явлении Христа. В одном из самых выразительных мест книги Ириней говорит о «резюмирующей» роли Христа, который суммирует или воплощает в своей личности предыдущую историю человечества и тем самым поднимает его на новый уровень бытия. Распространяя этот принцип на мироздание в целом, Ириней рассматривает творение в его полноте как радикально преображённое, завершённое в Боге.