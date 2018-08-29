Вы держите в руках первое полное русскоязычное издание чинопоследования рождественских православных служб западного обряда. Все эти службы используются на приходах Русской Православной Церкви Заграницей. Традиции православных христиан схожи с традициями католиков или протестантов, т.к. имеют общее происхождение. Так, в западном обряде каждое воскресение зажигают одну из четырех свечей, которые символизируют 4 воскресения до Рождества Христова.

Западнообрядные православные, принадлежащие к РПЦЗ, живут по старому стилю, поэтому они отмечают не четыре воскресения Адвента, а пять. Однако ничто не мешает использовать только службы четырёх воскресений тем православным христианам, которые встречают Рождество по новоюлианскому или григорианскому календарю.

Любознательный читатель спросит: а как же самому пользоваться этими текстами? Ответ прост: достаточно прибавить все эти молитвы к своему утреннему или вечернему правилу. В приложении помещена Великая литания, которую также можно служить как в привязке к своему молитвенному правилу, так и вне его.

Предваряет нашу книгу рождественская проповедь аббата Майкла (Вуда), клирика РПЦЗ на Британских островах, написавшего ее специально для нашего издания. Надеемся, что данные молитвы помогут вам лучше понять смысл Рождества Христова и достойно подготовиться к нему

Христос рождается, славите!

Западный обряд в Православии. От Адвента до Рождества

М.: 2017. 94 с.

Западный обряд в Православии. От Адвента до Рождества - Оглавление

Предисловие

Рождественская проповедь

Первое воскресенье Адвента

Второе воскресенье Адвента

Третье воскресенье Адвента

Четвертое воскресенье Адвента

Пятое воскресенье Адвента

Рождество Христово

День Святого Стефана

Великая литания

Западный обряд в Православии. От Адвента до Рождества - Рождественская проповедь

«Младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах (плечах) Его, и нарекут Имя Ему: Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис. 9:6—7). Это первые слова литургии Рождества, это знаменитая цитата из пророка Исайи, написанная им около двадцати семи столетий назад и, конечно же, использованная Джорджем Фредериком Генделем в двенадцатой части «Мессии».

Исайя повторял не только для своего поколения слова, данные ему Святым Духом. Слова, которые даны и известны, предназначены для отражения веков до того момента, когда они были очевидны для тех, кто жил во времена до прихода Христа на землю. Слова, которые продолжали повторяться еще два тысячелетия и повторяются здесь сегодня вечером. Исаию позже мучили и, как мы знаем, он вознесся на Небеса. Верно он объявил в самых ясных выражениях, что придет Мессия. Однако в этих отрывках из седьмой и девятой глав книги пророка Исаии есть что-то, чего не хватает, и это упоминание о Жертве Христа: первопричина или цель Его пришествия.

Возможно, Исаия говорил о Первом Пришествии и смотрел на Второе Пришествие, которое мы тоже искали в этом прошлом Пришествии. Вероятно, как и большинство, если не все долгосрочные Пророчества Ветхого Завета, это также говорит о двух событиях, и в этом случае второе событие еще не произошло. «Владычество на раменах (плечах) Его», похоже, говорит о Втором Пришествии, но все остальные слова говорят нам о первом Пришествии, первом Рождестве, когда Творец всего сущего буквально снизошел на землю, но сделал это не так, как мы, но точно так же — теми же средствами.

Он по своему собственному решению пришел как бы инкогнито. Он выглядел так же, как мы, Он казался похожим на всех нас. Это означало, что Он терпел такое же унижение, как все жители его народа. Помните, что Он был гражданином оккупированной страны. У него практически не было гражданских свобод. Возможно, Рим был самой просвещенной Империей того времени, но по сегодняшним стандартам — стандартам, вытекающим из собственного учения Христа — Рим был хуже, чем самый непросвещенный режим на земле сегодня. Христос пришел, чтобы быть проигнорированным, высмеянным, избитым и позорно убитым, но Он все-таки пришел.

Итак, в эту ночь неотделимо от Божества Христос родился как человек. Он не делал этого для Себя, Он не делал этого ради собственного наслаждения или развлечения, или чего-то еще, но Он это сделал для нас — для нас в нашей отчаянной, хотя и в значительной степени непризнанной потребности. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Он пришел, и пастухи — — из Храмовых пастухов в Вифлееме — были достойны быть первыми, кто видел и узнал Его: служащие Храма, хранители жертвенных агнцев Старого Завета опустились на колени перед Мессией — Жертвой Нового

Завета.

Аббат Майкл (Вуд), РПЦЗ