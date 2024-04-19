Зайцев Григорий - Лики мистерий - Таинство пути - Бездны и выси
Исследование зарождения и развития в европейской культуре Триумфов (колоды Старших Арканов карт Таро), которые интерпретируются в ней как архетипические модели, отражающиеся в гранях нашей цивилизации, в искусстве и внутреннем мире каждого человека.
Данная книга не рассчитана на то, чтобы сделать вас «За один час» владыкой мира (без риска попадания в психиатрическую лечебницу). Не является она и учебником по «практическому гаданию», как и «освященным магическим артефактом». Моя книга не поможет вам «Зарядить энергией вселенной» сотовый телефон, и не сможет выступать в роли чудо-белизны, очищающей «Карму рода». Она не ставит задач «самопосвящения в степени» несуцествующих магических орденов, обретения «единственно истинного» смысла жизни, нахождения пути «универсальной индивидуации для всех», построения «модели всеобщего счастья» и иных недостижимых целей. Проще говоря, данная книга не является профанацией высокой герметической традиции, к которой восходят карты Таро как инструмент самопознания и познания мира, инструмент исследования психической реальности. Именно по этой причине я взялся за труд написать эту книгу. Ведь в таком ракурсе карты Таро если и рассматривались в ряде ярких и серьезных работ, то их количество и объем поставленных там задач не исчерпывал весь диапазои проблематики, которая естественным образом вытекает из самого исторического феномена зарождения, формирования, развития и долгих лет бытования Триумфов.
По этой причине данная книга, скорее всего, будет совершенно безынтересна людям, желающим побыстрее получить какую-то тривиальную «оккультную» информацию, чтобы сделать её догмой или, напротив, тут же её забыть. Моя книга в первую очередь нацелена на читателя, которому небезразличны символы, созданные человеческой культурой, читателя, который ищет и стремится сделать свою жизнь глубже, насыщеннее, а значит, цельнее, через обращение к истории мифов и мировоззренческих представлений, бытовавших в ту или иную эпоху. Книга рассчитана на тех, кто через кропотливый анализ жестов, аллегорий и символических фигур, типичных для европейской культуры, желает обрести новое понимание окружающей нас действительности, новый смысл, даже если таковой придется по крупицам созидать самому. И наконец, эта книга написана для тех, кто стремится ощутить измерение ценности той реальности, которой мы с вами живем, для тех, кто желает научиться дорожить ей, понимая её хрупкость и красоту.
Эта книга предлагает преимущественно культурологический или, значительно реже, психологический ракурс рассмотрения Старшего Аркана, но это не означает, что мантические и собственно эзотерические представления тех или иных эпох относительно каждой из карт будут мной упущены. . Моя цель - продемонстрировать рациональное зерно в том, что древние именовали мистикой и магией, показать, что многие представления прошлого ни в коей мере не противоречат современным достижениям научного знания о мире, а если в чем-то и противоречат, то тем самым тоже дают нам знание - только не о внешнем мире, а о нас самих. Ведь все эти представления, истинные или ложные, рождались в умах и душах людей {подчас великих людей!), а значит могут быть ценными источниками информации о психе (psyche) - в европейской культуре.
Исследуя оккультные традиции, изучая их с современной точки зрения, я стремился никогда не терять из виду те взгляды, которые были изложены в исторических документах о практике прорицания или ином использовании Триумфов, а также, то главное, что прежде всего ассоциируется с картами Старшего Аркана Таро в традициях герметизма и эзотерического богоискательства, - концепция мистической лестницы духовного восхождения, - будет представлена в этой книге в полном объеме, причем, не только в различных исторических версиях, но и в моей собственной.
Зайцев Григорий - Лики мистерий: культурологическое исследование первого септенера Старшего Аркана Таро
М: Касталия, 2015. - 300 с.
ISBN 978-5-519-49831-9
Зайцев Григорий - Лики мистерий: культурологическое исследование первого септенера Старшего Аркана Таро - Содержание
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ КАРТ ТАРО
Глава I. Исторические мифы и реальность
Глава вторая II. Системный в.зrляд на теорию и практику
- 1. Теория
- 2. Практика
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПЕРВЫЙ СЕПТЕНЕР СТАРШЕГО АРКАНА
- Аркан I Маr/Фокусник
- Аркан II Папесса
Приложение к Аркану «Папесса»: эссе «Экзистенциальные аспекты синоптических Евангелий»
- Аркан III Императрица
- Аркан IIII Император
- Аркан V Папа
- Аркан VI Влюбленный
- Аркан VII Колесничий
Григорий -Зайцев — кандидат искусствоведения, член Правления Союза московских композиторов, член Союза композиторов России, руководитель Лаборатории Актуального искусства (Шнитке-Центр, Москва), художественный руководитель ансамбля современной музыки «Свобода звука», доцент Московского Государственного Института Музыки им. А. Г. Шнитке, доцент Белгородского Государственного Института Искусств и Культуры, лауреат более 20 престижных Всероссийских и международных композиторских конкурсов, постоянный лектор и переводчик московского отделения интеллектуального клуба «Касталия», приглашенный лектор Школы Таро и Оракулов культурного центра «Белые облака», участник множества фестивалей, мастер-классов, конференций посвященных картам Таро, автор тарологических статей и видеокурсов, один из ведущих российских академических исследователей эзотерической традиции и истории карт Таро.
Когда меня спрашивают коллеги, какова сфера моих научных интересов, и получают в качестве ответа — «история карт Таро», то в большинстве случаев это вызывает у них недоумение, реже — пренебрежение и лишь в редчайших случаях подлинный интерес. Подобная, в общем-то типичная ситуация, демонстрирует отсутствие непредвзятости и нейтральности науки в современном мире, её вовлеченность в «сциентистские мифы» или «предрассудки». Приходится признать, что со времен позднего средневековья поменялось не столь уж многое. Перестали пылать костры, но проблема суеверия в научном дискурсе осталась, хотя и приобрела новые, более изощренные очертания.
Зайцев Григорий - Таинство пути: культурологическое исследование второго септенера Старшего Аркана Таро
М: Касталия, 2017. — 412 с.
ISBN 978-5-519-60473-4
Зайцев Григорий - Таинство пути: культурологическое исследование второго септенера Старшего Аркана Таро - Содержание
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Таро как символическая система — параллели и меридианы
- АЗИЯ
- Корея
- Япония
- Китай
- Индия
- Мамлюкский султанат
- ЕВРОПА
Пять эпистем в истории европейской колоды Таро
- а) средневековая эпистема — иерархия
- б) ренессансная эпистема — аналогия
- в) эпистема классической эпохи — таксономия
- г) эпистема XIX века — законы рынка
- д) современная эпистема — симулякры
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
- Второй септенер Старшего Аркана
- Аркан VIII Правосудие/Справедливость
- Аркан VIIII Отшельник/Время
- Аркан X Колесо Фортуны
- Аркан XI Сила/Мужество
- Аркан XII Повешенный
- Аркан XIII Смерть
- Аркан ХIIII Умеренность
ВМЕСТОЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ
В первом томе книги «Бездны и выси» я рассматриваю наиболее интересные и важные, на мой взгляд,культурные параллели между картами Таро и иными значимыми явлениями символической истории Европы, такими как: шестоднев, атрибуты святых, семь главных грехов и противодействующих им семь добродетелей. Также анализу подвергнуты параллели между Таро и неортодоксальными христианскими доктринами, которые вошли в культуру под собирательным названием гностические учения. Значительный блок текста обращён к параллелям между Таро и алхимией, «Триумфами» Франческа Петрарки и другими источниками, которые могли повлиять на систему Старшего Аркана или, напротив, испытать её влияние.
Зайцев Григорий - Бездны и выси (1): культурологическое исследование третьего септенера Старшего Аркана Тара
М: «Касталия», 2018. 382 с.
ISBN 978-5-519-65948-2
Зайцев Григорий - Бездны и выси (1): культурологическое исследование третьего септенера Старшего Аркана Тара - Содержание
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Образы и символы Старшего Аркана Таро в зеркале христианских, гностических, гуманистических, алхимических и психосинтетических мировоззренческих систем
- Семь дней творения
- Главные грехи/Peccata capitalia
- Семь добродетелей
- Атрибуты святых
- Гностическая космология
- Девять достойных
- Трое мёртвых и трое живых
- «Триумфы» Франческа Петрарки и их культурный след
- Алхимический Opus
- Типология психосинтеза Роберта Ассаджиоли
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
- Третий септенер Старшего Аркана
- Аркан XV Дьявол
- Аркан XVI Башня
- Аркан XVII Звёзды
- Аркан XVIII Луна
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Лично для меня архетипические образы Таро - это прежде всего план той реальности, в которой мы существуем. А если человек будет использовать не только философию, но и мантику Таро, то этот план станет ещё и постоянно изменяющимся, мутирующим, «живым». Поначалу это может дезориентировать, но, на самом деле, именно такой подход позволяет не просто перейти на новый уровень осмысления бытия, но, по сути, перевести нашу жизнь в модальность осознания тотальноzо метаморфизма мифологической реальности. Это помогает выйти из пребывания в иллюзии чётких границ «объективного мира» к свету разумного мифотворчества своей собственной жизни. Перейти к прямому контакту с теми «силами», которые всегда незримо пребывают с нами и зачастую (незаметно для нас) руководят нашими мыслями, действиями и желаниями.
Зайцев Григорий - Бездны и выси (II): культурологическое исследование третьего септенера Старшего Аркана Таро
М: «Касталия», 2020. - 348 с.
ISBN 978-S-521-15801-0
Зайцев Григорий - Бездны и выси (II): культурологическое исследование третьего септенера Старшего Аркана Таро - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Аркан XIX «Солнце»
Аркан ХХ «Суд/Ангел»
Аркан XXI «Мир»
Аркан XXII или О «Дурак/Шут»
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Старший Аркан Таро как многоуровневая система
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