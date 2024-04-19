Зайцев Григорий - Лики мистерий - Таинство пути - Бездны и выси

Данная книга не рассчитана на то, чтобы сделать вас «За один час» владыкой мира (без риска попадания в психиатрическую лечебницу). Не является она и учебником по «практическому гаданию», как и «освященным магическим артефактом». Моя книга не поможет вам «Зарядить энергией вселенной» сотовый телефон, и не сможет выступать в роли чудо-белизны, очищающей «Карму рода». Она не ставит задач «самопосвящения в степени» несуцествующих магических орденов, обретения «единственно истинного» смысла жизни, нахождения пути «универсальной индивидуации для всех», построения «модели всеобщего счастья» и иных недостижимых целей. Проще говоря, данная книга не является профанацией высокой герметической традиции, к которой восходят карты Таро как инструмент самопознания и познания мира, инструмент исследования психической реальности. Именно по этой причине я взялся за труд написать эту книгу. Ведь в таком ракурсе карты Таро если и рассматривались в ряде ярких и серьезных работ, то их количество и объем поставленных там задач не исчерпывал весь диапазои проблематики, которая естественным образом вытекает из самого исторического феномена зарождения, формирования, развития и долгих лет бытования Триумфов.

По этой причине данная книга, скорее всего, будет совершенно безынтересна людям, желающим побыстрее получить какую-то тривиальную «оккультную» информацию, чтобы сделать её догмой или, напротив, тут же её забыть. Моя книга в первую очередь нацелена на читателя, которому небезразличны символы, созданные человеческой культурой, читателя, который ищет и стремится сделать свою жизнь глубже, насыщеннее, а значит, цельнее, через обращение к истории мифов и мировоззренческих представлений, бытовавших в ту или иную эпоху. Книга рассчитана на тех, кто через кропотливый анализ жестов, аллегорий и символических фигур, типичных для европейской культуры, желает обрести новое понимание окружающей нас действительности, новый смысл, даже если таковой придется по крупицам созидать самому. И наконец, эта книга написана для тех, кто стремится ощутить измерение ценности той реальности, которой мы с вами живем, для тех, кто желает научиться дорожить ей, понимая её хрупкость и красоту.

Эта книга предлагает преимущественно культурологический или, значительно реже, психологический ракурс рассмотрения Старшего Аркана, но это не означает, что мантические и собственно эзотерические представления тех или иных эпох относительно каждой из карт будут мной упущены. . Моя цель - продемонстрировать рациональное зерно в том, что древние именовали мистикой и магией, показать, что многие представления прошлого ни в коей мере не противоречат современным достижениям научного знания о мире, а если в чем-то и противоречат, то тем самым тоже дают нам знание - только не о внешнем мире, а о нас самих. Ведь все эти представления, истинные или ложные, рождались в умах и душах людей {подчас великих людей!), а значит могут быть ценными источниками информации о психе (psyche) - в европейской культуре.

Исследуя оккультные традиции, изучая их с современной точки зрения, я стремился никогда не терять из виду те взгляды, которые были изложены в исторических документах о практике прорицания или ином использовании Триумфов, а также, то главное, что прежде всего ассоциируется с картами Старшего Аркана Таро в традициях герметизма и эзотерического богоискательства, - концепция мистической лестницы духовного восхождения, - будет представлена в этой книге в полном объеме, причем, не только в различных исторических версиях, но и в моей собственной.