Василий Зеньковский - Собрание сочинений - Том 1

Зеньковский - Собрание сочинений - Том 1
Василий Васильевич Зеньковский (1881-1962) был ученым с многосторонними интересами и неиссякаемой всю жизнь жаждой познания. Он сам писал: «Я ненасытимо люблю мир идеи, люблю изучать разные отрасли знания; моя последняя специальность — философия — это как бы большая узловая станция, где скрещивается много разных путей». Однако прежде чем рассмотреть философские взгляды и идеи Зеньковского, сначала следует уяснить основные этапы его жизненного и творческого пути.
Зеньковский поражает многообразием своих интересов. Он учился на естественно-математическом факультете Киевского университета, затем занимался психологией и философией в семинаре Г.И. Челпанова, окончил историко-филологический факультет Киевского университета и защитил магистерскую диссертацию в Московском университете. В эмиграции Зеньковский от психологии обратился к проблемам педагогики. На период 1923-1926 гг. приходится наибольшее количество публикаций Зеньковского по педагогике и психологии.
Новый этап для Зеньковского начался в связи с его переездом в Париж (1926) и ознаменован растущим интересом к богословию и религиозно-философским проблемам, на что указывает большинство публикаций ученого в парижском журнале «Путь». В конце жизни ведущими в исследованиях Зеньковского стали темы — русская философия и литература, православная антропология (книги «История русской философии» (1948-1950), «Образ человека в Восточной церкви: Основы православной антропологии» (1951), «Н.В. Гоголь» (1961) и др.).
Подведением итогов в занятиях философией можно считать фундаментальный труд Зеньковского «Основы христианской философии» (1961-1964). Зеньковский прошел несколько этапов научного, интеллектуального пути, и необходимо исследовать их идейную взаимосвязь или внутреннюю диалектику.
Василий Васильевич Зеньковский - Собрание сочинений - Том 1 - О русской философии и литературе - Статьи, очерки и рецензии - 1912-1961
Сост., подгот. текста, вступ. ст., и примеч. О.Т. Ермишина
М.: Русский путь, 2008. — 448 е.; ил.
ISBN 978-5-85887-307-5 (т. 1)
ISBN 978-5-85887-277-1
Василий Зеньковский - Собрание сочинений - Том 1 - О русской философии и литературе - Статьи, очерки и рецензии - 1912-1961 - Содержание
О. Т. Ермишин. Путь к идейному синтезу и единству (О жизни и трудах В.В. Зеньковского)
От составителя
Статьи, очерки и рецензии (1912-1961)
- Проблема бессмертия у Л .Н. Толстого
- Проблема творчества (По поводу книги Н.А. Бердяева«Смысл творчества. Опыт оправдания человека»)
- По поводу книги И.А. Ильина «О сопротивлении злу силою»
- <Рецензия на книгу:> Н. О. Лосский. Ценность и бытие. <Париж> YMCA-Press, 1931
- <Рецензия на книгу:> Н. О. Лососий. Типы мировоззрений. Введение в метафизику. <Париж,> 1931
- О значении воображения в духовной жизни (По поводу книги Б.П. Вышеславцева «Этика преображенного эроса». Париж, 1931)
- Проблема красоты в миросозерцании Достоевского
- <Рецензия на книгу:> Прот. С. Булгаков. Агнец Божий. О Богочеловечестве. Ч. I. Стр. 463. Париж. YMCA-Press, 1933
- Памяти проф. Г.И. Челпанова
- <Рецензия на книгу:> Прот. С. Булгаков. Утешитель. О Богочеловечестве. Ч. II. YMCA-Press. Париж, 1936
- Памяти А.С. Пушкина
- Памяти Л.И. Шестова
- С.И. Гессен как философ
- Идея христианского реализма (По поводу книги С.Л. Франка «Свет во тьме»)
- Учение СЛ. Франка о человеке
- Б.П. Вышеславцев как философ
- Кто фальсифицирует историю русской философии?
- Черты утопизма в истории русской мысли
- Идея всеединства в философии Владимира Соловьева
- Эстетические воззрения Вл. Соловьева
- О мнимом материализме русской науки и философии
- Миросозерцание И.С. Тургенева. К 75-летию со дня смерти
- Памяти Н.В. Гоголя. К 150-летию со дня рождения
- К юбилею АЛ. Чехова
- Л. Толстой как мыслитель (К диалектике его идейных исканий)
- Философские мотивы в русской поэзии
Приложение Преодоление платонизма и проблема софийности мира
Примечания
Василий Зеньковский - Собрание сочинений - Том 1 - О русской философии и литературе - Статьи, очерки и рецензии - 1912-1961 - Учение С.Л. Франка о человеке
Одной из самых замечательных черт в философском творчестве С.Л. Франка является единство его построений. Это не значит, что в его философском творчестве не было развития или что у него нет если не противоречий, то несогласованностей. Диалектика в философском развитии Франка или, лучше сказать, в развитии его философских взглядов очень ясно выступает при сравнении, напр<имер>, таких книг, как «Непостижимое», с одной стороны, и «Свет во тьме», с другой стороны.
В учении о зле мы найдем у С.Л. Франка несколько вариантов в его понимании зла, тоже достаточно ярко свидетельствующих о его колебаниях в одну или другую крайность в разработке темы зла. И все же внутреннее единство, внутренняя цельность в системе С. Л. остается изумительной; создается невольное впечатление, что основные его идеи уже тогда заключали в себе in mice все то, что нашло впоследствии свое полное выражение в отдельных его работах.
Для меня эта внутренняя цельность в движении мысли у Франка выступала с особой ясностью тогда, когда я заинтересовался его учением. Я давно знал его первую работу по философской антропологии («Душа человека»), очень ценил ее, но она почему-то стояла в моем сознании отдельно от его первой книги по философии («Предмет знания») — как бы вне связи со всей его системой.
Заинтересовавшись в последние годы учением Франка о человеке (особенно в связи с его последней, увы, до сих пор не напечатанной книгой «Реальность и человек»), я вернулся к изучению ранней работы Франка «Душа человека» и был поражен глубоким единством основной концепции у Франка. Я не являюсь сторонником этой концепции, но с тем большей силой хотел бы я подчеркнуть внутреннюю законченность этой концепции, ее внутреннюю цельность.
No comments yet. Be the first!