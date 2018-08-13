Василий Зеньковский - Собрание сочинений - Том 1

Василий Васильевич Зеньковский (1881-1962) был ученым с многосторонними интересами и неиссякаемой всю жизнь жаждой познания. Он сам писал: «Я ненасытимо люблю мир идеи, люблю изучать разные отрасли знания; моя последняя специальность — философия — это как бы большая узловая станция, где скрещивается много разных путей». Однако прежде чем рассмотреть философские взгляды и идеи Зеньковского, сначала следует уяснить основные этапы его жизненного и творческого пути.

Зеньковский поражает многообразием своих интересов. Он учился на естественно-математическом факультете Киевского университета, затем занимался психологией и философией в семинаре Г.И. Челпанова, окончил историко-филологический факультет Киевского университета и защитил магистерскую диссертацию в Московском университете. В эмиграции Зеньковский от психологии обратился к проблемам педагогики. На период 1923-1926 гг. приходится наибольшее количество публикаций Зеньковского по педагогике и психологии.

Новый этап для Зеньковского начался в связи с его переездом в Париж (1926) и ознаменован растущим интересом к богословию и религиозно-философским проблемам, на что указывает большинство публикаций ученого в парижском журнале «Путь». В конце жизни ведущими в исследованиях Зеньковского стали темы — русская философия и литература, православная антропология (книги «История русской философии» (1948-1950), «Образ человека в Восточной церкви: Основы православной антропологии» (1951), «Н.В. Гоголь» (1961) и др.).

Подведением итогов в занятиях философией можно считать фундаментальный труд Зеньковского «Основы христианской философии» (1961-1964). Зеньковский прошел несколько этапов научного, интеллектуального пути, и необходимо исследовать их идейную взаимосвязь или внутреннюю диалектику.

Василий Васильевич Зеньковский - Собрание сочинений - Том 1 - О русской философии и литературе - Статьи, очерки и рецензии - 1912-1961

Сост., подгот. текста, вступ. ст., и примеч. О.Т. Ермишина

М.: Русский путь, 2008. — 448 е.; ил.

ISBN 978-5-85887-307-5 (т. 1)

ISBN 978-5-85887-277-1