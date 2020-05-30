Вальтер Зеннхаузер – Платон и математика

Серия – «Античные исследования»

Мое первое знакомство с Платоном, произошедшее в школе, было неудачным. Диалоги казались мне слишком длинными, часто непонятными и даже скучными. К тому же я не видел в них настоящих диалогов между равноценными собеседниками, меня раздражала унизительная роль друзей Сократа, которым оставались лишь такие реплики, как: «Ты совершенно прав», «Как же иначе!», «Да, конечно». В дальнейшем, к счастью, картина постепенно стала раскрываться во всем богатстве своих деталей, и я начал понимать, почему некоторые авторы называют Платона «началом философ-ствования» или даже «божественным». Тем не менее я был удивлен, когда узнал, что та математика, которую преимущественно изучают в наших школах и университетах, называется, согласно Паулю Бернайсу, «математическим платонизмом». Почему «платонизм»? Какие философские идеи Платона дают нам право неразрывно связывать имя древнего мыслителя с современной математикой? И тогда у меня возникло желание прочитать труды Платона именно под этим углом зрения. Первые результаты моих исследований показались директору издательства РХГА профессору Р. В. Светлову заслуживающими внимания, и он предложил мне продолжить работу с целью возможной публикации. Я благодарен ему за эту поддержку, но написать целую книгу на русском языке, которым я владею только ограниченно, оказалось настоящим приключением! И все получилось лишь благодаря неутомимым усилиям моей жены Ирины Викторовны и особенно ее дочери Марии Ларионовой, которые задавали «неудобные», но всегда полезные вопросы и терпеливо исправляли стилистические ошибки, — благодаря им текст стал более понятным и зазвучал «по-русски». Кроме того, хотелось бы сказать огромное спасибо редактору Всеволоду Королеву: он не только занимался многочисленными деталями, но и внимательно прочитал весь текст, предложив целый ряд мыслей по его улучшению. Наша переписка и возникавшие в ее ходе дискуссии были очень интересны и полезны. Эту книгу не обязательно читать от начала до конца: читатель вполне может ограничиться теми отрывками и упражнениями, которые сочтет интересными для себя. По этой причине я иногда допускал повторение той или иной важной для меня мысли, — думаю, тот, кто прочтет весь текст, согласится с высказыванием платоновского Сократа: «Есть хорошая пословица, что дважды и трижды нужно повторять прекрасное». Я надеюсь, что данная работа послужит шагом к возобновлению и углублению дискуссий между философами и математиками. Подобные дискуссии были характерны для Академии Платона, но были бы весьма полезны для обеих сторон и в наше время.

Вальтер Зеннхаузер – Платон и математика

Санкт-Петербург, издательство «РХГА», 2016 г. - 614 с.

ISBN 978-5-88812-786-5

Вальтер Зеннхаузер – Платон и математика – Содержание

Предисловие

Введение. Цели и проблемы исследования

Глава 1. Отношение Платона к математике

«Негеометр да не войдет!»

Математические знания Платона

Астрономические знания Платона

Тяжелый труд учения

Платон как наставник и вдохновитель

Глава 2. Сущность математики и ее функции

Как достичь математического знания?

Математик как охотник, философ как повар

Распределение арифметики

Сущность математических объектов

Промежуточное положение математики

Числа и числовые соотношения

Дроби

Иррациональные отношения

Проблемы логического мышления

Дефиниции

Дедукция и доказательство

Высшая польза математики

Глава 3. Области применения математики

Числа и числовые соотношения

Пропорции

Квадрат и диагональ

Круг и шар

Нормальное распределение

Платоновы тела

Вино, масло, мед и счет

Вспомогательные примеры

Идеальные числа

Формы логического мышления

Косвенный метод

Аксиоматический метод

Глава 4. Экскурсы

К вопросу о мистике и эзотерике у Платона

Софистические элементы у Платона

Проблемы при образовании понятий у Платона

О роли языка в философии и математике

Эмпиризм и роль основополагающих идей

О рациональности нашего поведения

Математика и философия

Разгружающие замечания

Глава 5. Влияние платоновского мышления

Глава 6. Послесловие от автора

Приложение А:

Характеристики математического платонизма

Приложение Б:

Мотивировки выбора математического платонизма

Б1: Загадки ряда натуральных чисел

Б2: Удивительное свойство всех треугольников

БЗ: Роль закона исключенного третьего в арифметике

Б4: Понятие «степень множества» в теории множеств

Б5: Загадка интеллектуальной молнии

Приложение В:

Темы для философско-математических дискуссий

В1: Упражения по диалектике

В2: Точки зрения участников

ВЗ: Пять вопросов

В4: Правильно или просто удобно?

В5: Возможно ли окончательно обосновать математику?

В6: Можно ли обойтись без актуально бесконечного?

В7: Суть аксиоматического метода

В 8: Этноматематика

В9: Вопросы Витгенштейна

В10: Трансцендентальный конструктивизм

В11: Компьютерные доказательства

В12: Теории нечетных множеств

ВІЗ: Роль фантазии

В14: Математико-философские семинары

Приложение Г:

Некоторые упражнения для гуманитариев

Введение

Г1: Древневавилонская задача

Г2: Один кусочек из Евклида

ГЗ: Неожиданный результат

Г4: Недопустимые обобщения

Г5: Почему минус на минус дает плюс?

Гб: Почему только пять правильных многогранников?

Г7: Доказательство теоремы Пифагора по Гауссу

Г8: Доказательство теоремы Морли

Г9: Пример чисто аксиоматической дедукции

Г10: Примеры использования абсолютной логики

Г11: Платоновская арифметика

Г12: Платоновская геометрия

Г13: Дедукция уравнения Эйнштейна Е = тс 2

Список используемой литературы

Указатель имен

Указатель цитат из платоновских диалогов

Вальтер Зеннхаузер – Платон и математика – Тяжелый труд учения

В VII Письме Платон говорит о трудностях обучения философии и сожалеет о том, что есть люди, которые «набиты ходячими философскими истинами», но «имеют лишь налет кажущегося знания, как люди, кожа которых покрыта загаром» — «таким людям надо показать, что из себя представляет философия в целом, какие сложности она с собой несет и какой требует затраты труда». Таких же «затрат труда» требует и математика. В «Государстве» мы находим следующие знаменательные высказывания о геометрии тел: Сократ спрашивает, почему эта область почти не исследована, хотя «правильнее было бы после второго измерения рассмотреть третье», и сам же на это отвечает: Причина тут двоякая: нет такого государства, где наука эта была бы в почете, а исследуют ее слабо, так как она трудна.

Исследователи нуждаются в руководителе: без него им не сделать открытий. Прежде всего, трудно ожидать, чтобы такой руководитель появился, а если даже он и появится, то при нынешнем положении вещей те, кто исследует эти вещи, не стали бы его слушать, так как они слишком высокого мнения о себе. Если бы все государство в целом уважало такие занятия и содействовало им, исследователи подчинились бы, и их непрерывные усиленные поиски раскрыли бы свойства изучаемого предмета. Из собственного опыта Платон знает, что высшее геометрическое знание дается нелегко. Геометрия — «трудная» наука: лишь «непрерывные усиленные поиски» при поддержке опытного руководителя и государства могут дать результат.

И даже этого недостаточно — истинный философ дожен обладать особым характером. Подробнее увидеть, как Платон стремился усваивать актуальные для своего времени знания, какие трудности ему приходилось при этом преодолевать, а также его готовность к восприятию новых сведений и научных открытий, можно на примере астрономии. В диалоге «Федон» есть отрывок, демонстрирующий этот путь поиска и обучения. Сначала Платон старался усваивать знания о Солнце, Луне и звездах - о скорости их движения относительно друг друга, об их поворотах и обо всем остальном, что с ними происходит: каким способом каждое из них действует само или подвергается воздействию... С величайшим рвением принялся я за книги Анаксагора, чтобы поскорее их прочесть и поскорее узнать, что же всего лучше и что хуже.

Притом он констатировал, что нелегко получить надежный результат, так как в этой области существуют совершенно различные теории: Один изображает Землю недвижно покоящейся под небом и окруженною неким вихрем, для другого она что-то вроде мелкого корыта, поддерживаемого основанием из воздуха. Платон сознает, что он не может принять решение в этой ситуации, поскольку не является астрономом. Он мог бы подробно описать астрономическую теорию, но доказать, что так именно оно и есть, никакому Главку, пожалуй, не под силу. Мне-то, во всяком случае, не справиться, а самое главное, Симмий, будь я даже на это способен, мне теперь, верно, не хватило бы и жизни на такой длинный разговор. Но что касается Земли, здесь Платон с уверенностью может сказать следующее:

Вот в чем я убедился. Во-первых, если Земля кругла и находится посреди неба, она не нуждается ни в воздухе, ни в иной какой-либо подобной силе, которая удерживала бы ее от падения, — для этого достаточно однородности неба повсюду и собственного равновесия Земли, ибо однородное, находящееся в равновесии тело, помещенное посреди одно-родного вместилища, не может склониться ни в ту, ни в иную сторону, но останется однородным и неподвижным. По-видимому, математико-астрономические исследования нелегко давались Платону, и это, кстати, неудивительно, в свете того, что мы знаем о Гауссе, «короле математиков» — иногда ему приходилось трудиться много лет, чтобы найти верное решение.

Тем более замечательно, что Платон приступил к этим исследованиям уже на старости лет и, как мы уже говорили, не боялся отвергать свои прежние представления, если новая теория казалась ему более ясной и убедительной. В связи с этим можно отметить, что Платон сравнительно поздно вступил в тесный контакт с математикой, почти не обращаясь к ней в своих ранних диалогах. Первым, кто посвятил Платона в точные науки, был знаменитый пифагорейский математик Архит из Тарента.