Последние главы, посвященные изучению церковных расколов, касаются одного из самых трудных и спорных вопросов церковной жизни, и они неизбежно должны вызвать различные отзвуки у читателей. Как объяснение причин разделения, так и разработка пути для примирения являются лишь личным мнением автора, и он один несет за них всю ответственность.

Прекращение военных действий вновь сделало возможным печатание русских книг за рубежом, но изменившееся положение русской эмиграции и появление новых выходцев из Восточной Европы, потребовало значительной переработки матерьяла, и в настоящем виде книга предназначается не только для русской молодежи, но и для всех, желающих познакомиться с историей Православия и подойти к вопросам о причинах и следствиях разделений среди современных христиан.

Книга о русской Церкви должна была последовать за ней, но разразившаяся война 1939 года застала ее автора все еще за работой. Рукопись была закончена лишь в Декабре 1940 года, когда вся Западная Европа сотрясалась под ударами борящихся сторон.

Идея подобного издания принадлежала покойному И. И. Фувдаминскому и С. М. Зерновой, но им удалось выпустить лишь одну книгу К. В. Мочульского "Великие Русские Писатели 19-го века", изданную в 1938 году от лица Центра Помощи Русским в Эмиграции и Содружества Св. Албания и Пр. Сергия.

Предлагаемая книга была задумана первоначально, как один из выпусков в серии книг о России, предназначенных для русской молодежи, выросшей за рубежом.

Николай Зернов - Вселенская церковь и русское православие

YMCA-PRESS

Париж, 1952

Содружество св. Албания и преподобного Сергия Радонежского

Николай Зернов - Вселенская церковь и русское православие - Оглавление

Предисловие

Введение - Иисус Назарянин и Христианская Церковь

Глава первая - Церковь первых христиан

Г.лава вторая - Союз Вселенской Церкви с Римской Империей

Глава третья - Христианство в России от крещения Руси до воцарения Петра Первого

Глава четвертая - Петербургская Империя и Православная Церковь

Глава пятая - Восточные и Западные христиане и их взаимоотношения

3аключение - Истина христианства и церковные расколы

Приложение - Содружество Св. Мученика Албания и Преп. Сергия Радонежского

Николай Зернов - Вселенская церковь и русское православие - Введение - Иисус Назарянин и христианская Церковь

Иисус Назарянин стоит в центре мировой истории. Его образ наложил свою неизгладимую печать на судьбы всего человечества. Год Его рождения явился рубежом между древним 'и новым миром, и летоисчисление, принятое в настоящее время большинством народов, не случайно начинается с этого величайшего события.

Вместе с тем Его значительность нельзя объяснить внешними обстоятельствами Его жизни. Он происходил из бедной семьи. Он воспитывался в Галилее, глубокой провинции Римской Империи. Свою короткую жизнь Он провел, главным образом, в пределах маленькой Палестины, где лишь в течение трех лет Он учил и исцелял собиравшихся вокруг Него людей, обращаясь преимущественно к низшим слоям ее населения.

Он потряс жизнь человечества не красноречием Своей проповеди, не блеском Своих дарований, не дерзновением Своих подвигов, а самой Своей личностью, которая была так необычайна, так непохожа на раздвоенную природу других людей, что одно соприкосновение с нею нередко перерождало человека и открывало перед ним новое знание о Боге, о самом себе и об окружающем его мире.

Самое поразительное в Иисусе Христе было Его утверждение, что Он есть Спаситель человечества, Единородный Сын Своего небесного Отца, пришедший на землю для освобождения людей от ига греха и для примирения их с Богом — Творцом Вселенной.

Только лица, потерявшие свой разум, могут уподоблять себя Божеству, но Иисус Назарянин не был безумцем. В Его словах и поступках была власть, недоступная другим людям, которая возрождала Его слушателей и приводила многих из них к вере в Него, как в Спасителя и Бога.

Всюду, где появлялся он, начинались споры между теми, кто называл Его богохульником, и теми, кто признавал в Нем Искупителя, ожидавшегося Еврейским народом.

Это разделение, начавшееся при жизни Спасителя, продолжается до наших дней. Все человечество расколото на два лагеря, тех, кто признает и тех, кто отрицает, что Иисус Христос, будучи подлинным человеком, вместе с тем есть и истинный Бог.

Борьба между последователями Христа и Его противниками составляет основную тему новой истории. Как отдельные личности, так и целые народы, признавшие Иисуса Спасителем мира, выделяются из среды остальных людей рядом особенностей, характерных для высшей христианской культуры.

Иисус Христос поставил перед каждым человеком во всей его остроте вопрос юб отношении Бога к страждущему, заблуждающемуся и все-таки ищущему Его; человечеству. Встретившись со Христом, нельзя уклониться от ответа, был ли Он Творцом Вселенной, ради любви к людям, ставшим человеком, или же Он был лишь жалким обманщиком Себя и других.

Для того, чтобы иметь возможность правильно подойти к разрешению этой глубочайшей загадки истории, ее необходимо расчленить на, две части. Вопрос о личности Спасителя можно рассматривать, как с точки зрения возможности или невозможности столь необычайных событий, как появление Богочеловека на земле, а также со стороны доводов, которые приводят сторонники Иисуса Христа в защиту их утверждения, что Богово-площение однажды имело место и что Христос был и Богом, и человеком.

Признание или отрицание возможности Боговоплощения зависит от характера веры в Бога. Бели мир, действительно, сотворен всемогущим Богом направляющим его по Своей свободной воле, то Бютовоплощение становится теоретически мыслимым. Тот, кто создал человека, может Сам стать одним из людей. Вера в Бога, премудрого и всеблагого Творца Вселенной, таким образом, включает всебя « веру в возможность Боговоплощения. Однако подобное заключение только подводит к основной трудности этой проблемы: а именно, к нашей готовности юли неготовности признать Иисуса — Сыном Божиим, Спасителем мира.

Этот выбор не зависит, как думают некоторые, от достоверности чудес, описанных в Евангелии! Существуют люди, которые утверждают, что они поверили бы во Христа, если бы они получили бесспорное доказательство, что Иисус действительно совершил все, что приписывается Ему в Священном Писании.

Подобный подход к вопросу о Боговоплощении основан на непонимании значения чудес. Сам Иисус Христос никогда не совершал их для того, чтобы принудить людей признать Его Богом; Он утверждал, что Его последователи смогут творить даже большие чудеса чем те, которые привлекали к Нему множество людей. Больше того, Евангельский рассказ свидетельствует, что очевидцы Его чудес по разному относились к этим проявлениям Его власти над силами природы. Одни утверждались в вере в Спасителя, другие же, наоборот, еще больше ожесточались против Христа.

Иисус Христос никогда не насиловал человеческой воли и разума. Он призывал людей прислушаться к голосу своего сердца и, если оно отзывалось на Его проповедь о любви Бога к миру и загоралось ответным огнем веры и благодарности Творцу Вселенной, то только тогда. Он предлагал следовать за Ним. Не в чудесах, а в самой Его личности раскрывается тайна Боговоплощения.

Христос был непричастен греху, и этим Он выделяется из среды) всех остальных людей. Его знание о Боге, сила Его любви и Его всепонимание, делают Его непохожим ни на одного другого человека. Принятие или отвержение Его, как подлинного образа того Бога, Которого то находит, то теряет каждый из нас в глубине своего мятущегося сердца, зависит поэтому не от необычайности событий, сопутствовавших Его проповеди, а от всепокоряющей силы истины и добра, исходивших от Него.