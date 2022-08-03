Специфика научного труда предполагает необходимость иметь информацию о прошлом. Собственное исследование должно быть органически связано с историей изучаемого вопроса, ибо нет такой проблемы в современной науке, которая могла бы решаться без учета предшествующей истории. «История вопроса непосредственно переходит в постановку проблемы исследования. Последняя должна органически вытекать из первой. Глубина, фундаментальность этой части исследования является в настоящее время в психологической науке одним из необходимейших условий, определяющих научную ценность данной работы»,— писал Б.М. Теплов. Ближайшая история, охватывающая наше столетие, органически входит в современность: учение о целостности в гештальтпсихологии, о бессознательном в глубинной психологии, понимание мышления в Вюрцбургской школе и др. составляют основу современных исследований. Материал более отдаленной и даже совсем далекой истории «не отрицается полностью, понимание его ограниченности не препятствует частичному включению его в более широкую систему знаний».

Владение историей, конечно, не ограничивается воспроизведением воззрений прошлого. В полной мере историческое прошлое может служить настоящему только в том случае, если оно используется в целях решения актуальных проблем. К. Левин в статье «Конфликт между аристотелеевским и галилеевским способами мышления в современной психологии», сопоставляя теоретические конструкции Аристотеля и Галилея в контексте насущных проблем современной экспериментальной и теоретической психологии, писал: «Моя цель — не историческая, скорее, я считаю, что некоторые вопросы, имеющие огромное значение для перестройки теорий современной психологии, могут быть разрешены и более точно сформулированы с помощью такого сравнения, которое обеспечит взгляд, выходящий за рамки трудностей сегодняшнего дня».

Обращение к истории в связи с разработкой новых путей психологического исследования характерно для всего творчества Л.С. Выготского.

В постоянном споре с основными психологическими направлениями создавал свою теорию установки Д.Н. Узнадзе. С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, Б.М. Теплов, П.Я. Гальперин много внимания уделяли истории психологии, хотя ни для одного из них она не была областью специального исследования, Рассматривая проблему значения истории психологии, М.Г. Ярошевский называет такое обращение к истории «творческим диалогом с прошлым».

Антонина Николаевна Ждан - История психологии: от Античности до наших дней: Учебник для вузов

Изд. 10-е, испр. и доп.

(Gaudeamus. Классический университетский учебник)

М.: Академический проект, 2018. — 587 с.

ISBN 978-5-8291-2201-0

Антонина Николаевна Ждан - История психологии: от Античности до наших дней: Учебник для вузов - Содержание

Введение

Раздел I.Развитие психологических знаний в рамках учения о душе

Глава 1. Античная психология

Г лава 2. Проблемы психологии в Средние века и эпоху Возрождения

Г лава 3. Психология Ф. Бэкона и завершение этапа развития психологии в рамках учения о душе

Раздел II. Развитие психологии о рамках философских учений о сознании

Глава 1. Выделение сознания как критерия психики

Глава 2. Оформление эмпирической психологии в философских учениях XVII в.

Глава 3. Становление ассоциативной психологии

Г лава 4. Становление эмпирического направления во французской психологии XVIII в.

Глава 5. Психологическая мысль в России в XVIII в.

Глава 6. Психологические идеи в немецкой классической философии конца XVIII — первой половины XIX в.

Раздел III. Развитие психологии как науки о сознании в период до формирования экспериментальной психологии

Глава 1. Становление немецкой эмпирической психологии в первой половине XIX в.

Глава 2. Развитие ассоциативной психологии в XIX в.

Глава 3. Развитие психологии в России в XIX в.

Раздел IV. Развитие естествознания и формирование встестввнно-научных предпосылок выделения психологии в самостоятельную науку

Глава 1. Развитие физиологии нервной системы и органов чувств в XIX в.

Глава 2. Возникновение психофизики и психометрии

Г лава 3. Развитие эволюционных идей в биологии и их значение для психологии

Раздел V. Выделение психологии в самостоятельную науку и ее развитие до периода открытого кризиса (60-е гг. XIX в - 10-е гг. XX в.)

Глава 1. Первые программы психологии как самостоятельной науки

Г лава 2. Т еоретическая борьба периода становления психологии как самостоятельной науки

Г лава 3. Развитие экспериментальной и прикладных областей психологии

Раздел VI. Направления и школы в психологии периода открытого кризиса (10-е - середина 30-х гг. XX в.)

Глава 1. Кризис в психологии

Глава 2. Бихевиоризм

Глава 3. Гештальтпсихология

Глава 4. Глубинная психология

Глава 5. Французская социологическая школа

Глава 6. Описательная психология

Раздел VII. Возникновение и развитие советской психологии. Современное состояние психологии в России

Раздел VIII. Современное состояние и важнейшие тенденции развития зарубежной психологии (вторая половина XX - начало XXI вв.)

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЯ