Григорий Распутин - правда и ложь - Олег Жиганков

Жиганков - Григорий Распутин - Правда и ложь
Мне было лет одиннадцать – двенадцать, когда я впервые прочитал о Григории Распутине. На денек-другой мне удалось одолжить книгу, вернее сшитые вместе фотографические листы самиздата, где была изложена леденящая душу история убийства Распутина в описании Феликса Юсупова. Эти несколько листочков произвели на меня сильное впечатление. Подобно большинству моих сверстников (да и тех, кто был старше меня) я тоже испытывал страх перед образом Распутина. Но неприязни этот человек во мне не вызывал. Несмотря на все усилия Юсупова изобразить Григория Распутина страшным и зловещим, тот показался мне симпатичным и необыкновенным человеком, которого не брали ни отравы, ни пули, ни ножи.
Все это было очень интересно, и мне тогда захотелось узнать о нем больше, и я стал приставать к взрослым с расспросами, однако, к сожалению, заметил, что и взрослые мало что знали о Распутине, и даже, как мне показалось, как бы опасались углубляться в эту историю. Мне удалось выяснить, что тело убитого было через некоторое время сожжено. Помню, мне рассказывали об этом сожжении, будто Григорий сел во гробу и оглядел всех присутствовавших леденящим душу взором.
Уникальные материалы. Вспомнил я о нем сравнительно недавно, когда наткнулся в одном альманахе на статью, где упоминался факт, что Григорий Распутин был, пожалуй, одиноким голосом против вступления России в Первую мировую войну. В то время, когда Русская православная церковь, аристократия, правительство, промышленники и ведомые ими широкие народные массы в один голос ратовали за войну, якобы сулящую стране дальнейшее процветание, Распутин в одиночку мог убедить царя не начинать военных действий. Мне, к этому времени человеку верующему, вспомнилась история пророка Михея, который был единственным из пророков своего времени, кто выступал против войны Израиля с Ассирией. Я нашел и перечитал эту историю, записанную в Библии, в 22-й главе Третьей книги Царств. Все пророки в угоду царю прочили монарху славные победы в затеваемой войне. И лишь Михей, оставаясь верным Богу, говорил, что этой войной царь разрушит и свой дом, и страну. Пророка не послушали и бросили в грязную яму, но его слова в точности сбылись. Теперь же я узнал, что нечто похожее произошло и в жизни Григория Распутина. И задумался.
Как историк я давно уже был убежден в том, что многие устоявшиеся мнения, касающиеся самых, казалось бы, общеизвестных событий, могут быть ложными. С обновленным интересом к личности Григория Распутина я принялся собирать и исследовать имеющиеся материалы о его жизни и судьбе. То, что я обнаружил, долгое время не могло уложиться в моем сознании. Я был настолько ошеломлен открывшимися мне сведениями, что просто не смог хранить их в себе.
Хочу сразу оговориться: давно уже изданы книги, и таковых немало, в которых восстанавливается доброе имя Григория Ефимовича Распутина. В работах О.Платонова, А.Боханова, С.Фомина, И.Евсина, Ф.Козырева, Т.Мироновой, Н.Козлова и ряда других авторов Григорий Ефимович Распутин получил уже свою «реабилитацию». Особо потрясли меня книги Олега Платонова, где дается детальный анализ жизни Григория Распутина и где Распутин представлен святым человеком. Зачем же еще один труд?
Вероятно, просто затем, что я эту книгу должен был, не мог не написать. Моя работа над ней продиктована прежде всего внутренней необходимостью. Она уподобилась систематическому извлечению из земли сокровища, масштаб которого я осознавал постепенно, по мере углубления в эту тему. История Григория Ефимовича Распутина-Нового – это настоящий клад для тех, кто ищет богатства правды и любви. Григорий Ефимович пишет в своем «Житии опытного странника»: «Любовь – это своего рода миллионщик духовной жизни – даже сметы нет. Вообще любовь живет в изгнанниках, которые пережили все, всяческое, а жалость у всех есть».
Я почитаю для себя большой честью по тщательном изучении дела подать свой голос в защиту светлой памяти настоящего миллионщика русской духовной жизни Григория Ефимовича Распутина-Нового.
Жиганков О. А. Григорий Распутин: правда и ложь
М.: Эксмо, 2013. - 384 с.
(Книrи жизни).
ISBN 978-5-699-61515-5
Олег Александрович Жиганков - Григорий Распутин - Содержание
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От автора
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Глава 1 Детство и юность
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Глава 2 Странник
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Глава 3 Дома
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Глава 4 Признание сибирских старцев
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Глава 5 Встреча с Семьей
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Глава 6 Жизнь в Питере
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Глава 7 Слова
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Глава 8 Круги знакомств
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Глава 9 Снова обвинения в хлыстовстве
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Глава 10 Растущее противостояние
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Глава 11 Распутин глазами современников
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Глава 12 Распутин и Семья
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Глава 13 Окончательная размолвка с Феофаном и Церковью
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Глава 14 Юродство
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Глава 15 Закулисная война
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Глава 16 Начало большого наступления на Распутина
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Глава 17 Позорный Собор
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Глава 18 Илиодор
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Глава 19 Еще одно чудо
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Глава 20 Покушение
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Глава 21 Война
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Глава 22 Распутин «под колпаком»
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Глава 23 Отчаяние
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Глава 24 Начало конца
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Глава 25 Открытая охота на Распутина
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Глава 26 Заговор
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Глава 27 Князь Юсупов
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Глава 28 Юсуповская ночь
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Глава 29 Весть о смерти
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Глава 30 Похороны и глумление
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Глава 31 Ящик Пандоры, или Меч революции
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Глава 32 Скорбный путь Семьи
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Глава 33 Осколки
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Глава 34 Попытки канонизации
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Послесловие
Олег Жиганков - Григорий Распутин - правда и ложь - Послесловие
Понимание того, что случилось с Г.Е.Распутиным, открывает глаза и на то, что случилось со страной. Рассмотрение ситуации, сложившейся в России в начале XX века вокруг личности Григория Распутина, позволяет по-иному посмотреть на события Октябрьской революции, да и на многие последующие события. Революция уже не кажется такой нежданной и негаданной. И речь идет не только о той большой работе, которую определенные круги проводили, подготавливая переворот в России. Речь скорее о духовной ситуации в стране накануне убийства Григория Распутина и наступления революции. Ситуации, затронувшей каждый, без исключения, класс тогдашнего российского общества – от церкви и дворца и до рабочего барака.
Не экономические предпосылки в первую очередь послужили причиной революции 1917 года – за нее прежде всего несут ответственность моральные, духовные предпосылки. Интересно, что силы, работавшие над духовным разложением нации, были теми же силами, что долгое время стремились дискредитировать Григория Ефимовича в глазах русского человека и убить его. Им это удалось, но последствия этого убийства оказались куда более катастрофичными, чем то себе представляли их дизайнеры. Хрупкая фигура Распутина оказалась плотиной, сдерживавшей великие потоки крови, которая смешается с кровью его врагов и смоет их самих с лица русской земли.
Я верю, что Бог послал такого человека, как Григорий Распутин, в Россию накануне великой катастрофы с тем, чтобы еще раз попытаться спасти от этой катастрофы русский народ. Это – тот принцип, которым, как можно заметить, Бог всегда руководствуется в Библии и истории. Падению каждой великой державы непременно предшествовало появление человека Божия, возвещающего о катастрофе, посланного Богом, чтобы предотвратить, если возможно, надвигающуюся беду.
Даже в языческий город Ниневию, в город, который был врагом народа Божия, Бог послал пророка Иону, который был призван возвестить о грядущей трагедии. Как ни странно, но, согласно Библии, жители Ниневии покаялись и трагедия их миновала. Однако в большинстве других случаев, когда Бог посылал Своих пророков, их не слушали, но гнали, били, убивали и даже после смерти продолжали неправедно злословить. Григорий Ефимович мог остановить кровь наследника престола царевича Алексея, которую никакие врачи не могли остановить. И это, на мой взгляд, глубоко символично: он был призван остановить грядущее великое кровопролитие в России. Если бы к его вести прислушались, как прислушались к вести пророка Ионы…
Интересно, что Иона не известен своими чудесами, или красивыми речами, или великой любовью к своим врагам – всеми теми качествами, которыми обладал Григорий Ефимович. И все же языческий народ прислушался к словам Ионы и пришел к покаянию, начиная от царя и вплоть до последнего бедняка. И это предотвратило национальную трагедию, по крайней мере, отложило ее на долгие десятилетия. Но когда Бог посылал пророков к Своему избранному народу, то народ этот обычно отвергал Божьих людей, глумился над ними, возводил клевету и убивал. Убивал лучших своих сынов.
Старец Николай (Гурьянов) так говорил о Распутине:
«Господь послал государю Распутина для укрепления. Ничего плохого в нем не было, а вот горе ему какое было из-за этого. Боже! Все такое страшное…»
«Он был человек простой, очень верующий, молитвенник. Сохрани Бог! – в нем не было никакого колдовства. Господь его в вечности наградил».
«Распутин был истинный раб Божий, честный человек, труженик».
«Помяни его, Господи! Мученик он был и сколько терпел».
«Распутину Господь все открывал».
«Он законный раб Божий… Угодник Божий…»
«Надо его очистить от заплеваний. Грешно быть вместе с чернителями заодно… Бог не простит…»[366]
Старец Николай (Гурьянов) так говорил о Распутине:
«Господь послал государю Распутина для укрепления. Ничего плохого в нем не было, а вот горе ему какое было из-за этого. Боже! Все такое страшное…»
«Он был человек простой, очень верующий, молитвенник. Сохрани Бог! – в нем не было никакого колдовства. Господь его в вечности наградил».
«Распутин был истинный раб Божий, честный человек, труженик».
«Помяни его, Господи! Мученик он был и сколько терпел».
«Распутину Господь все открывал».
«Он законный раб Божий… Угодник Божий…»
«Надо его очистить от заплеваний. Грешно быть вместе с чернителями заодно… Бог не простит…»[366]
Можно сказать, что традиционно, по Библии, национальное пленение, вызванное духовным падением, длится около семидесяти лет – средняя продолжительность жизни одного поколения. К этому времени принявшие на себя первую кровь давно уже почили, как и большинство их детей. Бог милостив и дает возможность очиститься, начать сначала. Если бы Бог за все карал, то давно камня на камне не осталось бы от человеческой цивилизации. Но можно и нужно говорить о знаковых понятиях, о духовной связи событий. Знаковым было убийство Распутина, знаковым было убийство царской семьи, знаковой была попытка строительства Дворца Советов на месте храма Христа Спасителя и т. п. Но такое видение мира есть только у человека верующего. Другие же этого не видят – и таковых большинство. Грехи отцов, согласно заповеди, передаются до трех и четырех поколений. России никогда не выбраться из-под проклятия, пока она не очистится в покаянии от той крови, которую на себя взяла.
На мой взгляд, к концу этого семидесятилетнего периода коммунизм… очистился и был прощен. Он теперь имел право на существование – если бы принял это право от Того, Кто мог это право ему дать, – от Бога, признав Бога, приняв Бога и покаявшись. Обратите внимание: когда СССР вошел в свой пресловутый «этап развитого социализма», российская культура была удивительно чистой. Более чистого, более доброго и человечного искусства для масс никакая другая страна мира не знала и не производила. Кинематограф, музыка, литература, искусство – все призывало, рвалось к добру. По старой русской привычке, правда, все это делалось опять-таки в отрыве от Бога. Но, надо признаться, во многих произведениях искусства всех жанров Бог был, хотя и не названный по Имени.
Люди прятали, растворяли свою веру в Бога в художественных произведениях. «Совки» ругали Америку за загрязненность нравов и правильно делали. В России, даже в глубоко советской, многое было намного чище. Россия очистилась, ей оставалось покаяться в своем неверии, признать Бога и призвать Его по имени. Я осмелюсь заявить, что именно этого Бог ждал, желал от России, хотя и знал, что она опять отвернется от Него. Ведь если бы советскому человеку указали на Бога, если бы общество покаялось в совершенном насилии и неверии, то родилась бы новая, прекрасная страна. Страна, которая давно уже прославляла евангельские принципы, исповедовала евангельскую простоту и раннехристианский коммунизм, но боялась назвать Бога реально существующим. Эта страна готовилась к тому, чтобы перейти от коммунизма в христианство, без которого коммунизм как идея не имеет основания и не может быть построен.
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