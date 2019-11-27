Григорий Распутин - правда и ложь - Олег Жиганков

Мне было лет одиннадцать – двенадцать, когда я впервые прочитал о Григории Распутине. На денек-другой мне удалось одолжить книгу, вернее сшитые вместе фотографические листы самиздата, где была изложена леденящая душу история убийства Распутина в описании Феликса Юсупова. Эти несколько листочков произвели на меня сильное впечатление. Подобно большинству моих сверстников (да и тех, кто был старше меня) я тоже испытывал страх перед образом Распутина. Но неприязни этот человек во мне не вызывал. Несмотря на все усилия Юсупова изобразить Григория Распутина страшным и зловещим, тот показался мне симпатичным и необыкновенным человеком, которого не брали ни отравы, ни пули, ни ножи.

Все это было очень интересно, и мне тогда захотелось узнать о нем больше, и я стал приставать к взрослым с расспросами, однако, к сожалению, заметил, что и взрослые мало что знали о Распутине, и даже, как мне показалось, как бы опасались углубляться в эту историю. Мне удалось выяснить, что тело убитого было через некоторое время сожжено. Помню, мне рассказывали об этом сожжении, будто Григорий сел во гробу и оглядел всех присутствовавших леденящим душу взором.

Уникальные материалы. Вспомнил я о нем сравнительно недавно, когда наткнулся в одном альманахе на статью, где упоминался факт, что Григорий Распутин был, пожалуй, одиноким голосом против вступления России в Первую мировую войну. В то время, когда Русская православная церковь, аристократия, правительство, промышленники и ведомые ими широкие народные массы в один голос ратовали за войну, якобы сулящую стране дальнейшее процветание, Распутин в одиночку мог убедить царя не начинать военных действий. Мне, к этому времени человеку верующему, вспомнилась история пророка Михея, который был единственным из пророков своего времени, кто выступал против войны Израиля с Ассирией. Я нашел и перечитал эту историю, записанную в Библии, в 22-й главе Третьей книги Царств. Все пророки в угоду царю прочили монарху славные победы в затеваемой войне. И лишь Михей, оставаясь верным Богу, говорил, что этой войной царь разрушит и свой дом, и страну. Пророка не послушали и бросили в грязную яму, но его слова в точности сбылись. Теперь же я узнал, что нечто похожее произошло и в жизни Григория Распутина. И задумался.

Как историк я давно уже был убежден в том, что многие устоявшиеся мнения, касающиеся самых, казалось бы, общеизвестных событий, могут быть ложными. С обновленным интересом к личности Григория Распутина я принялся собирать и исследовать имеющиеся материалы о его жизни и судьбе. То, что я обнаружил, долгое время не могло уложиться в моем сознании. Я был настолько ошеломлен открывшимися мне сведениями, что просто не смог хранить их в себе.

Хочу сразу оговориться: давно уже изданы книги, и таковых немало, в которых восстанавливается доброе имя Григория Ефимовича Распутина. В работах О.Платонова, А.Боханова, С.Фомина, И.Евсина, Ф.Козырева, Т.Мироновой, Н.Козлова и ряда других авторов Григорий Ефимович Распутин получил уже свою «реабилитацию». Особо потрясли меня книги Олега Платонова, где дается детальный анализ жизни Григория Распутина и где Распутин представлен святым человеком. Зачем же еще один труд?

Вероятно, просто затем, что я эту книгу должен был, не мог не написать. Моя работа над ней продиктована прежде всего внутренней необходимостью. Она уподобилась систематическому извлечению из земли сокровища, масштаб которого я осознавал постепенно, по мере углубления в эту тему. История Григория Ефимовича Распутина-Нового – это настоящий клад для тех, кто ищет богатства правды и любви. Григорий Ефимович пишет в своем «Житии опытного странника»: «Любовь – это своего рода миллионщик духовной жизни – даже сметы нет. Вообще любовь живет в изгнанниках, которые пережили все, всяческое, а жалость у всех есть».

Я почитаю для себя большой честью по тщательном изучении дела подать свой голос в защиту светлой памяти настоящего миллионщика русской духовной жизни Григория Ефимовича Распутина-Нового.

Жиганков О. А. Григорий Распутин: правда и ложь

М.: Эксмо, 2013. - 384 с. (Книrи жизни). ISBN 978-5-699-61515-5

Олег Александрович Жиганков - Григорий Распутин - Содержание

От автора

Глава 1 Детство и юность

Глава 2 Странник

Глава 3 Дома

Глава 4 Признание сибирских старцев

Глава 5 Встреча с Семьей

Глава 6 Жизнь в Питере

Глава 7 Слова

Глава 8 Круги знакомств

Глава 9 Снова обвинения в хлыстовстве

Глава 10 Растущее противостояние

Глава 11 Распутин глазами современников

Глава 12 Распутин и Семья

Глава 13 Окончательная размолвка с Феофаном и Церковью

Глава 14 Юродство

Глава 15 Закулисная война

Глава 16 Начало большого наступления на Распутина

Глава 17 Позорный Собор

Глава 18 Илиодор

Глава 19 Еще одно чудо

Глава 20 Покушение

Глава 21 Война

Глава 22 Распутин «под колпаком»

Глава 23 Отчаяние

Глава 24 Начало конца

Глава 25 Открытая охота на Распутина

Глава 26 Заговор

Глава 27 Князь Юсупов

Глава 28 Юсуповская ночь

Глава 29 Весть о смерти

Глава 30 Похороны и глумление

Глава 31 Ящик Пандоры, или Меч революции

Глава 32 Скорбный путь Семьи

Глава 33 Осколки

Глава 34 Попытки канонизации

Послесловие

Олег Жиганков - Григорий Распутин - правда и ложь - Послесловие

Понимание того, что случилось с Г.Е.Распутиным, открывает глаза и на то, что случилось со страной. Рассмотрение ситуации, сложившейся в России в начале XX века вокруг личности Григория Распутина, позволяет по-иному посмотреть на события Октябрьской революции, да и на многие последующие события. Революция уже не кажется такой нежданной и негаданной. И речь идет не только о той большой работе, которую определенные круги проводили, подготавливая переворот в России. Речь скорее о духовной ситуации в стране накануне убийства Григория Распутина и наступления революции. Ситуации, затронувшей каждый, без исключения, класс тогдашнего российского общества – от церкви и дворца и до рабочего барака.



Не экономические предпосылки в первую очередь послужили причиной революции 1917 года – за нее прежде всего несут ответственность моральные, духовные предпосылки. Интересно, что силы, работавшие над духовным разложением нации, были теми же силами, что долгое время стремились дискредитировать Григория Ефимовича в глазах русского человека и убить его. Им это удалось, но последствия этого убийства оказались куда более катастрофичными, чем то себе представляли их дизайнеры. Хрупкая фигура Распутина оказалась плотиной, сдерживавшей великие потоки крови, которая смешается с кровью его врагов и смоет их самих с лица русской земли.



Я верю, что Бог послал такого человека, как Григорий Распутин, в Россию накануне великой катастрофы с тем, чтобы еще раз попытаться спасти от этой катастрофы русский народ. Это – тот принцип, которым, как можно заметить, Бог всегда руководствуется в Библии и истории. Падению каждой великой державы непременно предшествовало появление человека Божия, возвещающего о катастрофе, посланного Богом, чтобы предотвратить, если возможно, надвигающуюся беду.



Даже в языческий город Ниневию, в город, который был врагом народа Божия, Бог послал пророка Иону, который был призван возвестить о грядущей трагедии. Как ни странно, но, согласно Библии, жители Ниневии покаялись и трагедия их миновала. Однако в большинстве других случаев, когда Бог посылал Своих пророков, их не слушали, но гнали, били, убивали и даже после смерти продолжали неправедно злословить. Григорий Ефимович мог остановить кровь наследника престола царевича Алексея, которую никакие врачи не могли остановить. И это, на мой взгляд, глубоко символично: он был призван остановить грядущее великое кровопролитие в России. Если бы к его вести прислушались, как прислушались к вести пророка Ионы…







Старец Николай (Гурьянов) так говорил о Распутине:



«Господь послал государю Распутина для укрепления. Ничего плохого в нем не было, а вот горе ему какое было из-за этого. Боже! Все такое страшное…»



«Он был человек простой, очень верующий, молитвенник. Сохрани Бог! – в нем не было никакого колдовства. Господь его в вечности наградил».



«Распутин был истинный раб Божий, честный человек, труженик».



«Помяни его, Господи! Мученик он был и сколько терпел».



«Распутину Господь все открывал».



«Он законный раб Божий… Угодник Божий…»



«Надо его очистить от заплеваний. Грешно быть вместе с чернителями заодно… Бог не простит…»

Интересно, что Иона не известен своими чудесами, или красивыми речами, или великой любовью к своим врагам – всеми теми качествами, которыми обладал Григорий Ефимович. И все же языческий народ прислушался к словам Ионы и пришел к покаянию, начиная от царя и вплоть до последнего бедняка. И это предотвратило национальную трагедию, по крайней мере, отложило ее на долгие десятилетия. Но когда Бог посылал пророков к Своему избранному народу, то народ этот обычно отвергал Божьих людей, глумился над ними, возводил клевету и убивал. Убивал лучших своих сынов.Старец Николай (Гурьянов) так говорил о Распутине:«Господь послал государю Распутина для укрепления. Ничего плохого в нем не было, а вот горе ему какое было из-за этого. Боже! Все такое страшное…»«Он был человек простой, очень верующий, молитвенник. Сохрани Бог! – в нем не было никакого колдовства. Господь его в вечности наградил».«Распутин был истинный раб Божий, честный человек, труженик».«Помяни его, Господи! Мученик он был и сколько терпел».«Распутину Господь все открывал».«Он законный раб Божий… Угодник Божий…»«Надо его очистить от заплеваний. Грешно быть вместе с чернителями заодно… Бог не простит…» [366]

Можно сказать, что традиционно, по Библии, национальное пленение, вызванное духовным падением, длится около семидесяти лет – средняя продолжительность жизни одного поколения. К этому времени принявшие на себя первую кровь давно уже почили, как и большинство их детей. Бог милостив и дает возможность очиститься, начать сначала. Если бы Бог за все карал, то давно камня на камне не осталось бы от человеческой цивилизации. Но можно и нужно говорить о знаковых понятиях, о духовной связи событий. Знаковым было убийство Распутина, знаковым было убийство царской семьи, знаковой была попытка строительства Дворца Советов на месте храма Христа Спасителя и т. п. Но такое видение мира есть только у человека верующего. Другие же этого не видят – и таковых большинство. Грехи отцов, согласно заповеди, передаются до трех и четырех поколений. России никогда не выбраться из-под проклятия, пока она не очистится в покаянии от той крови, которую на себя взяла.



На мой взгляд, к концу этого семидесятилетнего периода коммунизм… очистился и был прощен. Он теперь имел право на существование – если бы принял это право от Того, Кто мог это право ему дать, – от Бога, признав Бога, приняв Бога и покаявшись. Обратите внимание: когда СССР вошел в свой пресловутый «этап развитого социализма», российская культура была удивительно чистой. Более чистого, более доброго и человечного искусства для масс никакая другая страна мира не знала и не производила. Кинематограф, музыка, литература, искусство – все призывало, рвалось к добру. По старой русской привычке, правда, все это делалось опять-таки в отрыве от Бога. Но, надо признаться, во многих произведениях искусства всех жанров Бог был, хотя и не названный по Имени.



Люди прятали, растворяли свою веру в Бога в художественных произведениях. «Совки» ругали Америку за загрязненность нравов и правильно делали. В России, даже в глубоко советской, многое было намного чище. Россия очистилась, ей оставалось покаяться в своем неверии, признать Бога и призвать Его по имени. Я осмелюсь заявить, что именно этого Бог ждал, желал от России, хотя и знал, что она опять отвернется от Него. Ведь если бы советскому человеку указали на Бога, если бы общество покаялось в совершенном насилии и неверии, то родилась бы новая, прекрасная страна. Страна, которая давно уже прославляла евангельские принципы, исповедовала евангельскую простоту и раннехристианский коммунизм, но боялась назвать Бога реально существующим. Эта страна готовилась к тому, чтобы перейти от коммунизма в христианство, без которого коммунизм как идея не имеет основания и не может быть построен.