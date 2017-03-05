Среди теологических влияний, которые испытала мысль Декарта, самым общим и бесспорным является влияние ев, Фомы. Мы будем постоянно предполагать наличие такого влияния и без колебания обращаться к «Сумме теологии» или к комментариям к ней, когда нам будет казаться, что это способствует прояснению текстов Декарта.

Поэтому с самого начала важно разрешить следующую проблему: был ли Декарт знаком с теологией св. Фомы и настолько ли он ее знал, чтобы она могла оказать реальное влияние на его мышление? Ответ не может вызывать сомнений. Известно, что Декарт изучал философию в иезуитском коллеже Ла Флеш, где ее преподавали лучше, чем где бы то ни было. Декарт сам рассказывает нам, каким он был учеником, и сообщает, что его не считали хуже других, хотя некоторых из его товарищей прочили на место их учителей.

Жильсон Этьен - Избранное: Христианская философия

Пер. с франц. и англ. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. 704 с.

(Серия «Книга света»)

ISBN 5-8243-0497-1

Жильсон Этьен - Избранное: Христианская философия - Содержание

Учение Декарта о свободе и теология. Перевод З.А. Сокулер

Введение

Первая часть. Свобода Бога

Глава I. Декарт в коллеже Ла Флеш. Тексты

Глава II. Противник Декарта

Глава III. Целевые причины и идея бесконечности

Глава IV. Источники: Дуне Скот и Мерсенн

Глава V. Картезианское учение о божественной свободе и теология оратории

Примечания

Примечания переводчика

Вторая часть. Человеческая свобода

Глава I. Заблуждение

Глава II. Отношения между разумом и волей. Суждение

Глава III. Критика свободы безразличия. Ее источники

Глава IV. Человеческая свобода в «Principia philosophiae»

Глава V. Свобода как безразличие от «De libertate» до «Augustinus»

Глава VI. Декарт и рождающийся янсенизм

Глава VII. Декарт и «Dogmata theologica» о. Пето

Заключение

Примечания

Примечания переводчика

Библиография

Бытие и сущность. Перевод Г.В.Вдовиной

Введение

Глава I. Бытие и Единое

Глава II. Сущее и субстанция

Глава III. Сущее и существование

Глава IV. Сущность против существования

Глава V. У истоков онтологии

Глава VI. Нейтрализация существования

Глава VII. Дедукция существования

Глава VIII. Существование против философии

Глава IX. Познание существования

Глава X. Существование и философия

Примечания

Заключение

Бог и философия. Перевод А.П.Шурбелева

Выписка из последней воли и завещания Мэлона Пауэла

Предисловие

Глава I. Боги греческая философия

Глава II. Бог и христианская философия

Глава III. Бог и современная философия

Глава IV. Бог и современная мысль

Примечания

Примечания переводчика

Статьи об Э.Жильсоне

Жак Маритен. Этьен Жильсон — философ христианства. Сокращенный перевод Н.А.Колаковой

М.-Т. Д'Алверни, Анри Гуйе. Предисловие (к сборнику «Этьен Жильсон и мы»). Сокращенный перевод Ю.М.Каграманова

Морис де Гандиллак. Этьен Жильсон, несравненный учитель. Перевод Ж.В.Антонова

Мари-Доминик Шеню. Толкователь святого Фомы Аквинского. Перевод И. В.Львовой

Жан Бофрэ. О христианской философии. Сокращенный перевод И.В.Львовой

Женевьева Родис-Леви. Несколько дополнений к вопросу о сотворении вечных истин. Перевод Ж.В.Антонова

Жак Ги Бужероль. Когда Этьен Жильсон встречает св. Бонавентуру. Перевод Ю.М.Каграманова

Указатель имен. Составитель И.А.Осиновская

Жильсон Этьен - Избранное: Христианская философия - Введение

Прежде всего, нам хотелось бы в немногих словах уточнить цель, которую мы преследуем в настоящей книге. Не надо ожидать от этой работы обнаружения неизданных текстов Декарта, касающихся его доктрины свободы. После многочисленных исследований этих текстов, и особенно великолепных работ Ш.Адана и П.Таннери, трудно ожидать подобных находок. Лишь чисто случайно могут обнаружиться редчайшие неизданные тексты, которые остались скрытыми для всех предыдущих исследований.

Тем не менее мы не собираемся просто изучать тексты Декарта, как они представлены последними издателями. После стольких анализов и синтезов декартовской мысли, выполненных столькими проницательными историками и философами, мы не надеемся, что подобный метод мог бы привести к новым результатам. Поэтому мы не ставим перед собой задачи реконструировать картезианскую философию или, ограничившись текстами философа, выявить внутреннюю структуру системы и ее общую ориентацию. Наше исследование будет осуществляться в совсем иной перспективе.

Мы хотели попытаться осуществить по отношению к картезианской философии эксперимент, который часто давал блестящие результаты, когда его применяли к творчеству других философов или писателей. Речь идет о том, чтобы соотнести творчество с его средой. По правде сказать, никакие другие труды, возможно, не нуждаются в этом так, как труды Декарта, потому что мало чьи работы историки так настойчиво пытались вырвать из контекста их условий существования. Кажется, что с приходом картезианства философская мысль полностью обновилась и что в обширном пространстве истории идей Cogito стало границей, отделяющей времена схоластики от эры новой философии. Наконец пришел Декарт!.. И его пришествие знаменует полный разрыв с философией прошлого. Под чьим же влиянием формировалось такое понимание картезианской философии? Исследовать это здесь не место; но такое понимание противоречит самому общему закону, согласно которому любой продукт человеческой мысли тесно связан со средой, в которой он зародился, и с условиями, в которых он развивался.

Ибо слишком долго пренебрегали тем обстоятельством, что среда, в которой зародилась и развивалась картезианская метафизика, была по сути теологической. В XVI в. философская мысль еще далеко не эмансипировалась от опеки теологии. Учителя Декарта были профессиональными теологами, и схоластическая система св. Фомы, которую они ему преподавали, представляла собой философию, каждое предложение которой находило свое оправдание в своих теологических следствиях. Среди друзей и корреспондентов Декарта было очень много теологов; именно теологам он посвятил свои «Размышления о первой философии» и именно от них ожидал возражений. Специально для иезуитских коллежей он придал «Первоначалам философии» ту форму, которой они обладают. В ту эпоху еще нет философского сообщества, отдельного от теологического, потому что само различение философии и теологии тогда еще не оформилось. Декарт полагал, что положил начало такому разделению, однако существовавшие на протяжении столетий мыслительные установки разрушаются не за один день; разрыв с прошлым, возможно, в трудах Декарта менее ощутим, чем в его намерениях.

А если это так, то становится возможным новый подход к трудам Декарта, состоящий в том, чтобы искать объяснения картезианской философии в теологической среде, в которой она сформировалась. Сказать по правде, потребность в таком подходе чувствовалась уже давно. Замкнутая система рассмотрения доктрины Декарта давала трещины со всех сторон. Нашей единственной целью будет возможно более полное изучение строго определенной части доктрины Декарта в этом аспекте. Вероятно, иногда будет создаваться впечатление, будто мы незаметно перешли от философии к теологии, но на самом деле, когда Декарт берет слово, чтобы по-своему разрешить двойную проблему свободы божественной и человеческой, он следут бесчисленным теологам, чьи рассуждения на эти темы заполняют огромное количество томов. Декарт не мог не принимать их во внимание; но и историк философии, будучи историком, не может проигнорировать их без риска допустить не одну ошибку.

Итак, мы ставим перед собой следующую проблему: обнаружить в теологической среде, в которой рождалась картезианская доктрина свободы, все то, что может объяснить нам ее структуру и развитие. Такова наша главная цель, что не помешает нам прибегать, по мере необходимости, и к рассмотрениям другого порядка.

Мы отдаем себе отчет в том, насколько деликатны исследования такого рода. Но если среди гипотез, к которым мы придем, можно будет найти кое-какие полезные и окончательные результаты, то мы будем счастливы тем, что это - заслуга наших учителей в Сорбонне: Л.Леви-Брюля, которому мы обязаны, помимо первой идеи наших исследований, многими руководящими идеями настоящей работы, и В.Дельбо. Благодаря их советам, а также показанному ими примеру метода тщательнейшей работы над проблемами истории философии они постоянно оставались моими наставниками. Позвольте же их ученику выразить им здесь свою самую глубокую признательность.