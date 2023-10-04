Жизнь ума - Арендт Ханна

Арендт - Жизнь ума
Как подруга Ханны Арендт и ее литературный душеприказчик, я подготовила к изданию книгу «Жизнь ума». В 1973 г. том «Мышление» был в более краткой форме переработан для Гиффордских лекций в университете Абердина, а в 1974 г. — и начальные разделы тома «Воление». Обе работы, и «Мышление», и «Воление» — и вновь в более краткой форме — были использованы в лекционных курсах в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке в курсах 1974—1975 и 1975 гг.
История создания работы и ее редакторской подготовки отражены в редакторских комментариях и замечаниях в конце каждого тома. Второй том включает в себя в качестве приложения текст «Суждение», взятый из лекционного курса по политической философии Канта, прочитанного в 1970 г. в Новой школе.
От лица Ханны Арендт я выражаю благодарность профессорам Арчибальду Вернхаму и Роберту Кроссу из университета Абердина и миссис Вернхам и миссис Кросс за их доброту и радушие в ходе всего периода Гиффордских лекций. Я также приношу благодарность Академическому сенату университета, пригласившему лектора.
От себя лично, как издателя, я приношу, помимо прочего, д-ру Джерому Кону, ассистенту Арендт в ходе учебного процесса в Новой школе, за продолжительную помощь при разрешении сложных текстуальных вопросов, а также за трудолюбие и заботу в деле отслеживания и сверки ссылок и цитат. Также я благодарна ему и Ларри Мэю за подготовку указателя.
Отдельная благодарность Марго Вискузи за ее ангельское терпение при перепечатках в ходе глубокой редакторской работы над рукописью со всеми многочисленными вставками и заметками между строк в различных рукописных версиях, а также за помощь при редактировании.
Я также благодарна ее мужу, Энтони Вискуси, за то, что он одолжил свои учебники из колледжа, что существенно помогло мне при прояснении некоторых трудных для определения цитат. Я благодарю своего супруга, Джеймса Уэста, за то, что, на наше счастье, у него обнаружились его старые учебники по философии, а также за готовность обсуждать рукопись в отдельных трудных для понимания местах, и также благодарю его за решительность, с которой он разрубал гордиевы узлы при создании общего плана и макета обоих томов.
Мери Маккарти
Жизнь ума - Арендт Ханна
Санкт-Петербург, «НАУКА», 2013
ISBN 0-15-651992-5 (англ.)
ISBN 978-5-02-037127-9 (рус.)
Ханна Арендт - Жизнь ума - Содержание
Том первый МЫШЛЕНИЕ
Введение
Явление
Феноменальная природа мира
(Истинное) бытие и (всего лишь) явление: теория двух ми¬ров
Оборачивание метафизической иерархии: ценность поверх¬ности
Тело и душа; душа и ум
Явление и видимость
Мыслящее эго и я: Кант
Реальность и мыслящее эго: картезианское сомнение и sen-sus communis
Наука и здравый смысл: кантовское различение рассудка и разума, истины и смысла
Умственная деятельность в Мире явлений
Невидимое и отвлеченное
Междоусобица мышления и здравого смысла
Мышление и делание: зритель
Язык и метафора
Метафора и невыразимое
Что заставляет нас мыслить?
Дофилософские предпосылки греческой философии ....
Ответ Платона и его отзвуки
Ответ римлян
Ответ Сократа
Два в одном
Где мы находимся, когда мыслим?
«Tantot je pense et tantot je suis»
Разрыв между прошлым и будущим: nunc stans
Посткриптум
Примечания
Том второй ВОЛЕНИЕ
Введение
Философы и Воля
Время и деятельность ума
Воля и Новое время
Основные возражения против Воли в постсредневековой философии
Проблема нового
Столкновение между мышлением и волей: тональность умственной деятельности
Решение Г егеля: философия Истории
Открытие внутреннего человека
Способность выбора: proairesis — предтеча Воли
Апостол Павел и бессилие Воли
Эпиктет и всемогущество Воли
Августин, первый философ Воли
Воля и интеллект
Фома Аквинский и первенство интеллекта
Дунс Скот и первенство Воли
Заключение
Немецкий идеализм как мост «радуги понятий»
Отказ от Воли у Ницше
«Воля-к-неволению» у Хайдеггера
Бездна свободы и novus ordo seclorum
Примечания
Послесловие редактора английского издания
Приложение. Ханна Арендт. Лекции по политической философии Канта
Примечания
А. В. Говорунов. Послесловие переводчика
А. Ф. Филиппов. Послесловие
Указатель имен
Жизнь ума - Арендт Ханна - Из книги
Куда все это ведет нас в отношении одной из наших главных проблем — возможной связи между отсутствием мышления и злом? Мы пришли к выводу, что только те, кто вдохновлен сократовским эросом, любовью к мудрости, красоте и справедливости, способны к мышлению и им можно доверять. Иными словами, мы пришли к платоновским «благородным натурам», часть из которых, возможно, «не творят зло по своей воле». Притом подразумеваемое и рискованное заключение, что «все хотят творить добро», неверно даже в этом случае.
(Горькая правда состоит в том, что большая часть зла творится людьми, которые никогда и не задумывались о том, чтобы быть добрыми или злыми, творить зло или добро.) Сократ, который в отличие от Платона размышлял обо всем и говорил с каждым, не мог поверить, что только немногие способны к мышлению и что только определенные предметы мысли, видимые подготовленному умственному взору, но невыразимые в дискурсе, даруют достоинство и значимость мыслительной деятельности. Если в мышлении и есть что-то, что может отвратить человека от зла, оно должно быть неотъемлемо присуще самой этой деятельности, вне зависимости от ее предмета.
Сократ, этот любитель недоумений, не так уж часто делал позитивные заявления. Среди них — два тесно взаимосвязанных предложения, которые имеют отношения к этой теме. Оба их можно найти в «Горгии», диалоге о риторике, искусстве убеждать большинство. «Горгий» не принадлежит к числу ранних сократических диалогов, он был написан незадолго до того, как Платон возглавил Академию. Более того, сама его тема — такое искусство, или форма дискурса, которая явно теряет всякий смысл, если становится апорийной. И тем не менее этот диалог апориен. Кроме того, Платон завершает его одним из своих мифов о грядущих наградах и наказаниях, который, по-видимому, т. е. иронически, разрешает все затруднения.
Важность этих мифов — чисто политическая, она заключается в том, что они обращены к большинству. Однако мифы «Горгия», определенно не-сократические, важны потому, что содержат в себе, пусть и в нефилософской форме, признание Платоном того, что люди творят зло по собственной воле. Из этого вытекает еще одно признание, что он не более Сократа знает, что делать в философском отношении с этим неприятным фактом. Мы можем не знать, верил ли Сократ, что невежество — причина зла и что добродетели можно научить, но нам точно известно, что, по мнению Платона, разумнее все же полагаться на угрозы.
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