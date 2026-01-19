В 2012 году исполнилось 120 лет со дня рождения и 70 лет со дня му­ченической кончины выдающегося пастыря и проповедника, священномуче­ника Сергия Мечёва (1892-1942). Формально именно к этой дате подготовле­но настоящее издание, наиболее полно на сегодняшний день собравшее как богословско-пастырское наследие самого отца Сергия, так и воспоминания о нем его духовных чад и домочадцев. На самом же деле юбилейная дата — лишь повод самым серьезным образом обратиться к личности «одного из видных церковных авторитетов», как безошибочно охарактеризовали своего подслед­ственного представители карательных органов в тяжкий период (да что там «период» — эпоху!) гонений на Русскую Церковь в прошлом столетии. Сын настоятеля московского храма Святителя Николая в Пленниках на Маросейке, старца в миру, святого праведного Алексия Мечёва, Сергей Алексеевич принял священный сан в годы Гражданской войны, обществен­ного неустройства и разрухи, когда и в без того не пустовавшую Николо-Клённиковскую церковь устремились за помощью и советом сотни растеряв­шихся людей. Они искали Дома Отчего — и нашли его на Маросейке, где по благословению Патриарха Тихона была создана община, трудами отца Алек­сия, а после него — отца Сергия превратившаяся в покаяльно-богослужебную маросейскую семью. Отец Сергий неоднократно повторял, что подвиг пастыр­ства превосходит подвиг мученичества. Показать хотя бы в некоем приближе­нии уникальный пастырский подвиг священномученика Сергия — и есть цель предпринятого нами издания.

«Друг друга тяготы носите...» : жизнь и пастырский подвиг священномученика Сергия Мечёва - в 2 книгах - Книга 1 - Жизнеописание - Воспоминания Сост. А. Ф. Грушина М. : Православ. Свято- Тихоновский гуманитар, ун-т, 2012. - 548 с., 16 л. ил. : ил. ISBN 9785-7429-0424-3

«Друг друга тяготы носите...» : жизнь и пастырский подвиг священномученика Сергия Мечёва - в 2 книгах - Книга 1 - Жизнеописание - Воспоминания - Содержание

«СЛУЖЕНИЕ ЕДИНОГО ЕДИНОМУ...»

Жизнь и пастырский подвиг священномученика Сергия Мечёва

Грушина А. Ф. «Сын мой будет выше меня»

Хондзинский Павел, прот. Святой и время

Грушина А. Ф. Пребывавшие единым сердцем

«НАША СЕМЬЯ ОТ ГОСПОДА!..» Воспоминания

Воспоминания об отце Сергие

Е. В. Апушкина

Т. И. Куприянова

Протоиерей Владимир Отт

М. М. Келлер

A. Н. Черткова

С. А. Энгельгардт

Л. А. Дилигенская

3. Д. Прянишникова

B. Д. Прянишникова

Е. О. Костецкая

М. В. Дриневич

Е. А. Булгакова

Воспоминания о Маросейке и маросейцах

П. Б. Юргенсон

И. Н. Черткова

Е. С. Мечёва

Т. И. Куприянова

Е. О. Костецкая

ПРИЛОЖЕНИЯ

Из дневника Е. В. Гениевой

Из писем отца Сергия

Гимн и приветствия отцу Сергию на детских елках

Рождественская ночь (Пьеса в одном действии)

Послание членов Поместного Собора в Совет Народных Комиссаров с просьбой отменить декрет об отделении Церкви от государства

Письмо старосты храма Святителя Николая в Клённиках

Н.Н. Виноградова к Заместителю Патриаршего Местоблюстителя митр. Сергию (Страгородскому) по поводу отлучения, наложенного на приход и духовенство маросейского храма

«Друг друга тяготы носите...» : жизнь и пастырский подвиг священномученика Сергия Мечёва - в 2 книгах - Книга 1 - Жизнеописание - Воспоминания - Святой и время

Святой потребен своему времени. Вчитываясь в его житие, мы можем найти в нем не только образец для подражания, но и различить знамения времени.



Когда-то таким потребным для русской земли святым человеком стал священномученик Сергий (Мечёв). Можно думать, что потребность в таком святом породил самый ход русской жизни, во многом берущий свое начало от Петровских реформ. По тонкому замечанию Батюшкова, Петр «много сделал и — ничего не кончил». Не кончил Петр и своей реформы церковного быта. Жизнь русская расслоилась. Крестьянство и духовенство сохранили дореформенный церковный быт, и, что не маловажно, именно эта среда стала главным «поставщиком» русского монашества в XIX веке — монашества простонародного по преимуществу: «Крестьянское царство» — не случайно именно так назывался известный очерк Вас. И. Немировича-Данченко о жизни Валаамского монастыря. При этом надо заметить, что это было царство, весьма неохотно принимавшее в себя выходцев из иной среды: судьба святителя Игнатия (Брянчанинова), искренне стремившегося и так и не прижившегося в нем, — наглядное тому свидетельство. Теперь не просто сказать, справедлив или нет был его упрек даже оптинскому монашеству в преобладании телесного «простонародного» подвига над умным деланием, но как бы то ни было, это царство, эта среда во многом не знала проблем образованного общества, не знала именно в силу сохранения церковно-бытового уклада жизни. Если именно этот народ назван был Достоевским народом- богоносцем, то здесь богоносец легко заменялось на бытоносец. Известно, что именно из жизни этого «народа-бытоносца» было взято и перенесено в богословский обиход понятие общины, подразумевающее живую напряженность христианской, прежде всего, евхаристической жизни, в отличие от ее формального омертвения, связываемого теперь с понятием прихода. Однако нельзя не признать, что в этом своем значении начальное понятие было переосмыслено самым решительным образом.

Действительно, если крестьянская сельская община была в то же самое время и общиной церковно-приходской, то все в ней было подчинено ритму устоявшегося христианского быта, в который на своих правах входило и причащение Христовых Таин, но именно как одно из его составляющих. Отсюда размеренный, веками складывавшийся характер «говения» — подготовки к исповеди и Причастию, который именно своей не оспариваемой в силу традиционности продолжительностью и клал определенный предел частоте причащения. В рамках устойчивого церковного быта и не могло быть иначе. В этих слоях русского народа ни о каком «евхаристическом кризисе» говорить не приходится хотя бы потому, что ни из чего не следует, что в допетровское время причащались чаще. Точно также не идет здесь речь и о противопоставлении приходской и общинной жизни. Однако впоследствии из этой исторически-бытовой сферы понятие «общины» было перенесено на мистико-литургический уровень, вовсе, кажется, не подразумевающийся начальным смыслом слова.

Иное дело там, где быт был разрушен в результате тех же преобразований, причем разрушен двояким образом: вытеснением традиционных церковных форм жизни светскими, с одной стороны, и отменой дореформенной епитимийной (духовнической) практики — с другой. Если в допетровскую эпоху границы Церкви и государства совпадали на уровне единства церковно-государственного быта и «пространство» Церкви определялось пространством распространения этого быта, то в результате проведенных Петром реформ пространство Церкви в условиях городской «культурной» жизни сжалось практически до пространства храма, и более того — светская культура невозбранно вошла в храм. Внутреннее содержание жизни, питаемое Таинствами, уже не подкреплялось ее внешними формами.



При этом, если древнерусское духовничество твердо опиралось на каноны Церкви, подробно разработанные «поновления» и епитимийники, где в качестве главного средства исправления предполагались различные сроки отлучения от Причастия, на время которых кающимся назначались еще дополнительное молитвенное правило (часто с поклонами) и пост (см., например, послания чадам преподобного Иосифа Волоцкого), то одним из следствий раскола стало разрушение института древнерусского духовничества, так как священники были лишены главного инструмента воздействия на кающихся — права не допускать на известный срок до Причастия в зависимости от тяжести совершенных грехов. Синодальное постановление 1723 года запрещает духовникам не допускать до Причастия кого бы то ни было без благословения правящего архиерея. Роль священника в этой новой ситуации могла нередко сводиться лишь к выслушиванию исповедуемых грехов и чтению разрешительной молитвы. Впрочем, синодальная традиция преодолела этот «кризис» духовничества во многом благодаря возрождению монастырского старчества, окормлявшего, как известно, не только монахов, но и ищущих наставления в духовной жизни мирян.



Впрочем, и в «культурной» части русского общества если и можно говорить о проблеме редкого причащения, то опять-таки не в том смысле, что раньше причащались часто, а затем (с Петровских времен) стали причащаться редко (до Петра и низы и верхи жили одним бытом и его вышеописанные законы распространялись на всех), а в том, что разрушение быта требовало ответной «защитной» реакции церковного организма.



Ее по преимуществу осуществил новый церковный тип, который сложился, пожалуй, уже к середине XIX века: тип «культурного», прежде всего городского, священника, сочетавший в себе как сословную церковность, так и естественную принадлежность к культурному быту города. Эти черты обусловили его социальную активность, не всегда, правда, приносящую однозначно добрые плоды. Митрополит Вениамин (Федченков) с горечью замечал в 1911 году, что среди столичного духовенства появляется все больше общественных деятелей и остается все меньше молитвенников. Этот тип стал в том числе и питательной средой будущего обновленчества, но этот же тип дал и святого Иоанна Кронштадтского, и святого Алексия Мечёва. Именно ими — или уж, во всяком случае, во многом именно ими — было найдено новое для новых условий разрешение вопроса о «жизни во Христе». Отныне главным средством, позволяющим преодолеть грех, полагалась не связанная с отлучением от Причастия епитимья, а напротив того — деятельная богослужебная и евхаристическая жизнь кающегося. Быть может, запрет на наложение епитимий косвенным образом — «от противного» — даже и послужил толчком именно к такому разрешению проблемы.



Этим великим пастырям наследовало поколение, видимым образом пополнившееся за счет представителей образованного общества. Диалог интеллигенции и Церкви, достаточно неудачный на религиозно-философских собраниях и в печати, в жизни нашел себе разрешение в священстве, например, таких отцов, как Павел Флоренский, Сергий Булгаков, Александр Ельчанинов, Валентин Свенцицкий. Правда, их богословие, сильно окрашенное философией, иногда направлялось по стихиями мира, однако знаменателен и необычен сам факт. Действительно, немало можно найти в истории примеров того, как люди, прославленные своей образованностью и умом, уходили от мира, становились монахами, заботясь о спасении души. Но трудно припомнить того, кто сделал бы это, чтобы стать приходским священником. Однако именно так было в то смутное и трагическое время, и именно из этой среды, среды городского священства, воздвигал Господь потребных земле, и именно к этой среде принадлежал священномученик Сергий Мечёв, сын великого «приходского старца» Алексия Мечёва и выпускник филологического факультета Московского университета, ученик выдающегося слависта, профессора М. Сперанского. Все сказанное выше необходимо учесть, чтобы по достоинству оценить его пастырский подвиг и наследие отца Сергия Мечёва.

«Друг друга тяготы носите...» : жизнь и пастырский подвиг священномученика Сергия Мечёва - в 2 книгах - Книга 2 - Беседы - Проповеди - Письма Cост. А. Ф. Грушина М. : Православ. Свято-Тихоновский гуманитар, ун-т, 2012. - 488 с., 28 л. ил. : ил. ISBN 9785-7429-0424-3 «Друг друга тяготы носите...» : жизнь и пастырский подвиг священномученика Сергия Мечёва - в 2 книгах - Книга 2 - Беседы - Проповеди - Письма - Содержание

«ВОЙДИТЕ ВО ВНУТРЕННЮЮ КЛЕТЬ» СТАТЬЯ «ВНУТРЕННЯЯ КЛЕТЬ». ПРОПОВЕДИ И БЕСЕДЫ «ВНУТРЕННЯЯ КЛЕТЬ». ИЗ ЗАБЫТЫХ ЗАВЕТОВ ПРАВОСЛАВИЯ СЛОВО НА ПАРАСТАСЕ ПО ОТЦУ АЛЕКСИЮ МЕЧЁВУ ДУХОВНЫЕ БЕСЕДЫ НА ДНИ БОГОСЛУЖЕБНОГО КРУГА (1922-1924) ДУХОВНЫЕ БЕСЕДЫ С ПРИХОЖАНАМИ

«ВЫ ВСЕ В МОЕМ СЕРДЦЕ...»

ПИСЬМА ПИСЬМА ОТЦУ ПИСЬМА РАЗНЫМ ЛЮДЯМ ПИСЬМА НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЛИЦАМ