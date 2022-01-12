Евгения Жуковская - Информационные риски и информационная политика Церкви XXI века

В условиях сетевого общества информационная политика становится определяющей во многих социальных процессах. Изменения мирового масштаба затрагивают культурно-институциональные черты современного российского социума: ведущим актором стала информация, она влияет на индустриальную культуру, новое социальное и техническое разделение труда. Информациона- лизм, убежден М. Кастельс, сегодня присущ не только экономике, но и широкому спектру областей общественной жизни. В меньшей степени к нему восприимчивы культура и религия, которые укоренены в традиции и являются ее носителями и проводниками между прошлым и будущим59.

Информационная политика - это искусство маневра между теми идеями, которые с позиции института Церкви нужно адаптировать (внедрить, распространить) к социальной среде (пастве), и реальными ценностными установками общества, порой от этих идей существенно отличающимися. Авторитарный принцип управления информационной средой неминуемо ведет к недовольству и неприятию идей, воспринимаемых как навязанные извне стереотипы. Не приемлема для общества усугубляющая аномию информационная анархия, так как она потенциально угрожает существованию социума и подрывает функциональность институтов. Эффективность информационной политики как религиозных, так и светских смыслопроизводящих институтов, крайне важна для формирования национальной идентичности, предрасположенностей к свободе и ответственности. Эта эффективность измеряется гармоничной циркуляцией информации в социуме, когда идеи воспринимаются членами общества без внешнего принуждения.

Роль информационной политики Московского патриархата значительна. «Повышенные значимости религиозного фактора и религиозных ценностей в современных социальных и политических практиках, конкурирование религиозных смыслов в сфере публичной и международной политики, - отмечает академик М.К. Горшков, - коррелирует с необходимостью оптимизации управленческих стратегий и технологий для обеспечения ценностного единства и стабилизации социальной системы»60.

Управление информационными процессами эффективно, когда оно строится на балансе высшей политической воли и мировоззрении социума. Подчас органы власти воздействуют на социум посредством социальных институтов: они способствуют адаптации управленческих решений государства и Церкви к жизни. И наоборот, действие масс убедительнее для власти не когда люди прибегают к радикальным мерам, а когда высок уровень самоор- ганизованной инициативы, которая поддерживается социальными группами, что способствует общественному единению и функциональности общества в целом.

Между акторами и объектами информационной политики могут складываться разные взаимоотношения, флуктуирующие между авторитарно-тоталитарными демократическими полюсами (П. Сорокин)61. В своей деятельности организации используют совокупность инструментов и методов, что позволяет им упорядочивать их внутренние процессы и проводить свою политику за ее пределами, взаимодействовать с другими социальными группами и общностями. В рамках каждой целевой области политики (экономической, социальной, религиозной, информационной, научно-технической, военной), внутренней или внешней сфер, вне зависимости от субъекта (государства или организации) смысл политических преобразований подчиняется следующим задачам:

урегулирование проблем, преодоление затруднений и противоречий между всеми заинтересованными участниками общественных процессов;

определение значимых ориентиров для власти и различных социальных групп;

запуск решений, направленных на улучшение состояния акторов и объектов, а также общественных явлений.

Как отмечает американский социолог Д. Истон, ключевым свойством внутренней организации политической системы является «исключительно гибкая способность реакции на условия своего функционирования». Разнообразные механизмы позволяют преодолевать возмущающие воздействия среды, а также «регулировать свое поведение, трансформировать внутреннюю структуру и даже изменять фундаментальные цели»62.

Департаменты по информационной политике или специализированные сотрудники существуют в большинстве смыслопроизводящих организаций. Как правило, информационно-коммуникационная деятельность ведется ими довольно разнообразно. Американский теоретик массовой коммуникации Г. Лассуэл в социально-коммуникативных процессах выделял три основные функции: информационную, корреляционную и познавательно-культурологическую.

По его мнению, проводимая кем бы то ни было политика управляема не только внешними обстоятельствами (строится исходя из внешних факторов и условий), но и поведением того, кто ее проводит. В 1939-1940 гг. Г. Лассуэлл выдвинул идею пятивопросной коммуникативной модели: Кто говорит? - Что сообщает? - Кому? - По какому каналу? - С каким эффектом? Впоследствии она легла в основу всей информационной политики и используемых для ее управления методов: пропаганды, рекламы, маркетинговых коммуникаций, связей с общественностью. Спустя почти 30 лет, в 1967 году, он сформулировал ее следующим образом: «Кто, с какими намерениями, в какой ситуации, употребляя какую стратегию, достигает какой аудитории, с каким результатом»63.

Исследователь собрал воедино те подходы, которые к середине XX столетия накопились в области коммуникации. Также был проанализирован опыт специалистов сферы связей с общественностью, пропаганды и иных областей информационной политики XIX столетия по созданию «климата доверия» населения вокруг президентской деятельности64, разоблачение общественностью махинаций и злоупотреблений игроков большого бизнеса и утверждение прав и свобод рабочих65, проведение психологических атак во время Первой и Второй мировых войн66.

Нельзя не вспомнить, что многие политические решения принимались государством или оппозиционными силами под информационным воздействием, а также благодаря общественной поддержке, завоеванной через средства массовой коммуникации, ведь от контролера информационных потоков во многом зависит исход действий. Размышляя над способами информационной политики, российский исследователь И.Н. Панарин подчеркивает: «Познать состояние и динамику общественного мнения - это значит выполнить основное требование, необходимое для правильного принятия политического решения»67. При этом люди, как правило, выносят суждение о событии только после получения информационного сообщения о нем. Поскольку чаще все это происходит через средства массовой коммуникации, вместе с описанием факта приходит комментарий. От заложенной в него оценки - очень позитивная, позитивная, нейтральная, негативная, очень негативная - зависит реакция общественности68.

Религиозные институты в современном обществе представлены довольно широко. Их главная функция - обеспечить религиозный интерес в контексте рисков религии. «Религиозный интерес в социологическом понимании, - отмечает П. Бурдье, - зависит от того, насколько данная религия способна упростить материальную и символическую власть»69. По большей части они многоструктурны и существуют в разных частях мира, объединяя значительное количество последователей. Каждый из них разделен на несколько частей. Это разделение обусловлено несколькими причинами:

расхождение в учении, касающееся интерпретации священных ценностей;

присутствие в разных странах и регионах земного шара;

специфика языковых, богослужебных, ценностных традиций.

Первая причина не позволяет исследователю анализировать деятельность института Церкви в его целостности, так как фактически в мире существует несколько институтов Церкви. У каждого из них своя уникальная история, свои формы работы.

Евгения Жуковская - Информационные риски и информационная политика Церкви XXI века

М.: ИК «Просветитель», НИС «Среда», 2018. – 204 с.

ISBN 978-5-9904177-5-5

Евгения Жуковская - Информационные риски и информационная политика Церкви XXI века - Содержание

Пролог

Предисловие

Глава I. Институт церкви в сложном обществе: вызовы новой генерации информационных рисков

§1. Переоткрытие факторов цензуры, пропаганды, идеологии в информационной политике Церкви

§2. Становление информационных рисков и рефлексия Церкви

Резюме

Глава II. Риски информационной политики Московского патриархата

§1. Влияние смысловой среды на управление информационными рисками для Русской Православной Церкви. Возможности инструментария рефлексивной культуральной социологии

§2. Управленческие решения Московского патриархата по воздействию на риски информационных провокаций

§3. Новации. Церковь в управлении информационными рисками: социологическая диагностика

§ 4. Кейс-стади

Резюме

Заключение

Приложение. Информационные риски в политических решениях Московского патриархата

Библиография