Журавский Алексей - Очерки христиано-мусульманских отношений

В хрестоматию включены мои статьи, посвященные проблемам христианомусульманского диалога и сравнительному исследованию некоторых богословских вопросов в трех теистических традициях. Часть из них написана для международных научно-богословских конференций, проводимых Свято-Филаретовским православно-христианским институтом. В хрестоматии также представлен мой раздел из коллективной монографии, созданной сотрудниками Института восточных культур и античности РГГУ, и доклад, который был сделан на конференции, организованной Лабораторией медиевистических исследований Высшей школы экономики. За последние 60 лет на Западе возникла обширнейшая научная, а вслед за ней и популяризаторская, литература, посвященная проблемам исламо-христианского диалога. Собственно сегодня уже можно с уверенностью говорить о возникновении принципиально нового междисциплинарного научно-богословского направления в гуманитарном знании. Междисциплинарного — поскольку исследование диалога необходимо предполагает сочетание различных научных методик и навыков: компаративно-религиоведческих, востоковедных, герменевтических, богословских… Впору сказать мета-междисциплинарного, поскольку каждая из перечисленных наук, необходимых новому направлению (назовем его наукой о диалоге), сама по себе является междисциплинарной.

Наверное, стоит прежде чем приступить непосредственно к анализу проблематики и структуры сборника, коротко ответить на вопрос, что следует понимать под диалогом религий и, в частности, под исламо-христианским диалогом. Диалог, на мой взгляд, — это весь комплекс отношений, которые складываются между двумя религиями (хотя некоторые авторы не без оснований полемизируют с такой точкой зрения). В этом случае мы должны признать, что диалог религий существовал всегда. Какими бы враждебными ни были установки одной религии по отношению к другой, между ними всегда происходило общение, подспудный обмен ценностями. Одна религиозная культура заимствовала у другой прежде всего то, чего ей недоставало в ее собственном потенциале. Этот обмен мог быть более или менее продуктивным, но он всегда существовал. Однако сегодня под диалогом религий мы все чаще начинаем понимать не стихийный, подспудный процесс обмена культурной информацией, а сознательную ориентацию на взаимопонимание. Это сложный процесс, требующий как теоретического осмысления, так и институционального оформления. Такой диалог только начинается в наши дни. Именно поэтому у науки о диалоге есть еще одна существенная особенность: она в равной мере исследует диалог и творит его, она не только наука о диалоге, но и наука диалога.

Конструктивные, положительные отношения между верующими разных религий невозможны без признания права другого быть иным. Признание такого права на инаковость неизбежно влечет за собой интерес к ней. Отсюда в науке о диалоге такое большое внимание уделяется представлениям мусульман и христиан друг о друге. «Это удивительно увлекательный вопрос то, как люди судят друг о друге и видят друг друга, особенно, когда они принадлежат разным культурам и даже религиям. Он делается еще увлекательней, когда в восприятии происходят явные изменения, поскольку стародавние модели и парадигмы представлений о другом уступают место прямому взаимодействию».

Журавский Алексей - Очерки христиано-мусульманских отношений

Хрестоматия для теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений

М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. 192 с.

ISBN 978–5–89100–134–3

Журавский Алексей - Очерки христиано-мусульманских отношений - Оглавление

Предисловие

Раздел 1. Богословие исламо-христианского диалога

О некоторых богословских вопросах исламо-христианского диалога

Межрелигиозный диалог: путь к розни или путь к общению

Справедлива ли оппозиция «иерархическое христианство» — «неиерархический ислам»?

Существует ли в исламе понятие служения?

Раздел 2. Межрелигиозный диалог в лицах

Μωυσῆς, ى َسوُم: образ пророка Моисея в трех теистических традициях

Магомет кардинал: к истории одного образа Мухаммада в средневековой Европе

Небесный межрелигиозный собор Николая Кузанского

Раздел 3. Ислам. Взгляд из России