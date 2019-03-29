Хотя нигде в Апокалипсисе не встречается имя христианин, тем не менее христиане в нём определены однозначно, обычно в контексте обстоятельств, в которых они живут. Ограничусь припоминанием некоторых определений, которые относятся к ним в Откр 4-22. Определённая категория лиц в Откровении св. Иоанна Богослова определена как имеющие свидетельство Иисуса (19, 10); сохраняющие заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса Христа (12, 17); соблюдающие заповеди Божие и веру в Иисуса (14, 12); говорится также об убитых за свидетельство Иисуса и за слово Божие (20, 4; ср. 6, 9; 17, 6). Для выяснения вопроса, о ком говорит автор в этих текстах, сначала надо установить, что он понимал под определением свидетельство Иисуса. Термин свидетельство (греч. μαρτυρία) появляется в Откровении св. Иоанна Богослова 9 раз. В том числе 6 раз в выражении свидетельство Иисуса (1, 2. 9; 12, 17; 19, 10 — дважды; 20, 4) и, кроме того, в 6, 9 и 12, 11, где отсутствует имя Иисус, но контекст указывает на подобный смысл.

Книга начинается сообщением информации о том, что Иоанн, находясь на острове Патмос, получил Откровение Иисуса Христа (1, 1), которое должен передать поместным церквам (1, 11 слл.). В то же время выражение свидетельство в 1, 9 означает Благую Весть, которую возвещал Иисус из Назарета, а после Пасхи — апостолы, их преемники и сотрудники. Именно по причине возвещения свидетельства Иисуса Иоанн был сослан на Патмос и стал «соучастником в скорби» (1, 9). Равным образом в 12, 17 свидетельство Иисуса означает Благую Весть, что следует как из узкого контекста (12, II), так и из широкого (20, 4), где автор отсылает к 12, 17, а также, вообще говоря, как отмечает Крафт, к главе 13. Некоторую ясность вносит 19, 10: «Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово». Таким образом, эти братья уже имели свидетельство Иисуса (Благую Весть) прежде, чем Иоанн на острове Патмос получил свидетельство Иисуса Христа (1, 2), которое он должен был передать поместным церквам (1, 11 слл.).

Зиг Франтишек - Воскресший Господь и верующие во имя Его

пер. с пол. Ирины Бурак

Минск : ПРО ХРИСТО, 2014. 160 с.

ISBN 978-985-7074-13-6

Зиг Франтишек - Воскресший Господь и верующие во имя Его - Содержание

Вступление к русскому изданию

Пролог

Говорит Держащий семь звёзд в деснице Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников (Откр 2, lb)

Говорит Первый и Последний, Который был мёртв, и се, жив (Откр 2, 8Ь)

Говорит Имеющий острый с обеих сторон меч (Откр 2,12Ь)

Говорит Сын Божий, у Которого очи, как пламень огненный, и царство Его не прейдёт (Откр 2,18Ь; ср. Дан 7,14)

Говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звёзд (Откр 3, lb)

Говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов (Откр 3, 7Ь)

Говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия (Откр 3,14Ь)

Христиане в Откр 4-22

Эпилог

Избранная библиография

Зиг Франтишек - Воскресший Господь и верующие во имя Его - Вступление к русскому изданию

Последняя книга Нового Завета, которая со второго века носит название Апокалипсис (в русском Синодальном переводе — Откровение святого Иоанна Богослова), была, наверно, более понятна первым её адресатам, чем последующим поколениям. Даже многочисленные опубликованные до сих пор комментарии к ней и монографии оказались не в состоянии удовлетворительно разъяснить эту таинственную книгу. Она имеет форму большого послания с прологом и эпилогом; чётко делится также на две части: Откр 1-3 и Откр 4-22. Первая часть содержит обращения к семи церквам, находящимся в Асии (Откр 1, 4) (на территории Малой Азии); вторую часть, в основном, составляют описания видений. Исследования лексики и стиля подтверждают, что эта книга — труд одного автора. Литературные особенности, однако, позволяют сделать вывод, что писалась она в несколько этапов и свой актуальный вид приобрела в конце первого века. Её автор — Иоанн (Откр 1, 9), который в правление римского императора Домициана (81-96 гг.) был сослан на остров Патмос Обращения к семи церквам (Откр 2-3) носят характер своеобразного пастырского послания, написанного в раннехристианском пророческом стиле. Автор от имени Христа Воскресшего, Который обращается к Своим общинам через Святого Духа (Откр 2, 7а; ср. Откр 3, lb), направляет это послание указанным поместным церквам. Он возвещает им воскресшего Господа и показывает Его отношения с конкретными христианскими общинами в древней Малой Азии. В первой части книги эти отношения описаны в повествовательном стиле с большими монологами воскресшего Господа. К этому посланию (Откр 2-3) присоединены описания знамений (видения в Откр 1, 11 слл., Откр 4-22), которые часто предварены пророческой формулой визионера. Описания величественных сцен заканчиваются гимнами. Элементы, которые в них появляются, помогают понять описанные видения.

Своеобразный характер первой части Откровения (главы 1-3) позволяет, не нарушая сути целой книги, предложить современному читателю и христианским общинам это послание св. Иоанна, снабдив его некоторыми комментариями. А поскольку имеются определённые смысловые связи этой части книги с Откр 4-22, то представлялось целесообразным, хотя бы некоторые из них принять во внимание. Предлагаемый читателю комментарий к Откр 1-3 не носит характера теоретического толкования, а согласно намерению автора этой библейской книги, св. Иоанна, показывает с одной стороны Господа, Христа Воскресшего — Его титулы, атрибуты и власть над поместными церквами, а с другой стороны — поведение людей, верящих во имя Его (Ин 1, 12; 1 Ин 3, 23; 1 Ин 5, 13). Воскресший Иисус Христос идёт через века со своим народом, который Он «Кровию Своею искупил Богу» (Откр 5, 9). Евангелие — Благая Весть, которую Иисус возвещал на палестинской земле, передаётся из поколения в поколение, чтобы все верующие во имя Его имели жизнь вечную (ср. Ин 1, 12; 20, 31). К тем, кто отвечает на Его приглашение в духе веры, послушания и любви, Христос обращается разными способами, главным образом через Святого Духа, и ведёт их в дом Небесного Отца. В связи с этим нам следует быть чуткими к поучениям Господа и готовыми к диалогу с Ним в тех экзистенциальных условиях, в которых мы находимся. В Священном Писании многократно упоминается о жестокосердии, бесчувствии, непослушании по отношению к Богу, а также говорится о последствиях такого поведения. В рассматриваемых Обращениях к семи церквам можно отыскать себя и свою общину, хотя и в иной культуре и в отличающихся социальных условиях. Церковь — это большая община, которую св. Павел определил как «тело Христово» (1 Кор 12, 27). Христос всегда близко и через Духа Святого приглашает [к жизни вечной], а для побеждающих имеет награды (Откр 2, 7; пар.).

Не следует разочаровываться из-за своих неудач. Ибо Господь всё видит и, оценивая это в Своей спасительной любви, поднимает нас и ведёт дальше. И если порой нам не удаётся делать то, что согласно с Его волей, мы просим у Него прощения и снова послушно становимся под Его знамёна и «идём» к дому Небесного Отца. Нужно постоянно, снова и снова обращать взор к вознесённому на крест Господу (Ин 3, 14-15) и с доверием следовать за Ним к Отцу, так сильно возлюбившему нас (Ин 3, 16). Для этого необходимо, чтобы мы заботились о личных близких отношениях с Иисусом. В Нём и через Него в Святом Духе формируется религиозная личность каждого из нас и наша солидарность со всей Церковью, глава которой — Иисус Христос (Эф 1, 10. 22; Кол 1, 18). Эти комментарии следует читать медленно, небольшими фрагментами, давая себе время на размышление, а также на молитвенный диалог с Христом Воскресшим и Святым Духом. К тем текстам, которые особенно нас затронули, рекомендуется возвращаться как можно чаще. В центре внимания должен быть воскресший Господь, уверивший Своих учеников, что всегда будет с ними (Мф 28, 20), и Святой Дух, через Которого Он говорит (Откр 2, 7а; ср. Откр 3, lb). С Ними следует предпринять молитвенный диалог. Для того чтобы созидать близкие отношения с Господом в Духе Святом, не обязательно иметь необычайные мистические дары3, достаточно Его спасительного слова. Но с нашей стороны требуются верность и послушание в любви, в том числе — и в тех вопросах, которые кажутся менее значимыми. Следует осознавать свою ответственность за современную Церковь и поддерживать в себе интерес ко всем её делам, заботясь, соответственно своим возможностям — главным образом посредством молитвы и свидетельства, — о всех тех, кто объединён в ней, и о тех, кто нуждается в спасении Господнем.

Франтишек Зиг SJ