Эта книга вырастала наподобие мозаики, из разнородного опыта «прочтений» отдельных произведений изобразительного искусства и художественных явлений. Общая направленность определяется единым аспектом исследования. Нас интересовала проблема скрытых в изобра­жении - преимущественно в искусстве XX века - мифологических смыслов, отголосков глу­бокой архаики, когда слово и изображение еще находились в органически слитной, дораздель­ной форме, а визуальный рассказ предшествовал рассказу и в устной, и в письменной форме. В фокусе данного исследования - не мифологические сюжеты и персонажи, а поэтика произве­дений изобразительного искусства, то, в какой мере и как художественная форма обусловлена своеобразной логикой мифологического мышления. С этим связана и другая проблема, нашедшая освещение в книге, - найти способы описания мифопоэтического плана повествования в живописи, скульптуре, фотографии. Автор книги оперирует методами визуальной семиотики, теории повествования и анализа структуры «текста» культуры в целом, которые направлены на преодоление границ, отделяющих словесное от изобразительного. Задачам аналитического описания глубинных смыслов произведений искусства как целостных знаковых систем и сто­ящих за ними стереотипов мышления породивших их культур и посвящена настоящая работа.

Произведения искусства, творчество отдельных мастеров и явления рассматриваются как «текст» в семиотическом понимании, т. е. в качестве единого пространства смыслов, которые реализуют свои значения системно на различных уровнях организации целого (= структуры). Художественное пространство организовано таким образом, что собственно пространствен­ные характеристики неотделимы в нем от характеристик времени, что и определяет проникно­вение логики мифа в поэтику: «в мифопоэтическом хронотопе время сгущается и становится формой пространства» [Топоров 1983: 232]. Применительно к изобразительному искусству это означает, что словесное начало - временное - соприкасается в нем с началом собственно изобразительным, т. е. пространственным, будучи как слитым с ним, так и противопоставлен­ным ему. Проблема словесного в художественном изображении рассматривалась нами в преды­дущей книге - «Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века» (М.: Индрик, 2008), - и настоящая монография является ее продолжением. Однако область проблем изобра­зительности, связанных со словом, здесь значительно расширена и качественно иная: в насто­ящей книге речь идет о том, как картина/скульптура/здание рассказывает свою историю, т. е. о визуальном повествовании - о том, чем оно отлично от повествования литературного, а также о его собственном языке. Нарратив связан с мифом теснейшим образом. Визуальное повествование вырастает из дискретных мифопоэтических представлений, отлитых в конти­нуальную изобразительную форму. Если проблематика повествования в искусстве в последнее время начинает разрабатываться в составе визуальной семиотики, то мифопоэтика изображе­ния составляет ту область, в которой автору приходится идти практически по целине.

Наталия Злыднева - Визуальный нарратив - Опыт мифопоэтического прочтения

«Индрик», 2013. - 339 с.

ISBN: 978-5-91674-266-2

Наталия Злыднева - Визуальный нарратив - Опыт мифопоэтического прочтения - Содержание

Введение

Часть 1. Мифопоэтическое в визуальном повествовании: русский авангард

Раздел 1. «Язык» и «речь» художественного изображения

Раздел 2. Искусство versus литература

Раздел 3. Мерцающая мифология в живописи авангарда

Часть 2. Мифопоэтика и модель мира в искусстве: Балканы

Раздел 1. Балканские древности

Раздел 2. Мифопоэтическое в балканском искусстве и литературе ХХ века

Библиография