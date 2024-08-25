Прежде чем начать обзор недавних новшеств советской историографии философии (по-русски - историко-философская наука, в дальнейшем — ИФН), необходимо провести несколько терминологических различений. «История философии» - термин, который можно трактовать двояко: с одной стороны, он отсылает к историческому развитию философии, к тому, что советские учёные называли «историко-философским процессом», с другой стороны, он означает учебную дисциплину, изучающую данный процесс, - то, что в советской терминологии называется «историко-философская наука». В рамках этой дисциплины необходимо осуществить дальнейшее различение между простым описанием (эмпирической историографией философии) и философским истолкованием (философская историография философии) исторического материала - обе эти ветви вместе образуют то, что я называю «историографической практикой», чтобы отличать её от теории или истории философии. Последняя, в свою очередь, может быть разделена начисто философский (общая теория философии как исторического явления), методологический, дидактический и исторический аспекты.

Эверт ван дер Звейрде - Взгляд со стороны на историю русской и советской философии

СПб.: Алетейя, 2017. - 556 с.

ISBN: 978-5-906980-09-0

Ван дер Звейрде - Взгляд со стороны на историю русской и советской философии - Содержание