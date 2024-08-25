Звейрде - Взгляд со стороны на историю русской и советской философии
Прежде чем начать обзор недавних новшеств советской историографии философии (по-русски - историко-философская наука, в дальнейшем — ИФН), необходимо провести несколько терминологических различений. «История философии» - термин, который можно трактовать двояко: с одной стороны, он отсылает к историческому развитию философии, к тому, что советские учёные называли «историко-философским процессом», с другой стороны, он означает учебную дисциплину, изучающую данный процесс, - то, что в советской терминологии называется «историко-философская наука». В рамках этой дисциплины необходимо осуществить дальнейшее различение между простым описанием (эмпирической историографией философии) и философским истолкованием (философская историография философии) исторического материала - обе эти ветви вместе образуют то, что я называю «историографической практикой», чтобы отличать её от теории или истории философии. Последняя, в свою очередь, может быть разделена начисто философский (общая теория философии как исторического явления), методологический, дидактический и исторический аспекты.
Эверт ван дер Звейрде - Взгляд со стороны на историю русской и советской философии
СПб.: Алетейя, 2017. - 556 с.
ISBN: 978-5-906980-09-0
Ван дер Звейрде - Взгляд со стороны на историю русской и советской философии - Содержание
- Авторское введение
- Новые направления в советской историографии философии
- Роль истории философии в «новом философском мышлении» в СССР
- Русская религиозная философия как возможный источник переориентации
- На пути к возрождению: философия, идеология, и история философии в СССР
- Философия и философствование в советское время и после: культура русской философии
- Гражданское общество и идеология: проблема свободы
- Пересматривая советскую схоластику
- Понятие гражданского общества в постсоветской российской философии: общий обзор
- «Гражданское общество» в современных дискуссиях русских философов
- Конец русской философии как русской?
- Эвальд Ильенков и советская философская культура
- Деконструкция и нормализация: к оценке философского наследия Владимира Соловьева
- «Соборность» как общественный идеал в творчестве Владимира Соловьева и Павла Флоренского
- Нормализация истории философии как философской дисциплины в постсоветской российской философской культуре
- Новый взгляд на советскую философию: почему Йозеф Бохеньский оказался прав, в то время как ошибался
- Владимир Соловьев и русско-христианский еврейский вопрос
- Живая мысль Владимира Соловьёва
- Религиозная философия в России
- Зло и политика: об антиполитической политической философии Вл. Соловьева
- Гражданское общество и православие в России: двойное испытание
- Что «русского» в русской философии?
- «Субъективизм нового типа» или Как обобществление субъекта привело к идеализации личности
- Общество, общность, политика: к актуальности социальной философии Семёна Франка
- Место русской философии в истории мировой философии —перспектива
- Философия в действии: социально-политический аспект философствования Мераба Мамардашвили
- Идеи в работе!
- Что общего? Взаимодействие философских культур Европы и России: культурный трансфер
- Народный подъем и политическая философия «веховцев»
- Послесловие автора
- Список условных сокращений
- Источники публикаций и авторы переводов
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