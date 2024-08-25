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Звейрде - Взгляд со стороны на историю русской и советской философии

Эверт ван дер Звейрде - Взгляд со стороны на историю русской и советской философии
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History
Прежде чем начать обзор недавних новшеств советской историографии философии (по-русски - историко-философская наука, в дальнейшем — ИФН), необходимо провести несколько терминологических различений. «История философии» - термин, который можно трактовать двояко: с одной стороны, он отсылает к историческому развитию философии, к тому, что советские учёные называли «историко-философским процессом», с другой стороны, он означает учебную дисциплину, изучающую данный процесс, - то, что в советской терминологии называется «историко-философская наука». В рамках этой дисциплины необходимо осуществить дальнейшее различение между простым описанием (эмпирической историографией философии) и философским истолкованием (философская историография философии) исторического материала - обе эти ветви вместе образуют то, что я называю «историографической практикой», чтобы отличать её от теории или истории философии. Последняя, в свою очередь, может быть разделена начисто философский (общая теория философии как исторического явления), методологический, дидактический и исторический аспекты.

Эверт ван дер Звейрде - Взгляд со стороны на историю русской и советской философии

СПб.: Алетейя, 2017. - 556 с.
ISBN: 978-5-906980-09-0

Ван дер Звейрде - Взгляд со стороны на историю русской и советской философии - Содержание

  • Авторское введение
  • Новые направления в советской историографии философии
  • Роль истории философии в «новом философском мышлении» в СССР
  • Русская религиозная философия как возможный источник переориентации
  • На пути к возрождению: философия, идеология, и история философии в СССР
  • Философия и философствование в советское время и после: культура русской философии
  • Гражданское общество и идеология: проблема свободы
  • Пересматривая советскую схоластику
  • Понятие гражданского общества в постсоветской российской философии: общий обзор
  • «Гражданское общество» в современных дискуссиях русских философов
  • Конец русской философии как русской?
  • Эвальд Ильенков и советская философская культура
  • Деконструкция и нормализация: к оценке философского наследия Владимира Соловьева
  • «Соборность» как общественный идеал в творчестве Владимира Соловьева и Павла Флоренского
  • Нормализация истории философии как философской дисциплины в постсоветской российской философской культуре
  • Новый взгляд на советскую философию: почему Йозеф Бохеньский оказался прав, в то время как ошибался
  • Владимир Соловьев и русско-христианский еврейский вопрос
  • Живая мысль Владимира Соловьёва
  • Религиозная философия в России
  • Зло и политика: об антиполитической политической философии Вл. Соловьева
  • Гражданское общество и православие в России: двойное испытание
  • Что «русского» в русской философии?
  • «Субъективизм нового типа» или Как обобществление субъекта привело к идеализации личности
  • Общество, общность, политика: к актуальности социальной философии Семёна Франка
  • Место русской философии в истории мировой философии —перспектива
  • Философия в действии: социально-политический аспект философствования Мераба Мамардашвили
  • Идеи в работе!
  • Что общего? Взаимодействие философских культур Европы и России: культурный трансфер
  • Народный подъем и политическая философия «веховцев»
  • Послесловие автора
  • Список условных сокращений
  • Источники публикаций и авторы переводов
Views 157
Rating 5.0 / 5
Added 25.08.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

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