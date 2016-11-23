105 лет легализации русского баптизма
Сегодня русские евангельские христиане-баптисты ярко демонстрируют свою самобытность. Их традиционные богослужения во многих моментах заметно отличаются от принятых среди баптистов на Западе. Насколько баптизм в России является самобытным? На этот вопрос нет однозначного ответа. Если смотреть на возникновение и развитие это- го движения, его нельзя назвать простым заимствованием из другой страны или культуры.
С другой стороны, очевидны и общие протестантские и, в частности, баптистские идеи и принципы, которые некогда достигли России и повлияли на её евангельское движение. Очевидно, следует признать, что немецкие баптисты воспользовались тем духовным дви- жением, которое уже имело место и развивалось в Российской империи. Они не были основателями этого движения, но помогли ему двигаться к тем принципам, которые считали библейскими.
Анализируя какое-либо религиозное движение, люди часто задаются вопросом, насколько оно было оригинальным и самобытным. Такой вопрос зачастую вызывает сильные споры. Некоторые исследователи подчеркивают роль, сыгранную иностранными миссионерами, и полемизируют с теми, кто акцентирует внимание на деятельности местных жителей, отрицая при этом любое западное или чужестранное влияние.
В недавнем выпуске журнала «Международный бюллетень миссионерских исследований» Джеффри Кокс, опубликовавший ряд работ по истории британского миссионерского движения, пришел к следующему выводу: «Нельзя сказать, что христианские церкви третьего мира никак не испытали на себе западного влияния, или что они совершенно самобытны; с исторической точки зрения, они представляют собой переплетение различных традиций, в котором труд западных миссионеров диалектически уравновешивается деятельностью местных христиан».
105 лет легализации русского баптизма
Материалы международной научно-практической конференции
105 лет легализации русского баптизма
5–7 апреля 2011 года
Ред.-сост. Н.А. Белякова, А.В. Синичкин
ISBN 5-902917-03-4
105 лет легализации русского баптизма - Содержание
Формирование идентичности российского евангельского движения
- 1. НАСКОЛЬКО САМОБЫТНЫМ БЫЛО БАПТИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ? Вардин Альберт (почётный профессор Белмонтского университета [в отставке], Нашвилл, Теннеси, США. Экс-президент Южного баптистского исторического общества)
- 2. Традиция евангельских христиан: анализ самоидентификации (1874–2008) Пузынин Андрей (PhD)
- 3. «МОНАШЕСТВУЮЩИЕ» И ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВЫЕ В РУССКОМ БАПТИЗМЕ Константин ПРОХОРОВ (магистр богословия, г. Омск)
- 4. Есть ли будущее у баптизма в России? Черенков М.Н. (Доктор философских наук г. Киев, Украина)
- 5. К вопросу о крещении: обещание или вопрошение? Негров Александр Иванович (PhD) Савин Геннадий Александрович (кандидат филологических наук)
- 6. ДЕСТРУКТИВНОЕ НАСЛЕДИЕ СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО Павлюк Пётр (PhD, профессор, ректор Гуманитарной Теологической Академии [Одесса])
- 7. Кризис идентичности у евангельских христиан-баптистов: четвертый принцип баптизма и появление епископальной формы церковного управления Павел Валерьевич Кирилловых (дьякон церкви «Логос» РС ЕХБ Санкт-Петербурга)
- 8. HISTORIOGRAPHY OF BAPTISTS IN RUSSIA Albert W. Wardin (Jr. PhD)
ЕХБ в Российской империи: на пути к легализации
- 1. «На пути к свободе совести: власть и евангельско-баптистское движение в России (вторая половина XIX — начало ХХ века)» Полунов Александр Юрьевич (кандидат исторических наук, доцент Факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова)
- 2. Архивные фонды Российского государственного исторического архива, как источник изучения вопроса о распространении и положении евангельских христиан и баптистов на территории Российской империи во второй половине XIX — начале XX века Красникова Юлия Николаевна (кандидат исторических наук, Доцент кафедры государственного, муниципального управления и истории Санкт-Петербургского государственного аграрного университета)
- 3. «БЕЛЫЕ ПЯТНА» НА КАРТЕ ЕВАНГЕЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ XIX — начала ХХ веков ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ О. В. Безносова (Кандидат исторических наук, Днепропетровск, Украина)
- 4. Значимость герменевтики И.В. Каргеля в русском евангельском движении Макаренко Иван (Санкт-Петербургский христианский университет)
- 5. Система Апологетической миссии РПЦ (кон. XIX — нач. XX века) на приходском уровне Бабий Алла Семёновна (B.Th.(СПбХУ), M.M.(СПбХУ&ОТS), M.Th.(UNISA)). Кубанский евангельский христианский университет (КЕХУ), г. Краснодар)
- 6. (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХІХ — НАЧАЛО ХХ ВЕКА) Павлюк Галина [аспирантка кафедры религиоведения. Национальный университет «Острожская академия» (Украина)]
- 7. Всплеск свободы: 1905 год в истории свободных церквей России в теологической перспективе Дик Иоханес [(ThM) Директор Института теологии и истории Боннской библейской семинарии (Германия)]
- 8. Свобода совести в России: к истории вопроса Шиманская Ольга Константиновна (кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии, истории и древних языков Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова)
- 9. Власть и евангельско-баптистское движение на Северном Кавказе в 1905–1917 годы Демченко Дмитрий Владимирович (заместитель ректора по учебной работе Северо-Кавказского Библейского института ЕХБ)
- 10. Соль, осолившая жертву (Евангельско-баптистское движение в Курском крае в 1889–1929 годах) Лихих Геннадий Алексеевич (Заведующий Редакцией научной литературы Христианского религиозного центра «Протестант»)
- 11. Влияние губернских властей и евангелическо-лютеранского духовенства Курляндской губернии на формирование законодательства по отношению к баптистам Российской империи (вторая половина ХІХ века) Кристине Анте (Mag.hist.)
- 12. Причины религиозной нетерпимости в отношении молокан в России XIX — нач. XX вв. Жуков П.П. (аспирант кафедры Истории России Орловского Государственного Университета
Евангельские христиане-баптисты в жерновах Советской власти в 1920–1930-е годы
- 1. Евангельские церкви в советском государстве между двумя мировыми войнами Савин Андрей Иванович (кандидат исторических наук. Институт истории СО РАН, Новосибирск)
- 2. Христианские коммуны И.С.Проханова и город Солнца Попов Владимир Александрович (ThM г. Тамбов)
- 3. Репрессии в отношении евангельских христиан и баптистов Башкирии в 30-е годы ХХ века Александров Алексей Павлович (ассистент кафедры Отечественной истории и документоведения Бирской государственной социально-педагогической академии. г. Бирск, Башкортостан)
- 4. Историография и проблемы изучения истории евангельского христианства и баптизма на Дальнем Востоке в годы советской власти Потапова Наталия Владимировна (кандидат исторических наук. Заведующая кафедрой общей истории Южно-Сахалинского Государственного Университета)
- 5. БАПТИЗМ И ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ХРИСТИАНСТВО НА РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ (1917–1930-е годы) Дударенок Светлана Михайловна (Кандидат философских наук, доктор исторических наук, профессор Дальневосточный федеральный университет г. Владивосток)
- 6. Религиозное просвещение общин ЕХБ на Дальнем Востоке в 20-е годы ХХ в. Федирко Оксана Петровна (Кандидат исторических наук, доцент Заведующая кафедрой гуманитарно-социальных дисциплин Благовещенского филиала Московской академии Предпринимательства при Правительстве Москвы)
- 7. The Social Vision of Russian Evangelicals, 1905–1929 (Подход русских евангельских верующих к социальному служению, 1905–1929) Mary Raber
- 8. ДУХОВНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД БРАТСТВА Нагирняк Александр Павлович (Пресвитер, ThM, Украина г. Енакиево)
Государственная политика в отношении ЕХБ после II Мировой войны
- 1. ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ И БАПТИСТЫ В ПЕРИОД ОККУПАЦИИ РСФСР 1941–1944 ГОДОВ Ермолов Игорь Геннадиевич (кандидат исторических наук)
- 2. ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ-БАПТИСТЫ В СССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940 — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1960 ГОДОВ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) Королева Лариса Александровна, (доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории Пензенского государственного университета архитектуры и строительства) Королев Алексей Александрович, (доктор исторических наук, доцент кафедры истории Пензенского государственного университета архитектуры и строительства) Артемова Светлана Федоровна, (старший преподаватель кафедры истории Пензенского государственного университета архитектуры и строительства)
- 3. ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ-БАПТИСТЫ НА РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ (40–50-е годы ХХ века) Дударенок Светлана Михайловна (Кандидат философских наук, доктор исторических наук, профессор. Дальневосточный федеральный университет. г. Владивосток)
- 4. Протестантские церкви в Украине после Второй мировой войны: интеграционные аспекты (баптисты, евангельские христиане, пятидесятники) Шерстюк Инна Владимировна (аспирантка кафедры истории Украины и методики преподавания истории Полтавского национального педагогического университета имени В.Г. Короленка)
- 5. The First Dissidents? Discussion of Legality in the 1960s. [Первые диссиденты? Обсуждение законности в 1960-е годы] Добсон Мирьям (PhD)
- 6. Западный взгляд на церковно-государственные отношения в советское время Вальтер Заватский (PhD, США)
- 7. Взаимоотношения между государственной властью и общинами ЕХБ в 1970–80-е годы: «Спор» о границах легальности религиозной активности Белякова Надежда Алексеевна (кандидат исторических наук, научный сотрудник центра истории религии и церкви ИВИ РАН)
- 8. Оппозиционные движения в союзе ЕХБ и репрессии советского государства по отношению к верующим в Украине (60 — 70-е годы ХХ века) Юрий Вильховой (кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной истории и методики преподавания истории Полтавского национального педагогического университета имени В.Г.Короленка)
- 9. Власть и баптисты на Европейском Севере СССР в 1960–1980-е годы Молодов Олег Борисович (кандидат исторических наук, филиал СЗАГС в г. Вологда)
- 10. Волгоградские баптисты в 1970–1980-е годы. Благая весть в изоляции Хвостова Галина Ивановна (кандидат исторических наук, Заведующий Музейным комплексом Волгоградского государственного университета)
Культура и быт ЕХБ во второй половине XX века
- 1. Музыкальное образование в церквах Евангельских христиан-баптистов России. История и традиции Гочаренко Евгений Семёнович (Член Всемирной Академии искусств и наук, профессор)
- 2. Проблема культурной ассимиляции евангельских верующих советского периода Сергиенко Геннадий Андреевич (PhD. Пресвитер второй Московской церкви ЕХБ)
- 3. Отрицательный герой атеистической пропаганды: факты из жизни баптистских общин для подтверждения стереотипа. Клюева Вера Павловна (кандидат исторических наук. Тюмень, Институт проблем освоения Севера СО РАН, заведующая лабораторией социально-исторических исследований)
- 4. КОНФЛИКТЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ВЕРУЮЩИХ В 1950–80-е ГОДЫ Панич Елена Ивановна (кандидат исторических наук, доцент, проректор по научной работе Донецкого христианского университета)
105 лет легализации русского баптизма - Материалы международной научно-практической конференции
Традиция евангельских христиан, изначально названная «рэдстокизмом» ее православными критиками, возникла в результате прибытия в Санкт-Петербург в конце 1873 или начале 1874 года британского проповедника пробуждения лорда Рэдстока. Понимание традиции невозможно без понимания богословия и практик Рэдстока, а также контактов с протестантскими институтами, с которыми он был тесно связан.
Лорд Рэдсток был евангелическим проповедником викторианской эпохи, находившимся под влиянием движения «открытых братьев» и богословия святости нарождающейся Кезикской конвенции (Keswick Convention), а также членом Британского евангелического альянса3. Не разрывая связи с англиканской церковью, Рэдсток на протяжении своей жизни двигался по экуменической траектории, не выходя за пределы протестантской совокупности доктрин и практик.
Служение Рэдстока в православной России следует рассматривать через призму столкновения двух религиозных парадигм (используя терминологию Томаса Куна и Ганса Кюнга). Каждая из этих парадигм (византийская и протестантская соответственно) имела свое богословие, герменевтику, церковные практики и геополитический заряд. Рэдсток представлял Россию номинально-христианской страной, нуждающейся в проповеди «живой веры» в свете близости второго пришествия Христа. Его сознательное нежелание вступить в диалог с представителями других христианских традиций направило траекторию нарождающейся евангелического движения разрыву с государственной церковью.
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