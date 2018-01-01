Смышляев - Синай и Палестина
Предлагаемая вниманию читателей книга Д.Д. Смышляева «Синай и Палестина. Из путевых заметок 1865 года» принадлежит перу умного и наблюдательного путешественника.
Написанная живым и выразительным языком, она и сегодня сохраняет свое значение и обаяние для людей, интересующихся судьбами Святой Земли и русского православного паломничества. Текст книги печатается по первому и единственному ее изданию (Пермь, 1877) и снабжен необходимым комментарием и биографической статьей об авторе.
Дмитрий Смышляев - Синай и Палестина. Из путевых заметок 1865 года
М.: Индрик. 2008 — 288 с.
ISBN 978-5-85759-467-4
Дмитрий Смышляев - Синай и Палестина. Из путевых заметок 1865 года - Содержание
СИНАЙ
ОТ КАИРА ДО СИНАЯ. СИНАЙ
Отъезд из Каира — Железная дорога до Суэца — Суэц — Степь — Аюн муса — Сказание гелиопольских жрецов — Уади Хуара — Уади Кхарандель — Дальнейший путь через пустыню — Прибытие на Синай — Нелюбезный прием — Екатерининский монастырь — Храм Св. Екатерины Великомученицы — Жан де Мандевиль о Синае (А357 года) — Орден Св. Екатерины Синайской горы — Библиотека Синайского монастыря — Монастырский сад — Усыпальница — Странный обычай сохранения усопших — Эр Рагах — Восхождение на вершину Синая — Пещера пророка Илии — Церковь Преображения на вершине Синая — Эль Арбаин — Буря — Метеорологическая заметка — Именины иеромонаха — Монастырские коты — Манна — Отъезд с Синая — Драка бедуинов — Несколько слов вообще о степи от Суэца до Синая — О бедуинах — Верблюды — Расстояние от Суэца до Синая — Синайские надписи и гора Сербаль
ПАЛЕСТИНА
ЯФФА — ИЕРУСАЛИМ
Пути к Иерусалиму — Пристань Яффы — История — Настоящее состояние — Башня Елены — Рамле — Лидда — П prete di patriarcha — Цистерна Константина — Латрум — Абу-Гош — Приближение к Иерусалиму — Василий Сергеевич — История Иерусалима—Топография—Первые впечатления—Храм Гроба Господня — Виктор Кириллович К<аминский> — Гробница Божией Матери — Пещера Спасителя — Гефсиманский сад — Елеонская гора — Гробницы пророков — Гора Соблазна — Гробница Авессалома — Иосафатова гробница— Гробница Иакова — Еврейское кладбище — Силоам — Египетская кумирня — Колодезь Богоматери — Место, где пророк Исайя был распилен надвое — Силоамский источник — Колодезь Иова или Неемии — Геенна — Хананейские божества — Гробница первосвященника Анании или св. Онуфрия — Гакк-эль-Дама — Загородный дом Кайафы — Соломонов пруд — Эль-Бурак
ИЕРУСАЛИМ
Давидова башня — Квартал прокаженных — Элефантиазис — Армянская Патриархия — Сирийский монастырь (дом апостола Марка) — Армянский монастырь (дом Кайафы) — Дом Богоматери — Могила Давида — Горница Тайной Вечери — Вифезда — Крестный путь — Крепость Антония — Scala Santa — Арка «Се человек!» — История храма Гроба Господня — Настоящий его вид — Га-рам эш-Шериф — Храм Соломона — Храм Ирода Великого — Омарова мечеть — Куббет-эль-Берарег — Скала эс-Сакграг — Бир-эль-Аруаг — Храм крестоносцев и орден тамплиеров — Эль-Акса (храм Введения) — Подземелья Гарама — Стена, к которой приходят плакать евреи — Цистерны и водопроводы — Пруд Езекии — Царские пещеры — Пещера Иеремии — Гора Скопус — Гробницы Царей — Елена, царица адиабенская, и сын ее Изат — Гробницы Судей — Народонаселение — Вероисповедания — Русские постройки — Русские поклонники
ХЕВРОН — ВИФЛЕЕМ
Долина Рефаим — Колодезь Трех царей — Гробница Рахили — Беит-Джелам — Соломоновы пруды — Запечатанный колодезь — Замкнутые сады — Хеврон — Исторические воспоминания — Эль-Кхалиль (Авраамова мечеть) — Дом Давида — Давидов пруд — Местные поверья — Мамрийский дуб — Хевронские евреи — Вифлеем — Промышленность вифлеемских христиан — Костюмы женщин — Исторические воспоминания — Греческий монастырь — Храм Рождества Спасителя — Раздоры христиан — Отец П. — Млечная пещера — Пастушеская долина — Ужин и беседа с отцом П. — Возвращение в Иерусалим
ИОРДАН — МЕРТВОЕ МОРЕ
Вифания — Гробница Лазаря — Апостольский колодезь — Немцы, пилигримы и туристы — Сорокадневная гора — Заккум — Содомское яблоко — Иерихонские розы — Источник Елисея — Американцы — Иерихон — Ригга — Дом Закхея — Фантазия, арабский танец — Иордан — Пилигримы — Мертвое море — Экспедиция Линча — Монастырь Саввы Освященного
ОТ ИЕРУСАЛИМА ДО НАЗАРЕТА
Русские поклонники, отправляющиеся в Назарет — Самой-ло Абрамович — Отъезд из Иерусалима — Ноб — Бирот — Вефиль — Айн эль-Арамиег — Сениджиль — Беспокойная ночь — Сейлун — Гевал и Харизим — Наплуза (Сихем) — Исторические воспоминания — Секта самаритян — Жители Наплузы — Якоб Шаляби — Гробница Иосифа — Колодезь Иакова — Самаритянская синагога — Древнее Пятикнижие — Самария — Гробница Иоанна Крестителя — Исторические воспоминания — Испытание для моей храбрости — Дженин — Ночлег с пилигримами в угольном сарае — Зараин — Скотский падеж — Сулим — Нападение пчел — Фавор
НАЗАРЕТ — ТИВЕРИАДА — КАЙФА
Розыски пристанища — Русский приют — Поклонники — Ахиллес Калота — Больной драгоман и его увольнение — Вечерние сцены в русском приюте — История и настоящее положение Назарета — Греческий митрополит — Прогулки по Назарету — Древняя синагога — Католический монастырь — Церковь Благовещения — Мастерская Иосифа — Церковь во имя архангела Гавриила — Колодезь Марии — Гора Низвержения — Отъезд в Тивериаду — Эр-Реинег — Кефр-Кенна (Кана) — Эль-Лубиег — Mensa Christi — Курун-Гаттин — Тивериада — Лейб-медик тунисского бея — Минеральные воды — Тивериадское озеро — Эль-Медждель (Магдала) — Хан-Миниег (Капернаум) — Вифсаида — Тель-Гум (Хоразин) — Фавор — Отъезд из Назарета — Яфия — Кайфа — Кармель — Кармелитский монастырь — Отъезд в Сирию
ПРИМЕЧАНИЯ
Н.Н. Лисовой Д.Д. СМЫШЛЯЕВ: ОТ ПЕРМИ ДО ИЕРУСАЛИМА
Дмитрий Смышляев - Синай и Палестина. Из путевых заметок 1865 года - Синай
Из всех путешествий к Святым местам на Востоке поездка на Синай представляется самою трудною. Дорога идет через степь, где не только нет годной для питья воды, но даже, по большей части, ни малейшего признака растительности. Нужно запасаться водою, провизиею, палаткою для защиты от степного ночного холода; единственный способ переезда — на верблюде, животном в высшей степени неприятном и справедливо названном «кораблем пустыни», так как путешествие на нем подвергает морской болезни непривычных к нему людей.
Немало хлопот с приготовлением в такой путь. Со мною решился ехать тифлисский священник П.Ф. М-ч. Отправив вперед нанятых нами чрез посредство монахов Синайского подворья (Джувание) <в Каире> верблюдов с водою и тяжелою поклажею, мы выехали через три дня, 22 января нового стиля 1865 года, по железной дороге в Суэц. Железная дорога из Каира в Суэц существует с 1855 года; она чрезвычайно облегчила путешествие поклонникам на Синайскую гору, сократив путь на целых трое суток. Мы уже имели понятие о египетской железной дороге по переезду от Александрии до Каира. Сцены ожидали нас знакомые. В одном вагоне с нами сидели два грека, не имевшие билетов; кондуктор отбирал от них, вместо билетов, по пяти франков бахчиша.
Греки без всякого стыда уверяли, что этот способ переезда по железной дороге в большом употреблении между европейцами, живущими постоянно в Египте и знакомыми с обычаями и злоупотреблениями страны; они уверяли, что было бы глупо покупать билет за шестнадцать франков, когда можно проехаться за пять. В вагонах курят трубки, наргиле, ставят жаровни и готовят на них кушанье, то есть жарят баранину. В Европе сочтут рассказ об этом, конечно, за выдумку. Выехавши из Каира в девять часов утра вместо назначенных восьми, мы прибыли в Суэц в два часа пополудни. Здесь существует превосходная гостиница Ост-индской компании, но в ней платят двадцать пять франков в день за пансион; для нас это было дорого и мы остановились в Hotel Victoria, где нам дали комнату, сквозь стены которой видно небо; но зато мы платили за пансион только десять франков и имели стол недурной.
Суэц стоит на берегу Суэцкого залива, в голой степи, без малейшего признака растительности и представляет, за исключением нескольких европейских зданий, отвратительно грязную груду развалин. Есть в нем два базара, на которых продают съестные припасы и разную дрянь; много кабаков, величаемых кофейнями, с громкими названиями: «Grand Cafe d'Europe», «Restaurant et Cafe des Etrangers» и т.д. При каждом из них продаются также и публичные женщины, вывезенные за негодностью с европейского материка. Опрятно одетые китайцы и индийцы, съезжающие с кораблей, стоящих в заливе, представляют приятный контраст с местным населением, которое здесь еще грязнее, чем в Каире. Вообще Суэц и вся местность, кругом лежащая, представляют самую печальную, мертвую картину.
Ссылка не рабочая.
Уже рабочая, перенес с немецкого сервера.