Вашему вниманию предлагается книга «Христианство и культура». Она рассказывает об истории возникновения, становлении и развитии одной из мировых религий — христианства. В ней вы познакомитесь с замечательными произведениями искусства на библейские сюжеты — творениями живописи, литературы, духовной музыки, скульптуры, а также архитектуры; узнаете, почему и когда христианство разделилось на три ветви — православие, католицизм и протестантизм, о сущности каждой из этих ветвей, общем и особенном в них, об их жизни в наши дни. Вы познакомитесь также с историей христианства в Латвии. На протяжении многих лет автора занимали многочисленные вопросы: почему практически в любом музее мира встречаешь полотна на библейские сюжеты?

почему все чаще звучит духовная музыка?

о чем она рассказывает людям?

отчего так много литературных произведений, которые основаны на библейских сюжетах, освещают историю религии, а подчас и вступают с ней в спор?

почему мы любуемся христианскими культовыми зданиями?

отчего наша речь изобилует библейскими выражениями?.. На эти и многие другие вопросы и пытается дать ответ книга «Христианство и культура». Сразу же отметим, что книга носит светский характер. Галина Тихомирова - Христианство и культура Рига 2011 ISBN 978-9984-49-059-5 Галина Тихомирова - Христианство и культура - Оглавление От автора Глава I. РЕЛИГИИ МИРА

Глава II. ВЕТХОЗАВЕТНАЯ РЕЛИГИЯ — ИСТОК ХРИСТИАНСТВА

Глава III. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХРИСТИАНСТВА

Глава IV. БИБЛИЯ — СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ. КНИГА КНИГ

Глава V. БИБЛЕЙСКИЕ СЮЖЕТЫ В ЖИВОПИСИ И ГРАФИКЕ (РАССКАЗЫ О КАРТИНАХ И ХУДОЖНИКАХ)

Глава VI. ТРИ ВЕТВИ ХРИСТИАНСТВА

Глава VII. ХРИСТИАНСТВО И ЛИТЕРАТУРА

Глава VIII. ДУХОВНАЯ МУЗЫКА

Глава IX. ХРИСТИАНСТВО И АРХИТЕКТУРА

Глава X. ХРИСТИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ Приложение. ХРЕСТОМАТИЯ

Галина Тихомирова - Христианство и культура - От автора

Христианство возникло и развивалось не на пустом месте, поэтому с самого начала, в первой главе, считаем целесообразным вкратце ознакомиться и с другими мировыми религиями: буддизмом и исламом, а также конфуцианством и синтоизмом. Во второй главе речь идет об истории еврейского народа и его религии — иудаизме. Именно ветхозаветная религия (иудаизм) с ее идеей единобожия и нравственными заповедями явилась источником христианства. Ранние этапы развития христианства ведут свой отсчет от ветхозаветной религии. Не забыта и история иудаизма на территории Латвии.

О возникновении и развитии христианства, о его догматах и глубоких нравственных нормах подробно рассказывает третья глава.

Почти с первых страниц в книге встречаются цитаты из Библии — Священного Писания иудеев и христиан (для иудеев священной является первая ее часть — Ветхий Завет, а для христиан — и Ветхий, и Новый Завет). Библия, предмет трепетного отношения и восхищения каждого культурного человека, требует особого разговора. Тому, кто искренне желает глубже познакомиться с этой необыкновенной книгой, поможет четвертая глава. Читая ее, следует помнить, что текст Ветхого и Нового Завета состоит из отдельных книг, которые делятся на пронумерованные главы и стихи. Если цитата из Библии помечена, например, следующим образом: Быт. 2:3, — это означает, что она взята из ветхозаветной книги Бытия — 2-я глава, 3-й стих. Или: 2 Цаp. 22:2 — 2-я книга Царств, 22-я глава, 2-й стих; Мф. 16:16 — это уже из Нового Завета: следует смотреть Евангелие от Матфея, 16-ю главу, 16-й стих, и т. д. Для большей наглядности структура названных частей Библии проиллюстрирована специальной таблицей. В этой главе рассказывается также об интереснейшей истории создания Библии, переводах на разные языки ее уникальных текстов; о ветхозаветных пророках, евангелистах, апостолах.

В пятой главе речь идет о библейских сюжетах в произведениях живописи и графики и о художниках — их создателях. Обилие иллюстраций, в основном цветных, поможет зримо представить себе различных библейских героев и библейские события.

В шестой главе рассматриваются происхождение и особенности трех направлений в христианстве — православия, католицизма и протестантизма, рассказывается о достаточно сложном и своеобразном пути развития каждого из них, об их взаимоотношениях, экуменическом движении, о распространении христианства в Латвии и о современном состоянии трех его ветвей.

Следующие главы рассказывают о влиянии христианства на литературу, дают обзор некоторых произведений, посвященных христианству (седьмая), знакомят с духовной музыкой, ее истоками и своеобразием, некоторыми авторами (восьмая), богатейшей архитектурой культовых зданий, архитектурными стилями — романским и готическим, ренессансным и барокко, которому предшествовал маньеризм, классицизмом, эклектизмом и модерном, своеобразием православных храмов, построенных в византийском и древнерусском стилях. Читатель познакомится со многими выдающимися культовыми зданиями в Европе и Азии (девятая).

Десятая глава посвящена истории создания и развития календарей — гражданского, христианского, народного, их тесной взаимосвязи и взаимном обогащении.

В приложении (хрестоматия) дается подборка фрагментов произведений выдающихся художников слова, сюжеты которых навеяны религиозными темами.

Автор надеется, что книга «Христианство и культура» вызовет интерес у каждого читателя, которому не безразлична данная тема, и найдет отклик у юного читателя, ибо именно ему на этапе становления личности важно научить свою душу не только воспринимать, но и впитывать в себя все доброе и прекрасное, что нам дает духовнная культура человечества, в том числе и религия.