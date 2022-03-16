Дмитрий Абрамов, Мария Абрамова - Сокровища музея Андрея Рублёва

На высоком левом берегу Яузы — на месте древнего славянского городища мысового типа, именуемого в древности «Лучинским городищем» — недалеко от нынешнего Садового кольца Москвы, расположен великолепный ансамбль бывшего Спасо-Андроникова монастыря. Древнее городище-крепость славян-вятичей, возникшее ещё в IX веке, дало название и великокняжескому селу Лучинскому, известному в летописях с первой половины XIV века и располагавшемуся в непосредственной близости от древнего укрепления. А в 1360-е годы на месте запустевшего городища святой митрополит Московский и всея Руси Алексий заложил обитель с соборным храмом в честь образа «Спаса Нерукотворного». В настоящее время в стенах этого монастыря пребывает музей древнерусского искусства и культуры имени Андрея Рублёва. Это один из древнейших монастырей ближайшего Подмосковья. Возник он близ столицы молодого великорусского государства на берегу судоходной реки, на дороге, ведущей в Орду. Уже в XV веке эта обитель стала центром культуры той эпохи, одним из объектов раннемосковской архитектуры, летописания, иконописи и одновременно форпостом стольного града — монастырем-«сторожей». Основатель его — святой митрополит всея Руси Алексий, всеми силами содействовал возвышению Москвы в княжение великого князя Московского-Владимирского Дмитрия Ивановича (Донского). Монастырь стал носить имя своего первого игумена, Андроника — ученика Сергия Радонежского.

С Андрониковым монастырем связано воспоминание о том, как в 1380 году москвичи торжественно встречали героев Куликовской битвы. По свидетельству Архангельской летописи победители несли под своими хоругвями и знаменами останки около 500 героев, павших в битве на поле Куликовом, для погребения их близ храмов и монастырей Москвы. Часть из них захоронили восточнее алтарной абсиды первого монастырского собора. Многих других положили у храма Всех Святых на Кулишках. Третьих предали земле в Симоновом монастыре.

В 20-е годы ХV века в Андроньевом монастыре воздвигнут существующий и ныне белокаменный собор в честь образа Спаса Нерукотворного (Спас — «Омоченные власы»). В дальнейшем — в XVIII веке — первоначальный вид собора был изменен пристройками. После наполеоновского нашествия и пожара в Москве и монастыре в 1812 году, когда «верха» собора рухнули, постройку перекрыли простым четырёхскатным сводом с небольшим барабаном. Однако внутренняя конструкция этого уникального трёхнефного сооружения до уровня сводов не пострадала. В таком виде собор просуществовал вплоть до 1970-х годов — до его реконструкции и восстановления с учётом стилевых особенностей первой четверти XV века.

Дмитрий Абрамов, Мария Абрамова - Сокровища музея Андрея Рублёва

М.: Вершины, 2020. - 110 с.: илл.

ISBN 978-5-907332-15-7

Дмитрий Абрамов, Мария Абрамова - Сокровища музея Андрея Рублёва - Содержание

Введение

Глава 1. История ансамбля и памятников Спасо-Андроникова монастыря. Предпосылки организации музея имени Андрея Рублёва

Глава 2. Идеологическое противостояние; борьба сотрудников новорожденного музея за его выживание

Глава 3. «Запечатленный ангел». Рост и развитие музея; формирование его фондов, сотрудничество специалистов МиАР с работниками региональных музеев, реставрация и спасение памятников искусства и зодчества

Глава 4. Новые тенденции в деятельности музея; экспедиционная работа и наполнение фондов, накопление и обобщение научного опыта второй половины 1950-х годов

Глава 5. Командировки и экспедиции 1960-х годов. Изменение системы пополнения фондов. Начало научно-исследовательской деятельности. Расширение штата научных сотрудников. «Распечатленный ангел»

Глава 6. Характеристика коллекций музея, сложившихся в период его становления и на рубеже веков

Глава 7. Развёртывание научной работы музея

Глава 8. Восстановление памятников ансамбля Спасо-Андроникова монастыря. Расширение рабочей, творческой территории и экспозиционных площадей музея

Глава 9. Путь «распечатленного ангела». Тайна собора Спаса Нерукотворного

Заключение

Список использованных источников и литературы