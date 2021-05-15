В мире есть только один город, в который нельзя спуститься, в него можно только восходить, оставляя около его древних стен остатки своей гордыни и прежней, далеко не праведной жизни. Этот город – Иерусалим. Даже если вы спускаетесь в него с окружающих гор, вы все равно в него поднимаетесь. В еврейском языке не существует такой формы, которой можно было бы выразить мысль «я спустился в Иерусалим»! Да что выразить, об этом нельзя даже подумать, сам язык не дает такой возможности. А если бы она и была, еврей бы ею не воспользовался: все его национальные, эмоциональные и религиозные устремления восходят к Иерусалиму. Есть в еврейском языке специальный глагол, который с древности применяется для обозначения только одного действия – прибытия в этот священный город. Слово это звучит так – «лаалот», что означает «подниматься», «восходить». Каждый год за пасхальным столом евреи всего мира провозглашают: «В этом году здесь, в будущем – в Иерусалиме!» А в «Тегилим» прямо говорится: «И если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука!» (ст. 137). Особое место занимает Иерусалим во всех религиях, исходной точкой которых является Тора – в христианстве и мусульманстве. Для христиан – это город, где, как они думают, зародилась их религия и где проповедовал и погиб мученической смертью их бог Христос, взяв на себя все грехи мира. Иисус - еврей из Галилеи - Марк Абрамович Иерусалим, 1998 г. - 150 с. Марк Абрамович - Иисус - еврей из Галилеи - Содержание Предисловие Глава 1. Иерусалимский синдром

Глава 2. «Я верю полной верой»

Глава 3. По путаным тропам

Глава 4. За пределами реальности

Глава 5. Назорей или назареянин?

Глава 6. История Иоанна Крестителя

Глава 7. Собственным путем

Глава 8. «Новый завет»

Глава 9. Основные направления еврейской религиозной жизни эпохи второго Храма

Глава 10. Крестный путь

Глава 11. Элементы истории

Глава 12. «Агнец»

Глава 13. Арест, суд и распятие

Глава 14. Еврей Савл Иисус - еврей из Галилеи - Марк Абрамович - Казнь Иисуса

38. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный – из страха от Иудеев, просил Пилата, что бы снять Тело Иисуса, и Пилат позволил. Он вышел и снял Тело Иисуса.

39. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около ста.

40. Итак они сняли Тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи.

41. На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен:

42. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко.

Евангелисты в один голос твердят, что все произошло в пятницу. Именно поэтому Иосиф поспешил выпросить у правителя тело покойного и успеть похоронить его до наступления субботы. Мог ли «знаменитый член совета» (Синедриона) не знать, что суббота уже наступила? В Иерусалиме в это время года смена дат наступает как раз в шестом часу (а точнее в 6 часов 29 минут). Если Иисус скончался в девятом часу, то это была уже не пятница, а суббота! Незачем было Иосифу Аримафейскому рисковать расположением Пилата, выпрашивать у него «тела Иисусова», прикасаться к трупу и тем более, перемещать его, если хоронить в субботу запрещено.

Тело Иисуса должно было остаться на кресте до исхода субботы. Снять его могли только в субботу вечером (по-европейски), в 18 часов 49 минут (суббота звканчивается позже, чем начинается). Именно в это время произошла смена дат, и наступил первый день недели.

У евангелиста Иоанна это несоответствие еще разительнее. Он пишет в главе 19, что суд над Иисусом только начался в шесть часов вечера:

14. Тогда была пятница пред Пасхою, и час шестый, И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш!

15. Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя кроме кесаря.

16. Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели.

Следовательно, суд происходил в пасхальную субботу. Мало того, что все первосвященники тем самым нарушили ее святость, они, вместо того, чтобы возлежать за пасхальным столом, сами повели приговоренного на Голгофу. В Великую субботу?! Абсурд.

И еще, по Иоанну, эта «пятница» растянулась невероятно. За время с шести часов вечера произошел суд, затем приговоренный проделал с крестом весь свой скорбный путь от «Лифостротона» до Голгофы, там его распяли, установили вертикально крест и прибили к кресту таблицу с надписью на трех языках – «Иисус Назорей, Царь Иудейский».

20. Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-Еврейски, по-Гречески, по-Римски.

Иерусалимские иудеи в святое для них время пренебрегли заповедями и остались за городом, чтобы прочесть надпись на кресте? Дальше некуда.

Ни одно из канонических Евангелий не говорит напрямую о том, что Иисуса прибили к кресту гвоздями. Согласно Деяниям апостолов, Иисус умер «повешенным на дереве» (5:30). В Послании к Галатам апостол Павел пишет о той же процедуре распятия: "Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, – ибо написано: «проклят всяк, висящий на дереве» (3:13). Лишь Евангелие от Иоанна, и то косвенно, словами Фомы неверующего, утверждает, что Иисус был пригвожден к кресту: «если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Иоанн, 20:25). Несмотря на это, в Храме Гроба Господня существует алтарь Гвоздей Святого Креста, а на греческом острове Статус, в монастыре архангела Гавриила, паломникам демонстрируют «великую реликвию» – гвоздь, которым был прибит к кресту Иисус Христос.

Как же было на самом деле? К кресту обычно привязывали. При таком виде распятия, мучения приговоренного длились гораздо дольше. Да и тело пригвожденного человека, не удержало бы своего веса и сорвалось с креста. Логика подсказывает, что применялся смешанный вид распятия: приговоренного привязывали к кресту, а затем, если не было цели продлевать его мучения, прибивали гвоздями его руки и ноги. Судя по тому, что Иисус умер через пять-шесть часов после распятия, к нему был применен именно этот способ казни – обильное кровотечение намного ускоряло наступление смерти.

Далее Лука утверждает, что женщины, присутствовавшие при «положении во гроб» тела Иисусова, возвратились домой и «приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди». Другими словами, ближайшее окружение покойного жило по еврейским законам и соблюдало заповеди. Если так, то бессмысленны слова о том, что они приготовили благовония и масти. Они вообще были не нужны. По еврейским законам, как только на гробовую доску насыпали первый слой земли или закрыли гробницу (дверь или камень, значения не имеет), захоронение считается состоявшимся, и после этого тревожить тело покойного категорически запрещается.

Теряют смысл начальные слова следующей, 24 главы Евангелия от Матфея: «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие…» Пришли они, чтобы умастить тело покойного. У Матфея об этом не говорится прямо, но вытекает из контекста, Марк же говорит напрямую: «по прошествии субботы, Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти – помазать Его» (Марк, 16:1). Если они жили по заповедям (а иначе и быть не могло), то этот эпизод невозможен. Ни близким, ни пришедшим с ними «некоторым другим» у гроба нечего было делать. Похороны уже состоялись.

Есть еще одна деталь, о которой не ведали евангелисты. Тела покойников у евреев никогда не умащались мастями и благовониями, ни во времена Второго Храма, ни в настоящее время. Закон говорит так: ритуальное очищение покойника производят только водой. Все. Очищение духовное тоже производится водой. Никакие притирания и благовония не применяются, они попросту запрещены законом. Зря надрывался Никодим, как об этом говорит Иоанн, неся на себе к месту захоронения «состав из смирны и алоя, литр около ста». Вымыслом являются и последующие слова стиха 40: «итак они взяли Тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи». Не погребают так «обыкновенно Иудеи»!

На этом профанация обычаев не кончается. По закону, еврея, погибшего от рук нееврея, хоронят без ритуального очищения. Его не обмывают и не поливают водой. Делается это для того, чтобы вызвать ярость Всевышнего против убийц, близкие как бы взывают к Нему о мести. Иисуса не обмывали и, тем более, не умащали! И об этом не мог не знать член Синедриона Иосиф Аримафейский. Господа, уберите из «Храма гроба Господня» Камень Помазания, который вы показываете всем паломникам. Вы говорите им: «вот камень, на котором тело Иисуса, снятое с креста, было окроплено „смесью мирры и алое“, и где Богоматерь плакала над Ним прежде, чем Его унесли в гробницу».

Далее. Никогда евреи не располагали кладбищ и даже отдельных гробниц на том месте, где производились казни. Никогда! Даже «знаменитый» член Синедриона не мог высечь себе в скале гробницу на «лобном месте». Само наличие гробницы в этом конкретном месте говорит о том, что казнь Иисуса не могла здесь состояться. Голгофа находилась в другом месте.