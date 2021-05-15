Абрамович - Иисус - Еврей из Галилеи
В мире есть только один город, в который нельзя спуститься, в него можно только восходить, оставляя около его древних стен остатки своей гордыни и прежней, далеко не праведной жизни. Этот город – Иерусалим.
Даже если вы спускаетесь в него с окружающих гор, вы все равно в него поднимаетесь. В еврейском языке не существует такой формы, которой можно было бы выразить мысль «я спустился в Иерусалим»! Да что выразить, об этом нельзя даже подумать, сам язык не дает такой возможности. А если бы она и была, еврей бы ею не воспользовался: все его национальные, эмоциональные и религиозные устремления восходят к Иерусалиму.
Есть в еврейском языке специальный глагол, который с древности применяется для обозначения только одного действия – прибытия в этот священный город. Слово это звучит так – «лаалот», что означает «подниматься», «восходить». Каждый год за пасхальным столом евреи всего мира провозглашают: «В этом году здесь, в будущем – в Иерусалиме!» А в «Тегилим» прямо говорится: «И если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука!» (ст. 137).
Особое место занимает Иерусалим во всех религиях, исходной точкой которых является Тора – в христианстве и мусульманстве. Для христиан – это город, где, как они думают, зародилась их религия и где проповедовал и погиб мученической смертью их бог Христос, взяв на себя все грехи мира.
Иисус - еврей из Галилеи - Марк Абрамович
Иерусалим, 1998 г. - 150 с.
Марк Абрамович - Иисус - еврей из Галилеи - Содержание
Предисловие
- Глава 1. Иерусалимский синдром
- Глава 2. «Я верю полной верой»
- Глава 3. По путаным тропам
- Глава 4. За пределами реальности
- Глава 5. Назорей или назареянин?
- Глава 6. История Иоанна Крестителя
- Глава 7. Собственным путем
- Глава 8. «Новый завет»
- Глава 9. Основные направления еврейской религиозной жизни эпохи второго Храма
- Глава 10. Крестный путь
- Глава 11. Элементы истории
- Глава 12. «Агнец»
- Глава 13. Арест, суд и распятие
- Глава 14. Еврей Савл
Иисус - еврей из Галилеи - Марк Абрамович - Казнь Иисуса
38. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный – из страха от Иудеев, просил Пилата, что бы снять Тело Иисуса, и Пилат позволил. Он вышел и снял Тело Иисуса.
39. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около ста.
40. Итак они сняли Тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи.
41. На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен:
42. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко.
Евангелисты в один голос твердят, что все произошло в пятницу. Именно поэтому Иосиф поспешил выпросить у правителя тело покойного и успеть похоронить его до наступления субботы. Мог ли «знаменитый член совета» (Синедриона) не знать, что суббота уже наступила? В Иерусалиме в это время года смена дат наступает как раз в шестом часу (а точнее в 6 часов 29 минут). Если Иисус скончался в девятом часу, то это была уже не пятница, а суббота! Незачем было Иосифу Аримафейскому рисковать расположением Пилата, выпрашивать у него «тела Иисусова», прикасаться к трупу и тем более, перемещать его, если хоронить в субботу запрещено.
Тело Иисуса должно было остаться на кресте до исхода субботы. Снять его могли только в субботу вечером (по-европейски), в 18 часов 49 минут (суббота звканчивается позже, чем начинается). Именно в это время произошла смена дат, и наступил первый день недели.
У евангелиста Иоанна это несоответствие еще разительнее. Он пишет в главе 19, что суд над Иисусом только начался в шесть часов вечера:
14. Тогда была пятница пред Пасхою, и час шестый, И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш!
15. Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя кроме кесаря.
16. Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели.
Следовательно, суд происходил в пасхальную субботу. Мало того, что все первосвященники тем самым нарушили ее святость, они, вместо того, чтобы возлежать за пасхальным столом, сами повели приговоренного на Голгофу. В Великую субботу?! Абсурд.
И еще, по Иоанну, эта «пятница» растянулась невероятно. За время с шести часов вечера произошел суд, затем приговоренный проделал с крестом весь свой скорбный путь от «Лифостротона» до Голгофы, там его распяли, установили вертикально крест и прибили к кресту таблицу с надписью на трех языках – «Иисус Назорей, Царь Иудейский».
20. Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-Еврейски, по-Гречески, по-Римски.
Иерусалимские иудеи в святое для них время пренебрегли заповедями и остались за городом, чтобы прочесть надпись на кресте? Дальше некуда.
Ни одно из канонических Евангелий не говорит напрямую о том, что Иисуса прибили к кресту гвоздями. Согласно Деяниям апостолов, Иисус умер «повешенным на дереве» (5:30). В Послании к Галатам апостол Павел пишет о той же процедуре распятия: "Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, – ибо написано: «проклят всяк, висящий на дереве» (3:13). Лишь Евангелие от Иоанна, и то косвенно, словами Фомы неверующего, утверждает, что Иисус был пригвожден к кресту: «если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Иоанн, 20:25). Несмотря на это, в Храме Гроба Господня существует алтарь Гвоздей Святого Креста, а на греческом острове Статус, в монастыре архангела Гавриила, паломникам демонстрируют «великую реликвию» – гвоздь, которым был прибит к кресту Иисус Христос.
Как же было на самом деле? К кресту обычно привязывали. При таком виде распятия, мучения приговоренного длились гораздо дольше. Да и тело пригвожденного человека, не удержало бы своего веса и сорвалось с креста. Логика подсказывает, что применялся смешанный вид распятия: приговоренного привязывали к кресту, а затем, если не было цели продлевать его мучения, прибивали гвоздями его руки и ноги. Судя по тому, что Иисус умер через пять-шесть часов после распятия, к нему был применен именно этот способ казни – обильное кровотечение намного ускоряло наступление смерти.
Далее Лука утверждает, что женщины, присутствовавшие при «положении во гроб» тела Иисусова, возвратились домой и «приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди». Другими словами, ближайшее окружение покойного жило по еврейским законам и соблюдало заповеди. Если так, то бессмысленны слова о том, что они приготовили благовония и масти. Они вообще были не нужны. По еврейским законам, как только на гробовую доску насыпали первый слой земли или закрыли гробницу (дверь или камень, значения не имеет), захоронение считается состоявшимся, и после этого тревожить тело покойного категорически запрещается.
Теряют смысл начальные слова следующей, 24 главы Евангелия от Матфея: «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие…» Пришли они, чтобы умастить тело покойного. У Матфея об этом не говорится прямо, но вытекает из контекста, Марк же говорит напрямую: «по прошествии субботы, Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти – помазать Его» (Марк, 16:1). Если они жили по заповедям (а иначе и быть не могло), то этот эпизод невозможен. Ни близким, ни пришедшим с ними «некоторым другим» у гроба нечего было делать. Похороны уже состоялись.
Есть еще одна деталь, о которой не ведали евангелисты. Тела покойников у евреев никогда не умащались мастями и благовониями, ни во времена Второго Храма, ни в настоящее время. Закон говорит так: ритуальное очищение покойника производят только водой. Все. Очищение духовное тоже производится водой. Никакие притирания и благовония не применяются, они попросту запрещены законом. Зря надрывался Никодим, как об этом говорит Иоанн, неся на себе к месту захоронения «состав из смирны и алоя, литр около ста». Вымыслом являются и последующие слова стиха 40: «итак они взяли Тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи». Не погребают так «обыкновенно Иудеи»!
На этом профанация обычаев не кончается. По закону, еврея, погибшего от рук нееврея, хоронят без ритуального очищения. Его не обмывают и не поливают водой. Делается это для того, чтобы вызвать ярость Всевышнего против убийц, близкие как бы взывают к Нему о мести. Иисуса не обмывали и, тем более, не умащали! И об этом не мог не знать член Синедриона Иосиф Аримафейский. Господа, уберите из «Храма гроба Господня» Камень Помазания, который вы показываете всем паломникам. Вы говорите им: «вот камень, на котором тело Иисуса, снятое с креста, было окроплено „смесью мирры и алое“, и где Богоматерь плакала над Ним прежде, чем Его унесли в гробницу».
Далее. Никогда евреи не располагали кладбищ и даже отдельных гробниц на том месте, где производились казни. Никогда! Даже «знаменитый» член Синедриона не мог высечь себе в скале гробницу на «лобном месте». Само наличие гробницы в этом конкретном месте говорит о том, что казнь Иисуса не могла здесь состояться. Голгофа находилась в другом месте.
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