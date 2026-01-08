Абраванель - Комментарии на Пятикнижие
Один из величайших комментаторов Писания, выдающийся государственный деятель и финансист раби (дон) Ицхак бар Иеуда Абраванель родился в 5187 (1437) году в г. Лиссабоне, столице португальского королевства, в семье выходцев из Испании. Происходил из рода царя Давида.
Его дед р. Шмуэль Абраванель бежал из Испании в 5151 /1391/ году, когда по этой стране прокатилась волна погромов, и обрел убежище в Лиссабоне. Отец р. Ицхака сделал карьеру при дворе португальского короля Альфонсо V и стал его казначеем.
Р. Ицхак получил основательное еврейское образование; Талмуд он изучал у лиссабонского раввина Иосефа Ибн Хаюна, духовного лидера мудрецов Португалии.
Еще в юности Абраванель написал свое первое значительное сочинения - трактат Атерет зекеним (Корона старцев). В этой книге он рассказывает о том, как Б-жественное провидение направляет еврейскую историю: вопреки бесконечным преследованиям и гонениям избранный народ избавляется Всевышним от окончательной гибели.
Абраванель получил также широкое светское образование - он владел многими языками и науками, особенно глубоко изучив философию и классическую литературу. Он поддерживал тесные связи с христианскими учеными и философами.
После смерти отца р. Ицхак сменил его на посту придворного казначея. К большому наследству, полученному от отца, он добавил новые крупные запасы золота и серебра и построил для своей семьи роскошный дворец. К тому времени у него родились три сына и дочь.
В 5241 /1481/ году умер король Альфонсо, а его наследник Хуан II попытался расправиться с приближенными отца. Абраванеля заранее предупредили, и ему пришлось, оставив семью, не мешкая бежать из страны — он нашел прибежище в небольшом испанском городке у самой португальской границы. Хуан II присвоил все имущество беглеца, а затем дозволил его жене и детям покинуть Португалию.
Воссоединившись с семьей, Абраванель поселился в Толедо - в городе, где жили его предки до того, как им пришлось бежать в Португалию
Абраванель считал, что беда пришла к нему потому, что все свое время он посвящал служению царю из плоти и крови, — теперь он решил целиком посвятить себя служению Всевышнему. Он писал: «Все годы, которые я провел при дворе короля, я был всецело поглощен его заботами, и не было у меня свободного времени для Торы — я даже не притрагивался к книгам. И так я провел свои дни в суете и годы посвятил тщетному, добиваясь почестей и богатства. И вот, все это богатство утеряно. И теперь, когда я стал неимущим скитальцем, я могу возвратиться к изучению священных книг».
В этот период он приступил к работе над комментарием к Танаху. Начав с ранних пророков, за шесть месяцев он завершил комментарии к книгам Иеошуа, Шофтим (Судей) и Шмуэля. И когда он работал над следующей книгой, Мела-хим (Царей), последовал вызов во дворец - король Испании Фердинанд II пригласил его на должность государственного казначея.
В 5239 /1479/ году, за два года до прибытия Абраванеля в Испанию, король Арагона Фердинанд II заключил династический брак с королевой Кастилии Изабеллой — в результате их государства объединились в могучее испанское королевство. И тогда король Фердинанд развязал войну против Гренады, последнего мусульманского государства на Пиренейском полуострове. Арабы ожесточенно сопротивлялись, и военные действия затянулись на семь долгих лет, вконец истощив государственную казну. Фердинанду был необходим опытный финансист, и его выбор пал на дона Ицхака Абраванеля. Благодаря усилиям нового казначея войну удалось довести до победного конца.
В 5251 /1491/ году, когда война уже завершилась, Абраванель поселился в г. Гвадалахаре, где располагалась ешива одного из духовных лидеров поколения р. Ицхака Абоава -между двумя мудрецами возникла дружба и отношения взаимного духовного обогащения.
К 5252 /1492/ году Фердинанд и Изабелла, вдохновляемые вождями инквизиции, решили, что настало время полностью очистить королевство от еретиков и иноверцев. В конце апреля по всей стране были разосланы королевские глашатаи, извещавшие евреев, что через два месяца они обязаны покинуть страну — оставшимся будет предложен роковой выбор: смерть или крещение. Сотни тысяч евреев должны были навсегда оставить страну, где их предки жили со времен римского владычества.
Дон Ицхак Абраванель попытался отвратить приговор. Во главе депутации глав еврейских общин он предстал перед королевской четой и предложил огромный выкуп за право евреев остаться - тридцать тысяч дукатов. Жадный до наживы король был уже готов уступить, когда в тронный зал ворвался Великий инквизитор Томазо Торквемада и, протягивая королю и королеве крест с распятием, воскликнул: «Иуда продал спасителя за тридцать сребреников, а вы хотите за тридцать тысяч?! Вот он - возьмите и продайте его!». Положив распятие перед королем, Торквемада стремительно покинул дворец. Эта сцена потрясла королевскую чету, и особенно Изабеллу. Сделка была отменена, и на все просьбы дона Абраванеля последовал решительный отказ.
В считанные месяцы изгнанники должны были завершить свои дела и продать имущество. Вывозить из страны серебро и золото им было запрещено. Пользуясь их беспомощностью, христианские соседи получали все за бесценок: за роскошный особняк давали осла, за ухоженный виноградник расплачивались аршином сукна. Большинство домов пришлось просто бросить.
Окончательный исход был назначен властями на день 9 ава 5252 /1492/ года, - и хотя самому дону Абраванелю королевская чета, в виде исключения, разрешила остаться, он покинул страну во главе трехсот тысяч своих собратьев.
Дон Абраванель поселился в Италии, в г. Неаполе — здесь он завершил работу над комментарием к книге Мелахим.
Однако слава финансиста и политика шла перед ним, и вскоре он был приглашен советником к неаполитанскому двору: он служил королю Неаполя Фернандо I, а затем его наследнику Альфонсо II - работа над комментариями была вновь надолго отложена.
В 5254 /1494/ году неаполитанское королевство было захвачено французами, король Альфонсо бежал, и дон Абраванель - вместе с ним. Его особняк в Неаполе был разграблен, и погибла богатейшая библиотека еврейских книг, привезенная им еще из Испании.
Поселившись на острове Сицилия, в г. Мессине, дон Абраванель завершил комментарий на книгу пророка Иешаи. После отступления французской армии из Неаполя он возвратился в город и посвятил все свое время изучению Торы.
В 5256 /1496/ году он написал комментарий на последнюю книгу Пятикнижия Дварим, а также комментарии на трактат Авот (Нахалат Авот — Наследие отцов) и на Пасхальную агаду (Зевах Лесах - Пасхальное жертвоприношение). В тот же период дон Абраванель создал ряд книг, развивающих тему конечного избавления еврейского народа с приходом Машиаха: Мааяней айешуа (Родники избавления), Иешуот мешихо (Спасение, принесенное Его Машиахом) и Машмиа йешуа (Возглашающий избавление).
Свои философские взгляды дон Абраванель выразил, в первую очередь, в комментарии на книгу Рамбама (см.) Море невухим (Путеводитель заблудших), а также в трактатах Ша-маим хадашим (Новые небеса) и Мифъалот Элоким (Деяния Б-га).
Последние годы жизни дон Абраванель провел в Венеции. Здесь он создал комментарии на книгу пророка Йирмии и на книги двенадцати «малых пророков». Здесь же он завершил свою работу по толкованию Пятикнижия, написав комментарии к книгам Берешит, Шмот, Ваикра и Бемидбар. Его комментарии отличаются особой аналитичностью и глубиной: в начале каждого раздела он формулирует вопросы, возникающие при его изучении, — в том числе, и самые острые, - а затем последовательно на них отвечает. Первым из комментаторов он приводит широкие исторические и культурные параллели, а также часто ссылается на мнения христианских экзегетов-истолкователей.
Дон Ицхак Абраванель умер в 5268 (1508) году и похоронен в г. Падуе (впоследствии кладбище было осквернено, и точное место его захоронения неизвестно).
Дон Ицхак Абраванель - Комментарии на Пятикнижие
Midrash Abravanel on the Pentateuch
Отв. редактор Цви Вассерман
Переводчик Александр-Арье Кутуков
русский перевод, Швут Ами, 2011, 330 с.
Printed in Israel
Дон Ицхак Абраванель - Комментарии на Пятикнижие - Содержание
БЕРЕШИТ
- 1. Разъяснение слова бара (сотворил) (1:1)
- 2. Разъяснение слова руах (дух, ветер) (1:2)
- 3. Разъяснение сути «света» и «Б-жественного слова» (1:5)
- 4. Разъяснение идеи «называния» (1:5)
- 5. Разъяснение общего смысла понятия «небесный свод» (1:6-8)
- 6. Разъяснение понятия «собирания вод» и прорастания трав и деревьев (1:9-13)
- 7. О создании светил в четвертый день (1:14-19)
- 8. Три вида животных, сотворенные в пятый день, и таниним -морские чудовища (1:20-24)
- 9. Причина сотворения человека в шестой день (1:26-27)
- 10. Разъяснение слов «И завершены были Небеса», и смысл благословения (2:1-3)
- 11. Разъяснение стиха: «Вот родословие неба и земли...» (2:4)
- 12. Разъяснение понятия «душа жизни» и понятия «обрабатыват и охранять ее» (2:7-15)
- 13. Разъяснение называния имен животных (2:19)
- 14. Разъяснение названия «женщина» (2:23)
- 15. Что сказал Змей женщине (3:1)1
- 16. О том, что Адам и Хава спрятались, и о вопросе: «Где ты?» (3:8-9)
- 17. О «кожаных рубахах» и их надевании (3:21)
- 18. Разъяснение имен «Каин» и «Эвель» и суть того, что с ними произошло (4:1-8)
- 19. Что Лемех сказал своим женам (4:32-24)?
- 20. Общее введение в проблематику создания еврейского народа в исторической перспективе (5)
- 21. Кто такие «сыновья Б-га» и кто такие нефилим (6:1-4)?
- 22. Причина, по которой в этом отрывке упоминается Четырехбуквенное Имя (6:5-8)
- 23. Разъяснение понятий «извращение» и «разбой» (6:1)
- 24. Общее разъяснение смысла потопа и разъяснение понятий «источники бездны» и «окна небесные» (7:1-24)
- 25. Разъяснение того, что Hoax отослал ворона через сорок дней, а голубя - через семь и еще через семь (8:1-15)
- 26. Разъяснение смысла союза, который Б-г заключил с Ноахом, что не нашлет больше разрушения на весь мир (8:16-22)
- 27. Как Hoax благословил и проклял своих детей (9:25-27)
- 28. О потомках Ноаха, его качествах и о происхождении культуры и науки (10:1-32)
- 29. О смешении языков (11:1-9)
- 30. Десять знаков того, что Авраам достиг уровня разумной души (12)
- 31. Смысл «союза между рассеченными частями» (15:9)
- 32. Наказание карет за неисполнение обрезания (17:14)
- 33. О явлении Шехины в дубраве Мамре (18:1)
- 34. Общие и частные различия в уровне пророчества между Авраамом и Лотом (19:1)
- 35. Что означает в применении к Б-гу слово пакад (вспомнил)? (21:1)
- 36. Общее разъяснение жертвоприношения Ицхака и значения его для нашего народа (22)
- 37. Общая и частная польза погребения (23)
- 38. О гадании Элиэзера, раба Авраама (24:27)
- 39. Разъяснение смысла выражений «и скончался», «и умер», «и присоединился к народу» (25:8)
- 40. Об очищении цепи праотцев (25:9-27)
- 41. Благословение (27)
- 42. Лестница Яакова (28:12-15)
- 43. Четыре жены Яакова (29)
- 44. Благословение, которое получил Яаков после того, как боролся с ангелом (32:26)
- 45. Разъяснение слов наших мудрецов: «Все, что произошло между Яаковом и Эсавом, произошло затем между потомками Эсава и потомками Яакова» (33)
- 46. Смысл добавления Яакову имени «Израиль» (35:10)
- 47. Для чего Тора упоминает родословие Эсава (36:1)
- 48. Почему Яаков погрузился в такой глубокий траур из-за Йосефа (37:34-35)?'
- 49. Почему рассказ о Иосефе прервался рассказом о рождении сыновей Иеуды (38)?
- 50. Три милости, которые Б-г оказал Иосефу, пока тот был в Египте (39:2)
- 51. Три вида снов (41)
- 52. Б-жественное вмешательство при продаже Иосефа (45:5-7)
- 53. Смысл благословения, которое Яаков дал своим внукам Эфраиму и Менаше (48:15-16)
- 54. О том, что Йеуда предназначен быть царем во всех поколениях (49:10)
ШМОТ
- 55. Предисловие к книге Шмот и ее отличие от книги Берешит
- 56. Терновый куст и снятие ботинок (3:5-6)
- 57. Объяснение смысла Имени Б-га «Сущий, который пребудет» (3:14)
- 58. Причина, по которой происхождение Моше и Аарона прослежено отдельно (6:14-26)
- 59. Об утяжелении сердца фараона (7:3)
- 60. Общее разъяснение естественного и Б-жественного порядка следования десяти казней
- 61. Заповедь освящения месяца (12:2)
- 62. Символика пасхальной жертвы
- 63. Смысл запрета хамеца в Песах (12:15)
- 64. Смысл заповеди тфилин (13:16)
- 65. Смысл выражения «великая рука» (14:31)
- 66. О Песне на море и о различии между духом святости (руах акодеш) и обычным пророчеством
- 67. Общий смысл мана (16:4)
- 68. Смысл совета Итро (18:21-22)
- 69. Десять достоинств, благодаря которым Моше-рабейну был избран для получения Торы (19:3)
- 70.Пророческий уровень еврейского народа при Откровении на горе Синай (20:1)
- 71.Различие между двумя первыми из Десяти Речений и всеми остальными
- 72.Десять Речений включают все заповеди
- 73.Общий смысл Б-жественных законов (21:1)
- 74.О том ангеле, которого Б-г послал перед сыновьями Израиля в пустыне (23:20)
- 75.Почему Моше провел 40 дней на горе Синай? (24:18)
- 76.Символика строения Мишкана и предназначенных для него предметов (25)
- 77.Символика одежд первосвященника (28)
- 78.Символика служения семи дней милуим (29)
- 79.Символика масла помазания (30:23-31)
- 80.Мудрость Бецалеля (31:2-5)
- 81.О чем просил Моше и что ответил ему Б-г (33:12-23)
- 82.Общий смысл «Тринадцати качеств милосердия» и причина упоминания имени «Господства» (34:6-9)
- 83.Об облаке, огне, свете и Избавлении (40:34-38)
ВАИКРА
- 84. Общее содержание книги Ваикра
- 85. О том, что выбрано для жертвоприношений
- 86. Варианты жертвоприношений
- 87. О тех, кто приносит жертвы
- 88. Общественные жертвы
- 89. Индивидуальные жертвы
- 90. Общественная жертва, подобная индивидуальной
- 91. Индивидуальные жертвы, подобные общественным
- 92. Смысл жертвы ола
- 93. Смысл жертвы хатат
- 94. Смысл жертвы ашам
- 95. О смысле жертвы шламим
- 96. О том, какие молитвы символизируют жертвы ола и минха (6:1-7)
- 97. Пять причин, по которым сыновья Аарона заслужили наказание смертью (10:1-2)
- 98. О пользе для души, проистекающей из воздержания от запрещенной пищи (11)
- 99. Общее объяснение смысла ритуальной нечистоты
- 100. Описание службы первосвященника в Йом кипур (16)
- 101. О двух козлах, символизирующих народ Израиля
- 102. Три причины запрета есть кровь (17)
- 103. Объяснение заповеди: «Святыми будьте» (19)
- 104. Песах (23:4-8)
- 105. Счет Омера и Шавуот (23:15-22)
- 106. Рош ашана (23:24-25)
- 107. Йом кипур (23:27-32)
- 108. Суккот и «четыре вида растений» (23: 33-44)
- 109. Ужасные бедствия, намеки на которые содержатся в заповедях Шмиты и Йовеля (25)
- 110. Истинная причина того, что Тора содержит только обещания материальных благ (26)
- 111. Хронология событий относительно стиха «В Шатре... во второй год» (1:1)
БАМИДБАР
- 112.О порядке следования знамен (2)
- 113.Вопросы относительно подсчета колена Леей и ответы на них (3)
- 114.Смысл изгнания нечистых из лагеря (5:1-4)
- 115.Объяснение благословения кознов (6:22-27)
- 116.Смысл жертвоприношений глав колен во время освящения Мишкана (7)
- 117.Почему отрывки об обращении Б-га к Моше из Шатра Собрания и о зажигании свечей расположены, рядом (8:1-4)
- 118.О выборе семидесяти старейшин Израиля (11:16-17)
- 119.Отличие Моше-рабейну от остальных пророков (12:6-8)
- 120.О семи преступлениях разведчиков-мераглим (13:26-29)
- 121.Определение понятия карет (15:31)
- 122.Почему отрывок о цицит расположен сразу после отрывка о «собиравшем дрова» и разъяснение заповеди цицит (15:38-40)?
- 123.Три причины, выступления Кораха против Моше (16:1-3)
- 124.О том, что совки этих людей стали знаком для сыновей Израиля (17:1-4)
- 125.Символика «рыжей коровы» (19)
- 126.Причина наказания Моше и Аарона за «воды распри» (мей-мерива) (20:12-13)
- 127.По какой причине Аарон умер прежде Моше? (20:24)
- 128.Символика истории Билама и его ослицы (22)
- 129.Пророчество о времени прихода Машиаха, сделанное Биламом (24:17-20)
- 130.Об избрании Пинхаса и его потомства первосвященниками (25:11-13)
- 131.Символика постоянной жертвы (28:1-8)
- 132.О том, что постоянные жертвы подобны дополнительным жертвам шабата (28:9-10)
ДВАРИМ
- 133.Смысл написания книги Дварим (Мишнэ-Тора)
- 134.Почему народы мира считают народ Израиля мудрым, когда он исполняет заповеди (4:6-7)
- 135.Смысл требования «...Чтобы ты не забыл те вещи, которые видели твои глаза...» (4:9-14)
- 136.Запрет создания зримого образа (4:15-20)
- 137.Объяснение слов Мехильты, что «соблюдай» и «помни» сказаны одним речением (5:12)
- 138.Два вида единства, о которых говорит стих «Слушай, Израиль...» (6:4)
- 139.О связи Б-жественной любви к Общине Израиля с исполнением заповедей (7:7-10)
- 140.О значении слова мишпатим (законы, суды) (7:12)
- 141.Чудесный комментарий на мидраш о Вторых Скрижалях (10:1)
- 142.Почему разрешено было есть мясо без принесения жертвы (12:20-23)
- 143.Пять причин того, что сыновья Израиля названы «сыновьями Б-га» (14:1)
- 144.Смысл отделения второй десятины от урожая (14:22)
- 145.Объяснение сути заповеди Шмиты (15:1-2)
- 146.Разъяснение выражений: «Храни месяц весенний» и «из Египта ночью» (16:1)
- 147.О радости праздника Суккот (16:13-15)
- 148.Объяснение принципов земного и Б-жественного руководства Израилем на примере заповедей о судьях (16:18)
- 149.Причина того, что сомнительные случаи можно разрешать, пользуясь человеческим разумом (17:8-9)
- 150.Смысл царской власти в Израиле (17:14-15)
- 151.Почему требование «Непорочным будь с Б-гом, Г-сподом твоим» расположено рядом с запретом «обычаев эморейцев» и нееврейской мерзости (18:13)
- 152.О тех объявлениях, которые делает кот, помазанный для войны (20:1-9)
- 153.О «телке, которой проламывают затылок» (21:1-9)
- 154.Определения, связанные с первенцем (21:15-17)
- 155.Разъяснение заповеди: «Да не будет мужской одежды на женщине» (22:5)
- 156.Разъяснение заповеди «ограды для крыши» (22:8)
- 157.О поддержании чистоты в военном лагере (23:10-15)
- 158.Почему Тора запретила жене вернуться к первому мужу после того, как она вышла замуж вторично (24:1-4)
- 159.Тайный смысл заповеди йибума (25:5-10)
- 160.Разъяснение заповеди бикурим (26:1-2)
- 161.Смысл двенадцати проклятий (27:15-26)
- 162.О разрушении Второго Храма и об изгнании (28:49-50)
- 163.Раскаяние народа Израиля в конце дней (30:1-14)
- 164.Почему гимн Аазину («Услышьте, Небеса...») назван свидетелем для сыновей Израиля (31:19-21)
- 165.Почему Моше благословил колена Израиля в конце своих дней (33:1)?
- 166.Почему сказано: «Не встал больше пророк в Израиле такой, как Моше» (34:10)
ДОН ИЦХАК АБРАВАНЕЛЬ. ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
Дон Ицхак Абраванель - Комментарии на Пятикнижие - Причина сотворения человека в шестой день Берейшит (1:26-27)
Человек был сотворен самым последним. Смысл этого в том, что первичная по уровню материальности, силы и возможностей структура объединяется со вторичной, и эта вторичная структура ограничивает первичную и завершает ее создание. И в таких же отношениях находятся вторичная и третичная структуры. Это означает, что структуры неодушевленной материи предшествуют структурам растительного царства: эти последние могут возникнуть лишь на основе первых. И такой же основой растительная структура служит для ощущающей, то есть, для животного царства, а ощущающая - для постигающей, то есть, для человека. По всей длине этой цепочки мы видим одно и то же: структура более низкого уровня готовит основу для более высокой, а эта более высокая ограничивает, завершает и придает новую форму более низкой. Всегда то, что является материалом, подчиняется высшей силе, принадлежащей структуре более высокого уровня. А эта высшая структура всегда выступает по отношению к низшей как внешняя сила, завершающая ее построение. Поэтому для животных растительная душа выступала как основа для дальнейшего развития, как материал для ощущающей души, а сама эта ощущающая душа точно так же послужила материалом для души постигающей.
Теперь понятно, почему при сотворении мира первыми были сотворены растения, а уже затем — животные. Ведь появление растительной души подготовило почву для животной! А животная душа появилась прежде постигающей структуры, поскольку живая ощущающая душа — это материал для постигающей. То есть, очередность их создания определялась естественным порядком вещей. Теперь понятно также, почему человек был создан последним: он ведь явился венцом творения, его структура была самой высшей, стала завершением всех остальных структур. Поэтому все остальные структуры непременно должны были появиться прежде человека, как возможность предшествует воплощению, а материал — структуре. И наши мудрецы тоже указали на эту причину, когда сказали: «То, что сотворено позже другого, властвует над ним».
И стих связывает сотворение человека с Самим Б-гом, а не с землей, поскольку создание постигающей души — это Б-жественное деяние, подобающее лишь Ему Самому и никак не связанное ни с прорастанием из зерна, ни с действием какого-то другого разума. Поэтому сказано: «И сотворил Б-г человека». Именно Он сотворил его, даровав ему постигающую душу. И возникновение человека обозначено словом «сотворение», а не «создание», как в случае животных и мелкой живности, поскольку слово «творение» описывает возникновение новой структуры, такой, какой в мире до этого не существовало.
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