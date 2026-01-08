Один из величайших комментаторов Писания, выдающийся государственный деятель и финансист раби (дон) Ицхак бар Иеуда Абраванель родился в 5187 (1437) году в г. Лиссабоне, столице португальского королевства, в семье выходцев из Испании. Происходил из рода царя Давида.

Его дед р. Шмуэль Абраванель бежал из Испании в 5151 /1391/ году, когда по этой стране прокатилась волна погромов, и обрел убежище в Лиссабоне. Отец р. Ицхака сделал карьеру при дворе португальского короля Альфонсо V и стал его казначеем.

Р. Ицхак получил основательное еврейское образование; Талмуд он изучал у лиссабонского раввина Иосефа Ибн Хаюна, духовного лидера мудрецов Португалии.

Еще в юности Абраванель написал свое первое значительное сочинения - трактат Атерет зекеним (Корона старцев). В этой книге он рассказывает о том, как Б-жественное провидение направляет еврейскую историю: вопреки бесконечным преследованиям и гонениям избранный народ избавляется Всевышним от окончательной гибели.

Абраванель получил также широкое светское образование - он владел многими языками и науками, особенно глубоко изучив философию и классическую литературу. Он поддерживал тесные связи с христианскими учеными и философами.

После смерти отца р. Ицхак сменил его на посту придворного казначея. К большому наследству, полученному от отца, он добавил новые крупные запасы золота и серебра и построил для своей семьи роскошный дворец. К тому времени у него родились три сына и дочь.

В 5241 /1481/ году умер король Альфонсо, а его наследник Хуан II попытался расправиться с приближенными отца. Абраванеля заранее предупредили, и ему пришлось, оставив семью, не мешкая бежать из страны — он нашел прибежище в небольшом испанском городке у самой португальской границы. Хуан II присвоил все имущество беглеца, а затем дозволил его жене и детям покинуть Португалию.

Воссоединившись с семьей, Абраванель поселился в Толедо - в городе, где жили его предки до того, как им пришлось бежать в Португалию

Абраванель считал, что беда пришла к нему потому, что все свое время он посвящал служению царю из плоти и крови, — теперь он решил целиком посвятить себя служению Всевышнему. Он писал: «Все годы, которые я провел при дворе короля, я был всецело поглощен его заботами, и не было у меня свободного времени для Торы — я даже не притрагивался к книгам. И так я провел свои дни в суете и годы посвятил тщетному, добиваясь почестей и богатства. И вот, все это богатство утеряно. И теперь, когда я стал неимущим скитальцем, я могу возвратиться к изучению священных книг».

В этот период он приступил к работе над комментарием к Танаху. Начав с ранних пророков, за шесть месяцев он завершил комментарии к книгам Иеошуа, Шофтим (Судей) и Шмуэля. И когда он работал над следующей книгой, Мела-хим (Царей), последовал вызов во дворец - король Испании Фердинанд II пригласил его на должность государственного казначея.

В 5239 /1479/ году, за два года до прибытия Абраванеля в Испанию, король Арагона Фердинанд II заключил династический брак с королевой Кастилии Изабеллой — в результате их государства объединились в могучее испанское королевство. И тогда король Фердинанд развязал войну против Гренады, последнего мусульманского государства на Пиренейском полуострове. Арабы ожесточенно сопротивлялись, и военные действия затянулись на семь долгих лет, вконец истощив государственную казну. Фердинанду был необходим опытный финансист, и его выбор пал на дона Ицхака Абраванеля. Благодаря усилиям нового казначея войну удалось довести до победного конца.

В 5251 /1491/ году, когда война уже завершилась, Абраванель поселился в г. Гвадалахаре, где располагалась ешива одного из духовных лидеров поколения р. Ицхака Абоава -между двумя мудрецами возникла дружба и отношения взаимного духовного обогащения.

К 5252 /1492/ году Фердинанд и Изабелла, вдохновляемые вождями инквизиции, решили, что настало время полностью очистить королевство от еретиков и иноверцев. В конце апреля по всей стране были разосланы королевские глашатаи, извещавшие евреев, что через два месяца они обязаны покинуть страну — оставшимся будет предложен роковой выбор: смерть или крещение. Сотни тысяч евреев должны были навсегда оставить страну, где их предки жили со времен римского владычества.

Дон Ицхак Абраванель попытался отвратить приговор. Во главе депутации глав еврейских общин он предстал перед королевской четой и предложил огромный выкуп за право евреев остаться - тридцать тысяч дукатов. Жадный до наживы король был уже готов уступить, когда в тронный зал ворвался Великий инквизитор Томазо Торквемада и, протягивая королю и королеве крест с распятием, воскликнул: «Иуда продал спасителя за тридцать сребреников, а вы хотите за тридцать тысяч?! Вот он - возьмите и продайте его!». Положив распятие перед королем, Торквемада стремительно покинул дворец. Эта сцена потрясла королевскую чету, и особенно Изабеллу. Сделка была отменена, и на все просьбы дона Абраванеля последовал решительный отказ.

В считанные месяцы изгнанники должны были завершить свои дела и продать имущество. Вывозить из страны серебро и золото им было запрещено. Пользуясь их беспомощностью, христианские соседи получали все за бесценок: за роскошный особняк давали осла, за ухоженный виноградник расплачивались аршином сукна. Большинство домов пришлось просто бросить.

Окончательный исход был назначен властями на день 9 ава 5252 /1492/ года, - и хотя самому дону Абраванелю королевская чета, в виде исключения, разрешила остаться, он покинул страну во главе трехсот тысяч своих собратьев.

Дон Абраванель поселился в Италии, в г. Неаполе — здесь он завершил работу над комментарием к книге Мелахим.

Однако слава финансиста и политика шла перед ним, и вскоре он был приглашен советником к неаполитанскому двору: он служил королю Неаполя Фернандо I, а затем его наследнику Альфонсо II - работа над комментариями была вновь надолго отложена.

В 5254 /1494/ году неаполитанское королевство было захвачено французами, король Альфонсо бежал, и дон Абраванель - вместе с ним. Его особняк в Неаполе был разграблен, и погибла богатейшая библиотека еврейских книг, привезенная им еще из Испании.

Поселившись на острове Сицилия, в г. Мессине, дон Абраванель завершил комментарий на книгу пророка Иешаи. После отступления французской армии из Неаполя он возвратился в город и посвятил все свое время изучению Торы.

В 5256 /1496/ году он написал комментарий на последнюю книгу Пятикнижия Дварим, а также комментарии на трактат Авот (Нахалат Авот — Наследие отцов) и на Пасхальную агаду (Зевах Лесах - Пасхальное жертвоприношение). В тот же период дон Абраванель создал ряд книг, развивающих тему конечного избавления еврейского народа с приходом Машиаха: Мааяней айешуа (Родники избавления), Иешуот мешихо (Спасение, принесенное Его Машиахом) и Машмиа йешуа (Возглашающий избавление).

Свои философские взгляды дон Абраванель выразил, в первую очередь, в комментарии на книгу Рамбама (см.) Море невухим (Путеводитель заблудших), а также в трактатах Ша-маим хадашим (Новые небеса) и Мифъалот Элоким (Деяния Б-га).

Последние годы жизни дон Абраванель провел в Венеции. Здесь он создал комментарии на книгу пророка Йирмии и на книги двенадцати «малых пророков». Здесь же он завершил свою работу по толкованию Пятикнижия, написав комментарии к книгам Берешит, Шмот, Ваикра и Бемидбар. Его комментарии отличаются особой аналитичностью и глубиной: в начале каждого раздела он формулирует вопросы, возникающие при его изучении, — в том числе, и самые острые, - а затем последовательно на них отвечает. Первым из комментаторов он приводит широкие исторические и культурные параллели, а также часто ссылается на мнения христианских экзегетов-истолкователей.

Дон Ицхак Абраванель умер в 5268 (1508) году и похоронен в г. Падуе (впоследствии кладбище было осквернено, и точное место его захоронения неизвестно).