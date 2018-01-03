У каждого человека есть своя судьба, такая же судьба есть и у книг. Только в еврейской традиции мудрецов называют по названию их книг. Достаточно вспомнить глав предыдущих поколений еврейского народа — Хофец Хаима и Хазон Иша. «Менорат а-Маор» («Светильник») — так в нашей традиции называют великого мудреца средневековой Испании — рава Ицхака Абуава. Великий талмудист и толкователь Торы рав Ицхак Абуав был широко известен евреям Испании.

Своими уроками и книгами он пытался остановить процесс духовного падения и ассимиляции, царивших тогда в общинах Испании. Равом Ицхаком Абуавом было написано три книги. Его труд по изложению еврейского закона он назвал «Арон а-Эдут» («Ковчег свидетельства»). В своей книге рав цитирует источники из Талмуда, приводит алахические решения гаонов Вавилона и так же объяснения первых комментаторов (ришоним). Она была разделена на 10 частей, по аналогии с 10 заповедями Торы. К сожалению, эта книга до нас не дошла.

Так же, не сохранилась и вторая книга рава Ицхака Абуава «Шульхан а-Паним» («Стол для хлебов предложения»), которая состояла из 12 частей в соответствии с 12-ю хлебами предложения в Храме. Эта книга была посвящена законам молитв и благословений. Гораздо больше повезло третьей книге рава «Менорат а-Маор» — одной из первых классических книг по еврейской этике (мусару). В этой книге рав Ицхак Абуав выступает, как человек досконально изучивший глубины Талмуда, при этом обладающий широкими познаниями в философии. Он также показывает умение понятно изложить и скрытый, мистический смысл, многих заповедей Торы.

Эта книга оказала огромное влияние на многие сефардские и ашкеназские общины и была с любовью принята всем еврейским народом. Она показывала человеку путь к духовному самосовершенствованию, возрождала веру и укрепляла авторитет мудрецов Торы. Впервые книга была напечатана 1513 году и с тех пор переиздавалась более 70 раз. Она была переведена на испанский, немецкий, ладино, идиш и на многие другие языки. Естественно задать вопрос: «Как получилось, что именно эта книга — одна из первых классических книг по еврейской этике (мусару) — привлекла наше внимание?». Помог случай, а точнее — провидение с Небес.

Несколько лет тому назад я познакомился в Москве с ведущим российским экономистом Антоном Абуговым. Во время встречи я задал ему вопрос, слышал ли он о великом мудреце раве Ицхаке Абуаве. Он ответил, что согласно семейному преданию, является его далеким потомком. Какими судьбами потомки великого испанского средневекового мудреца оказались в России? Об этом мы сможем узнать только когда прийдет пророк Элияу. Антон Абугов поделился со мной своей идеей перевести этот классический труд на русский язык. Началась наша нелегкая эпопея, связанная с переводом. Рав Ицхак Абуав писал эту книгу для своих современников.

Все этические нормы и правила он впрямую выводил из слов Талмуда и Мишны. Как перевести это на современный русский язык? Ведь главная задача перевода, состояла в том, чтобы книга стала понятна и близка современным русскоязычным евреям. Первые пробы перевода, были скорее похоже на синодальный перевод Библии. И вторая, и третья попытка оказались не лучше. Последний, утвержденный издательством вариант, сделал р. Пинхас Зидман. Работа над переводом растянулась на многие годы. Но и после окончания работы переводчика, потребовалось много времени, чтобы окончательно отредактировать будущую книгу.

О переводе этой книги я советовался с нашим учителем — гаоном равом Моше Шапиро (ЗаЦаЛь). Так получилось, что эта книга выходит в период первого года траура по нашему учителю. Только сейчас открывается немыслимый масштаб записанных на касеты уроков, которые оставил после себя этот великий учитель еврейского народа. Они насчитывают десятки тысяч. Уроки по Талмуду, уроки, раскрывающие тайны книг Маараля из Праги, Рамхаля и Гаона из Вильно. Уроки, раскрывающие нашему поколению, глубинные тайны Торы и мусара. Талмуд говорит, что царь Давид открыл ворота тшувы — раскаяния для всех будущих «баалей тшува».

Для нашего поколения эту роль сыграл наш учитель-гаон рав Моше Шапиро (ЗаЦаЛь). Именно к нему приходили и ему задавали самые сложные вопросы, равины, которые занимались «баалей тшува» и сами возвратившиеся к соблюдению заповедей евреи. В его доме находили понимание и любовь все те, кто вырос в чужом плену. Наше поколение можно назвать поколением сирот, ведь мы выросли в плену у чужих вер, в плену у чужих культур.

Наш учитель оказался тем верным проводником, который привел наше поколение от «разбитых колодцев» народов мира к «источнику живой воды», к нашей святой Торе. И поэтому, эта великая книга, которая впервые выходит в переводе на русский язык в святом городе Иерусалиме, в издательстве «Пардес», посвящена подьему души нашего учителя-гаона рава Моше Шапиро (ЗаЦаЛь), который вложил много сил в возрождение российского еврейства.

Рав Ицхак Абуав - Менорат А-Маор

Издательство «Пардес»

Иерусалим —2017

314 с.

Рав Ицхак Абуав - Менорат А-Маор - Содержание

Первая свеча

Что уводит человека из мира

Предисловие

Первая основа: зависть

Вторая основа: страсть

Третья основа: стремление к почету

Вторая свеча

Святость речи еврея

Предисловие

Первая основа: о легкомыслии

Вторая основа: запрет лгать

Третья основа: запрет лести

Четвертая основа: запрет злоречия

Пятая основа: запрет стыдить прилюдно

Шестая основа: не принимать участия в беседах глупцов

Седьмая основа: воздержание от споров

Восьмая основа: запрет наполнять уста смехом в этом мире

Девятая основа: запрет упоминать Имя Всевышнего попусту

Десятая основа: не говорить то, что может осквернить Имя Всевышнего

Заключение

Третья свеча

Исполнение заповедей

Предисловие

Первая основа: об обрезании

Вторая основа: как растить детей

Третья основа: молитва

Четвертая основа: почитание субботы и праздников

Пятая основа: почитание отца и матери

Шестая основа: еврейский дом

Седьмая основа: цдака (благотворительность)

Восьмая основа: делать добро

Девятая основа: судить по справедливости

Десятая основа: стремиться к заповедям

Заключение

Четвертая свеча

Изучение Торы

Предисловие

Первая основа: установить время для занятия Торой

Вторая основа: награда за изучение Торы

Третья основа: постижение мудрости

Четвертая основа: почитать изучающих Тору

Заключение

Пятая свеча

Пути раскаяния

Предисловие

Первая основа: возвращение к Творцу

Вторая основа: дни тшувы

Третья основа: очищение через страдания

Заключение

Шестая свеча

Пути мира

Предисловие

Первая основа: правильное поведение

Вторая основа: на путях мира

Заключение

Седьмая свеча

Пути смирения

Предисловие

Первая основа: смирение духа

Вторая основа: стыдливость

Заключение

Рав Ицхак Абуав - Менорат А-Маор - Первая свеча

Сказано в трактате Авот (4:21): «Раби Элиэзер-Капар говорит: зависть, разврат и стремление к почету сживают человека со света». Каждое из этих трех дурных качеств разрушает веру человека, приводит его к преждевременной смерти и лишает его Грядущего мира. Ведь зависть к товарищу — это недостойное качество, причина же его — злое сердце. Завистнику все время кажется, что у другого человека есть много, а у него — мало, и любое добро, которое получает товарищ, вызывает у него зависть и злость. Завистник все время гневается, потому что ему кажется, что Всевышний дает другим людям и недодает ему.

Зависть влечет за собой беспричинную ненависть, нечестность в делах и прочие дурные качества. Зависть также приводит к развитию тяжелых болезней, как сказано (Мишлей 14:30): «...а гниение костей — от зависти». Трактат Шабат (1526) толкует с помощью этого стиха состояние тела после смерти: если в сердце человека была зависть, его кости сгнивают, а если не было зависти в сердце, то его кости сохраняются. Зависть не только влечет за собой все дурные качества, но еще и преждевременно сживает человека со света. Если один еврей завидует другому, то тот поднимается, а завистник опускается.

Мы видим это на примере царя Шауля, который завидовал Давиду,— Шауль был убит, а Давид стал царем. В глазах Моше рабейну это качество было одним из худших, ведь когда Йеошуа сказал ему, что Эльдад и Мейдад пророчествуют, и попросил Моше остановить их, то Моше ответил: «Ты ревнуешь? О, если бы весь народ Б-га был пророками!» Зависть бывает разных видов. Есть люди, которые завидуют тем, кто идет по правильному пути, поскольку они отрицают Творца и тех, кто Ему служит и исполняет Его волю. Это худший вид зависти.

А есть такие, которые не отрицают Всевышнего, но поскольку сами они не идут по пути праведности, то не хотят, чтобы по нему шли и другие, чтобы они не были лучше их. Встречаются люди, которые завидуют мудрости товарищей и из-за своей зависти прилагают усилия, чтобы стать мудрее, делать больше добра и идти по правильному пути. И хотя в этом случае зависть делает их лучше, как сказано (Бава Бат Р а 21а): «Зависть мудрецов умножает мудрость», все же лучше было бы им умножать мудрость из любви к Б-гу и от всего сердца, а не из зависти к другим.

Об этом и сказал мудрейший из людей царь Шломо (Коэлет4:4): «И увидел я, что всякий труд и всякое достижение только от зависти. И это тоже суета и погоня за ветром». Есть люди, которые завидуют богатым, потому что они не хотят, чтобы кто-то, кроме них, был богат. Это худший вид зависти к богатству. А есть такие, кто завидует человеку, который богаче их, потому что он сам хочет быть самым богатым, но ведь сколько бы он ни старался, все равно найдется в мире кто-то богаче его. Такая зависть приводит к тяжелым болезням и преждевременной смерти завистника.

Об этом сказали мудрецы: «Ни один человек не уходит из мира, удовлетворив свои желания даже наполовину». А есть тот, кто завидует и хочет быть богатым, и его не беспокоит то, что в мире найдутся те, кто богаче его. Этот вид зависти не так плох, как предыдущие. Но обо всех видах зависти предостерег царь Шломо, говоря (мишлей 23:17): «Чтобы не завидовало твое сердце грешникам; но все дни жизни твоей будь в страхе перед Б-гом». Другими словами, все виды зависти плохи. Сладострастие тоже подразделяется на несколько видов. Есть люди, у которых преобладает страсть к еде или вину, и они проводят все свои дни в компании с пустыми людьми.

Все эти пристрастия приводят к тяжелым болезням и преждевременной смерти, как написано (мишлей 21:25): «Ленивца убьет его вожделение». А есть те, кто полон страсти к женщинам, и об этом сказал царь Шломо (там же, 31:3): «Не отдавай женщинам силы твоей». Некоторые же стремятся к почету и власти и не могут их достичь; но даже если и достигнут их, власть и почет могут стать причиной их гибели. Чего же должен страстно желать человек? Мудрости, ведь в ней постижение истины и корень служения Б-гу. И об этом сказал царь Давид (теплим 38:10): «Творец! К Тебе вся моя страсть!»

Но всякий, кто ввергает себя в пламя зависти к богатству и славе, подвергает себя опасности. Он потеряет вечный мир, поскольку, завидуя, он жаждет достичь преходящих ценностей и будет гнаться за ними, а если не найдет их разрешенным образом, будет добывать их запрещенным. А даже если и не нарушит запреты, он будет тяжело трудиться всю свою жизнь и потратит ее на преходящие радости материального мира и не сможет достичь того вечного блага, которое было сотворено для него. Такой человек не только не достигнет того, за чем гонится, и не получит того, чего желал, но даже и то, что было, у него отберут, как это обычно происходит с грешниками.

Так произошло это со Змеем, которому приглянулась Хава,— не получил он того, чего хотел, и лишился того, чего у него было, ведь он был проклят. То же самое мы видим на примерах Каина, Кораха, Билама, Доэга, Ахитофеля, Гехази, Авшалома, Адонияу, Узияу и Амана, которые пожелали чего, что им не полагалось. И так происходит со всяким, кто гонится за своими страстями, — свои желания он не удовлетворит, а вечный мир потеряет. И когда покинет он этот мир, что он скажет в свое оправдание?! Когда предстанет он перед Высшим судом, что он сможет ответить? Какой стыд! Какой позор! На что потратил свои дни?