Наука изучает откровения Божьи, выраженные в сотворении нашего мира и придании ему физических пространственно-временных законов. Религия основана на Божьем откровении, данном нам на горе Синай и в книгах пророков. Таким образом, и наука, и религия основаны на откровении единого Бога. Отсюда следует вывод, что между религией и наукой даже теоретически никаких противоречий быть не может. А если таковые, как нам кажется, существуют, то это означает, что наше знание либо неполное, либо неверное. Возможно ли научное знание без религиозного? Да, возможно. Но такое знание будет неполным. Наука не отвечает на целый ряд базовых вопросов. Почему был создан наш мир? Почему мы здесь? Какова наша миссия в этом мире? Как мы должны относиться друг к другу? Возможно ли религиозное знание без научного? Да, возможно. Но и оно будет неполным. В книге “Путеводи- тель растерянных” Маймонид предлагает следующий путь познания.

Сначала человек должен изучить логику, геометрию, арифметику, философию, естественные науки и только потом приступать к изучению святых книг. Это особенно актуально сегодня. В наши дни мудрец Торы, объясняя своим ученикам, как Всевышний устроил этот мир, должен уметь отвечать на вопросы научного характера. На мой взгляд, явный пример этого нам дает Тора. В книге Берешит сказано, что Лемех назвал своего новорожденного сына Ноахом, сказав: “Этот принесет нам утешение от трудов и работы рук наших на земле, которую проклял Бог” (Берешит, 5:29). Имеется в виду, что Hoax, который был праведником, применил научные познания и, очевидно, изобрел плуг и борону, чем значительно улучшил жизнь людей того поколения. Из вышесказанного следует, что, изучая науку и святые книги: Тору, каббалу и книги пророков, мы можем получить знания о Боге. Хочется подчеркнуть: не знание Бога, а знания о Боге. Нам никогда не будет дано познать сущность Всевышнего. У пророка Йешаягу сказано: “Ибо мысли Мои — не ваши мысли, и не ваши пути — пути Мои, слово Господа” (Йешаягу, 55:8).

Однако Всевышний в мудрости своей дал нам огромное количество информации и инструментов, для того чтобы человек мог понять принципы устройства нашего мира Всевышним и Его действия. Как происходит процесс познания? В “Путеводителе растерянных” Маймонид описывает этот процесс следующим образом. Если мастер создал, например, часы, то сначала он придумал их с помощью своего интеллекта, а потом реализовал свою идею.

Мастер знает предназначение каждого винтика в этих часах. Если мы посмотрим на них, то в первую очередь обратим внимание на их внешний вид, дизайн, заметим, например, что они покрыты серебром и у них есть стрелки. Можно остановиться на этом, но если наш ум пытлив, то мы продолжим изучать часы и в конце концов поймем, как они устроены. Но даже в этом случае мы никогда не будем знать часы так же хорошо, как мастер, создавший их.

Так и Всевышний создал этот мир, используя изначальный план. Наука состоит из аксиом, на основании которых выводятся теоремы. Первым людям в виде аксиомы было дано то, что они видели вокруг себя: вода, земля, воздух и так далее. Однако применяя свой интеллект, человек вглядывался в этот мир, находил скрытые причинно-следственные связи, выводил теоремы из аксиом, и в результате сегодня летают самолеты и ракеты, звонят телефоны, а мы изучаем строение атома и устремляемся к границам Вселенной.

Эдуард Шифрин - От бесконечности до человека - Базовые идеи каббалы в рамках теории информации и квантовой физики

Издательство — "Книжники" — 240 с.

Москва — 2018

ISBN 978-5-9953-0575-0

Эдуард Шифрин - От бесконечности до человека - Базовые идеи каббалы в рамках теории информации и квантовой физики — Содержание

Предисловие главного раввина России Берла Лазара

Введение

Религия и наука

Краткое введение в каббалу

Некоторые понятия теории информации и квантовой физики

Глава 1. Творение

Глава 2. Роль человека в Творении

Глава 3. Чудеса в Торе

Глава 4. Божественное провидение

Глава 5. Душа — информация

Глава 6. Каббала как теория информационных прообразов

Глава 7. Ментальное пространство

Глава 8. Каббала и философия

Глава 9. Неотвечаемые вопросы. Мерная линейка

Глава 10 Тора и математика. Тайна Ноева ковчега

Глава 11. Заключение. Квантовый Мир грядущий

Список литературы

Список иллюстраций

Задача этой главы — не объяснить чудеса, а попытаться осмыслить, что такое чудо, и понять некоторые принципы управления Всевышним нашим миром. Однако прежде чем двигаться дальше, зададим вопрос: — Имеем ли мы право пытаться познавать действия Всевышнего, не вторгаемся ли мы в запретную зону? Ведь Всевышний через пророка Йешаягу сказал: “Мои пути — не ваши пути, Мои мысли — не ваши мысли”. Ответ на этот вопрос дает Маймонид в своей книге “Путеводитель растерянных”, комментируя слова Моше, обращенные к Всевышнему: “А теперь, если я обрел милость Твою, научи меня Твоим путям, и познаю Тебя, чтобы обрести милость в глазах Твоих...” (Шмот, 33:13). Маймонид отмечает, что из этих слов Торы можно сделать два вывода. 1. Всевышний может быть познаваем по Его путям. 2. Познав пути Всевышнего, Моше познает Его самого. Из этого же отрывка Маймонид делает еще один вывод.

Тот, кто познает Бога, обретает милость в Его глазах. Он пишет: “Не тот, кто просто постится и молится, но тот, кто имеет знания о Боге, обретает милость в Его глазах. Милость Всевышнего и его гнев, его приближенность и удаленность соответствует степени знания человека” . Нахманид и другие комментаторы писали о том, что Всевышний создал наш мир для того, чтобы человек, вырвавшись за завесу материальности, познавал своего Творца. Что такое чудо? Наиболее распространенное определение чуда, встречающееся в еврейских источниках и книгах народов мира, таково: —Чудо — это событие или явление, нарушающее ход законов природы. В этом определении заложена ошибка. Если мы предполагаем нарушение законов природы, то подразумеваем при этом, что знаем и понимаем их. На самом деле человеком изучена лишь малая часть существующих законов природы, и нам не известна до конца сущность даже тех законов, которые считаем постигнутыми. Приведем пример. Если мы поднимем мяч и отпустим его, он упадет на землю.

Никто не называет это чудом по двум причинам. Во-первых, подобные явления мы видим очень часто и считаем их естественны- ми, а во-вторых, нам известен закон всемирного тяготения Исаака Ньютона. Однако, по мнению автора, это нужно считать чудом, так как сущность закона тяготения нам неизвестна. Также мы не знаем, каким образом Всевышний придал его миру. Скорее чудом следует считать сотворение Всевышним нашего мира и придание ему закона, им управляющего. Именно закона, а не законов. Как полагает автор, все законы природы, которые мы наблюдаем, являются следствием единого закона, который Всевышний придал нашему миру, скрытого от нас за плотной завесой. Попробуем пояснить. В книге Танья в разделе “Врата единства и веры” Шнеур-Залман из Ляд пишет: “Так же представляют себе эти неразумные сотворение неба и земли. Но их глаза ослеплены и не способны видеть громадную разницу между делами и творениями человека, который создает из уже существующего, лишь изменяя форму и вид, кусок серебра превращая в сосуд, и творением из ничего неба и земли. Ведь это чудо большее, чем, например, разделение вод Красного моря, когда Всевышний заставил море отступить под напором сильного восточного ветра, дующего всю ночь, и воды расступились и встали стеной.

Если бы Всевышний прекратил на минуту ветер, воды тут же снова обрушились бы, как это им свойственно по природе, и уж, разумеется, не продолжали бы стоять стеной, хотя это свойство воды тоже было сотворено из ничего и постоянно возобновлялось” . Как указывает Маймонид, одной из главных характеристик Всевышнего является отсутствие множественности в Нем — Его единство. Всевышний создал наш мир, излучив единый луч божественного света. Этот единый луч света не мог нести в себе множественности: он нес единство. Отметим также, что Всевышний является единственной причиной нашего мира и его единственной формой.

К пониманию того, что миром управляет единый закон, начинает приходить современная наука. Уравнение Эйнштейна Е = mс2 объединило в одно целое массу и энергию. Общая теория относительности Эйнштейна объединила в одно целое пространство и время. В настоящее время учеными-физиками доказано, что четыре известные нам силы (сила тяготения, электромагнитная сила, сильное и слабое ядерные взаимодействия) в момент Большого взрыва (творения) представляли из себя единую силу. Возникает вопрос: —Можно ли познать этот единый закон Всевышнего? Нашему учителю Моше были открыты сорок девять врат мудрости.

Нахманид считает, что Моше не был открыт пятидесятый уровень познания самого Творца. Комментируя отрывок из Торы: “Не может увидеть Меня человек и остаться в живых”, Магараль из Праги писал: “На пятидесятом уровне постигается единство всего сущего”. Исходя из этого, можно предположить, что постигнуть единый закон нам не дано. Мудрецы Талмуда основывали свое толкование чудес на фразе из Когелет: “Что было, то и будет, что творилось, то и будет твориться, и нет ничего нового под солнцем” (Когелет, 1:9), утверждая, что Всевышний, придав миру при творении закон, заранее заложил в него возможность совершения чудес.

Так, например, морю при его сотворении было приказано в определенный момент расступиться. О запланированности чудес при творении пишет Саадья Гаон в своем комментарии к Когелет. В книге “Путеводитель растерянных” Маймонид, основываясь на вышеприведенном отрывке из Когелет, также утверждает, что все чудеса были запланированы уже при сотворении мира.