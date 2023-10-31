Мы очень рады, что с выходом в печать данного издания, у русского читателя также появится возможность погрузиться в увлекательный мир каббалы и оценить значимость, многогранность и красоту этого культурного феномена.

Профессор Эмиль ШрайверГенеральный директор Еврейского музея и Еврейского культурного квартала (Амстердам)

Каббала - Тайны мироздания - Культурно-религиозный феномен

Еврейский музей и центр толерантности, Москва

Совместное издание: Еврейский музей и центр толерантности и Artguide Editions

Данное издание основано на исследовательско-выставочном проекте Kabbalah. The Art of Jewish Mysticism (2018-2019), организованном Еврейским музеем г. Амстердам (Нидерланды) и Еврейским музеем г. Вена (Австрия)

Москва, 2022 г. - 198 с.

ISBN 978-5-604-68225-8

Каббала - Тайны мироздания - Культурно-религиозный феномен - Содержание