Каббала - Тайны мироздания
Мы очень рады, что с выходом в печать данного издания, у русского читателя также появится возможность погрузиться в увлекательный мир каббалы и оценить значимость, многогранность и красоту этого культурного феномена.
Профессор Эмиль ШрайверГенеральный директор Еврейского музея и Еврейского культурного квартала (Амстердам)
Каббала - Тайны мироздания - Культурно-религиозный феномен
Еврейский музей и центр толерантности, Москва
Совместное издание: Еврейский музей и центр толерантности и Artguide Editions
Данное издание основано на исследовательско-выставочном проекте Kabbalah. The Art of Jewish Mysticism (2018-2019), организованном Еврейским музеем г. Амстердам (Нидерланды) и Еврейским музеем г. Вена (Австрия)
Москва, 2022 г. - 198 с.
ISBN 978-5-604-68225-8
Каббала - Тайны мироздания - Культурно-религиозный феномен - Содержание
1. Что такое каббала? Клаус Давидович
Дэвид Боуи. Домагой Акрап
2. Каббала — искусство еврейского мистицизма Мирьям Ноттер
3. Путешествия на небеса Домагой Акрап
Опасности мистического путешествия. Домагой Акрап
4. Сила букв Клаус Давидович
Михаил Гробман. Григорий Казовский
5. Ангелы и демоны Клаус Давидович
Сигалит Ландау. Соляное платье невесты II и VIII, 2014. Мирьям Ноттер
6. Приподнимая завесу Домагой Акрап
7. Преданность Богу Домагой Акрап
8. Христианская каббала Ованес Акопян
Христиан Кнорр фон Розенрот. Kabbala Denudata Домагой Акрап
«Меланхолия I» Альбрехта Дюрера — первый пример графического воплощения идей христианской каббалы. Мария Эндель
9. «В сторону сада Эдем»: Эссе о еврейской мистике в русской культуре Мария Эндель
Голем. Григорий Казовский
10. Выход в публичную сферу Клаус Давидович
Рональд Брукс Китай. Каббалист и Шехина. Мирьям Ноттер
11. Каббала как глобальное явление Клаус Давидович
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