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Каббала - Тайны мироздания

Каббала - Тайны мироздания
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, CATHOLICISM, PROTESTANTISM, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Каббала, Эзотеризм

Мы очень рады, что с выходом в печать данного издания, у русского читателя также появится возможность погрузиться в увлекательный мир каббалы и оценить значимость, многогранность и красоту этого культурного феномена.

Профессор Эмиль ШрайверГенеральный директор Еврейского музея и Еврейского культурного квартала (Амстердам)

Каббала - Тайны мироздания - Культурно-религиозный феномен

Еврейский музей и центр толерантности, Москва

Совместное издание: Еврейский музей и центр толерантности и Artguide Editions

Данное издание основано на исследовательско-выставочном проекте Kabbalah. The Art of Jewish Mysticism (2018-2019), организованном Еврейским музеем г. Амстердам (Нидерланды) и Еврейским музеем г. Вена (Австрия)

Москва, 2022 г. - 198 с.

ISBN 978-5-604-68225-8

Каббала - Тайны мироздания - Культурно-религиозный феномен - Содержание

  • 1. Что такое каббала? Клаус Давидович

    • Дэвид Боуи. Домагой Акрап

  • 2. Каббала — искусство еврейского мистицизма Мирьям Ноттер

  • 3. Путешествия на небеса Домагой Акрап

    • Опасности мистического путешествия. Домагой Акрап

  • 4. Сила букв Клаус Давидович

    • Михаил Гробман. Григорий Казовский

  • 5. Ангелы и демоны Клаус Давидович

    • Сигалит Ландау. Соляное платье невесты II и VIII, 2014. Мирьям Ноттер

  • 6. Приподнимая завесу Домагой Акрап

  • 7. Преданность Богу Домагой Акрап

  • 8. Христианская каббала Ованес Акопян

    • Христиан Кнорр фон Розенрот. Kabbala Denudata Домагой Акрап

    • «Меланхолия I» Альбрехта Дюрера — первый пример графического воплощения идей христианской каббалы. Мария Эндель

  • 9. «В сторону сада Эдем»: Эссе о еврейской мистике в русской культуре Мария Эндель

    • Голем. Григорий Казовский

  • 10. Выход в публичную сферу Клаус Давидович

    • Рональд Брукс Китай. Каббалист и Шехина. Мирьям Ноттер

  • 11. Каббала как глобальное явление Клаус Давидович

Views 724
Rating 5.0 / 5
Added 31.10.2023
Author esxatos
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5.0/5 (3)

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