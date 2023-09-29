5 августа 2018 года минуло 5 лет со дня убийства священника Павла Адельгейма. 1 августа 2018 года ему исполнилось бы 80 лет. Отец Павел принадлежит к сонму исповедников веры XX века, его мученическая кончина открывает сонм исповедников веры XXI века. Он был рукоположен в 1959 году, в разгар хрущевских гонений, определив тем самым свой путь. Сам свидетельствовал об этом так: «Конечно, мы знали, на что идем… что будем гонимы». В 1969 году он был арестован по клеветническому доносу, в действительности же за строительство нового храма в Кагане (Узбекистан), за проповедь, за собирание верующего народа – за все то, что запрещалось безбожной властью в те годы.

Такой человек был неудобен атеистическим властям, и уже в заключении от него попытались избавиться – был организован «несчастный случай», но о. Павел чудом остался жив, хотя и лишился ноги. В 1972 году вышел из заключения инвалидом. Статья 190 «Клевета на советскую власть» определила дальнейшие сложности священнического пути. Вся жизнь о. Павла – это жизнь исповедника веры. Он до конца прошел крестный путь следования за Христом. Самостояние, духовная чуткость ко всякой неправде характеризовали о. Павла. Как-то я спросила о. Павла, как у него хватает стойкости противостоять злу. Ответ был прост: «Есть только одна правда – Божья, если я не буду жить по правде Божьей, то перестану быть человеком». Отец Павел был удивлен таким вопросом, я поняла, что он не делает никаких специальных усилий для «сопротивления» и «противостояния» злу, он просто не может жить по-другому…

Протоиерей Павел Адельгейм - Размышления о церковной традиции

Свято-Филаретовский православно-христианский институт, Москва, 2018

ISBN 978-5-89100-203-6

Протоиерей Павел Адельгейм - Размышления о церковной традиции - Содержание

Предисловие

Жить по правде Божьей

Христианская община как осуществление Церкви Христовой на земле

[О церковных традициях и их искажениях]

Кризис самосознания русской православной общины, его признаки, причины и последствия

Воцерковление русского языка неизбежно

От какого языка мы отказываемся?

Принципы современного устройства РПЦ и возможные пути его совершенствования

Приложение

Избранные письма архиепископа Ермогена (Голубева) к монахине Евгении (Миллер)

Протоиерей Павел Адельгейм - Размышления о церковной традиции - Предисловие

Дорогой читатель, вы держите в руках книгу, под обложкой которой собраны труды интересного, яркого, глубокого человека и христианина, своей жизнью, служением и смертью засвидетельствовавшего свою верность Церкви и Богу. Впервые имя о. Павла я услышал 25 лет назад, когда в начале 1990-х годов приехал и остался жить в Пскове. Уже тогда о. Павел был довольно хорошо известен в городе не только среди церковных людей, прежде всего, своими инициативами в социальной работе и выдвижением в кандидаты депутатов Верховного Совета. Эта инициатива православного священника оценивалась псковичами по-разному, однако резонанс имела весьма значительный. Через некоторое время, когда я стал прихожанином одного из псковских храмов, я услышал из уст регента, что о. Павел Адельгейм – один из немногих псковских священников, кто любит и хорошо умеет петь и старается к этому привлекать свою паству. А еще через какое-то время я узнал, что батюшка из репрессированных и вернулся из заключения на одной ноге… Этот факт не мог не привлечь внимание, и я решил, что обязательно должен с этим человеком познакомиться или хотя бы увидеть его.

В один из воскресных дней я пришел в храм свв. Жен-Мироносиц в тот момент, когда богослужение близилось к завершению, на амвоне стоял священник и со словами проповеди обращался к народу. Его облик сразу приковал мое внимание – длинные седые волосы зачесаны назад, открывая высокий лоб, нахмуренные брови, строгий взгляд, направленный прямо на меня сильный и одновременно красивый голос. В этом человеке чувствовалась огненная пророческая сила. Наверное, так выглядели ветхозаветные пророки, возвещающие правду Божию народу израильскому, – мелькнула в моей голове аналогия. Признаться, я внутренне оробел и даже подумал, что приду как-нибудь в следующий раз. Но все же я не покинул храм, а вслед за прихожанами пошел за благословением на отпусте. Подойдя последним к батюшке, я сказал, что давно хотел с ним познакомиться и спросить о возможности личного разговора. И тут я вдруг увидел о. Павла совсем другим: после грозного и почти неприступного образа – передо мной стоял человек с сияющим лицом, наполненный светом и радостью. Так могут встречать родного человека, того, о ком много передумано, кого долго ждали… Через некоторое время я стал прихожанином храма свв. Жен-Мироносиц, был выбран в состав приходского собрания и продолжал открывать для себя открывать для себя разные стороны личности о. Павла. Как говорил сам батюшка, он свое служение видел и исполнял в трех направлениях – молитва, дела милосердия и духовное просвещение. Трудно сказать, что было в этом ряду для о. Павла приоритетным, все это он делал одинаково тщательно, не жалея себя и очень творчески.