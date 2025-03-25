Многие из нас играли в две игры, не понимая, что при этом мы были на пути к становлению философами. Первая назы­вается «Животное, растение, минерал», а вторая — «Двад­цать вопросов». Обе игры заключаются в задавании вопросов. Однако их философская составляющая в другом: в том, что стоит за во­просами — набор категорий, схема классификации. Класси­фикация вещей, определение их к той или иной категории — процесс знакомый. Так или иначе, любой человек делает это: владельцы магазинов, когда проводят инвентаризацию товаров на полках, библиотекари, составляя каталоги книг, секретари, раскладывая по папкам письма или документы.

Но когда объекты, подлежащие классификации, являются частью физического мира или даже больше — вселенной, включающей в себя физический мир, тогда на арену выхо­дит философия. Иногда в «Животное, растение, минерал» и «Двадцать вопросов» играют так, будто это одна и та же игра. Это происходит, когда первый из двадцати вопросов звучит как «Это животное, растение или минерал?», чтобы выяснить, к какой из этих трех больших категорий, или классов физи­ческих предметов, относится загаданный объект. Но только немногие объекты, о которых мы думаем, являются фи­зическими предметами. К примеру, если загадана геоме­трическая фигура (например, круг), или число (например, корень квадратный из минус одного), или один из греческих богов (Зевс, Аполлон или Афина), вопрос о том, является ли объект животным, растением или минералом, не даст или, по крайней мере, не должен дать ответа.

Игра в двадцать вопросов, когда она не начинается с вопро­са «Это животное, растение или минерал?», связана с уга­дыванием любого объекта, который может загадать любой человек. Этот объект не ограничивается только физически­ми вещами. Из двух игр «Двадцать вопросов» скорее приве­дет нас к философскому мышлению, хотя мы можем даже не осознавать этого. Чтобы понять это, нам и понадобится помощь Аристотеля. Классификация была одним из умений, в которых Аристо­тель преуспел. Другим его умением стало мастерство ста­вить вопросы. Философское мышление начинается с вопро­сов — вопросов, на которые можно ответить на основании нашего обычного, повседневного опыта. А размышления об опыте приводят к обострению и уточнению нашего здра­вого смысла. Животное, растение или минерал — это очень грубое де­ление вещей, с которыми мы сталкиваемся в физическом мире, на три категории.

Но мы свободно пользуемся словом «минерал» для обозначения всех физических объектов, которые оказываются с одной стороны грани, разделяющей живые организмы и неодушевленные предметы: кусты роз и стаи мышей от палки и камня. Не всё неодушевленное является минералом вроде золота или серебра, извлекаемых из месторождений в земле. Некоторые являются горными породами, обнаруженными на поверхности земли или в ее недрах; иные — другими формами вещества в жидком или газообразном состоянии. В категории неживых, или неодушевленных, предметов, которые мы свободно относим к понятию «минерал», Ари­стотель заставил бы нас различать однокомпонентные и составные предметы. Согласно Аристотелю, однокомпо­нентные предметы — это предметы, состоящие из одного вида материала: золота, например, или меди, или цинка. Составные предметы, напротив, образованы из двух и более материалов: к примеру, латунь — это смесь из меди и цинка. Но для Аристотеля еще более важным оказывается различие между живыми и неживыми объектами.

Мортимер Адлер – Аристотель для всех - Сложные философские идеи простыми словами

Издательство – «Манн, Иванов и Фербер»

Москва – 2015 г. / 240 с.

ISBN 978-5-00057-519-2

Мортимер Адлер – Аристотель для всех - Сложные философские идеи простыми словами – Содержание

Предисловие

Введение

Часть I Человек — философское животное

Глава 1 Философские игры

Глава 2 Классификация физических объектов

Глава 3 Три измерения человека

Часть II Человек-создатель

Глава 4 Робинзон Крузо Аристотеля

Глава 5 Изменение и постоянство

Глава 6 Четыре причины

Глава 7 Быть или не быть

Глава 8 Продуктивные идеи и умения

Часть III Человек-деятель

Глава 9 Размышления о целях и средствах

Глава 10 Жизнь и хорошая жизнь

Глава 11 Хорошее, лучшее, наилучшее

Глава 12 Как стремиться к счастью

Глава 13 Хорошие привычки и удача

Глава 14 Что другие имеют право ожидать от нас

Глава 15 Что мы имеем право ожидать от других и от государства

Часть IV Человек-мыслитель

Глава 16 Что приходит на ум и что из него выходит

Глава 17 Немного о логике

Глава 18 Говоря и думая правду

Глава 19 Вне разумных сомнений

Часть V Сложные философские вопросы