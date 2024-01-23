Альфред Адлер - Понять природу человека

К науке о природе человека не следует подходить с излишней самонадеянностью и гордыней. Напротив, тех, кто ею занимается, отличает известная скромность. Понимание природы человека — это задача исполинского масштаба, ее решение было целью нашей культуры с незапамятных времен. Эта наука не из тех, которыми следует заниматься лишь ограниченному числу специалистов. Ее истинной целью должно быть познание природы человека каждым человеческим существом. Однако этот тезис болезненно воспринимается некоторыми учеными, полагающими, что их исследования должны быть исключительным достоянием узкого круга экспертов.

Из-за обособленного образа жизни, который мы ведем, мало кто из нас хорошо знаком с природой человека. В прошлом люди не имели возможности жить так разобщенно, как мы сейчас. С самого раннего детства наши связи с человечеством весьма скудны. Семья изолирует нас от остального общества. Весь образ нашей жизни препятствует близким контактам с другими людьми, а контакты необходимы для развития науки и искусства понимать природу человека. Из недостаточности контактов с другими людьми рождается отчуждение от них. Наше поведение в отношении окружающих зачастую ошибочно, а наши суждения о них нередко ложны. Мы часто повторяем известный трюизм: люди проходят мимо друг друга, а говоря друг с другом, говорят в пустоту. Они обращаются друг с другом как с чужаками — причем не только в обществе в целом, но и в очень узком кругу собственной семьи. Большинство родителей время от времени жалуются, что не могут понять своих детей, и в то же время большинство детей заявляют, что родители их не понимают. Все наше отношение к другому человеку зависит от того, насколько мы его понимаем, и значит, такое понимание является основой любых отношений в обществе. Взаимоотношения между людьми стали бы более гармоничными, если бы человек лучше знал свою природу. В таком случае наши социальные взаимоотношения улучшились бы, так как всем известно: большую часть трудностей и разногласий между людьми порождает недостаток взаимопонимания, а неумение как следует понять друг друга может привести к тому, что мы неправильно интерпретируем внешние проявления отношений окружающих нас людей или обманываемся на их счет.

Теперь нам предстоит объяснить, почему мы пытаемся подойти к проблеме природы человека с точки зрения медицинской науки, имея целью заложить основы точного научного знания в этой обширной и посему не поддающейся точному исследованию области. Также мы рассмотрим предпосылки к созданию подобной науки о природе человека и определим, какие проблемы она должна разрешить и каких результатов от нее можно ожидать.

Альфред Адлер - Понять природу человека

(Философия - Neoclassic)

Москва : Издательство АСТ, 2021. — 320 с.

ISBN 978-5-17-133761-2

Альфред Адлер - Понять природу человека - Содержание

Предисловие

Введение

Часть первая. ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ХАРАКТЕРА

Глава 1. Что такое психика?

Глава 2. Психическая деятельность в социальном аспекте

Глава 3. Ребенок и общество

Глава 4. Мир, в котором мы живем

Глава 5. Грани нереального

Глава 6. Комплекс неполноценности

Глава 7. Психологические характеристики

Глава 8. Мужское и женское начало

Глава 9. Созвездие семьи

Часть вторая. НАУКА О ХАРАКТЕРЕ

Глава 10. Общие соображения

Глава 11. Агрессивные черты характера

Глава 12. Неагрессивные черты характера

Глава 13. Другие проявления характера

Глава 14. Чувства и эмоции

Глава 15. Общие замечания по воспитанию и обучению детей

Заключение

Словарь важнейших терминов

Избранная библиография