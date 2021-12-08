Шапиро - Адмор из Пясечны - Постигая сердцем
Царь Шломо сказал в книге Мишлей (22:6): «Воспитывай юношу согласно его пути и, когда состарится, не отойдет от него». В этом и состоит воспитание: оно должно проявляться не только тогда, когда ребенок еще мал и вынужден подчиняться родителям, слушаться их и исполнять их волю, но и позже, когда он вырастет и станет самостоятельным, «и когда состарится — не отойдет от него».
Воспитание — это не только требования к сыну или ученику: «Делай так-то и так-то!», и даже не только приучение к добрым делам. Воспитание это нечто большее и более действенное, чем приказания и привычки, служащие не более чем техническими средствами для воспитания. Воспитатель лишь использует их для того, чтобы направить ученика по пути Всевышнего.
Само слово «воспитание», хинух, Раши (Дварим 20:5) объясняет как «начало». Разумеется, не всякое начало может быть названо словом хинух. Например, когда Талмуд (Песахим 115а), объясняя строение Пасхальной Агады, говорит: «Начинают посрамлением, а заканчивают похвалой», мы не сможем сказать, что он предлагает «воспитывать посрамлением». И когда в трактате Санхедрин (32а) говорится: «Начинают обсуждение с меньшего из мудрецов», мы не скажем: «Воспитывают, начиная с наименьшего».
Слово хинух, разумеется, имеет свой особенный смысл, и его объясняет Раши (Берешит 14:14): «Это воспитание для исполнения заповедей, и слово это означает: приготовление человека или инструмента для того ремесла, для которого они в дальнейшем будут использоваться. Так следует понимать выражения ханох ленаар (воспитывай юношу), ханукат амизбеах (освящение жертвенника), ханукат абаит (освящение дома)». Но даже к мастеру, начинающему новую работу, мы не сможем применить слово хинух, если он уже научился ее выполнять; и если начинают строить дом, слово хинух тоже не подходит.
Мы относим это слово только к человеку, который желает научиться новому ремеслу, или к началу использования построенного дома. Именно поэтому Раши поясняет, что речь идет о приготовлении для ремесла, «для которого вещь в дальнейшем будет использоваться». Нас интересует не сам по себе инструмент и не само по себе ремесло: когда человек обретает способность исполнять ту или иную работу, или когда инструмент или дом обретает способность служить тем или иным целям, тогда речь идет о хинухе. Это слово подразумевает раскрытие способностей, таящихся внутри человека или инструмента, которые в противном случае остались бы неизвестными. Мы должны извлечь их наружу, должны сделать так, чтобы человек оказался в состоянии реально заниматься тем или иным ремеслом, или чтобы инструмент можно было использовать для той или иной задачи. Таким образом, речь идет о помощи человеку или инструменту на деле реализовать свое предназначение.
Адмор из Пясечны - Раби Келонимус Калмиш Шапиро - Постигая сердцем - Ховат аталмидим - Путь еврейского самовоспитания
Русский перевод
Израиль, Швут Ами, 2008 - 260 с.
Отв. редактор Цви Вассерман
Переводчик Александр Арье Кутуков
האדמו״ר נלפיסצינה ר״ קלוננלום קלמיש שפירא הי”ד
חובת התלמידים
Адмор из Пясечны - Раби Келонимус Калмиш Шапиро - Постигая сердцем - Ховат аталмидим - Путь еврейского самовоспитания - Содержание
К родителям и учителям (Предисловие автора)
- Гл.1 Обращение к ученику
- Гл.2 Учись учиться
- Гл.3 Главное о душевных болезнях и их лечении
- Гл.4 Болезнь небрежности и лени и чем ее лечат
- Гл.5 Несколько советов тому, кто борется с небрежностью
- Гл.6 Болезнь самонадеянности
- Гл.7 Болезнь ложного смирения и лекарство от нее
- Гл.8 О необходимости возвышать и совершенствовать душу и ее качества
- Гл.9 Несколько советов, как возвышать и улучшать самого себя
- Гл.10Как превратить дурные качества в яркий свет маяка
- Гл.11 Постоянство в служении, постоянство в просьбах и возвышенный взгляд
- Гл.12 О нескольких понятиях хасидизма и о том, как с их помощью привязать себя к Торе
- Гл.13 Не давать себе прокиснуть
Повеления и запреты
Три очерка
- Очерк первый. Как читать хасидские книги
- Очерк второй. Тора, молитва и песнь Б־гу
- Очерк третий. Немного о святом шабате
Биография автора
Адмор из Пясечны - Раби Келонимус Калмиш Шапиро - Постигая сердцем - Ховат аталмидим - Путь еврейского самовоспитания - К родителям и воспитателям
У нас вообще принято смотреть на юношей, оставляющих Тору, как на единственных виновников этого несчастья, как будто мы тут совершенно ни при чем. Но Всевышний, желая рассказать нам о праведности Авраама, из всех его качеств указал лишь на одно: «...Он близок мне, поскольку наставляет своих сыновей и свой дом после себя, и они будут хранить путь Бга...»(Берешит 18:19). Каждое поколение звено в цепи, начало которой наш праотец Авраам, а конец царь Машиах, да явится он вскоре. Каждое поколение получает веру, Тору и трепет перед Небесами от предыдущего поколения, использует все это для служения Бгу, затем передает следующим поколениям. В этом основа самого существования нашего, и неужто в нашем поколении эта цепь порвалась, и мы не передадим Тору следующему поколению, Б-же упаси? В этом не может быть вины только следующего поколения ведь они так же, как мы, дети Авраама, Ицхака и Яакова, и их души так же святы, как наши. Зачем нам обманывать себя бессмысленными отговорками, зачем повторять: «Мы бы и хотели передать, да вот они, злодеи, отказались принять». Нет сомнений, что молодое поколение виновато в том, что отказывается слушаться, но давайте представим себе: если бы эти «злодеи и негодяи» оказались ереди мудрецов первых поколений они так же отказались бы учиться? При всех их духовных проблемах, которых не было в прежних поколениях, они все равно были бы в большинстве своем праведниками или, по меньшей мере, простыми, но верующими евреями.
Ведь тогда у них были наставники: родители, учителя и вообще все старшее поколение, которые не только отличались большим богопочитанием, чем мы, но и дело воспитания, передачи традиции младшему поколению, принимали гораздо ближе к сердцу, горели этим, никогда не ленились и не смотрели холодно и равнодушно на молодое поколение, сходящее в преисподнюю, на Б־жий народ, отвергающий Б־га. Они вставали на борьбу, они отдавали всю душу и все достояние делу спасения молодежи, делу направления ее по пути Всевышнего всеми средствами и любыми методами! А теперь это место занимаем мы. Это мы для молодежи старшее поколение, мы их воспитатели, на нас возложена обязанность добиться того, чтобы они стали следующим поколением евреев, понимающих святость Б-га, служащих Ему и изучающих Его Тору. И мы сможем спокойно и довольно сказать: «Наши руки не проливали этой крови, мы не виновны в духовой смерти этих еврейских душ»? Что скажем мы Сидящему в Небесах, чем оправдаемся перед Обитающим в горних высях, когда он станет пересчитывать Свое стадо и недосчитается молодых, которые были переданы в наши руки и за которых мы перед Ним в ответе? «Б-г с небес зарычит и из обители святости Своей издаст голос»: где Мои дети, Мои любимые дети, сыновья Авраама, Ицхака и Яакова где они?
2016-11-01
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