Данная книга — первая публикация одной из ранних работ выдающегося православного богослова XX века протопресвитера Николая Афанасьева (1893-1966). Это небольшой этюд о том периоде церковной истории, который сегодня кажется хорошо освоенным, лишенным особенных неясностей, не обещающим открытий и, следовательно, не сулящим никаких ярких поводов для размышлений. Кто-то даже предположит, что единственный повод для ее публикации — авторство о. Николая, который больше известен как крупнейший экклезиолог и знаток канонического права.

И поскольку настоящий текст публикуется впервые, факт издания ценен сам по себе, так как восполняет пробел в его творческом наследии. Рискнем утверждать, что значимость публикации этим никак исчерпана быть не может, и постараемся показать, что и эта работа имеет самостоятельную и существенную научную ценность, напомнив для начала, что сам о. Николай называл себя «историком, и почти исключительно историком». В намерении выявить оригинальность и значимость всякого афанасьевского текста нетрудно усмотреть намек на то, что вопреки исходному предположению время Ивы Эдесского не стоило бы считать отработанным материалом, иначе зачем бы за него брался человек столь беспокойного ума, как о. Николай.

Примечательно, что события второй трети V века, связанные с христологической полемикой, нередко переходившей всякие мыслимые границы дозволенного, подаются через судьбу хоть и известного исторического персонажа, но как правило при этом оказывающегося в тени основных действующих лиц эпохи. Между тем выясняется, что личность и судьба Ивы Эдесского очень показательна для понимания эпохи, характера и содержания ее основного догматического противостояния: «...его роль и его значение в истории монофизитских и несторианских споров весьма значительны. Он находился у самих истоков этих споров, и многое в них если не определяется, то во всяком случае им объясняется».

Протопресвитер Афанасьев Николай - Ива Эдесский и его время

М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2018, 144 с.

ISBN 978-5-89100-126-8

Протопресвитер Афанасьев Николай - Ива Эдесский и его время - Содержание

Д. М. Гзгзян. Протопресвитер Николай Афанасьев и его ранняя работа «Ива Одесский и его время»

Предисловие

Глава I-VI

Заключение

Литература

Именной указатель

Протопресвитер Афанасьев Николай - Ива Эдесский и его время - Предисловие

Император Юстиниан и вслед за ним V Вселенский собор соединили под именем «трех глав» три личности: Феодора Мопсуестийского, Феодорита Киррского и Иву Эдесского. После своей смерти они испытали одну общую участь: их сочинения были осуждены собором. Двое из них — Ива и Феодорит — современники и деятели одной из наиболее замечательных эпох истории христианской церкви эпохи III и IV Вселенских соборов, Феодор же умер в 427 или 428 году и не был непосредственным деятелем этой эпохи. Более чем вероятно, что он не был учителем ни Ивы, ни Феодорита, так как около 398 года Феодор был избран на мопсуестийскую кафедру и удалился из Антиохии, как раз в годы, на которые падает юность Феодорита и Ивы, но тем не менее он был их духовным вождем, их вдохновителем, учение которого они приняли и мужественно защищали в течение всей их бурной и тяжелой жизни. С этой точки зрения соединение этих имен вполне законно.

Духовные, умственные и моральные способности этих лиц далеко неодинаковы. Феодор и Феодорит — большие церковные писатели, люди, своим талантом отметившие целую эпоху. Ива уступал им по своим духовным и умственным дарованиям и ничего не оставил нам, кроме отрывка из своего знаменитого письма к Маре Персу. Тем не менее его роль и его значение в истории монофизитских и несторианских споров весьма значительны. Он находился у самих истоков этих споров, и многое в них если не определяется, то во всяком случае им объясняется. Будучи менее даровитым и менее оригинальным, чем Феодор и Феодорит, он ярче представлял среднее богословское мнение и направление, господствовавшее в эту эпоху на Востоке. Феодорит часто оставался одиноким и непонятым в своих взглядах, Ива всегда верно следовал богословскому направлению антиохийской кафедры. Ива как бы переводил на обычный богословский язык учение своего учителя Феодора. Поэтому он едва ли не в большей степени, чем Феодорит, навлек на себя ненависть монофизитов. Его современники монофизиты отлично понимали, что Ива не менее опасен для их учения, чем сам Феодор или Феодорит. Наконец, Ива отчасти был причиной того, что монофизитские и несторианские споры осложнились борьбой вокруг личности и учения мопсуестийского епископа, что и дало впоследствии императору Юстиниану право соединить воедино три имени — Феодора, Феодорита и Иву.

История была далеко неодинаково благосклонна к этим трем лицам. Не только ряд специальных исследований, посвященных Феодору и Феодориту, но и общие труды уделяют им немало вполне заслуженного внимания; имя Ивы часто упоминается в связи с тем или иным историческим событием, но он сам, его жизнь и его деятельность, остаются в тени. Более того, до настоящего времени остается не вполне решенным вопрос о том, считать ли Иву православным или несторианином. Хотя он умер на епископской кафедре в церковном общении со всем православном миром, несториане считают его в числе своих учителей. С другой стороны, православными берется под сомнение его православие, поскольку его письмо к Маре Персу осуждено V Вселенским собором. Настоящий труд представляет попытку восполнить этот пробел в истории монофизитских и несторианских споров.