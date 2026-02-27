Одна из ведущих тенденций современной западной библеистики это ее пристальное внимание к иудейским корням ранних христианских традиций. В последнее время культовые аспекты этих влияний привлекают все больший интерес исследователей. Не секрет, что уже в самых ранних христианских произведениях история Сына Человеческого помещена в контекст иудейских священнических традиций. В этих ранних христологических размышлениях Иисус часто изображается не только как небесный первосвященник, но и как олицетворение небесного храма и его реалий. Среди книг Нового Завета подобное богословское видение находит свое наиболее последовательное выражение в Послании к Евреям.

В этом раннем тексте Христос предстает в образе иерея небесного храма. Отождествление со священнослужителем, чьи действия и ритуалы в иудейской культовой среде были часто связаны с очищением людей от греха и с победой над силами зла, имеет здесь особый смысл. Послание к Евреям сравнивает главную храмовую процессию иудейской традиции, а именно вход первосвященника в Святая Святых на День Искупления, с победой Христа над силами зла и его вознесением в небесный храм. Так, согласно Евр. 9: 24, «Христос вошел не в рукотворное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие».

Эта цитата также подчеркивает превосходство Христа как небесного первосвященника, вошедшего в небесную скинию, над земным культом, ограниченным пространством и временем. Согласно Евр. 8: 2, христианский Мессия поэтому предстает как священнослужитель «святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Эта идея, что земной храм является всего лишь тенью истинного небесного храма, имеет глубокие корни в иудейской традиции. Так, уже в библейской книге Исход говорится о том, что земная скиния была построена по образу небесной скинии, который Моисей созерцал на Горе Синай (Исх. 25: 40). В ранних христианских текстах эти традиции о соответствии земного и небесного святилища получают важнейшее христологическое значение. Более того, драматические события земной жизни Христа сами по себе трактуются ранними христианскими экзегетами как своего рода вселенские культовые ритуалы, через которые христианский Мессия был способен искупить грехи человеческие. Так, различные христианские источники II-III в. н. э., такие как Послание Варнавы, Диалог с Трифоном Иудеем Иустина Мученика, а также произведения Тертуллиана Против Маркиона и Против иудеев, отождествляют Иисуса с двумя жертвенными животными главного культового события иудейской традиции, связанного с обрядами Дня Искупления. В этих типологических интерпретациях страдания Иисуса часто сравниваются с очистительной миссией козла отпущения, изгоняемого с грехами Израиля в пустыню на Йом Киппур. В то же самое время, в этих произведениях мученическая смерть Иисуса часто уподобляется жерт-ве другого культового животного — козла для Яхве, кровь которого вносилась первосвященником в Святая Святых и использовалась там для очистительных ритуалов. Уже в Послании к Евреям этот ритуал связывается с земными страданиями и смертью Иисуса. Так, из Евр. 9: 11-12 мы узнаем, что «Христос, первосвященник будущих благ, придя с боль-шею и совершеннейшею скиниею, нерукотворною, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление».

Издание 2-е, исправленное и расширенное

(Иудейские корни христианской мистики)

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2022.—464 с.

ISBN 978-5-6045573-6-5

Андрей Александрович Орлов, Томас Гарсия-Уидобро, SJ (ред.) - Небесный храм в раннем иудаизме и христианстве - Содержание

Предисловие

Часть I. Небесный храм

Грегори Бил - Символы небесного храма в раннем иудаизме

Маргарет Баркер - Завеса Иерусалимского храма

Андрей Орлов - Храм творения в Откровении Авраама

Томас Гарсия-Уидобро, SJ - Образ небесного храма в процессе интернализации религиозного опыта раннего христианства

Часть II. Священники небесного храма

Криспин Флетчер-Луи - Первосвященник как божественный посредник (Пример из Книги пророка Даниила)

Андрей Орлов - Объятый Левиафаном: Пояс первосвященника как космологический символ

Андрей Орлов - Небесные священники и небесные жертвоприношения в Откровении Авраама

Андрей Орлов - Регент небесных крыл: Литургическая роль Еноха-Метатрона во Второй книге Еноха и традиции Меркавы

Часть III. Ритуалы Небесного Храма