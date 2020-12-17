Иудейские корни христианской мистики

В трактате Хагига Вавилонского Талмуда мы находим интересную историю о раввинистическом отступнике Элише бен Абуя. Известный также по своему прозвищу Ахер, «Иной», он описывается там как тот, кто созерцал в видении великого ангела Метатрона, восседавшего на небесах и ведущего записи о заслугах Израиля. В тот момент, когда этот печально известный мистик увидел Метатрона, чей небесный облик удивительным образом напоминал облик Божьей Славы, он открыл уста и изрек следующие слова: «Учили меня, согласно традиции, что в вышнем мире не сидят, не соперничают, не отворачиваются и не устают. Быть может— Боже упаси! — существуют два владычества!»

Это еретическое высказывание, в котором единство Бога подвергается сомнению, не осталось безнаказанным, и Бог изгнал Ахера за пределы Традиции. Как сообщается об этом в трактате Хагига, «сошел Божий Глас (Бат Кол) и сказал: “Вернитесь ко мне, вы, блудные дети, — кроме Ахера”. [Вследствие чего] он сказал: “Поскольку я был изгнан из вышнего мира, я пойду и буду наслаждаться этим миром”. Так пошел Ахер путями зла».

Предания о двух владычествах на небесах и ранняя христология

(Иудейские корни христианской мистики)

Под ред. Т. Гарсии-Уидобро, SJ и А. А. Орлова

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2021. — 288 с.

ISBN 978-5-6043895-9-1

Предания о двух владычествах на небесах и ранняя христология - Содержание

Введение

Андрей А. Орлов - Предания о двух владычествах на небесах в ранних иудейских источниках

Лэрри Хартадо - Бинитарная природа раннего христианского богослужения

Криспин Флетчер-Луи - Титул «Сын Человеческий» в Евангелиях

Томас Гарсия Уидобороу SJ - Повествование о суде над Иисусом в четвертом Евангелии в контексте полемики с иудейскими апокалиптическими и мистическими преданиями

Предания о двух владычествах на небесах и ранняя христология - Андрей А. Орлов - Предания о двух владычествах на небесах в ранних иудейских источниках

Раввинистические истории о двух владычествах на небесах, наряду с предполагаемой значимостью этих преданий для понимания формирования ранней христологии, в последние несколько десятилетий не раз становились предметом жарких и разносторонних научных дебатов. Основание для подобного рода дискуссий было положено теперь уже ставшим классическим исследованием Алана Сигала, содержащим множество гипотез, ожидающих дальнейшего обсуждения, а именно его книгой Два владычества на небесах: ранние раввинистические свидетельства о христианстве и гностицизме. Размышляя над сущностью раввинистических споров о двух властях, или владычествах, Сигал высказал предположение, что в этих дебатах «основной еретической идеей при истолковании Священного Писания представлялось утверждение о равноценности Богу какого-то ангельского или гипостазированного небесного существа».

А. Сигал последовательно обосновывал идею о древнем происхождении подобного рода концептуальных представлений, высказывая предположение, что их можно отнести к «категории самой ранней ереси, возникшей (если считать Филона Александрийского источником, заслуживающим доверия) до времени Христа, а также одной из основных раввинистических интерпретаций нового религиозного течения, а именно христианства». Во многих местах своего исследования А. Сигал приводит доводы в пользу древнего происхождения подобного рода преданий, заявляя, что «изучение источников, не входящих в число раввинистических текстов, позволяет нам прийти к выводу о том, что возникновение этих преданий датируется периодом ранее I в. н. э.».

Настаивая на ранней датировке появления споров о двух владычествах, А. Сигал придерживался мнения о важной роли подобного рода полемики для нашего понимания возникновения и развития ранних христологических концепций. В своих работах он утверждал, что «связь между такого рода преданиями об ангельских посредниках и развитием христианства дает нам основание для более глубокого изучения этой проблемы с целью более полного понимания формирования христологических концепций по сравнению с существующими на данный момент исследованиями в этой области». Следует отметить, что подобная гипотеза привлекла внимание некоторых современных исследователей, изучающих проблемы раннего иудаизма и происхождения христианства.

Еще один ученый, также признающий важную роль концепции двух владычеств для правильной интерпретации ранних иудейских и христианских текстов, это Дэниел Боярин. Согласно мнению этого исследователя, «существует достаточное количество сведений (отчасти обнаруженных Сигалом) о том, что в I в. н. э. многие иудейские религиозные мыслители (а, возможно, и большинство из них) придерживались бинитарного учения о Боге». Так же как и А. Сигал, полагавший, что предания о двух владычествах восходят к дохристианскому периоду, Д. Боярин настаивает на идее, что возникновение концепции второго и независимого божественного действующего лица можно обнаружить уже в тексте Ветхого Завета.