Богатый и, можно сказать, единственный источник разнообразных мифических представлений есть живое слово человеческое, с его метафорическими и созвучными выражениями. Чтобы показать, как необходимо и естественно создаются мифы (басни), надо обратиться к истории языка. Изучение языков в разные эпохи их развития, по уцелевшим литературным памятникам, привело филологов к тому справедливому заключению, что материальное совершенство языка, более или менее возделанного, находится в обратном отношении к его историческим судьбам: чем древнее изучаемая эпоха языка, тем богаче его материал и формы и благоустроеннее его организм; чем более станешь удаляться в эпохи позднейшие, тем заметнее становятся те потери и увечья, которые претерпевает речь человеческая в своем строении. Поэтому в жизни языка, относительно его организма, наука различает два различные периода: период его образования, постепенного сложения (развития форм) и период упадка и расчленения (превращений). Первый период бывает продолжителен; он задолго предшествует так называемой исторической жизни народа, и единственным памятником от этой глубочайшей старины остается слово, запечатлевающее в своих первозданных выражениях весь внутренний мир человека. Во второй период, следующий непосредственно за первым, прежняя стройность языка нарушается, обнаруживается постепенное падение его форм и замена их другими, звуки мешаются, перекрещиваются; этому времени по преимуществу соответствует забвение коренного значения слов. Оба периода оказывают весьма значительное влияние на создание баснословных представлений.

Всякий язык начинается с образования корней или тех основных звуков, в которых первобытный человек обозначал свои впечатления, производимые на него предметами и явлениями природы; такие корни, представляющие собою безразличное начало и для имени, и для глагола, выражали не более как признаки, качества, общие для многих предметов и потому удобно прилагаемые для обозначения каждого из них. Возникавшее понятие пластически обрисовывалось словом, как верным и метким эпитетом. Такое прямое, непосредственное отношение к звукам языка и после долго живет в массе простого, необразованного населения. Еще до сих пор в наших областных наречиях и в памятниках устной народной словесности слышится та образность выражений, которая показывает, что слово для простолюдина не всегда есть только знак, указывающий на известное понятие, но что в то же время оно живописует самые характеристические оттенки предмета и яркие, картинные особенности явления. Приведем примеры: зыбун — неокреплый грунт земли на болоте, пробежь — проточная вода, леи (от глагола «лить») — проливные дожди, сеногной — мелкий, но продолжительный дождь, листодер — осенний ветр, поползуха — мятель, которая стелется низко по земле, одран — тощая лошадь, лизун — коровий язык, куроцап — ястреб, каркун — ворон, холодянка — лягушка, полоз — змей, изъедуха — злобный человек, и проч.; особенно богаты подобными речениями народные загадки: мигай — глаз, сморкало, сопай и нюх — нос, лепетайло — язык, зевало и ядало — рот, грабилки и махалы — руки, понура — свинья, лепета — собака, живулечка — дитя и многие другие, в которых находим прямое, для всех очевидное указание на источник представления. Так как различные предметы и явления легко могут быть сходны некоторыми своими признаками и в этом отношении производят на чувства одинаковое впечатление, то естественно, что человек стал сближать их в своих представлениях и придавать им одно и то же название, или по крайней мере названия, производные от одного корня. С другой стороны, каждый предмет и каждое явление, смотря по различию своих свойств и действий, могли вызвать и в самом деле вызывали в душе человеческой не одно, а многие и разнородные впечатления. Оттого, по разнообразию признаков, одному и тому же предмету или явлению придавалось по нескольку различных названий. Предмет обрисовывался с разных сторон и только во множестве синонимических выражений получал свое полное определение. Но должно заметить, что каждый из этих синонимов, обозначая известное качество одного предмета, в то же самое время мог служить и для обозначения подобного же качества многих других предметов и таким образом связывать их между собою. Здесь-то именно кроется тот богатый родник метафорических выражений, чувствительных к самым тонким оттенкам физических явлений, который поражает нас своею силою и обилием в языках древнейшего образования и который впоследствии под влиянием дальнейшего развития племен постепенно иссякает. В обыкновенных санскритских словарях находится 5 названий для руки, 11 для света, 15 для облака, 20 для месяца, 26 для змеи, 35 для огня, 37 для солнца, и т. д. В незапамятной древности значение корней было осязательно, присуще сознанию народа, который со звуками родного языка связывал не отвлеченные мысли, а те живые впечатления, какие производили на его чувства видимые предметы и явления. Теперь представим, какое смешение понятий, какая путаница представлений должны были произойти при забвении коренного значения слов; а такое забвение рано или поздно, но непременно постигает народ. То сочувственное созерцание природы, которое сопровождало человека в период создания языка, впоследствии, когда уже перестала чувствоваться потребность в новом творчестве, постепенно ослабевало. Более и более удаляясь от первоначальных впечатлений и стараясь удовлетворить вновь возникающие умственные потребности, народ обнаруживает стремление обратить созданный им язык в твердо установившееся и послушное орудие для передачи собственных мыслей.

Афанасьев, Александр - Поэтические воззрения славян на природу - Стихии, языческие боги и животные

Москва : МИФ, 2024. — 640 с. — (Архетип: русская культура).

ISBN 978-5-00214-490-7

Афанасьев, Александр - Поэтические воззрения славян на природу – Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Происхождение мифа, метод и средства его изучения

ГЛАВА ВТОРАЯ. Свет и тьма

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Небо и земля

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Стихия света в ее поэтических представлениях

ГЛАВА ПЯТАЯ. Солнце и богиня весенних гроз

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Гроза, ветры и радуга

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Живая вода и вещее слово

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Ярило

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Илья-громовник и огненная Мария

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Баснословные сказания о птицах

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Облако

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Баснословные сказания о зверях

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. Небесные стада

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. Собака, волк и свинья

ДОПОЛНЕНИЯ И ПОПРАВКИ

Афанасьев, Александр - Поэтические воззрения славян на природу - Сотворение мира и первые существа

Москва : МИФ, 2024. — 592 с. — (Архетип: русская культура).

ISBN 978-5-00214-491-4

Афанасьев, Александр - Поэтические воззрения славян на природу – Сотворение

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Огонь

ГЛАВА ВТОРАЯ. Вода

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВАМ I И II

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Древо жизни и лесные духи

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Облачные скалы и Перунов цвет

ГЛАВА ПЯТАЯ. Предания о сотворении мира и человека

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Змей

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Великаны и карлики

ДОПОЛНЕНИЯ И ПОПРАВКИ

Афанасьев, Александр - Поэтические воззрения славян на природу - Нечистая сила и народные праздники

Москва : МИФ, 2024. — 592 с. — (Архетип: русская культура).

ISBN 978-5-00214-492-1

Афанасьев, Александр - Поэтические воззрения славян на природу - Нечистая сила – Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Нечистая сила

ГЛАВА ВТОРАЯ. Облачные девы и жены

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Души усопших

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Девы судьбы

ГЛАВА ПЯТАЯ. Ведуны, ведьмы, упыри и оборотни

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Процессы о колдунах и ведьмах

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Народные праздники

ДОПОЛНЕНИЯ И ПОПРАВКИ