Афанасьев - Поэтические воззрения славян на природу - В 3 томах

Богатый и можно сказать - единственный источник разнообразных мифических представлений есть живое слово человеческое, с его метафорическими и созвучными выражениями. Чтобы показать, как необходимо и естественно создаются мифы (басни), надо обратиться к истории языка. Изучение языков в разные эпохи их развития, по уцелевшим литературным памятникам, привело филологов к тому справедливому заключению, что материальное совершенство языка, более или менее возделанного, находится в обратном отношении к его историческим судьбам: чем древнее изучаемая эпоха языка, тем богаче его материал и формы и благоустроеннее его организм; чем более станешь удаляться в эпохи позднейшие, тем заметнее становятся те потери и увечья, которые претерпевает речь человеческая в своем строении. Поэтому в жизни языка, относительно его организма, наука различает два различных периода: период его образования, постепенного сложения (развития форм) и период упадка и расчленения (превращении). Первый период бывает продолжителен; он задолго предшествует так называемой исторической жизни народа, и единственным памятником от этой глубочайшей старины остается слово, запечатлевающее в своих первозданных выражениях весь внутренний мир человека. Во второй период, следующий непосредственно за первым, прежняястройность языка нарушается, обнаруживается постепенное падение его форм и замена их другими, звуки мешаются, перекрещиваются; этому времени по преимуществу соответствует забвение коренного значения слов. Оба периода оказывают весьма значительное влияние на создание баснословных представлений.

Всякий язык начинается с образования корней или тех основных звуков, в которых первобытный человек обозначал свои впечатления, производимые на него предметами и явлениями природы; такие корни, представляющие собой безразличное начало и для имени и для глагола, выражали не более как признаки, качества, общие для многих предметов и потому удобно-прилагаемые для обозначения каждого из них. Возникавшее понятие пластически обрисовывалось словом как верным и метким эпитетом. Такое прямое, непосредственное отношение к звукам языка и после долго живет в массе простого, необразованного населения. Еще до сих пор в наших областных наречиях и в памятниках устной народной словесности слышится та образность выражений, которая показывает,что слово для простолюдина не всегда есть только знак, указывающий на известное понятие, но что в то же время оно живописует самые характеристические оттенки предмета и яркие, картинные особенности явления. Приведем примеры: зыбун - неокреплый грунт земли на болоте,пробежь - проточная вода, леи (от глагола лить) - проливные дожди, сеногной - мелкий, но продолжительный дождь, листодёр - осенний ветер, поползуха - метель, которая стелется низко по земле, одран - тощая лошадь, лизун - коровий язык, куроцап - ястреб, каркун - ворон, холодянка - лягушка, полоз - змей, изьедуха - злобный человек, и пр.; особенно богаты подобными речениями народные загадки: мигай - глаз, сморкало, сопай и нюх - нос, лепетайло - язык, зевало и ядало - рот, гарабашки и махалы - руки, понура - свинья, лепета - собака,живулечка - дитя, и многие другие, в которых находим прямое, для всех очевидное указание на источник представления.

Афанасьев, А. Н. - Поэтические воззрения славян на природу - В 3 томах - Т. 1

Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 444 с. - (Антология мысли). -Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-05592-4 (т. 1)

ISBN 978-5-534-05595-5

Афанасьев, А. Н. - Поэтические воззрения славян на природу – Том 1 – Содержание

I. Происхождение мифа, метод и средства его изучения

II. Свет и тьма

III. Небо и земля

IV. Стихия света в ее поэтических представлениях

V. Солнце и богиня весенних гроз

VI. Гроза, ветры и радуга

VII. Живая вода и вещее слово

VIII. Ярило

IX. Илья-громовник и огненная Мария

X. Баснословные сказания о птицах

XI. Облако

XII. Баснословные сказания о зверях: конь, олень, заяц, лисица и кошка

XIII. Небесные стада

XIV. Собака, волк и свинья

Афанасьев, А. Н. - Поэтические воззрения славян на природу - В 3 томах - Т. 2

Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 494 с. - (Антология мысли). - Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-05593-1 (т. 2)

ISBN 978-5-534-05595-5

Афанасьев, А. Н. - Поэтические воззрения славян на природу – Том 2 – Содержание

XV. Огонь

XVI. Вода

Приложение к главам XV и XVI

XVII. Древо жизни и лесные духи

XVIII. Облачные скалы и перунов цвет

XIX. Предания о сотворении мира и человека

XX. Змей

XXI. Великаны и карлики

XXII. Нечистая сила

Афанасьев, А. Н. - Поэтические воззрения славян на природу - В 3 томах - Т. 3

Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 372 с. - (Антология мысли). - Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-05594-8 (т. 3)

ISBN 978-5-534-05595-5

Афанасьев, А. Н. - Поэтические воззрения славян на природу – Том 3 – Содержание

XXIII. Облачные жены и девы

XXIV. Души усопших

XXV. Девы судьбы

XXVI. Ведуны, ведьмы, упыри и оборотни

XXVII. Процессы о колдунах и ведьмах

XXVIII. Народные праздники

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