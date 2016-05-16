Серия «Исторические источники»

Жанр толкований на книги Св. Писания и на святоотеческую литературу был очень распространен в европейской средневековой литературе.В древнеславянской книжности широко известны переводы различных толкований на книги Ветхого и Нового Заветов, а также на «Слова» св. Григория Богослова и гомилии св. Иоанна Златоуста [1] Литургия, главная служба христианского богослужения, была также объектом различных византийских толкований, некоторые из которых известны и славянской письменности.

[1] Перечень толковых текстов в славянской традиции см.: Алексеев 1999: 35-39.

Татьяна Игоревна Афанасьева - Древнеславянские толкования на литургию в рукописной традиции XII-XVI вв. - исследование и тексты

М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. — 393 с.

ISBN 978-5-91244-090-8

Подготовлено к печати и издано по решению Ученого совета Университета Дмитрия Пожарского

Рецензент: доктор филологических наук, проф. Т.В.Рождественская (СПбГУ)

Татьяна Афанасьева - Древнеславянские толкования на литургию в рукописной традиции XII-XVI вв. - исследование и тексты - Содержание

Введение Глава 1. «Сказание церковное» в славянской рукописной традиции XII —XVI вв. § 1. «Сказание церковное» — древнеславянский перевод «Церковной истории» патриарха Германа I 1.1. Орфографические особенности древнейшего списка ГИМ, Син. 262

1.2. Особенности языка памятника в области морфологии

1.3. Лексика «Сказания церковного»

1.4. Словообразование

1.5. Проблема локализации и атрибуции перевода § 2. Сокращенные редакции «Сказания церковного» Глава 2. Толкования на литургию XII-XIII веков в славянской рукописной традиции § 1. «Слово св. Григория о литургии» 1.1. Славянские переводы памятника

1.2. Древнерусский перевод

1.2. Южнославянский перевод § 2. «Слово о церковнем сказании» § 3. «Св. Василия толк священническаго чина» 3.1. «Слово св. Василия толк ученическаго чина»

3.2. «Св. Василия толк священническаго чина»

3.3. Локализация перевода § 4. «Воображение о церкви» § 5. Толкования отдельных песнопений и молитв литургии в составе сборников 5.1. Толкование на Херувимскую песнь

5.2. Толкование на Символ веры

5.3. Толкования на молитву «Отче наш» 5.3.1. Первая редакция 5.3.2. Вторая редакция 5.3.3. Третья и четвертая редакции



Глава 3. «Толковая служба» - русская компиляция толкований на литургию: источники и этапы формирования § 1. Кормчие Мясниковского типа 1.1. Статья «Толк божественный литургия»

1.2. «Толк божественныя службы» § 2. Кормчие Новгородско-Варсонофиевского типа 2.1. Статья «Голк апостолъстей соборней церкви»

2.2. Статья «Толк божественныя службы» § 3. Кормчие Чудовского типа (со статьями из «Мерила праведного») 3.1. Статья «Толк святей соборней и апостолъстей церкви»

3.2. Статья «О приносе ветхого закона»

3.3. Статья «А се новаго закона христианскаго проскурам ведение»

3.4. Статья «Толк божественныя службы»

3.5. Ерминия архиерейской литургии в составе «Толковой службы» 3.5.1. Литургические особенности ерминии архиерейской литургии 3.5.2. Лингвистическая характеристика текста

§ 4. Этапы составления компиляции Заключение Литература Словари Сокращения Указатель шифров рукописей Приложение «Сказание церковное»

Словоуказатель

«Слово св. Григория о литургии»

«Слово о церковнем сказании»

«Слово св. Василья толкъ ученического чина»

Толкование на «Отче наш»

«Толковая служба» по Мясниковской кормчей

«Толковая служба» по Новгородской кормчей

«Толковая служба» по Чудовской кормчей

Татьяна Афанасьева - Древнеславянские толкования на литургию в рукописной традиции XII-XVI вв. - исследование и тексты - Введение Жанр толкования на литургию имеет свои истоки в миста-гогических катехизисах свв. Кирилла Иерусалимского, Амвросия Медиоланского, Иоанна Златоуста, целью которых было объяснение основных христианских таинств. В их произведениях выработались два основных метода толкования: исторический и аллегорический, - которые использовались в двух основных богословских школах — антиохийской и александрийской. Антиохийские авторы в толкованиях делали акцент на буквальном и историческом аспектах, сосредотачиваясь на истории спасения и на воче-ловечивании Христа. Литургию они рассматривали как образное представление земного служения Иисуса. Этот подход, впервые проявившийся в сочинениях свв. Исидора Пелусийского и Иоанна Златоуста, был обобщен Феодором Мопсуэтским в его огласительных проповедях. Вся литургия осмысляется как драматическое представление страданий человека-Христа. Развитие этой историзирующей системы литургического символизма зародилась в Иерусалиме. В IV в. Иерусалим стал местом паломничества, император Константин Великий и его мать Елена развернули там строительство церквей на местах основных событий земного служения Христа. Из Иерусалима происходит также система топографической символики храма. Александрийские авторы, наследники оригеновского спиритуалистического направления, считали таинство литургии откровением высшей Божественной силы. Ярким представителем александрийской традиции является Псевдо-Дионисий Ареопагит, написавший в конце V в. трактат «О церковной иерархии».

Первым собственно византийским толкованием стал трактат св. Максима Исповедника «Мистагогия», созданный около 630 г. Обращенное к монахам, это сочинение имело целью соединить монашескую духовную традицию, зачастую пренебрегавшую евхаристическим благочестием, с общественным богослужением. В своем сочинении св. Максим постоянно ссылается на трактат Псевдо-Дионисия, т. е. он следует в целом за александрийской традицией.

Попытка объединить принципы толкования обеих экзегетических школ была проведена через 100 лет в сочинении св. Германа «Сказание о церкви и рассмотрение таинств». Он в значительной мере оставался верен традиции своего предшественника, привнося в нее антиохийский историзирующий подход. Причиной таких изменений стало иконоборчество, которое отрицало какое-либо изображение Христа. Ответом православных было движение в сторону большего реализма. Уже в 692 г. Трулльский собор постановил, чтобы впредь Христа изображали как человека, а не символически (например, в виде агнца).

В понимании литургии антиохийский подход Феодора Мопсуэтского, характеризующийся большим вниманием к историческому Иисусу, больше соответствовал этому новому реалистическому направлению православия. Объединение толкований двух экзегетических школ оказалось востребованным и жизнеспособным, о чем свидетельствует богатая рукописная традиция толкования св. Германа. На протяжении более чем шести веков оно интенсивно переписывалось и цитировалось в произведениях византийских авторов. Лишь через четыре столетия появляются новые толкования на литургию, которые по популярности начинают соперничать с произведениями патриарха Германа. Это «Протеория» св. Николая Андидского — произведение, составленное во второй половине XI в., где литургия истолковывается через символы земной жизни Иисуса Христа. В XIV в. появляется новое толкование на литургию — «Объяснение Божественной литургии» св. Николая Кавасилы, в XV в. — два трактата св. Симеона Солунского: «Толкование церкви» и «Толкование литургии» [Сказание 1995: 19-41].

У средневековых славян не были известны все перечисленные выше византийские толкования. Полностью был переведен только трактат «Сказание о церкви» св. Германа I Константинопольского, «Тайноводство» св. Максима Исповедника представлено в славянской письменности только в отрывке, древнейший список которого читается в Изборнике 1073 года. Только в XVII в. Евфимием Чудовским переводятся произведения св. Симеона Солунского и редактируется «Сказание о церкви» патриарха Германа. В XI-XVI вв. у славян были распространены толкования, малоизвестные или вовсе не известные в византийской письменности. Как правило, это короткие статьи в составе различных сборников, уставов и номоканонов, зачастую с большой долей апокрифических сюжетов.