Вниманию читателей серии «Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе» (сокращенно — ПСТСО) предлагается первый том Творений святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского (восьмой том серии), содержащий в себе Творения апологетические, догматико-по-лемические и историко-полемические.

Свт. Григорий Богослов в своем «Похвальном слове св. Афанасию» провозглашал: «Хваля Афанасия, буду хвалить добродетель, ибо одно и то же — наименовать Афанасия и восхвалить добродетель, потому что все добродетели в совокупности он в себе имел или, справедливее сказать, имеет, так как перед Богом живы все, жившие по Богу, хотя и преселились они отселе; почему Бог и называется Богом Авраамовым, Исааковым и Иаковлевым, как Бог не мертвых, но живых (Мф. 22:32)»; преподобный же Косьма говорил так: «Если встретится тебе слово святого Афанасия и не будешь иметь, на чем его записать, запиши его на своей одежде».

«Столп был еси Православия, Божественными догматы подтверждая Церковь, священноначальниче Афанасие, Отцу бо Сына Единосущна проповедав, посрамил еси Ария. Отче преподобне, Христа Бога моли даровати нам велию милость», — возносит хвалу в тропаре свт. Афанасию Церковь за его деятельность и подвиги.

И действительно, среди различных заслуг свт. Афанасия, помимо личной добродетели, на которую указал св. Григорий Богослов, Церковь выделяет две (они-то и отражены в тексте вышеприведенного тропаря): во-первых, свт. Афанасий выразил православный догмат о Святой Троице, и более четко, нежели его православные предшественники, и во-вторых, он упорно и в течение многих лет защищал этот догмат от его противников — ариан, которых было немало как среди представителей церковной иерархии, так и среди государственных лиц, вплоть до высших — императоров. «Выступление Ария взволновало всю Церковь. Наиболее достойного противника и обличителя Арий встретил в лице Афанасия — восточного святого отца Церкви». Эта защита принесла епископу Александрийскому множество скорбей и опасностей, но во всех испытаниях святитель показал себя человеком великой веры, подвижником, замечательным богословом, стойким борцом за правую веру, мудрым администратором и тонким церковным дипломатом. Как писал известный отечественный церковный ученый, «св. Афанасий — великий отец Церкви, неустанный защитник православного исповедания веры, признанный "отцом Православия"... проницательный, непреклонный, воодушевленный вождь православных. Он был одной из тех сильных натур, которые не ищут борьбы, но никогда и не уклоняются от нее. Он ясно проникал в тенденции своих противников и понимал, за что он страдал, и этим побеждал». А прот. Иоанн Мейендорф говорил, «что святитель Афанасий был чрезвычайно привлекательным человеком, мужественным и неутомимым, настоящим христианским героем». Таким запечатлела Церковь этого святого в своих похвалах.