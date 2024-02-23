Афанасий Великий - Творения - Том 1 - Творения апологетические - ПСТСО - 8
Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе - том 8 - ПСТСО - 8
Вниманию читателей серии «Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе» (сокращенно — ПСТСО) предлагается первый том Творений святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского (восьмой том серии), содержащий в себе Творения апологетические, догматико-по-лемические и историко-полемические.
Свт. Григорий Богослов в своем «Похвальном слове св. Афанасию» провозглашал: «Хваля Афанасия, буду хвалить добродетель, ибо одно и то же — наименовать Афанасия и восхвалить добродетель, потому что все добродетели в совокупности он в себе имел или, справедливее сказать, имеет, так как перед Богом живы все, жившие по Богу, хотя и преселились они отселе; почему Бог и называется Богом Авраамовым, Исааковым и Иаковлевым, как Бог не мертвых, но живых (Мф. 22:32)»; преподобный же Косьма говорил так: «Если встретится тебе слово святого Афанасия и не будешь иметь, на чем его записать, запиши его на своей одежде».
«Столп был еси Православия, Божественными догматы подтверждая Церковь, священноначальниче Афанасие, Отцу бо Сына Единосущна проповедав, посрамил еси Ария. Отче преподобне, Христа Бога моли даровати нам велию милость», — возносит хвалу в тропаре свт. Афанасию Церковь за его деятельность и подвиги.
И действительно, среди различных заслуг свт. Афанасия, помимо личной добродетели, на которую указал св. Григорий Богослов, Церковь выделяет две (они-то и отражены в тексте вышеприведенного тропаря): во-первых, свт. Афанасий выразил православный догмат о Святой Троице, и более четко, нежели его православные предшественники, и во-вторых, он упорно и в течение многих лет защищал этот догмат от его противников — ариан, которых было немало как среди представителей церковной иерархии, так и среди государственных лиц, вплоть до высших — императоров. «Выступление Ария взволновало всю Церковь. Наиболее достойного противника и обличителя Арий встретил в лице Афанасия — восточного святого отца Церкви». Эта защита принесла епископу Александрийскому множество скорбей и опасностей, но во всех испытаниях святитель показал себя человеком великой веры, подвижником, замечательным богословом, стойким борцом за правую веру, мудрым администратором и тонким церковным дипломатом. Как писал известный отечественный церковный ученый, «св. Афанасий — великий отец Церкви, неустанный защитник православного исповедания веры, признанный "отцом Православия"... проницательный, непреклонный, воодушевленный вождь православных. Он был одной из тех сильных натур, которые не ищут борьбы, но никогда и не уклоняются от нее. Он ясно проникал в тенденции своих противников и понимал, за что он страдал, и этим побеждал». А прот. Иоанн Мейендорф говорил, «что святитель Афанасий был чрезвычайно привлекательным человеком, мужественным и неутомимым, настоящим христианским героем». Таким запечатлела Церковь этого святого в своих похвалах.
Святитель Афанасий Великий, Архиепископ Александрийский - Творения - В 3 томах - Том 1: Творения апологетические, догматико-полемические и историко-полемические
Прил.: Иером. Кирилл (Лопатин). Учение святого Афанасия Великого о Святой Троице
М.: Сибирская Благозвонница, 2015. — 864 с.
Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе; т. 8
ISBN 978-5-906793-32-4 (т. 8)
ISBN 978-5-906793-12-6
Святитель Афанасий Великий, Архиепископ Александрийский - Творения - В 3 томах - Том 1 - Творения апологетические, догматико-полемические и историко-полемические - Содержание
Митрополит Омский и Таврический Владимир - Предисловие к первому тому Творений святителя Афанасия Великого
А. И. Сидоров, П. К. Доброцветов - СВЯТИТЕЛЬ АФАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ. ЖИЗНЬ, ЦЕРКОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ, ТВОРЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ИНТУИЦИИ ЕГО УЧЕНИЯ
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I.Жизнь и церковное служение
- Ранний период жизни
- Первый период архиерейского служения
- Второй период архиерейского служения
- II.Творения святителя Афанасия
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III.Основные интуиции учения святителя Афанасия
- Учение свт. Афанасия о Святой Троице
- Учение свт. Афанасия о Домостроительстве спасения
- Св. Афанасий как богослов и его значение для Церкви
СВЯТИТЕЛЬ АФАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ - ТВОРЕНИЯ АПОЛОГЕТИЧЕСКИЕ
- Слово против язычников
- Слово о Вочеловечении Слова и явлении Его к нам в теле
ТВОРЕНИЯ ДОГМАТИКО-ПОЛЕМИЧЕСКИЕ
- Против ариан слово первое
- Против ариан слово второе
- Против ариан слово третье
- О явлении во плоти Бога Слова и против ариан
- О Дионисии, епископе Александрийском, а именно, что он, как и Никейский Собор, думает противно арианской ереси, и напрасно клевещут на него ариоманиты, будто бы он единомыслен с ними
ТВОРЕНИЯ ИСТОРИКО-ПОЛЕМИЧЕСКИЕ
- Апология против ариан
- Апология Афанасия, архиепископа Александрийского,
- перед царем Констанцием
- Апология своего бегства во время гонения, произведенного дуком Сирианом
- История ариан
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Иеромонах Кирилл (Лопатин) - УЧЕНИЕ СВЯТОГО АФАНАСИЯ ВЕЛИКОГО О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ (Сравнительно с учением о том же предмете в первые три века)
Указатель цитат из Священного Писания к первому тому Творений святителя Афанасия Великого
Именной указатель к первому тому Творений святителя Афанасия Великого
Предметный указатель к первому тому Творений святителя Афанасия Великого
Географический указатель к первому тому Творений святителя Афанасия Великого
Сокращения
Хронологическая таблица жизни и эпохи свт. Афанасия Великого
Карта Римской Империи IV века
Карта Александрии IV века
Святитель Афанасий Великий, Архиепископ Александрийский - Творения - В 3 томах - Том 1: Творения апологетические, догматико-полемические и историко-полемические - Предисловие
В первый раздел входят Творения апологетические. В числе Творений апологетических — «Слово против язычников» и «Слово о Вочеловечении Бога Слова и явлении Его нам в теле» (чаще известное как «Слово о Воплощении Бога Слова и пришествии Его к нам во плоти») (с. 53-155). Первое Слово представляет собой классическую апологию в духе раннехристианских апологетов II—III веков, таких как св. Иустин Философ, свт. Феофил Антиохийский, Афинагор Афинский, Климент Александрийский и др. По сути эти Слова — два полноценных и законченных трактата, но в рукописях они находятся нередко вместе, как две части одного произведения, да и по замыслу данные сочинения дополняют друг друга, поэтому их можно рассматривать как своего рода богословский «диптих». Различие лишь в степени «громкости» звучащих тем: в первом произведении отчетливее звучит тема ложности язычества как в целом, так и в его частных моментах, а во втором — тема истинности христианства и защиты христианства от нападок со стороны еретиков, язычников и иудеев. Отметим признаки молодой порывистости и максимализма здесь у свт. Афанасия.
Исследователи сходятся во мнении, что эти два сочинения — самые ранние и были созданы около 318 года, когда святому было немногим более 20—25 лет и он еще не был епископом, то есть до начала арианских споров; следов полемики с арианами здесь нет. Творения же, написанные в период этих споров, несут печать напряженной борьбы с еретиками. Чисто стилистические недостатки, например нередкие повторы и порой некоторая логическая непоследовательность, «прерывистость» в изложении весьма сложного учения, искупаются выразительностью языка и бессмертными богословскими идеями, которые рождает богопросвещенный ум молодого подвижника и будущего архиерея. Профессор МДА св. мч. Иоанн Попов называл эти Слова «самыми ранними, юношескими его произведениями». По словам Н.И. Сагарды, вследствие своей молодости «свт. Афанасий... недавно закончив свое образование, естественно, в первых своих произведениях, предназначенных для язычников, в изобилии применяет свои познания в философии Платона, а также в других философских системах, в наблюдениях над законами природы, в произведениях Гомера и облекает свои мысли в школьно-риторическую форму, чего не наблюдается в позднейших произведениях его»2. Главными идеями «Слова о Вочеловечении» являются учение о спасении как обоже-нии и о роли Бога Слова в Искуплении человека, о даровании Христом нетления и бессмертия человеческому роду.
Спасибо!