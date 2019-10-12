Солидная традиция изучения католических приходов сложилась во Франции. Начало было положено в 19500е гг. создателем «религиозной социологии» Габриэлем Ле Бра. Ив Ламбер в своем уже классическом исследовании на примере одного городка в Бретани показал глубокий кризис традиционной католической приходской жизни во Франции на протяжении XX в. «Конец приходской цивилизации», сложившейся после Тридентского собора (сер. XVI в.), стал общепринятым диагнозом после новой волны секуляризации 1960–19700х гг.

Для нас важны работы, раскрывающие конкретные механизмы приходской жизни; примером такого труда, с важными экскурсами в методологию, может служить опубликованная поорусски статья Никола де Бремон д’Арса. Селин Беро в новом детальном исследовании повседневных приходских практик внесла больше определенности в понимание того, в чем именно принципиально менялась приходская жизнь в течение XX в.: в отличие от эпохи расцвета «приходской цивилизации», в прошедшем столетии быстро уменьшалось число священников (кюре), а также их власть на приходах; соответственно, главной тенденцией был переход ключевых позиций в приходской жизни от священников к мирянам. Происходит ли чтоолибо подобное в русском православии?

Приход и община в современном православии: корневая система российской религиозности

Под ред. А. Агаджаняна, К. Русселе

М.: Издательство «Весь Мир», 2011. 368 c. + илл.

ISBN 9788-5-7777-0486-3

Приход и община в современном православии: корневая система российской религиозности - Содержание

Предисловие (Александр Агаджанян, Кати Русселе)

I. Историческая перспектива

Глава 1. Приход и община в русском православии: современные процессы в ретроспективе последнего столетия (Александр Агаджанян)

II. Логика и динамика восстановления приходской жизни

Глава 2. «Паломничество» или «воцерковление»: о разных типах православных приходов на примере трех церквей североовосточного Подмосковья (Ксения Сергазина)

Глава 3. Приходская жизнь в «самом православном» городе Рязанской области — двадцать лет перемен (Ольга Сибирева)

Глава 4. Восстановленный сельский приход: специфика и структура (Елена Демидова)

Глава 5. Портрет одного молодежного прихода при университете: храм Святой мученицы Татианы города Омска (Ольга Свешникова, Ирина Пучкова)

Глава 6. Приходы и монастыри Русской православной церкви: скрытая сила российского общества (Роман Лункин)

III. На этнической и конфессиональной границе

Глава 7. Общинная и приходская жизнь казаков Северного Кавказа: православие как фактор идентичности (Ирина Бабич)

Глава 8. Приход церкви Тихвинской иконы Божией Матери в Казани: возрождение религиозности и этносознания кряшен (Ирина СеменовааТянн Шанскаяя Байдина)

IV. Типы общинной и приходской идентичности

Глава 9. Режимы православной социальности в современной России: прихожане, паломники, сетевики (на примере о. Залита) (Жанна Кормина)

Глава 10. Православные приходы в городском пространстве Бреста: от образов к типологии (Ольга Бреская)

Глава 11. Приход Св. Николая Чудотворца в ожидании настоятеля: к вопросу об инициативе мирян в Церкви (Роман Поплавский)

Глава 12. Реформа и возрождение в двух московских православных субкультурах: два способа сделать православие современным (Александр Агаджанян)

V. Грамматика церковнооприходской культуры

Глава 13. От восстановления храма к созданию общины: самоограничение и материальные трудности как источники приходской идентичности (Детелина Тошева)

Глава 14. Об отношениях между священниками и мирянами: послушание и благословение (Кати Русселе)

Глава 15. Категории «вины» и «смирения» в системе ценностей церковнооприходской субкультуры (Борис Кнорре)

Глава 16. «Сакральный индивидуализм» и община в современном русском православии (Иван Забаев)

Summaries

Cведения об авторах

Приход и община в современном православии: корневая система российской религиозности - Предисловие

Религиозное возрождение в современной России проще всего подтвердить количеством православных приходов, созданных после 1991 г.: в конце 19800х гг. в Русской православной церкви (Московский патриархат) приходов было несколько менее 7 тысяч, в 2010 г. — уже около 30 тысяч. Но что стоит за этими цифрами? В фокусе данной книги и находится приход — базовый институт, основная форма бытия Церкви. Чаще всего история Церкви пишется на основе текстов и действий Иерархии; нашей же целью здесь является максимальное приближение, с опорой на методы социологии и антропологии, к религиозной повседневности, к «корневой системе» Церкви. Мы попытались прояснить формы «приходского возрождения» последних двух десятилетий, те изменения, которые происходили в этом традиционном институте религиозной общности, наконец, те формы религиозности, которые не вмещаются в приходскую жизнь, строятся вокруг или вне прихода. Эта книга — о религиозных практиках, о том, какую роль в них играют первичные формы церковной социальности. Мы ставим перед собой три задачи. Первая задача — собственно изучение «прихода» как церковного института и «общины» как социального явления, с учетом соотношения этих двух понятий друг с другом (собственно, смысловое напряжение между ними является одним из объектов данной книги). Следовательно, здесь потребуется описать наиболее значимые типы, или модели, православной социальности на этом базовом, корневом уровне; понять, в какой мере современные типы и модели связаны с дореволюционной, «синодальной» традицией, с опытом советского периода и последних десятилетий; понять, какова динамика приходской жизни и как церковныe приходы и общины «вписываются» в более широкие рамки современной российской жизни. Сквозь призму приходов можно выявить, «схватить» многое. Поэтому главы книги посвящены столь разным темам: собственно приходу как институциональной форме; типам общения и общинности; формам церковной и духовной власти; динамике взаимодействия религиозного и этнического (на низовом уровне); религиозному поведению и психологии рядовых прихожан, и т.д.

Вторая задача — более широкая. Мы рассматриваем приход как ключ к изучению современной «православной повседневности» в более широком смысле. Формы православной религиозности в России весьма многообразны: некоторые старые формы возрождаются и возникают новые, часто параллельно сходным процессам в западных христианских (или постхристианских?) обществах. Среди множества форм, в которых проявлено современное православие — не только разные институты (такие как монастыри, братства, разного рода ассоциации), но и различные неинституциональные формы духовного авторитета, включая «старчество»; различные формы иных практик, таких как паломничества, ярмарки, более или менее организованное или «рассеянное» почитание чудотворных икон, реликвий, святых источников; кроме того, разные формы присутствия религии в нерелигиозной сфере (масссмедиа, искусство, система образования, наконец, политика), не говоря уже о православии так называемых «невоцерковленных верующих» — то, что когдаато было названо, применительно к другому конфессиональному контексту, «believerssnottbelongers» — причем с весьма широким диапазоном того, что декларируется как «вера». Каково место прихода на пространстве этого широкого религиозного поля? Третья задача состоит в следующем. «Приходской ключ» позволяет увидеть жизнь русского православия «на глубине», изнутри, именно на «корневом» уровне. Но он позволяет также поставить более общий вопрос: вопрос о месте, которое православная церковность занимает в обществе в целом; каково ее реальное значение на микроуровне, в рамках конкретного местного общества; и как это значение менялось на протяжении постсоветского времени

Речь идет не столько об институте Церкви как крупной идеологической, экономической и политической «корпорации» в масштабах страны — притом что Церковь, несомненно, является таковой в современной российской реальности. Скорее, это вопрос о той системе ценностей и том «социальном капитале», которые создаются (воспроизводятся, подтверждаются) в ходе церковного общения в каждом конкретном приходе и общине. В начале XXI в. и вся Церковь в масштабах страны, и отдельный приход в масштабах местного общества, существуют как особые субкультуры на фоне преимущественно секулярного общества. Но это не значит, как правило, что они — изолированные анклавы. Приходы и общины встроены в ткань ценностей и связей социального окружения через своих членов. Для части их эти приходы и общины служат главной смысловой и социальной опорой жизни; для многих — формой взаимопомощи и даже выживания. Некоторые из этих общин являются — прежде всего, через разные виды социального служения, — одной из распространенных форм добровольной солидарности, а значит и частью гражданского общества (если этот термин применим к России). Определение уровня и характера этого реального влияния православных общин и приходов — сложная задача, которая авторами этой книги если и не ставится прямо, то всегда держится в уме. Авторы глав работают разными методами, используют разные дисциплинарные и теоретические подходы; более того, нашей целью вовсе не было каккто унифицировать эти подходы и получаемые результаты, так что каждый автор полностью ответствен за свои выводы. Тем не менее авторов объединяет — по крайней мере, мы стремились к этому — одна и та же «оптика», сходный наблюдательный пункт, общий «приходской ключ».