Церковь - Богословие - История - материалы V конференции - 2017
Наступивший 2017 год невольно обращает наш взор на события столетней давности. 1917 год кардинально изменил направление жизни нашей Родины. Сегодня особенно важно осмыслить причины этих событий, которые, несомненно, лежат в разных плоскостях, однако, по нашему мнению, духовная сторона имела решающее значение. Нравственный надлом привел не только к разрушительному 1917 году, но братоубийственной гражданской войне и разделению нашего народа в XX веке, до конца не преодоленного и сегодня.
Однако в нынешнем году вспоминаем не только 100-летие большой ошибки нашего общества, но и начало подвига людей искренней и глубокой веры, готовых отдать жизнь за право оставаться христианином. Целый век минул с начала работы Поместного Собора 1917–1918 годов, главным событием которого стало поставление на Первосвятительский престол Святейшего Патриарха Тихона, поведшего корабль нашей Церкви в обход рифов революционных разделений, злобы и ненависти. 100 лет назад начался и тернистый путь Царской семьи к своей мученической кончине в Екатеринбурге. Все это и определяет основные темы настоящей научной конференции, которая, надеемся, станет определенным вкладом в преодоление нравственного краха 1917 года в жизни нашего общества.
Церковь - Богословие - История - материалы V Международной научно-богословской конференции (Екатеринбург, 2–4 февраля 2017 г.)
Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2017г. — 360 с.
ISBN 978-5-9908364-2-6
Церковь - Богословие - История - материалы V Международной научно-богословской конференции (Екатеринбург, 2–4 февраля 2017 г.) - Содержание
Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Слово к читателям
Раздел I. Русская Церковь в XX веке:подвиг новомученичества и исповедничества
- Аркадий (Логинов), иером., Иванова О.В. Особенности покаянных паттернов по материалам рукописных религиозных текстов 1940–1970 гг. из собрания Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ в.
- Буткина С.Г. Отношение шадринского протоиерея Николая Буткина к революционным событиям 1917 года
- Ващенко Г.С., Богданова А.А. Воспитание почитания новомучеников в воскресных школах Екатеринбургской епархии
- Домника (Коробейникова), игум. «За бесчестие — венцы; за темницу — рай»... Граф И.Л. Татищев и К.Г. Нагорный: подвиг веры и верности
- Кияшко Н.В. Репрессии как инструмент борьбы против православного духовенства и мирян в 1920-е годы
- Мазырин А.В., свящ. Исторические уроки эпохи гонений на Русскую Православную Церковь: обновленчество как альтернатива мученичеству и исповедничеству
- Маркелов А.В. «Даниловский» период жизни архиепископа Пахомия (Кедрова) в 1923–1925 гг.
- Николай (Шишкин), игум. Феномен появления христианских мучеников и исповедников в России XX века: социально-исторический, богословско-философский и агиологический аспекты
- Полетаева Е А. Рукописные «Выписки из Добротолюбия» архимандрита Ювеналия (Килина)
Раздел II. Богословие в истори, обществе, искусстве и культуре.
- Давыдов О.М. Православная новелла: к определению жанра
- Дьячкова Н.А. Диалогизация в проповедях Святейшего Патриарха Кирилла
- Зырянов О.В. Сознание русской классической литературы в свете культурно-философских детерминант национального мира
- Клавдиан (Меньшиков), иерод. Воззрения на земную (государственную) власть христианских апологетов II–III вв.
- Конышева Л.К. Взаимосвязь государственной идеологии с мировоззрением граждан России XX–XXI вв.
- Макаров Д.И. Роман Якобсон и византийско-славянская философия языка: дополнение к теме
- Мосин А.Г. Об одном антропонимическом феномене: фамилии Попов и Пономарев на Урале и за его пределами
- Парамонов И.Ф., свящ. Религиозное образование: ценностно-смысловое построение региональной образовательной практики
- Погорелов С.Т. Проблемы преподавания религиозной культуры в современной России в условиях постмодерна
- Пращерук Н.В. Аскетический опыт самопознания и проблема творчества: о повести Е. Домбровской «Весна души. Страницы жизни рабы Божией Анны»
- Рыжкова Г.С. Истоки богословского персонализма в России
- Федотова Е.А. Библиотека как площадка духовно-нравственного воспитания (из опыта работы Центра депозитарного хранения ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского»)
- Шалина И.В. Речевое взаимодействие в православной среде: к проблеме поиска коммуникативной нормы
- Щепёткин А.В., диак. Исправленное издание Октоиха 2011 г.: сравнение его с прошлыми изданиями, перспективы на будущее
Раздел III. Церковь в истории России и Урала
- Акишин С.Ю.Об авторстве «Дневника воспитанника Астраханской духовной семинарии» (ОР РНБ. Ф. 253. Д. 782). А.А. Нартов или А.А. Дмитриевский?
- Глинских С.С., свящ. Обстоятельства назначения основных членов второй Иерусалимской Русской духовной миссии в 1857 г.
- Давиденко Д.Г., Никулин И. А., свящ. О последних днях и кончине сибирского митрополита Игнатия (Римского-Корсакова): новые материалы
- Костромин К.А., прот. Крещение Руси в отечественной историографии до и после 1917 года
- Кустова Е.В. Солдат, архивариус, наставник: страницы жизни вятского архимандрита Максимилиана (Иконникова)
- Пыльцын Ю.С. К вопросу о монархических настроениях горцев Кавказа в Гражданскую войну
- Ситникова Н.М., Безродин В.А. К вопросу о походных полковых церквях в конце XIX — начале ХХ вв
- Сухова Н.Ю. Прикровенный период развития исторических методов в литургике (1810–1860-е гг.)
- Чибисова А.А. К вопросу об историко-каноническом обосновании автокефалии Польской Церкви 1924 года
Раздел IV. Традиционная книжная культура и история старообрядчества
- Ануфриева Н.В. Лицевые старообрядческие рукописи нравоучительного характера: редакции и стилистические особенности (на примере отдельных списков книжных собраний Урала и Русского Севера)
- Безгодов А.А. Староверы-странники в Верещагинском районе Пермской области в 1920-х — 1930-х годах
- Белобородова И.Н. Сакральные ландшафты в локальных культурах Европейского севера России (по материалам житийной литературы)
- Боровик Ю.В. Старообрядческое пространство Екатеринбурга: вторая половина XIX в.
- Мангилёв П.И., прот. О дате старообрядческого Невьянского «собора на безпоповщину»
- Мельников И.А. Старообрядческие писатели XVIII в. Алексей Самойлов и Григорий Яковлев среди выпускников новгородской духовной семинарии
- Михеева А.А. Роль учителя в обучении богослужебному пению у беспоповцев Вятки: традиция и современность
- Романюк Т.С. Роль старшинской верхушки в распространении единоверия и Православия на территории Уральского казачьего войска в первой половине - середине XIX в
Раздел V. Конфессиональная жизнь старого Екатеренбурга (по материалам метрических книг)
- Бахарев Д.С. Метрические книги Вознесенского прихода Екатеринбурга: характеристика и перспективы использования источника
- Вишневская А.В., Главацкая Е.М. Конфессиональная жизнь православного прихода г. Екатеринбурга в начале XX в. (по материалам метрических книг церкви во имя святой великомученицы Екатерины)
- Заболотных Е.А., Главацкая Е.М. Последний путь: метрические книги польского католического прихода г. Екатеринбурга в конце XIX — начале XX вв. (раздел о смертях)
Сведения об авторах
Церковь - Богословие - История - материалы V Международной научно-богословской конференции (Екатеринбург, 2–4 февраля 2017 г.) - Буткина С.Г. Отношение шадринского протоиерея Николая Буткина к революционным событиям 1917 года
В канун 100-летия революционных событий в России важно снова обратиться к историческим фактам того времени. Возможность увидеть происходящее в свете отношения к ним прот. Николая Буткина дает материал для серьезного размышления.
Священник Николай Григорьевич Буткин (1882–1937) был известен в начале XX в. своими проповедями и миссионерской деятельностью на Урале. После окончания Казанской духовной академии он служит в г. Екатеринбурге (1909–1916), в г. Шадринске (1916–1926) и затем в г. Уфе (1926–1931), где и был расстрелян в 1937 г.
Факты жизни и богословское наследие о. Николая позволяют сделать вывод о том, что это был любящий пастырь и верный христианин, претерпевший до конца, не признавший предъявленных ему обвинений.
В своем рукописном романе отец Николай описывает начало февральских событий: «...как вихрь ворвались в обывательскую жизнь зловещие слухи: „В Питере восстание, революция, власть перешла к Государственной Думе“. <...> В России установлена республика».
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