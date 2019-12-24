Наступивший 2017 год невольно обращает наш взор на события столетней давности. 1917 год кардинально изменил направление жизни нашей Родины. Сегодня особенно важно осмыслить причины этих событий, которые, несомненно, лежат в разных плоскостях, однако, по нашему мнению, духовная сторона имела решающее значение. Нравственный надлом привел не только к разрушительному 1917 году, но братоубийственной гражданской войне и разделению нашего народа в XX веке, до конца не преодоленного и сегодня. Однако в нынешнем году вспоминаем не только 100-летие большой ошибки нашего общества, но и начало подвига людей искренней и глубокой веры, готовых отдать жизнь за право оставаться христианином. Целый век минул с начала работы Поместного Собора 1917–1918 годов, главным событием которого стало поставление на Первосвятительский престол Святейшего Патриарха Тихона, поведшего корабль нашей Церкви в обход рифов революционных разделений, злобы и ненависти. 100 лет назад начался и тернистый путь Царской семьи к своей мученической кончине в Екатеринбурге. Все это и определяет основные темы настоящей научной конференции, которая, надеемся, станет определенным вкладом в преодоление нравственного краха 1917 года в жизни нашего общества. Церковь - Богословие - История - материалы V Международной научно-богословской конференции (Екатеринбург, 2–4 февраля 2017 г.) Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2017г. — 360 с. ISBN 978-5-9908364-2-6 Церковь - Богословие - История - материалы V Международной научно-богословской конференции (Екатеринбург, 2–4 февраля 2017 г.) - Содержание Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Слово к читателям Раздел I. Русская Церковь в XX веке:подвиг новомученичества и исповедничества Аркадий (Логинов), иером., Иванова О.В. Особенности покаянных паттернов по материалам рукописных религиозных текстов 1940–1970 гг. из собрания Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ в.

Буткина С.Г. Отношение шадринского протоиерея Николая Буткина к революционным событиям 1917 года

Ващенко Г.С., Богданова А.А. Воспитание почитания новомучеников в воскресных школах Екатеринбургской епархии

Домника (Коробейникова), игум. «За бесчестие — венцы; за темницу — рай»... Граф И.Л. Татищев и К.Г. Нагорный: подвиг веры и верности

Кияшко Н.В. Репрессии как инструмент борьбы против православного духовенства и мирян в 1920-е годы

Мазырин А.В., свящ. Исторические уроки эпохи гонений на Русскую Православную Церковь: обновленчество как альтернатива мученичеству и исповедничеству

Маркелов А.В. «Даниловский» период жизни архиепископа Пахомия (Кедрова) в 1923–1925 гг.

Николай (Шишкин), игум. Феномен появления христианских мучеников и исповедников в России XX века: социально-исторический, богословско-философский и агиологический аспекты

Полетаева Е А. Рукописные «Выписки из Добротолюбия» архимандрита Ювеналия (Килина) Раздел II. Богословие в истори, обществе, искусстве и культуре. Давыдов О.М. Православная новелла: к определению жанра

Дьячкова Н.А. Диалогизация в проповедях Святейшего Патриарха Кирилла

Зырянов О.В. Сознание русской классической литературы в свете культурно-философских детерминант национального мира

Клавдиан (Меньшиков), иерод. Воззрения на земную (государственную) власть христианских апологетов II–III вв.

Конышева Л.К. Взаимосвязь государственной идеологии с мировоззрением граждан России XX–XXI вв.

Макаров Д.И. Роман Якобсон и византийско-славянская философия языка: дополнение к теме

Мосин А.Г. Об одном антропонимическом феномене: фамилии Попов и Пономарев на Урале и за его пределами

Парамонов И.Ф., свящ. Религиозное образование: ценностно-смысловое построение региональной образовательной практики

Погорелов С.Т. Проблемы преподавания религиозной культуры в современной России в условиях постмодерна

Пращерук Н.В. Аскетический опыт самопознания и проблема творчества: о повести Е. Домбровской «Весна души. Страницы жизни рабы Божией Анны»

Рыжкова Г.С. Истоки богословского персонализма в России

Федотова Е.А. Библиотека как площадка духовно-нравственного воспитания (из опыта работы Центра депозитарного хранения ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского»)

Шалина И.В. Речевое взаимодействие в православной среде: к проблеме поиска коммуникативной нормы

Щепёткин А.В., диак. Исправленное издание Октоиха 2011 г.: сравнение его с прошлыми изданиями, перспективы на будущее Раздел III. Церковь в истории России и Урала Акишин С.Ю.Об авторстве «Дневника воспитанника Астраханской духовной семинарии» (ОР РНБ. Ф. 253. Д. 782). А.А. Нартов или А.А. Дмитриевский?

Глинских С.С., свящ. Обстоятельства назначения основных членов второй Иерусалимской Русской духовной миссии в 1857 г.

Давиденко Д.Г., Никулин И. А., свящ. О последних днях и кончине сибирского митрополита Игнатия (Римского-Корсакова): новые материалы

Костромин К.А., прот. Крещение Руси в отечественной историографии до и после 1917 года

Кустова Е.В. Солдат, архивариус, наставник: страницы жизни вятского архимандрита Максимилиана (Иконникова)

Пыльцын Ю.С. К вопросу о монархических настроениях горцев Кавказа в Гражданскую войну

Ситникова Н.М., Безродин В.А. К вопросу о походных полковых церквях в конце XIX — начале ХХ вв

Сухова Н.Ю. Прикровенный период развития исторических методов в литургике (1810–1860-е гг.)

Чибисова А.А. К вопросу об историко-каноническом обосновании автокефалии Польской Церкви 1924 года Раздел IV. Традиционная книжная культура и история старообрядчества Ануфриева Н.В. Лицевые старообрядческие рукописи нравоучительного характера: редакции и стилистические особенности (на примере отдельных списков книжных собраний Урала и Русского Севера)

Безгодов А.А. Староверы-странники в Верещагинском районе Пермской области в 1920-х — 1930-х годах

Белобородова И.Н. Сакральные ландшафты в локальных культурах Европейского севера России (по материалам житийной литературы)

Боровик Ю.В. Старообрядческое пространство Екатеринбурга: вторая половина XIX в.

Мангилёв П.И., прот. О дате старообрядческого Невьянского «собора на безпоповщину»

Мельников И.А. Старообрядческие писатели XVIII в. Алексей Самойлов и Григорий Яковлев среди выпускников новгородской духовной семинарии

Михеева А.А. Роль учителя в обучении богослужебному пению у беспоповцев Вятки: традиция и современность

Романюк Т.С. Роль старшинской верхушки в распространении единоверия и Православия на территории Уральского казачьего войска в первой половине - середине XIX в Раздел V. Конфессиональная жизнь старого Екатеренбурга (по материалам метрических книг) Бахарев Д.С. Метрические книги Вознесенского прихода Екатеринбурга: характеристика и перспективы использования источника

Вишневская А.В., Главацкая Е.М. Конфессиональная жизнь православного прихода г. Екатеринбурга в начале XX в. (по материалам метрических книг церкви во имя святой великомученицы Екатерины)

Заболотных Е.А., Главацкая Е.М. Последний путь: метрические книги польского католического прихода г. Екатеринбурга в конце XIX — начале XX вв. (раздел о смертях) Сведения об авторах

Церковь - Богословие - История - материалы V Международной научно-богословской конференции (Екатеринбург, 2–4 февраля 2017 г.) - Буткина С.Г. Отношение шадринского протоиерея Николая Буткина к революционным событиям 1917 года

В канун 100-летия революционных событий в России важно снова обратиться к историческим фактам того времени. Возможность увидеть происходящее в свете отношения к ним прот. Николая Буткина дает материал для серьезного размышления.

Священник Николай Григорьевич Буткин (1882–1937) был известен в начале XX в. своими проповедями и миссионерской деятельностью на Урале. После окончания Казанской духовной академии он служит в г. Екатеринбурге (1909–1916), в г. Шадринске (1916–1926) и затем в г. Уфе (1926–1931), где и был расстрелян в 1937 г.

Факты жизни и богословское наследие о. Николая позволяют сделать вывод о том, что это был любящий пастырь и верный христианин, претерпевший до конца, не признавший предъявленных ему обвинений.

В своем рукописном романе отец Николай описывает начало февральских событий: «...как вихрь ворвались в обывательскую жизнь зловещие слухи: „В Питере восстание, революция, власть перешла к Государственной Думе“. <...> В России установлена республика».