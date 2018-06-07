Для людей, живущих в настоящее время, характерна двойственная позиция в отношении их к истории прошедшей дореволюционной эпохи нашего государства. С одной стороны, есть довольно жесткая историческая картина, преподанная нам школой советского «реализма» и вызывающая чувство неудовлетворенности, а в большей степени сомнительности ее взглядов и интерпретаций исторических фактов.

Особенно обостряются эти чувства при внезапном вскрытии многих искусственно замалчиваемых десятилетиями фактов жизни наших соотечественников того времени. С другой стороны, в последнее время активно формируется новый, так сказать, уточненный и дополненный исторический взгляд, который в силу многих вновь открывающихся реалий того времени, в корне изменяет историческую картину жизни людей в дореволюционной России.

Перед нами все больше открывается еще не известная нам православная страна с до боли родными, забытыми, но желанными контурами жизни, в основе которой лежали столетиями насаждаемые христианские мораль и нравственность. Люди, приступающие к таким документам или не известному широким массам историческому литературному наследию, подобны золотоискателям, обнаружившим золотоносную жилу большей или меньшей мощности.

Именно такое сравнение с золотоносной жилой возникает при знакомстве с литературным наследием о. Парфения (Агеева). Чувство радости наполняет православную душу от возможности соприкоснуться и увидеть умным взором собранные и талантливо описанные им в подвижнических паломнических странствиях по Святой Руси и святым местам за границей. Это можно сравнить с творением преподобного Иоанна Мосха «Луг духовный», только приложимым к российской дореволюционной действительности.

По общему признанию, христианская жизнь нынешнего поколения верующих поверхностна и немощна, и этим, естественно, накладывает определенные ограничения на глубину нашего православного мировоззрения. Тем более ценным являются произведения о. Парфения, позволяющие в доступной всем форме увидеть всю палитру православной жизни ушедшего столетия. Его описания личных контактов и бесед с известными старцами, монастырским укладом многих обителей, святынь и притекающих к ним паломников укрепляет наши немощствующие души реальными историческими примерами. Об этом вам расскажет Православный сайт.

Такие произведения хранили в обителях или домашних библиотеках с великим тщанием. С ними обращались крайне трепетно, переписывали их слово в слово. Конечно главным является внутреннее содержание, которое и может быть и не сразу открывало свой смысл. Но это было и общение с автором книги, и все критические статьи произведений всегда касались не только их содержания, но и затрагивали их сочинителей. Во всех критических статьях, вышедших по поводу самого главного паломнического труда отца Парфения в 1855–1860 годах, присутствовал сам автор. И все без исключения признавали ту великую пользу, которую он принес в мир своей книгой.

Инок Парфений - Агеев - Автобиография

М., «Индрик» — 2009 г.

ISBN 978-5-91674-021-9

Инок Парфений - Агеев - Автобиография - Содержание

Введение

Автобиография монаха Парфения бывшего в Молдавии раскольника, затем постриженика русского Пантелеимонова монастыря на Афоне

Приложение

Игумен Евмений (Лагутин) Молитвами схиигумена Парфения

Александр Панин Схиигумен Парфений Агеев. Жизнь и труды на благо Церкви

Инок Парфений - Агеев - Автобиография - Александр Панин Схиигумен Парфений Агеев. Жизнь и труды на благо Церкви

В наступившем 2008 году исполнилось 130 лет со дня преставления отца схиигумена Парфения, постриженика Святой Горы Афонской. По благословению настоятеля Николо-Берлюковского монастыря игумена Евмения (Лагутина) проводится работа по изучению и систематизации архивных материалов и большого эпистолярного наследия отца Парфения. В Центральном Историческом архиве города Москвы (ЦИАМ) были обнаружены уникальные исторические документы. Среди этих документов присутствует: «Список о настоятеле Николаевской Берлюковской пустыни иеромонахе Парфении», в котором есть запись о его мирском имени и фамилии – Петр Андреев. Этот документ крайне интересен тем, что впервые официально присутствует упоминание о мирском написании данных отца Парфения.

Отсюда можно заключить, что Андреев – это или его фамилия, или отчество (Петр, сын Андреев), что вероятнее всего. Существуют и другие версии относительно мирского отчества и фамилии отца Парфения. Работа по сему вопросу будет продолжена, что, несомненно, принесет свои результаты, пока же мы будем придерживаться традиционной формы написания фамилии отца Парфения – Агеев. Полного и детального жизнеописания схиигумена Парфения Агеева пока нет. Но оно возможно: он сам оставил о себе многочисленные подробности, книги, труды, публикации, а главное, пробужден сейчас живейший интерес к его внутреннему деланию, благодаря которому и состоялись сии великие творения.

Пришло время осмыслить год за годом многотрудную жизнь отца Парфения, его служение во имя Божие, достопамятные достижения его как духовного писателя, полемиста, паломника и строителя. Схиигумен Парфений был выдающимся духовным творцом слова, оставившим нам в назидание свои объемные произведения. Возрастающая тяга к духовным сокровищам Отечества есть признак осознания своего исторического пути. Явление нашего времени есть острое желание насытиться духовными богатствами от течения великой православной реки. В наше время, когда вера колеблется, когда бесконечное количество сект и движений старается восполнить то, что было потеряно с отпадением от Православной Церкви, много людей оживает верой.

Оживает и желает знать, прикасаться, преклоняться пред могучей духовной силой и духовным опытом Святой Руси. Поэтому так важно для нас сейчас знать и иметь под рукой наследие наших предков. Митропол ит А нтоний Сурожский в своей проповеди говорил: «Праздник святых – это день, когда мы радостным, ликующим сердцем говорим Богу: Господи, спасибо, что они жили, спасибо, что они явили нам пример того, как можно жить, спасибо, что через столетия до нас дошло животворное их слово!.. Спасибо вам…что вы так услышали глас Господень, так восприняли Его Евангелие, что стоите вы пред нами, как образ подлинного, истинного христианского жития!».

Этими словами хочется выразить отцу Парфению благодарность, за то, что в своих произведениях он показал и явил нам образ служителей Божиих, преподобных, старцев-духовников и постников великих. Показал и описал все, что лицезрел, всю неописуемую Божию красоту, запечатленную в образе всех тех, кто шел «…чтобы принести в мир капельку Божественной любви…». Сергей Александрович Нилус писал: «Назначение и цель христианского писателя – быть служителем Слова, способствовать раскрытию в Нем заключенной единой истины в ее бесконечно разнообразных проявлениях в земной жизни христианина и тем вести христианскую душу по пути Православия от жизни временной в жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашем».

Описанием своих странствований отец Парфений призывает нас в путь, в путь духовного осмысления. Своими произведениями он призывает нас задуматься: «…что я видел сегодня такого, что еще никогда не встречалось на моем пути? Я видел взор небывалый; я видел черты, в которых сияла неземная любовь; я слышал голос, который звучал, как правда небесная; я встретил свидетеля Живого Бога…». Петр Агеев родился 14 ноября 1806 года в Молдавии, в городе Яссы, в русской семье: «Я родился в Молдавии, от русских, и в пеленах остался от своих родителей: но паче первых послал мне Господь вторых, которые породили меня духом и приготовили меня к иноческой уединенной жизни. Я называю их своими родителями, хотя до возраста и не знал, что они не родные: а хотя кто и сказывал, но я тому не верил, видя великую их ко мне любовь».

Провел счастливое детство, в окружении заботы и любви родительской: «Они были весьма богобоязливы, милостивы и страннолюбивы: дом наш был всегда отверст странним и нищим; за что Господь и не оставлял их… Но хотя они меня и в расколе воспитали и в неправых понятиях о Святой Соборной Восточной Апостольской Христовой Церкви; но впрочем, учили меня страху Божию с самого младенчества, отвлекали мое юное сердце от всех мира сего суетного соблазнов и раскрывали мне всю привратность и непостоянство прелестного мира сего; внушили мне об иноческой уединенной жизни, и всегда о ней читали и говорили со слезами, и ее всякими похвалами ублажали».

Семья юного Петра была очень строгих правил, и жизнь его протекала, как в училище благочестия: все свободное время посвящалось чтению книг, рассказам о духовной жизни разных подвижников, пению духовных песен. С детских лет Петр любил слушать рассказы о странствиях, жития святых, чудесах, совершенных во имя Божие, и уже с самого раннего возраста имел прозвища «поп» и «проповедник». Душа его искала лишь одного – послужить Господу Богу, а «игры» его были чтение молитв и копание пещер. Петр рано научился читать, но его интересовало лишь все духовное, раскрывающее богатый мир Христовой веры.

Достигнув совершеннолетия и получив паспорт, отправился в странствие: «ища благоугодить единому Господу своему, Иисусу Христу».