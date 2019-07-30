Будущий схиигумен Парфений (в миру Петр Агеев) родился 14 ноября 1806 года в Молдавии, в городе Яссы. Рано осиротев, он был усыновлен богатым купцом старообрядцем. Получив домашнее образование, Петр еще в детстве начал ездить с приемным отцом по торговым делам. Но душа его тянулась к жизни монашеской, а также к странствиям и юродству ради Христа. После долгих путешествий Петр в 1831 году в Белой Кринице принял от старообрядцев иночество с именем Паисий и продолжил свои путешествия по святым местам. В тридцатилетнем возрасте, убедившись в заблуждении раскола, он, вместе со своими единомышленниками, среди которых были будущие известные старцы Гефсиманского скита, присоединился к Православию в молдавском монастыре «Ворона».

В 1839 году отец Парфений решил осуществить свое давнее намерение и отправился на Афон. На Святой Горе он поступил в послушание к духовнику иеросхимонаху Арсению, который препоручил нового послушника своему ближайшему ученику монаху Иоанникию (Соломенцову), будущему старцу Русского Пантелеимонова монастыря иеросхимонаху Иерониму. Через год старец Арсений постриг отца Парфения в монашество, после чего тот вместе с отцом Иоанникием переселился в Русский монастырь, в котором и подвизался последующие пять лет. В 1841 году отец Парфений принял великую схиму и в том же году был отправлен на послушание в Россию. В 1845 году он по благословению своих наставников поехал в город Томск, предварительно посетив Иерусалим. Исполняя послушание отца Арсения: ничего в пути не просить и не брать ни от кого ни копейки, - он через год достиг цели своего путешествия, испытав многие скорби и лишения.

Инок Парфений (Агеев) - Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле. В 2 т. Том первый (ч. 1,2)

М.: Новоспасский монастырь, 2008. 424 с.

ISBN 978-5-87389-044-6

Инок Парфений (Агеев) - Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле. В 2 т. Том первый (ч. 1,2) - Оглавление

От издателей

Предисловие

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ (1-168)

ВТОРАЯ ЧАСТЬ (1-170)

Инок Парфений (Агеев) - Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле. В 2 т. Том первый (ч. 1,2) - Предисловие

Книга сия началася писатися по благословению Преосвященного Афанасия, епископа Томского и Енисейского. Принявши под свое покровительство меня, странника, не имеющаго себе на земли, в этом многомятежном и суетном мире, пребывающаго града, архипастырь понудил меня описать многолетнее мое странствие и путешествие по разным странам и государствам и по многим святым местам, монастырям, лаврам и киновиям. Это его желание и понуждение мнилося мне выше сил моих, потому что, от многих лет и времени, уже много я и позабыл: дни, месяцы и лица; и весьма трудно было все это собрать и сообразить. Еще и второе, паче перваго, меня отягащало: да не явлюся хваляся и тщеславяся своим странствием, и тем приобретая маловременную славу суетного мира сего, которая изсушает и безплодными творит все человеческие добродетели, как трава смилакс (плющ) изсушает древа на Афоне. И якобы славы от человек ищущи, боялся я страшнаго того ответа, что прииму благая в животе своем. Еще боялся и того, да не угашу светильника моего тщеславием и похвалением мира сего, и да не затворю дверей чертога небеснаго, и да не услышу того грознаго гласа: не вем тя, откуда ecu. Сие меня смущало и устрашало. Но, впрочем, буди воля Господня на мне! Исполняя волю и заповедь своего архипастыря, отца и покровителя, да не явлюся неблагодарен к своему благодетелю, с помощью Господа Бога моего и с архипастырского благословения приступил к трудам и описанию странствия моего. И писал не ради чести или тщеславия, или суетной хвалы мира сего, но ради славы и чести святаго имени Господа Бога моего, в Троице славимаго и покланяемаго; ибо сказано: тайну Цареву добро хранити, дела же Божия открывать славно (Товий, 12. 7). Боялся и того, да не уподоблюся ленивому рабу, скрывшему талант господина своего. Но возвещу во языцех правду Бога нашего, во всех людях чудеса Господня, и поведаю о том, какия Господь и Бог мой, Царь Небесный, в жизни моей излиял неизреченныя Свои милости на меня окаяннаго, грешнаго и недостойнаго раба Своего, не сотворшаго ни единыя добродетели. Писал же первое о том, как я странствовал тогда, когда еще находился в раскольническом заблуждении, вне Святыя Восточныя Соборныя Апостольския Христовы Церкви; и ходил по своим раскольническим монастырям, и что в них видел и слышал.

Но подробности не описывал, да не явлюся судия чуждым делам: ибо есть у нас един Праведный Судия, Которому открыты все наши дела и помышления; а я с пророком скажу: да не возглагалют уста моя дел человеческих (Пс. 16. 4). Второе писал, какими судьбами меня и сущих со мной Господь Бог мой, по Своей великой милости, извел из душегубнаго раскола, и присоединил нас к Своей Святой Восточной Православной Церкви. Третие, как я странствовал по восточным знаменитым святым местам, по Святой Горе Афонской и во Святой град Иерусалим, и по Святой Земле. Сказание же мое о странствии и путешествии, по невместительности оного в единой книге, ради множества мест, мною виденных и описанных, такожде ради множества происшествий, мною слышанных, разделил я на четыре части; впрочем, не по ряду времен и мест, когда что видел или слышал, или где был и проживал, но иным образом, как мне показалося более вместительным для читателей. Именно же: в первой описал путешествия мои по России и Молдавии, прежде обращения моего из раскола к Православной Христовой Церкви, а потом - из Святыя Горы Афонския; во второй описал путешествие мое посуху чрез Европейскую Турцию во Святую Афонскую Гору и проживание мое в Афоне до путешествия оттуда в Россию; в третьей описал путешествие мое из Святыя Горы Афонския до России, возвращение в Афон, проживание в Афоне и последний выезд из Афона в Россию, в Сибирскую страну; в четвертой описал путешествие мое в Святый град Иерусалим и по святым местам Палестины; последи же описаны обители и славные подвижники Святыя Горы Афонския. А о чем в Сказании моем по ряду не упомянул по забвению или по другим причинам, а после разсудил упомянуть, то поместил в прибавлениях и дополнениях. Написал же все сие без пристрастия, по совести, где сам ходил своими ногами, и чтб видел собственными своими очами или что слышал от людей, всякаго вероятия достойных и свидетельствованных. Может быть, некоторым мое описание покажется и невместительно, но аз о том не разжизаюся; пусть кто как знает, так и разсуждает. А в чем по неведению моему согрешил, яко человек, по грубости ума моего, в том прошу прощения, потому что аз не учен есмь внешней премудрости, но груб есмь и невежда словом. Трудившийся в сочинении, бывший Святыя Горы Афонския Русския Общежительныя святаго Великомученика Пантелеймона обители грешный и всех последний инок, ныне скита: Гефсимания, чтб при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

Иеромонах Парфений. Январь 1855 года.

Инок Парфений (Агеев) - Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле. В 2 т. Том второй (ч. 3,4)

М.: Новоспасский монастырь, 2008. 400с.

ISBN 978-5-87389-044-6

Инок Парфений (Агеев) - Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле. В 2 т. Том второй (ч. 3,4) - Оглавление