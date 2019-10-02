Конспект по церковнославянскому языку представляет собой практическое пособие для желающих изучить богослужебный язык Русской Православной Церкви.

Основу конспекта составляет курс лекций «церковнославянского языка» Минского духовного училища, который на протяжении ряда лет преподается на дневной, вечерней и заочной формах обучения. Краткое изложение лекций сопровождается практическими заданиями, направленными на закрепление пройденного материала. В конце каждой из четырех частей конспекта (4-х семестров обучения) предлагается программа по чтению и письму, которая выполняется в течение всего учебного года.

Примеры, на которые опирается учебный материал, учитывают специфику обучения на регентско-певческом отделении, однако могут быть интересны и более широкой аудитории. Основной вектор преподавания предмета «Церковнославянский язык» направлен к тому, чтобы в полной мере научить понимать богослужебные тексты. Следующая задача — выработать навык осмысленного их воспроизведения при чтении или при пении в храме. Для реализации этой задачи конспект содержит ряд практических заданий, которые призваны помочь выработать правильную манеру чтения богослужебных текстов.

Андрей Ильгизарович Ахметшин - Церковнославянский язык: конспект-практикум

Минск: Минское духовное училище, 2017 г.— 101 с.

Андрей Ильгизарович Ахметшин - Церковнославянский язык: конспект-практикум - Содержание

Часть 1

1. Исторические сведения о церковнославянском языке. Святые Кирилл и Мефодий — создатели церковнославянской азбуки

2. Упорядочение и стабилизация московского варианта церковнославянского языка. Исправление богослужебных книг при патриархе Никоне

3. Основные правила Богослужебного чтения. Епископ Игнатий Брянчанинов о Богослужебном чтении

4. Церковнославянская азбука в современном виде

5. Псалтирь — ветхозаветное Евангелие

6. Орфография. Правописание гласных и согласных букв

7. Схема Часов

8. Надстрочные знаки. Титла

9. Знаки препинания

10. Церковнославянские цифры, их образование и изображение на письме

11. Местоимение. Разряды

12. Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица и возвратного местоимения «себе»

13. Склонение личных местоимений 3-го лица

14. Склонение относительных местоимений «няк, мян, еже»

15. Чередование гортанных звуков

Чтение

Письменная работа

Часть 2

1. Составление припевов для канонов Утрени

2. Синтаксические конструкции «дательный самостоятельный» и «двойной винительный»

3. Глагол. Основные грамматические категории (время, лицо, число, наклонение, залог, вид, спряжение)

4. Спряжение глагола в настоящем и простом будущем времени

5. Спряжение глагола быти в настоящем времени

6. Прошедшие времена глаголов. Образование и спряжение аориста

7. Образование и спряжение имперфекта

8. Образование и спряжение перфекта

9. Спряжение глагола быти в аористе и имперфекте

10. Образование и спряжение плюсквамперфекта

11. Сослагательное (условное) наклонение глагола

12. Страдательная и описательная формы времен глаголов

Чтение

Письменная работа

Часть 3

1. Грамматические категории имени существительного

2. Имя существительное 1-го склонения

3. Имя существительное 2-го склонения

4. Имя существительное 3-го склонения

5. Имя существительное 4-го склонения

6. Имя прилагательное. Грамматические категории

7. Склонение имен прилагательных кратких

8. Образование и склонение имен прилагательных полных

9. Степени сравнения имен прилагательных

10. Слова, обозначающие числа. Имена числительные количественные

11. Имена числительные порядковые, собирательные, кратные и дробные

Чтение

Письменная работа

Часть 4

1. Причастие. Грамматические категории

2. Действительные причастия настоящего времени

3. Действительные причастия прошедшего времени

4. Страдательные причастия настоящего времени

5. Страдательные причастия прошедшего времени

6. Наречие

7. Предлог. Союз

8. Частица. Междометие

9. Синтаксис

Чтение

Письменная работа

Приложения

Приложение № 1. Тропари и кондаки воскресные 8-ми гласов

Приложение № 2. Тропари Двунадесятых праздников и св. Пасхи

Приложение № 3. Припевы на канонах Утрени

Приложение № 4. Последование чтения Апостола на Божественной Литургии

Приложение № 5. Практическая работа по теме «Апостол»

Приложение № 6. О прокимнах на Божественной Литургии

Приложение № 7. Пример страницы «Богослужебного календаря»

Приложение № 8. Прокимен, зачало и аллилуарий «Апостола» в праздник Рождества Пресвятой Богородицы

Приложение № 9. Апостольские зачала на Венчании и Погребении

Приложение № 10. Богородичны Догматики 8-ми гласов

Приложение №11. Утренние (евангельские) воскресные стихиры

Приложение № 12. Паремии праздника Благовещения Пресвятой Богородицы

Приложение № 13. Словарь

Список литературы

Оглавление

Андрей Ильгизарович Ахметшин - Церковнославянский язык: конспект-практикум - Часть 1. 1. Исторические сведения о церковнославянском языке. Святые Кирилл и Мефодий — создатели церковнославянской азбуки.

Славянские языки относятся к большой семье индоевропейских языков, в которую сегодня наряду со славянскими языками входят германские, романские, балтийские, индийские, иранские и другие. На рубеже III—II тысячелетий до н.э.из индоевропейского языка-основы выделились общеславянский язык и другие языки Европы.

Разделение славян на восточных и западных произошло к началу новой эры. Были обнаружены две археологические культуры восточных и западных славян: зарубенецкой на Днепре и пшеворской в бассейне Вислы, Одера и в верховьях Днестра.

Возникновение южных славян оказалась тесно связано с историей Византийской империи, которая в течение десяти веков являлась оплотом Православия в Средиземноморье. На рубеже V и VI вв. славянские племена, продвинувшись с севера к Дунаю, вступили в ожесточенную борьбу с Византийской империей и в течение VI-VII вв. завоевали Балканский полуостров. Подчинив себе проживавших здесь фракийцев и иллирийцев, славяне составили основу его населения. Византийский император Константин Багрянородный (905-959), говоря о населении балканской провинции империи, вынужден был признать, что «вся провинция ославянилась и сделалась варварской». Так было положено начало третьей группе славян — южному славянству.

Именно в процессе взаимодействия культуры Византийской империи, имевшей тесную связь с православным вероисповеданием, и «варварского» быта новых завоевателей возникла письменность, которая впоследствии была названа церковнославянской. Ее другие названия — старославянская или древнеболгарская (первый расцвет славянской письменности произошел в Болгарии, но об этом чуть позже). В нашем ракурсе на первый план выходит церковный характер новой грамоты, что наиболее соответствует исторической правде, так как первые произведения славянской письменности моравского периода — это переводы богослужебных книг.