Еще один интересный факт. В венгерской сказке «Король ледяного королевства» ее герой Янош уговаривает Солнце растопить лед над выбранной им гористой местностью. После того как лед там растаял, он остается в той стране королем. Интересно, что в районе Таймыра на плато Путорана, где 7—10 тысячелетий назад жили предки мадьяр, отмечалась вулканическая деятельность, били гейзеры, и условия для жизни были вполне приемлемы. Плато возвышалось над сибирской тайгой как остров. О таком природном феномене рас­сказывают предания разных народов – якутов, викингов, греков и даже шумеров. Этот север­ный оазис греки называли «Остров блаженных», шумеры – Дильмун, норманы – Винланд.

В 1926 году известный географ и геолог В. А. Обручев написал фантастический роман «Земля Санникова», где вплотную приблизился к истине. Тектоническое озеро Лама находя­щееся в тех местах вполне могло быть теплым и являться жреческим центром каменного века. Есть версия, что жрецы около 9000 лет назал перебрались в Тибет. В качестве еще одного довода в пользу этой версии можно отметить, что в районе Север­ного Полюса и сейчас находятся два действующих вулкана. Близки к истине и скандинавские мифы. В них главным великаном, с которым боролись боги-асы был Имир отождествляемый с ледником. Боги убили Имира, а в его крови утопили всех нечистых великанов, открыв путь к лучшим землям. По мнению ученых остатки ледника на территории Швеции растаяли около 7000 лет назад, но алмазную гору Меру пытаются найти и сегодня. В Гималаях гора с этим именем существует, но алмазов и рубинов там нет. Гора 6-тысячник только лишь носит название той самой мифической. Единственное, чем она отличается среди соседних гор, тем, что ее заснеженная вершина имеет правильную пира­мидальную форму сходную с египетскими пирамидами.

Сходство было еще большим – перво­начально пирамиды в Египте были отделаны белым камнем. Так чудесные сказки переплета­ются с прошлыми и нынешними реалиями. Геологические процессы, связанные с последним ледником, продолжаются и сегодня. Ученые определили регенеративные процессы по поднятию земли после ее прогиба от его массы. На севере США за последние 100 лет подъем поверхности составил 48 сантиметров. Ана­логичное явление наблюдается и у нас по южному берегу Финского залива. Здесь подъем идет неравномерно. Например, Таллин за столетие поднялся на 30 см, а Санкт-Петербург не более 10 см. Конечно, сегодня такие изменения на нашу жизнь особо не влияют. А вот несколько тысячелетий назад изменения были более внушительными. что заметно сказывалось на рельефе. По данным ученых, в послеледниковый период общий подъем Карельского пере­шейка составил более 70 м. Существовавшая связь между Белым морем и древней Балтикой прервалась. Измени­лись пути миграции, изменялись и торговые пути. Например, существовавшие связи западных кельтов со своей прародиной (северный Урал) прервались 2500 лет назад. Именно этим временем датируется большинство археологических находок на этом тор­говом пути.

Исчезло самое восточное поселение кельтов на Балтике в устье Вуоксы, после чего их главным морским поселением стало устье реки Нарова (Нарва). Можно отметить еще одну особенность ледникового периода. Соседство с ледником являлось благом для всего живого. В конце ледникового периода флора и фауна были гораздо богаче, чем в послеледниковое время. В Европе жили бизоны, овцебыки, шерстистые носороги, туры, размах рогов ирланд­ского оленя достигал четырех метров. Сказалось это и на физиологии людей. Сегодня средний рост скандинавов и жителей Прибалтики превышает среднемировые показатели. А в древности, когда сила и мощь явля­лись главными аргументами лидера, и потому преимущество в росте на целую голову, очень впечатляло. Великаны в эпосах северных народов и их соседей присутствуют в большом коли­честве. А еще жившие в ледниковой зоне люди были белокожими блондинами или рыжими. По мнению профессора Эдинбургского университета Джонатана Риза «рыжий ген» вли­яющий на такой цвет волос, он мог появиться 20—40 тысяч лет назад. Это точно соответствует времени климатической стабильности последнего ледникового периода и временам существо­вания мифической северной страны Гиперборея.

Для получения «рыжего гена» необходимы ультрафиолет, наличие гамма-излучения и меди под ногами. На Кольском полуострове это были медно-никелевые месторождения в рай­оне Мончегорска. Такие же месторождения были на Таймыре в районе Норильска и плато Путорана. Граниты Карелии и базальты плато создавали радиоактивный фон. А уж ультрафи­олета с учетом отражающего эффекта снега и льда был переизбыток. Но еще одним эффектом талой воды было то, она повышала физические ресурсы орга­низма, и замедляла процессы старения. Увеличение среднего возраста на 5—8 лет дало нашим предкам огромную фору в накоп­лении и передаче опыта в охоте и ремеслах. Появилась житейская мудрость – явление зрелого возраста. Это и явилось решающим фактором резкого скачка от каменного века к веку метал­лов. Появились технологии обработки шкур животных, керамика. Осуществлялись даже пер­вые попытки земледелия и ткачества. Таяние ледника и изменение климата северного побережья Европы и Сибири привело к гибели многих крупных животных, в том числе мамонтов, шерстистых носорогов, туров и зубров. Люди в отличие от животных сообразили, что есть места лучшие для выживания.

Алексей Аимин – Мы из каменного века - Древние достижения человечества

Издательство – «Издательские решения» – 2019 г. / 121 с.

ISBN 978-5-00-501062-9

Алексей Аимин – Мы из каменного века - Древние достижения человечества – Содержание

Предисловие

Задворки цивилизации

КАТАКЛИЗМЫ ПРОШЛОГО

Ледник

Всемирный потоп

Атлантида

КАМЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Мегалиты

Знаковые камни

Культ горы

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Физиология

Мироощущение

Языковое общение

Письмо и слово

ГИПЕРБОРЕЯ

Главные вопросы

Первые конфликты

ИСХОД

Укрощение огня

Строительство жилья

Приручение животных

Консолидация

ИНДО-ЕВРОПЕЙЦЫ