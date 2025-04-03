Аимин – Мы из каменного века
Еще один интересный факт. В венгерской сказке «Король ледяного королевства» ее герой Янош уговаривает Солнце растопить лед над выбранной им гористой местностью. После того как лед там растаял, он остается в той стране королем. Интересно, что в районе Таймыра на плато Путорана, где 7—10 тысячелетий назад жили предки мадьяр, отмечалась вулканическая деятельность, били гейзеры, и условия для жизни были вполне приемлемы. Плато возвышалось над сибирской тайгой как остров. О таком природном феномене рассказывают предания разных народов – якутов, викингов, греков и даже шумеров. Этот северный оазис греки называли «Остров блаженных», шумеры – Дильмун, норманы – Винланд.
В 1926 году известный географ и геолог В. А. Обручев написал фантастический роман «Земля Санникова», где вплотную приблизился к истине. Тектоническое озеро Лама находящееся в тех местах вполне могло быть теплым и являться жреческим центром каменного века. Есть версия, что жрецы около 9000 лет назал перебрались в Тибет. В качестве еще одного довода в пользу этой версии можно отметить, что в районе Северного Полюса и сейчас находятся два действующих вулкана. Близки к истине и скандинавские мифы. В них главным великаном, с которым боролись боги-асы был Имир отождествляемый с ледником. Боги убили Имира, а в его крови утопили всех нечистых великанов, открыв путь к лучшим землям. По мнению ученых остатки ледника на территории Швеции растаяли около 7000 лет назад, но алмазную гору Меру пытаются найти и сегодня. В Гималаях гора с этим именем существует, но алмазов и рубинов там нет. Гора 6-тысячник только лишь носит название той самой мифической. Единственное, чем она отличается среди соседних гор, тем, что ее заснеженная вершина имеет правильную пирамидальную форму сходную с египетскими пирамидами.
Сходство было еще большим – первоначально пирамиды в Египте были отделаны белым камнем. Так чудесные сказки переплетаются с прошлыми и нынешними реалиями. Геологические процессы, связанные с последним ледником, продолжаются и сегодня. Ученые определили регенеративные процессы по поднятию земли после ее прогиба от его массы. На севере США за последние 100 лет подъем поверхности составил 48 сантиметров. Аналогичное явление наблюдается и у нас по южному берегу Финского залива. Здесь подъем идет неравномерно. Например, Таллин за столетие поднялся на 30 см, а Санкт-Петербург не более 10 см. Конечно, сегодня такие изменения на нашу жизнь особо не влияют. А вот несколько тысячелетий назад изменения были более внушительными. что заметно сказывалось на рельефе. По данным ученых, в послеледниковый период общий подъем Карельского перешейка составил более 70 м. Существовавшая связь между Белым морем и древней Балтикой прервалась. Изменились пути миграции, изменялись и торговые пути. Например, существовавшие связи западных кельтов со своей прародиной (северный Урал) прервались 2500 лет назад. Именно этим временем датируется большинство археологических находок на этом торговом пути.
Исчезло самое восточное поселение кельтов на Балтике в устье Вуоксы, после чего их главным морским поселением стало устье реки Нарова (Нарва). Можно отметить еще одну особенность ледникового периода. Соседство с ледником являлось благом для всего живого. В конце ледникового периода флора и фауна были гораздо богаче, чем в послеледниковое время. В Европе жили бизоны, овцебыки, шерстистые носороги, туры, размах рогов ирландского оленя достигал четырех метров. Сказалось это и на физиологии людей. Сегодня средний рост скандинавов и жителей Прибалтики превышает среднемировые показатели. А в древности, когда сила и мощь являлись главными аргументами лидера, и потому преимущество в росте на целую голову, очень впечатляло. Великаны в эпосах северных народов и их соседей присутствуют в большом количестве. А еще жившие в ледниковой зоне люди были белокожими блондинами или рыжими. По мнению профессора Эдинбургского университета Джонатана Риза «рыжий ген» влияющий на такой цвет волос, он мог появиться 20—40 тысяч лет назад. Это точно соответствует времени климатической стабильности последнего ледникового периода и временам существования мифической северной страны Гиперборея.
Для получения «рыжего гена» необходимы ультрафиолет, наличие гамма-излучения и меди под ногами. На Кольском полуострове это были медно-никелевые месторождения в районе Мончегорска. Такие же месторождения были на Таймыре в районе Норильска и плато Путорана. Граниты Карелии и базальты плато создавали радиоактивный фон. А уж ультрафиолета с учетом отражающего эффекта снега и льда был переизбыток. Но еще одним эффектом талой воды было то, она повышала физические ресурсы организма, и замедляла процессы старения. Увеличение среднего возраста на 5—8 лет дало нашим предкам огромную фору в накоплении и передаче опыта в охоте и ремеслах. Появилась житейская мудрость – явление зрелого возраста. Это и явилось решающим фактором резкого скачка от каменного века к веку металлов. Появились технологии обработки шкур животных, керамика. Осуществлялись даже первые попытки земледелия и ткачества. Таяние ледника и изменение климата северного побережья Европы и Сибири привело к гибели многих крупных животных, в том числе мамонтов, шерстистых носорогов, туров и зубров. Люди в отличие от животных сообразили, что есть места лучшие для выживания.
Алексей Аимин – Мы из каменного века - Древние достижения человечества
Издательство – «Издательские решения» – 2019 г. / 121 с.
ISBN 978-5-00-501062-9
Алексей Аимин – Мы из каменного века - Древние достижения человечества – Содержание
- Предисловие
- Задворки цивилизации
КАТАКЛИЗМЫ ПРОШЛОГО
- Ледник
- Всемирный потоп
- Атлантида
КАМЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
- Мегалиты
- Знаковые камни
- Культ горы
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
- Физиология
- Мироощущение
- Языковое общение
- Письмо и слово
ГИПЕРБОРЕЯ
- Главные вопросы
- Первые конфликты
ИСХОД
- Укрощение огня
- Строительство жилья
- Приручение животных
- Консолидация
ИНДО-ЕВРОПЕЙЦЫ
- Бегство
- Осколки
- Главная связь
- Послесловие
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