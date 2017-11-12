Изучение происхождения хоронима «Белая Русь» в силу очевидных причин является приоритетной задачей для белорусской историографии. Недавно проблема генезиса исторического названия «Белая Русь» была рассмотрена в обобщающей работе А. Белого. Не все тезисы А. Белого могут быть приняты безоговорочно, однако книга стала безусловно новым этапом в изучении данной проблематики.

Чрезвычайно важным для дальнейших исследований является вывод автора о самостоятельном происхождении средневековых европейских вариантов названия «Белая Русь», не сводимых к возможному восточнославянскому оригиналу. Это позволяет нам разбить проблему генезиса хоронима «Белая Русь» на несколько кластеров: славянский, греческий, латинский, немецкий и др., два последних кластера и будут рассмотрены в рамках данной публикации. Характер материала позволяет поставить вопрос о персонификации - связи с конкретными историческими персоналиями - первых упоминаний «Белой Руси» в латинской и немецкой традиции, что и предопределило название данного очерка.

ALBA RUSCIA: белорусские земли на перекрестке культур и цивилизаций (X-XVI вв.)

М.: Квадрига, 2015. /Отв. ред А. В. Мартынюк. 256 с.

(Исторические исследования).

ISBN 978-5-91791-182-3

ALBA RUSCIA: белорусские земли на перекрестке культур и цивилизаций (X-XVI вв.) - Содержание

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ БЕЗ ГРАНИЦ (необходимое предисловие, по возможности краткое)

М Н. Самонова РОГВОЛОД И РОГНЕДА: СКАНДИНАВСКИЕ КОРНИ ПОЛОЦКОЙ КНЯЖЕСКОЙ ДИНАСТИИ

А. В. Мартынюк КТО И КОГДА ВПЕРВЫЕ ПРОИЗНЕС НА ЛАТЫНИ И ПО-НЕМЕЦКИ «БЕЛАЯ РУСЬ»?

А. В. Ковалев ПОРТРЕТ АНОНИМА: ТРАКТАТ «DESCRIPTIO EUROPAE ORIENTALIS» И ЕГО АВТОР

В. И. Новоселова ГЛОБАЛИЗМ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ: НОВЫЕ ДАННЫЕ О КРЕСКЕСЕ АВРААМЕ, СОЗДАТЕЛЕ КАТАЛОНСКОГО АТЛАСА

О. Е. Голубев КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ ПАТРИАРХ ФИЛОФЕЙ КОККИН И «ЯЗЫЧЕСКИЙ ВЫЗОВ ЛИТВЫ»

Ю. Ю. Афанасенко ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК: СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИЙ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ РАННЕЙ БИОГРАФИИ

Р И. Попель КНЯЗЬ МИХАЙЛУШКА ЖИГИМОНТОВИЧ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ"

А. В. Мартынюк ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА СЕРЕДИНЫ XV ВЕКА В СОЧИНЕНИИ ЛАОНИКА ХАЛКОКОНДИЛА

А. А. Любая ЦАРЬ, ПЕРЕЖИВШИЙ СВОЕ ЦАРСТВО: ХАН ШЕЙХ-АХМАД В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ

А. А. Любая КНЯЗЬ ИБРАГИМ БЕН ТИМЕР ИЗ РОДА ЮШИНСКИХ

Ф. Д. Подберезкин «PARTES WANDALOR IN МAGNA GERМANIA»: ЧТО ЗНАЛ АЛЬБЕРТ КРАНЦ О ЛИТВЕ И РУСИ

Н. В. Гаркович «ДЕЛО СТЕФАНА ЗИЗАНИЯ» В КОНТЕКСТЕ БОГОСЛОВСКИХ СПОРОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В КИЕВСКОЙ МИТРОПОЛИИ В КОНЦЕ XVI ВЕКА

О. И. Евстратьев ЯКОБ КЕТТЛЕР: «КУРЛЯНДСКИЙ СЛЕД» В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СПИСОК АВТОРОВ

ALBA RUSCIA: белорусские земли на перекрестке культур и цивилизаций (X-XVI вв.) - Предисловие

Представленное коллективное научное издание стало результатом работы над исследовательским проектом «Беларусь на перекрестке культур и цивилизаций: международные отношения и межкультурные коммуникации в X-XVI веках», который выполнялся в Республиканском институте высшей школы в 2011-2015 гг. в ходе реализации Государственной программы научных исследований. С самого начала в проекте был сделан акцент на привлечение молодых историков, каждый из которых проводил самостоятельное исследование в рамках общей установки на изучение международных и межкультурных контактов в восточноевропейском регионе в Средние века и раннее Новое время. В заголовок книги вынесено самое первое упоминание в источниках Белой Руси - Alba Rиscia, чтобы подчеркнуть как средневековые корни названия современного государства Беларусь и современной белорусской нации, так и ситуацию цивилизационного пограничья белорусских земель между мирами Slavia Orthodoxa и Slavia Romana. Эта ситуация пограничья - и контакта - лежит в основе всего исследовательского проекта в целом и каждого отдельного представленного в данной книге очерка.

В ходе реализации проекта рамки исследования были расширены как географически (затронув внешне такие далекие от проблематики восточноевропейского Средневековья страны как Франция и Испания), так и хронологически (в одном случае в фокусе рассмотрения оказался и XVII век). Однако авторы настоящего издания сочли возможным оставить без изменений общее название проекта, поскольку, при всем разнообразии конкретных тем, все исследования велись в рамках единой парадигмы глобальной истории. Применительно к эпохе Средневековья и раннего Нового времени, глобальная история концентрирует внимание на ситуации выхода за рамки собственных культурных сообществ и пересечения границ - государств, этносов, конфессий и цивилизационных регионов. В развитие этого подхода в основу представленных в данной книге исследований были заложены некоторые общие принципы, которые мы сформулируем как своеобразный призыв, обращенный к историкам-медиевистам из разных стран Восточной Европы.

Выбраться из «историографического колодца»! В основу исследовательского проекта был положен тезис о принципиальной несводимости истории восточноевропейского Средневековья к узким кластерам («колодцам») под названием «История Беларуси», «история Украины», «история России», «история Литвы» и т.д. Жесткая ориентация национальных историографий на изучение «своего» наследия приводит к искусственному ограничению тематики исследования, к потере перспективы и исторического контекста изучаемых событий и явлений. Особенно негативно эта ситуация влияет на изучение истории Восточной Европы в период Средневековья и раннего Нового времени, когда прямолинейная проекция в прошлое современных политических реалий скрывает от исследователей процессы, которые невозможно свести к истории (или предыстории) современных государств и наций.

Таким образом, главной целью научного проекта была актуализация открытости истории Беларуси в Средние века и раннее Новое время - на север, восток, запад и юг. Белорусские земли являлись в этот период неотъемлемой частью восточнославянского мира и были связаны тысячами нитей с русскими и украинскими землями. Но отнюдь не только с ними: представленные в издании очерки демонстрируют многообразие векторов культурных связей - скандинавский, византийский, татарский, немецкий, австрийский, прибалтийский, французский, испанский и другие. Авторы не стремились к механистическому подходу: не всегда герои очерков побывали на белорусских землях физически или эксплицитно упоминали их на страницах своих сочинений. Но и там, где Alba Rиscia не называется прямо, она все равно присутствует в глобальной сети европейского Средневековья - пусть даже и как неведомая земля за границами известного мира.

Вернуть человека в историю Средневековья! Другим важным принципом, положенным в основу данной книги, стал принцип антропологизации и персонификации - все очерки выстроены вокруг конкретных исторических персонажей. И это не только дань уважения к человеческой личности, которая в исторических исследованиях слишком часто оказывается в тени масштабных политических конфликтов, долгосрочных социально-экономических процессов и глубоких культурных трансформаций. Данный принцип обусловлен самой постановкой исследовательской задачи с акцентом на ситуацию пересечения культурных границ. Традиционно история Средневековья рассматривается как эпоха замкнутых сообществ. Можно согласиться с тем, что массы жили замкнуто - но зато каждое пересечение культурной границы и каждая рецепция иной культуры были индивидуальными. Иными словами, можно сказать, что ка.ждый жил в своем Средневековье, и для многих - правителей, воинов, дипломатов, купцов, паломников и даже кабинетных ученых, путешествовавших только по карте - оно не было таким ограниченным, как это казалось исторической науке совсем недавно. В данной книге читатель найдет яркие примеры человеческих судеб, оставивших свой след в истории и культуре разных стран и народов.

Взглянуть на эпоху ее глазами! Данный принцип тесно связан с предыдущим и предусматривает широкое использование оригинального иллюстративного материала. В настоящее время наблюдается постоянное возрастание интереса к визуальным источникам периода Средневековья и раннего Нового времени, которые привлекаются для решения многих частных проблем. Тем не менее, нам представляется, что исследователи продолжают недооценивать эвристический потенциал визуальных источников, рассматривая их как иллюстрации к чему-то внешнему: событию, документу, собственной концепции и т.д. Между тем средневековое изображение - не иллюстрация к документу, это уже и есть документ. Эвристическая ценность визуальных источников возрастает по мере того, как предметом изучения становятся жизненный мир средневекового человека и восприятие им окружающей действительности: они показывают, как видели мир их создатели и как они трансформировали увиденное для передачи своим современникам. В рамках данного издания авторы не ставили себе целью специальный анализ проблематики визуального, но постарались представить в образе и героев повествования, и историко-культурное пространство их деятельности.

Авторский коллектив рад возможности представить читателю результаты своего исследования и благодарит за эту возможность издательство «Квадрига». Тексты, вошедшие в книгу, создавались в Беларуси. Но эти строки предисловия, обобщающие проделанную работу, пишутся в Берлине - для отсылки в издательство в Москве. Наверное, в этом тоже есть какая-то связь с общей темой проекта - «Беларусь на перекрестке культур и цивилизаций» - но уже в современном глобальном мире.

Берлин, июнь 2015 г. Алексей Мартынюк