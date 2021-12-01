Альберт Великий – Геопоники. Византийская сельскохозяйственная библиотека X века. О растениях

Альберт Великий – Геопоники - О растениях
Серия – «Византийская историческая библиотека»
Вопросы византийской сельскохозяйственной теории и практики до сих пор привлекали к себе мало внимания историков Византии.
В наличных работах советских и зарубежных исследователей эта тема еще не получила достаточно всестороннего и углубленного освещения, так как она изучалась лишь попутно с другими проблемами аграрной истории Византии и притом преимущественно на основе фрагментарных данных, имеющихся по этому вопросу в документальных, законодательных, агиографических и нарративных источниках. «Геопоники», являющиеся единственным источником, содержащим детальные и систематически изложенные сведения о процессах сельскохозяйственного производства в Византии, до сих пор остаются по существу совершенно неисследованными.
Если текстологические вопросы, связанные с выяснением текста «Геопоник», вопросы об их источниках, об авторе этой своеобразной сельскохозяйственной энциклопедии изучались неоднократно филологами, то анализ внутреннего содержания и исторической значимости этого источника является пока делом будущего. В рукописных фондах сохранилось свыше полусотни рукописей, содержащих текст сельскохозяйственной энциклопедии. Древнейшие из них относятся к XI в. В их число входят две флорентийские рукописи (Laur., IX, 32, 28), одна венецианская (Маге., 524) и одна сравнительно недавно (1939) приобретенная Британским музеем в Лондоне (Egerton, 3154).
Наряду с большим числом греческих версий энциклопедии, указывающих на большую популярность этого текста в средние века на Балканах, имеются и близкие к греческим по времени сирийская и арабская версии либо самой энциклопедии, либо сборников, вошедших в ее состав. Так, например, одна сильно испорченная и в начале и в конце рукопись VIII или IX в. собрания Британского музея, изданная Лагардом в середине XIX в., содержит сирийский текст одного из сборников, использованных составителем энциклопедии. По мнению сирологов, эта рукопись представляет собой эпитому сборника, составленного еще в IV в. неким Винданием Анатолием из Берита.
Этот сборник Виндания Анатолия, написанный на греческом языке, был известен патриарху Фотию (ср. Библиотека, cod. 163). Он состоял, как говорит Фотий, из 12 книг. Перевод с греческого на сирийский был выполнен, по всей вероятности, еще в VI в. известным сирийским ученым Сергием из Решайны. Эта точка зрения, высказанная Баумштарком, была принята и последующими исследователями. Дюваль, однако, указывает на то, что сирийский текст, изданный Лагардом, содержит не 12 книг (ср. выше данные Фотия), а не менее 14 (так как там имеется фрагмент 14-й книги: лакуна начинается с 4-й главы 14-й книги). Следовательно, сирийская рукопись была дополнена некоторыми другими подобными сочинениями («Гиппиатрики» и т. д.).
Винданий Анатолий жил, по всей вероятности, в IV в. Возможно, что этот автор является лицом, идентичным с известным юристом из Берита, умершим в 360—361 гг. и носившим то же имя (ср.: Аммиан Марцеллин, XXI, 6, 5). Есть основания полагать, что «Георгики» Виндания Анатолия были использованы и известным римским агрономом Палладием Рутилием Тавром Эмилианом, носившим высокое звание vir illustris и сочинившим свой трактат по агрикультуре в 15 книгах в IV или, вернее, в начале V в. На основе сирийского текста была построена в IX в. свободная арабская версия Куста (или Каста) ибн Лука из Баальбека, носившая заглавие «Книги о греческом сельском хозяйстве».
В XII в. в Севилье появился арабский агрономический трактат Ибн эль-Аваля, где наряду с многочисленными цитатами из набатейских агрономических сочинений фигурируют и цитаты из греческих «Геопоник» и даже упоминается имя того Кассиана, которому многие из древнейших рукописей приписывают составление интересующего нас сборника. В неизвестное время был выполнен армянский перевод энциклопедии, как предполагают, на основе вольной арабской версии ее. Этот перевод был издан в Венеции в 1877 г. Гевондом Алишаном. Таким образом, и в Византии и на востоке интерес к энциклопедии был засвидетельствован не только многочисленными копиями ее греческого текста, но и рядом переводов, вольных обработок и упоминаний о ней.
Альберт Великий – Геопоники. Византийская сельскохозяйственная библиотека X века. О растениях
Издательство – «Александрия» – 560 с.
Рязань – 2006 г.
ISBN 5-94460-025-Х
Альберт Великий – Геопоники. Византийская сельскохозяйственная библиотека X века. О растениях – Содержание
- К читателю (А. И. Цепков)
- Предисловие
- «Геопоники» и их автор (Е. Э. Липшиц)
- Геопоники или Кассиана Басса схоластика выборки о сельском хозяйстве
- Введение
- Книга I - Книга XX
- Приложения
- Сокращения и условные обозначения
- Примечания
- Годовой календарь важнейших земледельческих работ
- Меры, встречающиеся в «Геопониках»
- Таблицы
- Альберт Великий «О растениях». Книга VII
- Введение (Е. Ч. Скржинская)
- Трактат I
- Трактат II
- Указатели
- Указатель собственных имен
- Указатель географических названий
- Предметный указатель
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