Альберт Великий – Геопоники. Византийская сельскохозяйственная библиотека X века. О растениях

Серия – «Византийская историческая библиотека»

Вопросы византийской сельскохозяйственной теории и практики до сих пор привлекали к себе мало внимания историков Византии.

В наличных работах советских и зарубежных исследователей эта тема еще не получила достаточно всестороннего и углубленного освещения, так как она изучалась лишь попутно с другими проблемами аграрной истории Византии и притом преимущественно на основе фрагментарных данных, имеющихся по этому вопросу в документальных, законодательных, агиографических и нарративных источниках. «Геопоники», являющиеся единственным источником, содержащим детальные и систематически изложенные сведения о процессах сельскохозяйственного производства в Византии, до сих пор остаются по существу совершенно неисследованными.

Если текстологические вопросы, связанные с выяснением текста «Геопоник», вопросы об их источниках, об авторе этой своеобразной сельскохозяйственной энциклопедии изучались неоднократно филологами, то анализ внутреннего содержания и исторической значимости этого источника является пока делом будущего. В рукописных фондах сохранилось свыше полусотни рукописей, содержащих текст сельскохозяйственной энциклопедии. Древнейшие из них относятся к XI в. В их число входят две флорентийские рукописи (Laur., IX, 32, 28), одна венецианская (Маге., 524) и одна сравнительно недавно (1939) приобретенная Британским музеем в Лондоне (Egerton, 3154).

Наряду с большим числом греческих версий энциклопедии, указывающих на большую популярность этого текста в средние века на Балканах, имеются и близкие к греческим по времени сирийская и арабская версии либо самой энциклопедии, либо сборников, вошедших в ее состав. Так, например, одна сильно испорченная и в начале и в конце рукопись VIII или IX в. собрания Британского музея, изданная Лагардом в середине XIX в., содержит сирийский текст одного из сборников, использованных составителем энциклопедии. По мнению сирологов, эта рукопись представляет собой эпитому сборника, составленного еще в IV в. неким Винданием Анатолием из Берита.

Этот сборник Виндания Анатолия, написанный на греческом языке, был известен патриарху Фотию (ср. Библиотека, cod. 163). Он состоял, как говорит Фотий, из 12 книг. Перевод с греческого на сирийский был выполнен, по всей вероятности, еще в VI в. известным сирийским ученым Сергием из Решайны. Эта точка зрения, высказанная Баумштарком, была принята и последующими исследователями. Дюваль, однако, указывает на то, что сирийский текст, изданный Лагардом, содержит не 12 книг (ср. выше данные Фотия), а не менее 14 (так как там имеется фрагмент 14-й книги: лакуна начинается с 4-й главы 14-й книги). Следовательно, сирийская рукопись была дополнена некоторыми другими подобными сочинениями («Гиппиатрики» и т. д.).