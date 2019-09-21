Натан-Нахман Альбертон – Медицина и врачебная этика в трудах Рамбама

Идеи иудаизма оказали большое влияние на развитие не только еврейской, но и мировой культуры. На протяжении своей многовековой истории наш народ неоднократно подвергался жестоким преследованиям и попыткам истребления, но, несмотря на многочисленные жертвы, он выстоял. Славные творения пророков и гаонов, идеи таких мыслителей, как Барух Спиноза, Анри Бергсон, Моше Мендельсон, Ахад-ха-Ам, Макс Нордау, продолжают и в наше время служить неисчерпаемым источником мудрости.

В созвездии названных имен ярким светилом выделяется рабейну Моше бен Маймон (Рамбам). Аичность Рамбама еще при жизни была окружена ореолом преклонения. «От Моше, сына Амрама, до Моше, сына Маймона, не было такого Моше...» «Венец диаспоры», «Ангел Бога», «Божий человек» — вот лишь некоторые из эпитетов, которыми его награждали. Даже крити- ковавшие его раввины и ученые выражали глубокое уважение к нему, а некоторые из них становились его последователями. Рамбама называли «еврейским Аристотелем»; Мишель Монтень писал о нем, что «это лучшая голова своего века».

Труды Рамбама вдохновляли таких гигантов христианской схоластики, как Альберт Великий и Фома Аквинский. С большим уважением отзывался о нем Готфрид Лейбниц, признававший, что «свет мысли Рамбама глубоко проник в философию новейших времен». Соломон Маймон, о котором Иммануил Кант отзывался как о человеке, «который лучше всех понял и глубоко проникся «Критикой чистого разума», взял свою фамилию из преклонения перед Рамбамом. Медицинские труды Рамбама преподавались в университетах Западной Европы (Henri de Mondeville, Jean de Touremire, Nicolo Falucci) и использовались при написании диссертации.

В бывшем Советском Союзе имя Рамбама почти за-малчивалось (политика ассимиляции евреев сказалась и в этом). Студенты-евреи — будущие врачи, юристы, педагоги были лишены возможности ознакомиться с жизнью и творчеством Рамбама, как и вообще с культурой и историей своего народа. Лишь в центральных библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, Ташкента можно было найти материалы по биографии и твор-честву Маймонида. О Рамбаме и его произведениях существует огромная литература на многих языках мира, но русскоязычному читателю она была недоступна.

В значительной степени этот пробел восполнен выпущенным издательством «Библиотека-Алия» двухтомником «Рамбам. Избранные произведения» с комментариями профессора рабби Айседора Тверского, в переводе с английского Н. Бартмана, научный редактор — доктор Н. Прат (1990). Отдельные главы из «Мишне Тора» опубликованы в переводе М. Шнейдера (1985) «Йеменское послание» — в переводе Н. Файнгольда (1985) Сборник научных работ, посвященных религиозным и философским произведениям Рамбама, издан под редакцией А.И. Стриковского (1985).

Натан-Нахман Альбертон – Медицина и врачебная этика в трудах Рамбама

Издательство – «Мосты культуры» / «Гешарим» – 192 с.

Москва / Иерусалим – 2017 г.

ISBN 978-5-93273-486-5

Натан-Нахман Альбертон – Медицина и врачебная этика в трудах Рамбама – Содержание

Из лекции о Рамбаме рава Адина Эвен-Исраэль (Штайнзальц)

Предисловие

Глава первая. Жизнь и творчество Рамбама Биография Рамбама

Краткий обзор религиозных и философских трудов Рамбама

Особенности этики Рамбама

Сторонники и противники Рамбама

Глава вторая. Медицинское наследие Рамбама

О медицинском образовании Рамбама

Рамбам — практический врач

Рамбам о моральном долге и обязанностях врача

Рамбам и медицинская наука

Элементы теории медицины в трудах Рамбама

Психосоматика Рамбама

Рамбам — рационалист, противник суеверий в медицине

Рамбам о значении физической активности Рамбам о гигиене жилища

Здоровое питание и диететика

Глава третья. Краткое содержание медицинских сочинений Рамбама

«Пиркей Моше» («Афоризмы Моше»)

«Компендиум Галена»

«Ханхагат ха-бриут («Режим здоровья»)

«Сефер хасибот о тшувот аль шеелот пратиот» («Книга о причинах болезней»)

«Сефер ха-кацерет» («Трактат об астме»)

«Сефер ха-самим ве-ха-труфот ке-негдам» («Смертельные яды и противоядия»)

«Сефер ха-тхорим» («Книга о геморрое»)

Два сочинения «О половой жизни»

Комментарий к «Афоризмам Гиппократа»

«Ежедневная молитва врача перед началом работы»

Заключение. Рамбам и современный мир

Приложение I. Отрывки из сочинений Рамбама, посвященные вопросам этики

Приложение И. Лекарственные растения, упоминаемые в книгах Рамбама

Биографические справки

Библиография

Об авторе

Натан-Нахман Альбертон – Медицина и врачебная этика в трудах Рамбама – Биография Рамбама

Рамбам (аббревиатура от «рабейну Моше бен Маймои»), известный в литературе Западной Европы под именем Маймонид (Maimonides), а в арабской — Абу Амрам бен Маймун Абу Алла аль Куртуби, родился в Кордове (Испания) в субботу 14 нисана (в канун Песах), 3 марта 1135 года. Мать, по происхождению из простых людей (дочь резника), умерла сразу же после появления ребенка на свет. Отец происходил из знатной семьи ученых-талмудистов, потомков царя Давида и рабби Иехуды ха-Наси — кодификатора Мишны и считал себя «сосланным из Иерусалима в Испанию». Он был даяном (судьей, арбитром), членом коллегии раввинов Кордовы.

Отец прививал сыну с детства любовь к науке, воспитывал в духе высоких моральных принципов, приобщал его к Торе, Талмуду, математике, астрономии. По мнению некоторых историков, например А. Серуйя (Н. Serouya), молодого Рамбама обучал естественным наукам, медицине и философии знаменитый арабский ученый Аверроэс. О большой дружбе и взаимном уважении, возникшими между двумя молодыми людьми — будущими философами Рамбамом и Аверроэсом, — проникновенно написал Э. ле Поррье в своем романе «Врач из Кордовы».

Однако некоторые источники свидетельствуют, что Рамбам выработал свою философскую систему задолго до того, как впервые ознакомился с сочинениями Аверроэса (письмо к Иосефу Акнину — ученику Рамбама). По-видимому, гораздо ближе к истине мнение, что Аверроэс и Рамбам — самостоятельные мыслители, хотя и с родственным складом ума, достигшие вершины научной мысли своей эпохи. Уместно напомнить, что это было время наиболее активного взаимопроникновения двух великих культур — еврейской и арабской.

Поэтому не удивительно, что молодой Рамбам под руководством своего отца с большим усердием изучает философские сочинения как араба Фараби, так и евреев Авраама бар Хия, Иехуды ха-Леви, Моисея ибн Эзры. Когда Рамбаму исполнилось тринадцать лет, Кордова была захвачена фанатиками Альмохадами, родоначальником которых был некий бербер из Марокко Махди ибн Тумер (XI век). Берберами называют группу североафриканских народов; по еврейскому преданию, они — потомки филистимлян, потерпевших поражение в битве против царя Давида и его полководца Иоава бен Серуя и вынужденных бежать в Северную Африку.