Начинаем с огромной благодарности Творцу, который позволил этой книге для русскоязычного читателя выйти в свет. Она состоит из двух частей, «Что такое любовь» и «Гармония двух сердец», и является переводом с иврита брошуры «Ма зот аhава» и книги «Брит а-нисуин» рабби Ицхака Гинзбурга. В первой части обсуждается многогранность понятия любовь. Любовь - это одновременно и одна из наиболее обсуждаемых тем в мире, и одна из самых трудных для обсуждения.

Откровенный разговор о любви почти всегда «спотыкается» на самом себе и не удается, или скатывается к набору клише, которые совершенно не раскрывают ее сути. Причина этой трудности в том, что любовь является таинством, секрет которого неуловим: если его сохраняют, он не приносит никому пользы и теряет свою ценность, а если открывают, он перестает быть секретом. Чтобы разговор о любви получился, нужно пользоваться специальным языком, языком тайны - сфат а-сод.

Такой тайный язык есть в иудаизме. Он скрыт в мистической части иудаизма - Каббале и хасидизме, называемых также внутренней частью Торы. Он заключает в себе сокровищницу тонких и глубоких понятий, с помощью которых можно говорить на такие темы, как любовь, открыто, не чувствуя, что сокровенный смысл «ускользает сквозь пальцы». Перед нами три эссе, каждое из которых раскрывает, в дополнение к другим, новый важный аспект взаимоотношений мужчины и женщины.

Мы стремились осветить эти взаимоотношения, используя идеи, заимствованные из внутренней части Торы. В первом эссе, «Лицом к лицу», описываются два основных типа отношений супругов согласно Каббале: негативные, которые назы- ваются «спина к спине», и позитивные - «лицом к лицу», и рассма- тривается их проявление в супружеской жизни, а также способы направить эти отношения в положительную сторону.

Во втором эссе, «Посвящение», рассказывается о Кидушин - освящении брачного союза, представляющем собой главную часть еврейского свадебного обряда. Понятие посвящения рассматривается во всей своей глубине: каким образом мужчина «освящает» женщину, а женщина - мужчину, и как взаимное посвящение продолжается на протяжении всей жизни супружеской пары. Третье и последнее эссе, «Искусство прикосновения», посвящено интимному аспекту супружеской жизни. Мы рассмотрим свойства правильного эмоционального сближения и попытаемся узнать, какое место занимает интимный контакт в совокупности взаимоот- ношений между супругами.

Вторая часть книги состоит из трех эссе: «Мир в доме твоем», «Чистота семейной жизни» и «Я сплю, но мое сердце бодрствует». В первом эссе обсуждается, как правильно построить такие семейные отношения, которые бы «протекали» между супругами так же гармонично как плавно течет ручей. Второе эссе углубляет эту же тему, проводя параллели между ежемесячными стадиями женского цикла (согласно Алахе) и духовными уровнями служения души, по которым муж «следует» за женой, посильно участвуя вместе с ней на каждой ее стадии.

В третьем эссе речь идет о пробуждении души - кнесет Исраэль (народа Израиля) - стремлении вернуться к ее супругу - Святому Благословенному - пройдя четыре стадии любви и преданности (и это основывается на строфе из Песнь песней, Песни любви между Высшим возлюбленным, Святым Благословенным, и Его возлюбленной невестой, кнесет Исраэль). В образных выражениях во всех трех статьях постоянно проводятся параллели между отношениями мужа и жены, живущими по Торе Израиля в нижнем материальном мире, и Высшим единством Святого Благословенного и Его Шхины (в буквальном переводе: супруги олим вейордим, «поднимаются и спускаются» в постоянном рацо вешов, «подъеме и спуске»...).

Рабби Ицхак Гинзбург - Гармония двух сердец

Издательство - «Галь Эйнай» - 279 с.

Израиль - 5778 / 2018 г.

ISBN: 978-965-532-044-2

Рабби Ицхак Гинзбург - Гармония двух сердец - Содержание

Введение

Что такое любовь?

1. «Лицом к лицу»

2. Освящение

3. Искусство прикосновения

Мир в доме твоем

1. Нашел женщину - нашел благо

2. Удостоились - Шхина меж ними

3. Слова любви и милости

4. «И стану еще ничтожнее в глазах своих»

5. Верные друзья; 6. Долготерпение

7. Его дом - это его жена

8. И будут сыновья Израиля соблюдать субботу

9. Величие заповеди о скромности

Чистота семейной жизни

Введение

Смирение (ахнаа)

Отделение (авдала)

Гармонизация (амтака)

«Я сплю, но бодрствует сердце мое»

Я сплю;

Но мое сердце бодрствует

Голос! Стучится друг мой

Отвори мне

Сестра моя

Жена моя, подруга

Моя голубка

Моя чистая

Ибо голова моя росою полна

Кудри мои - каплями (росы) ночной

Служение тамати-«моя чистая»-в наше время

Примечания и ссылки

Подход к переводу

Еврейский алфавит и числовое значение букв

«Древо жизни»

Сюрприз

Книги рабби Гинзбурга на русском

Рабби Ицхак Гинзбург - Гармония двух сердец - Нашел женщину - нашел благо

Мир в доме - взаимная любовь, особая атмосфера и многое другое, входящее в это понятие, - занимает в иудаизме центральное место; мудрецы даже утверждают, что, когда в доме между мужем и женой царит мир, «Б-жественная Шхина меж ними». Царь Шломо сказал в Мишлей: «Нашел женщину - нашел благо», однако в Коэлет он говорит нечто иное: «Нахожу я, что женщина горше смерти». Как это понимать? Вероятно, это противоречие разрешимо следующим образом: прочтя внимательно еще раз оба стиха, мы обнаружим между ними несколько тонких различий, которые проливают свет на эту тему и объясняют ее. Если в первом стихе глагол «нашел» стоит в прошедшем времени, то во втором - в настоящем. Почему позитивная ситуация описывается в прошедшем времени, а негативная - в настоящем?

Использование прошедшего времени намекает нам на то, что мужчина на самом деле уже давно нашел предназначенную ему Свыше жену, и они оба представляют собой две половинки одной общей Души. Эта Душа была в лоне Благословенного Творца еще до возникновения у Него желания творить миры. С другой стороны, если связь между супругами опирается только на настоящее и происходит от кратковременных и преходящих чувственных эмоций, со временем она начнет горчить. Намеки на эти идеи содержатся в самих словах стихов. В первом, удачном, случае слово «женщина» появляется сразу за словом «нашел», а в описании горькой связи сказано «нахожу я... женщину» как будто бы провозглашает «нахожу я для себя женщину».

Если мужчина занят только поиском удовлетворения своих эгоистичных потребностей во взаимоотношениях с женой, результат будет горьким. Однако если он от всей души уделяет внимание потребностям своей жены и стремится удовлетворить их больше, чем свои собственные, тогда связь между ними будет крепкой и устойчивой. Рассказывается в Талмуде, что, когда в Эрец-Исраэль пара стояла под хупой, жениху было принято задать вопрос: «нашел или нахожу?», тем самым намекая ему на эти стихи. Иными словами, они напоминали жениху о том, что результат союза с будущей женой зависит во многом от его подхода к этому союзу. Каким образом мужчина может найти свою истинную половину и через нее открыть для себя благо Всевышнего?

Ответ: когда будет стремиться к браку, исходя из правильного побуждения, то есть ради воплощения воли Благословенного Творца, выраженной Им при Сотворении мира. Гиматрия слова מעא («нашел») равна гиматрии слова ענוה («скромность») -131, это подразумевает, что нахождение правильной пары зависит от нашей скромности и самоотречения ради выполнения Высшей воли. Когда мужчина женится, намереваясь выполнять волю Всевышнего, он считается закай זכאי (получивший [на это] право) от слова הזדככות («очищение [качеств]»), и тогда его благословляют Свыше женщиной, которая для него станет настоящей помощницей. А если он не закай, она будет негдо נגדו - «против него». В Торе намек на это виден в словах Всевышнего: «сделаю ему (до) помощника (эзер) подстать ему (кенегдо)».

Мудрецы указывают на два возможных варианта взаимоотношений между мужем и женой: «заслужил - [она будет] помощницей; не заслужил - [она будет] против него, [то есть будет] воевать с ним». В дополнение к этому слово ло в стихе намекает, согласно словам мудрецов, на еще один вид связи между супругами. Точнее, этот стих в действительности подразумевает три ступени взаимоотношений между супругами:

ему (до) לו

помощник (эзер) עזר

против него (кенегдо) כנגדו

Связь, на которую намекает слово «ему», такова, что мужчина удо-стаивается женщины, полностью преданной ему, у которой не возникает ни малейшего чувства «самости» (в этой ситуации «как в воде отражается лицо, так сердце человека к человеку: истинная преданность жены своему мужу пробуждает ответную преданность мужа по отношению к жене). Эта связь похожа на связь между цадиком и Всевышним, или между цадиком и его братьями, сыновьями Израиля. Намек на это можно найти в том факте, что числовое значение слова לו равно постоянному числу праведников, находящихся в мире в каждый момент времени.

На второй ступени (эзер) жена сохраняет чувство независимости и осознание своих потребностей, но, вместе с тем, она прилагает все свои усилия, чтобы помочь мужу. Разумеется, в то же время она рассчитывает на помощь мужа, в своем замужестве она видит своего рода партнерство на равных правах. В служении Всевышнему эта ступень параллельна сознанию бейнони («среднего»). Он также осознает свою независимость, но в то же время помнит о своей задаче быть помощником Святого Благословенного в работе доведения мира до совершенства.

На третьей ступени (кенегдо) супружеская жизнь часто омрачается напряжением и болезненными ссорами. Жена чувствует, что муж относится к ней не по-доброму, что он является для нее как бы чужим. Не чувствуя, что между ними есть связь, она не хочет выполнять свои обязанности жены. Жалобы этой женщины похожи на претензии раша (нечестивца, который является потенциальным бааль тшува, как будет объяснено ниже) по отношению к Всевышнему: «Почему Ты сделал мою жизнь такой тяжелой? Чего Ты от меня хочешь?» Эти жалобы в определенной степени справедливы: Б-г прячется («действительно Ты Б-г скрываешься») и не обнаруживает Свое присутствие в мире настолько, что нечестивец - или женщина, видящая некое зло в поведении мужа - реагируют ничем иным, как мятежом.

Раша в качестве кенегдо (см. выше) - на самом деле потенциальный баалъ тшува. Его раскаяние и возвращение к Всевышнему может начаться одним из двух возможных путей: - Он может прийти к пониманию, что отдаление Б-га от него является следствием совершенных им дурных поступков, ведь Творец всегда страстно стремится открываться нам, но воздерживается от этого из-за преступлений всего поколения в целом и грехов этого конкретного нечестивца в частности. Придя к такому осознанию, раша может раскаяться в своих поступках, начиная с того, что он простит Всевышнему все травмы и разочарования, которые он перенес, видя их теперь в положительном свете - как напоминание о его далеком от совершенства состоянии, а также о несовершенстве всего мира в целом.