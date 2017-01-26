Христианская сторона старалась доказать, что и из текста Священного Писания и даже из высказываний наших мудрецов ясно следует, что принятие христианства - священная обязанность каждого еврея. Иными словами: что верное следование еврейской религии непременно приводит к крещению. Но аргументация сводилась, в основном, к ругани и поношению иудаизма. Однако евреям не разрешалось высказывать какое-либо мнение, оспаривающее основы христианства, сколько-нибудь полно излагать свою точку зрения и обосновывать ее. Евреям было дано лишь право защищаться и отвечать на задаваемые вопросы, и они мастерски использовали это право, время от времени даже отваживаясь на осторожное нападение. Однако подобные выходы за пределы навязанных рамок были лишь отдельными вспышками пламени, все время подавляемого страхом.

Событие это - в высшей степени важное во всей истории евреев христианской Испании. Диспут был организован вскоре после страшных погромов 1391 г., опустошивших большинство еврейских общин Кастилии и Арагона. Ему предшествовал целый ряд публичных диспутов между евреями и христианами, издание книг о них, как теми, так и другими, непрекращающихся подстрекательств к погромам (и время от времени их осуществление) в течение всего XIV столетия. Этими средствами католическая церковь стремилась раздробить еврейство Испании и привести его - по доброй воле или насильно - к церковной купели. Несмотря на то, что к началу XV в. эта цель в немалой степени была достигнута - влияние раввинов на еврейскую массу крайне ослабело, ее приверженность вере отцов дала многочисленные трещины, а будущее представлялось беспросветным, - диспут в Тортосе неожиданно выявил, что религиозное и общественное сознание испанского еврейства все еще находится на значительной высоте.

О жизни раби Йосефа Альбо, автора "Книги основ", нам известно крайне мало. Он родился примерно в 1380 г., умер - в 1444 г.; жил в христианской части Испании, был раввином в г. Дарока в Арагоне и г. Сория в Кастилии. Он учился у раби Хисдая Крескаса -духовного вождя арагонского еврейства, одного из оригинальнейших и смелых мыслителей среди тех, кем славится еврейское средневековье, хотя непосредственное влияние его идей на философско-теологическую систему р. Йосефа Альбо весьма незначительно. Еще нам известно (и это очень важно для понимания исторического фона, на котором появилось его сочинение), что он принимал участие в большом диспуте между представителями еврейской общины и выкрестом Йошуа Аллорки, состоявшемся в 1413-1414 гг. в присутствии папы римского в г. Тортоса.

раби Йосефа Альбо - Книга основ

Составитель А. СТРИКОВСКИЙ

Перевод Й. ВЕКСЛЕРА

Редактор Д. БЕН-ДАНИЭЛЬ

«АМАНА», ИЕРУСАЛИМ 1993, 265 стр.

ИНСТИТУТ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ИУДАИЗМА ДЛЯ РЕПАТРИАНТОВ

ОСНОВАН ОТДЕЛОМ ИУДАИЗМА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ И МИНИСТЕРСТВОМ РЕЛИГИЙ

ИЗДАНО ПРИ СОДЕЙСТВИИ МЕМОРИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ НЬЮ-ЙОРК

раби Йосефа Альбо - Книга основ - Содержание

Р. ГеЪалья бен Шломо-Залман Липшиц. Из первого предисловия к книге "Цветущее дерево"

Элиэзер ШвайЪ. Введение к "Книге основ" Р. Йосефа Альбо

Р. ЙОСЕФ АЛЬБО "КНИГА ОСНОВ"

Вступление

Раздел первый СИСТЕМА ПЕРВООСНОВ РЕЛИГИИ

1. Опасности, подстерегающие исследователя основ религии

2. Три вида законов, управляющих человеческим обществом, и преимущества Б-жественного закона

3. Основы конвенционального закона

4. Первоосновы Б-жественной религии

5. Корни Б-жественной религии

6. Верования, связанные с принципами

7. Итоги

Раздел второй ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ИСТИННОСТИ Б-ЖЕСТВЕННОЙ РЕЛИГИИ И ЕЕ ОТЛИЧИЕ ОТ РЕЛИГИИ ЛОЖНОЙ

1. Первоосновы религии

2. Отличие Б-жественной религии от ложной

3. Вера

4. Возможно ли существование нескольких истинных Б-жественных религий

5. Возможно ли изменение истинной Б-жественной религии?

6. Неповторимость пророчества Моше-рабейну и уникальность его Торы

Раздел третий. ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ, КОТОРЫЙ УКАЗЫВАЕТ ЧЕЛОВЕКУ ТОРА

1. Достоинство и предназначение человека

2. Необходимость откровения свыше для достижения человеческого совершенства

3. Сущность пророчества и его польза

4. Общий смысл всех заповедей Торы

5. Важность соответствующего настроя души при исполнении заповедей

6. Каждая из заповедей Торы способствует совершенствованию души человека

7. Б-гобоязненность - непременное условие достижения человеческого совершенства

8. Значение любви ко Всевышнему

Раздел четвертый ВЗАИМОСВЯЗЬ СО ВСЕВЫШНИМ

1. Молитва

2. Тшува, ее суть, форма и значение

3. Надежда и упование на Всевышнего

4. Абсолютное добро

Юлиус Гутман. Из статьи об источниках "Книги основ"

Йона Бен-Сасон. Историческая концепция р. Йосефа Альбо

Указатель имен

раби Йосефа Альбо - Книга основ - раби Гедалья бен Шломо-Залман Липшиц - Из первого предисловия к книге "Цветущее дерево"

С тех пор, как я себя помню, я всегда размышлял, для чего Всевышний создал человека на земле: для тяжелого труда он родится, и все дни его жизни - дни боли и слез. Решил я, что прав КоГелет, говоря, что нет человеку никакой выгоды от всего его труда под солнцем, что чтение книг - пустое занятие, только изнуряющее тело. И тогда остановился я в изумлении перед зрелищем бессмысленного тяжелейшего труда, которым занято человечество на просторах земли, не получая от этого для себя никакой выгоды /.../.

Однако, без устали размышляя об этом, я пришел к выводу, что единственное благо, доступное человеку в этом мире,- Б-гобоязненность, занятия Торой, чтобы вернуть Творцу свою душу чистой, незапятнанной. И что именно поэтому закончил КоГелет свою книгу такими словами: "Конечный вывод понятен: Б-га бойся и заповеди его соблюдай, ибо в этом - весь человек /.../".

И вот, поняв это, я задумался о своем поведении и вернулся на путь Торы и исполнения заветов Творца. Я сосредоточил свой разум на изучении Его путей и того, в чем состоит служение Ему, найдя поддержку в словах царя Давида: "Знай Б-га отца твоего и служи Ему полным сердцем" - сначала "знай", а потом "служи". И поскольку говорят наши мудрецы: "Тому, кто приходит очиститься, помогают с Небес", - Всевышний сделал так, что попала мне в руки "Книга основ", написанная раби Йосефом Альбо (благословенна память о праведнике!). Я увидел, что все слова его внушены Б-жьим духом, что они поднимаются в горние выси и вместе с тем оказывают свое воздействие здесь, на земле, наставляя человека на путь веры в Б-га и служения Ему и пробуждая в нем стремление к возвышенному, стремление уподобиться ангелам. И чтобы сохранить в моей памяти все, о чем говорит эта книга, я читал ее много раз - пока вся она не оказалась запечатленной на скрижалях моего сердца. Так я приблизился к пониманию того, в чем состоит истинное служение Всевышнему, а те места в книге, которые казались мне не вполне понятными, я, по мере своих способностей и с помощью Небес, постарался так разъяснить, чтобы их истинный смысл стал доступен любому. И, памятуя изречение мудрецов наших, предостерегающих не забывать изученное, я записал это все и спрятал, дабы использовать в час нужды.

Однако потом я увидел, что очень многие люди, мои сверстники, тоже ищут пути, на которых можно познать, в чем состоит истинное служение Б-гу, и для этого часто обращаются к книге р. Йосефа Альбо, так как она в большей степени, чем другие сочинения, является путеводителем в служении Всевышнему. И я обнаружил, что те, кто обращались ко мне за разъяснениями трудных мест в этой книге, преуспевали более других, потому что я открывал им записанное мною прежде. И я видел, что они воспринимали мои слова как высшее откровение. Хотя сам я не видел в моих заметках ничего особенного, хотя мне они вовсе не казались открытием чего-то нового, им они нравились чрезвычайно /.../.

И тогда мое сердце стало побуждать меня, обольщать меня, подстрекать меня, говоря: "Ты, сын человеческий, конечно, знаешь, что достижение совершенства человеком зависит прежде всего от того, познал ли он себя сам. Прежде всего необходимо осознать, чего не хватает тебе, и приложить все усилия для достижения этого. Но вместе с тем нельзя быть настолько жестоким, чтобы отказываться поделиться с другими теми знаниями, которыми сам владеешь /.../. Поэтому пристало тебе - более того, ты обязан - уделить от своего духа твоим товарищам, равным тебе, и даже тем, кто ниже тебя. И тогда их заслуги умножат твои собственные, и слух о тебе вознесется к Всевышнему, словно дым жертвоприношения, обращая к тебе благосклонность Его на всю твою жизнь, как в этом мире, так и в грядущем. Заслуги твои постоят также за сыновей твоих и за все потомство твое до скончания века!"

"Не думай,- убеждало меня мое сердце,- что ты молод и разумом не силен, что только, соблюдая приличия, товарищи твои называют тебя своим учителем, что тебе не пристало драпироваться в чужой плащ и высказывать свое мнение о вещах таинственных и высоких - это возможно лишь при непосредственной помощи свыше /.../. Даже если допустим, что все это правда - но ведь также правда, что в момент написания твоего комментария ты и не помышлял о пользе его для тех, кто стоит выше тебя. Ты думал: будет достаточно, если он принесет какую-то пользу тебе и твоим сверстникам, если он послужит костылем для хромого... Поверь, если намерения твои будут совершенно бескорыстными, обращенными только к Всевышнему, жребий твой будет отрадным. Ты принесешь радость тем, кто устал от бесплодного труда и пал духом. Если все твои надежды ты возложишь на одного Всевышнего, Он спасет тебя от всех заблуждений и промахов, и, словно жертвоприношение, твой труд искупит все твои грехи и проступки!"

И в конце концов я поддался на уговоры сердца моего, собрался с силами и укрепил свой дух. Я взял свои заметки и привел их в порядок, отбросил ненужное и дополнил необходимое - так что сочинение мое уподобилось муке, просеянной через семь сит. И чтобы упростить задачу тому, кто заинтересуется им, я разделил его на две части. Первая - это разъяснение намерений автора "Книги основ"; в ней вы не найдете ничего, кроме того, что необходимо для правильного понимания его слов. Вторая же часть непосредственно не связана с проблемами, обсуждаемыми автором "Книги основ", а, так сказать, дает им более прочную опору - слова его становятся более ясными в свете цитат из Торы и изречений мудрецов наших, приводимых в этой части моего сочинения. Иногда вы найдете там и полемику с автором "Книги основ"! Например, там, где он спорит с Рамбамом, а я защищаю последнего и разъясняю истинный смысл его слов, и т.д.

И, поскольку раби Йосеф Альбо разделил свою замечательную книгу на три составные части - "Основы", "Корни" и "Ветви", а для самой книги избрал лишь название "Основы", я решил озаглавить две части моего сочинения так же как и автор,- а именно: "Корни" и "Ветви"... И поскольку вместе с моим комментарием "Книга основ" может быть уподоблена совершенному дереву, в котором есть все - и ствол, и корни, и ветви,-то есть все, что нужно для его жизни в соответствии с намерениями автора, - я назвал мою книгу "Цветущее дерево", так как теперь это дерево посажено на месте, достойном его, у источников, обильных водой, и обеспечено всем, чего требуют природа его. Как сказал поэт: "И будет он словно дерево растущее у потоков вод, которое плод свой дает во время свое и лист чей не вянет..."

Элиэзер Швайд