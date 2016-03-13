Один из нас (Д. А.) — биолог, другой (Р. У) — геофизик. Мы находимся на разных краях очень широкого спектра научных дисциплин.

Нам было чрезвычайно интересно обсуждать вопросы, находящиеся за пределами специализации каждого из нас, однако этот интерес не был сугубо академическим.

В настоящее время человечество умеет модифицировать структуру генов, а всего несколько десятилетий назад это казалось невозможным. В то же время вследствие некоторых наших действий вымирают многие биологические виды, глобально изменяется климат и ухудшается экологическая обстановка, и происходит это такими темпами, которых прежде человечество не знало.

Эти проблемы слишком важны, чтобы доверить их решение специалистам, — необходимо широкое их обсуждение общественностью.

Именно поэтому мы постарались избежать специального научного языка и сделать свой вводный обзор максимально доступным для обычного читателя.

Итак, верующий вы или неверующий, профессиональный ученый или интересующийся наукой любитель, мы приглашаем вас к разговору об отношениях современной науки и веры.

Дэнис Александер и Роберт Уайт - Наука и религия: друзья или враги? – Интеллектуальное христианство

Санкт-Петербург: Шандал, 2009 г. — 336 с.

ISBN 978-5-93925154-9

Дэнис Александер и Роберт Уайт - Наука и религия: друзья или враги? – Интеллектуальное христианство - Содержание

Благодарности

Предисловие

ЧАСТЬ I. НАУКА И РЕЛИГИЯ

Глава 1.0 чем речь?

Глава 2. Научное и религиозное знание

Глава 3. Дискредитирована ли наука?

Глава 4. Дискредитирована ли религия?

Глава 5. Взаимодействие науки и религии

ЧАСТЬ II. ЖГУЧИЕ ПРОБЛЕМЫ XXI ВЕКА

Глава 6. Творение или эволюция?

Глава 7. Генетика и репродукция

Глава 8. Космический корабль «Земля»

Глава 9. Христиане в науке

Примечания

Дэнис Александер и Роберт Уайт - Наука и религия: друзья или враги? – Интеллектуальное христианство - Предисловие

Доводилось ли вам в дружеской компании играть в игру, когда нужно назвать первое пришедшее в голову слово, по смыслу, противоположное заданному: «горячо — холодно», «длинный — короткий», «мужчина — женщина», «наука — вера»? Слишком часто нашей первой, импульсивной реакцией на слово «наука» оказывается ее противопоставление вере.

Hayка — объективная, беспристрастная, универсальная и рациональная, а вера — субъективная, эмоциональная, индивидуальная, недоказуемая.

А может быть, вы, вспоминая вчерашние кадры очередной кровавой бойни, устроенной взорвавшим себя религиозным фанатиком, или описание еще одной эко-логической катастрофы, просто скажете: «Чума на оба ваших дома», чтобы, отбросив все мысли и о науке, и о вере, сосредоточиться на улучшении собственной жизни. Так почему же мы — двое активно работающих ученых, сделавшие успешную профессиональную карьеру в стремительно развивающихся областях науки и к тому же являющиеся убежденными христианами, — предлагаем вам задуматься об отношениях науки и веры?

Одной из причин этого стала уверенность в том, что для наших мыслей 06 окружающем нас мире вера имеет огромное значение не только в сфере частной жизни, но и в жизни общества, перед которым научные достижения XXI века продолжают ставить серьезнейшие этические проблемы. По иронии судьбы, едва наука подумала, что выпроводила веру за дверь, как та начала все настойчивее стучаться в окно, поскольку применение научных открытий поднимает множество нравственных вопросов, которые сама наука решать совершенно неспособна.

В Части I книги мы рассмотрим, что такое наука и что она в силах сделать, а затем сходным образом проанализируем широкий спектр религиозных представлений, отвечающих на вопрос, почему этот мир такой, какой он есть. Далее мы задумаемся над тем, что происходит, когда во взаимодействие друг с другом вступают наука и вера. У кого-то наши выводы могут вызвать удивление, поскольку мы выяснили, что у науки и христианской веры есть немало общего во взглядах на материальный мир и его устройство. В самом деле, в историческом плане многие выдающиеся ученые, первооткрыватели в своих областях науки, были христианами, для которых их научные взгляды и вера составляли одно неделимое целое.

Наука и христианская вера опираются на ряд общих предпосылок о различии между истиной и заблуждением, фактом и вымыслом, они сходятся в своих убеждениях относительно высшей реальности, о которой возможно рациональное знание.